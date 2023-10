Qual o valor de viver bem?

Quanto você pagaria para viver bem? Entre as coisas que não têm preço, essa é uma delas. A MyCond existe para pessoas terem o mínimo de problemas em um condomínio. Para acionar todos os serviços disponíveis e para liberar síndicos e administradores de processos desgastados e ineficientes. Existe para pessoas viverem bem - é nisso que acreditamos. Planejei e comecei a executar essa ideia de dentro do meu apartamento. O escritório de 3m2 era o embrião MyCond, apenas 5 anos antes da startup se tornar a maior do Nordeste no segmento e 200 mil usuários ativos.

Tenho formação em TI e já tinha criado duas empresas antes de, em 2017, apostar no app MyCond como forma de resolver questões do meu próprio condomínio. Em nosso caminho tinha uma pandemia. Mas, enquanto alguns choram, vendemos lenços. Não se trata de falta de compaixão, ao contrário. Imagine se todos param diante de uma tragédia. É preciso alguém para juntar os cacos e apontar caminhos. Graças a uma equipe dedicada (mesmo remota) e a uma direção sobre onde queremos chegar, não apenas sobrevivemos, como crescemos. Afinal, foi o momento em que todos percebemos a importância de morar bem.

Fizemos nosso trabalho ser reconhecido como facilitador em controle de acesso, recebimento de encomendas, oportunização de lazer, sociabilidade. Temos orgulho em materializar uma vida mais saudável, harmoniosa, prática.

Desafio interminável parece mesmo empreender como mulher. Os dados estão aí, em avaliação recente da IT Mídia: o setor de TI apresenta apenas 9% das lideranças femininas. Por minha experiência, na Bahia, esse número deve ser ainda menor. Quem fala com responsável por uma startup local, de cada cem vezes, apenas em cinco está tratando com uma executiva.

Nesse aspecto, vale a frase de Henry Ford: “Desculpas são as coisas terríveis que encontramos quando desviamos os olhos do objetivo”. Estar na Bahia, sem gozar de benefícios do poder público, encarando como iguais os grandes do segmento com operações no Sudeste e no Sul, é combustível, não desalento.

MyCond é uma startup pequena, com poucas dezenas de funcionários, que se tornaram o principal ativo da empresa. Temos um propósito externo bem delineado e o interno de fomentar um ambiente harmonioso e meritocrático, de respeito à toda e qualquer individualidade.

Seis anos depois, nossa base de clientes conta com 1500 condomínios. Somos uma startup Made in Bahia atuando em 20 estados brasileiros e três países, nosso faturamento já quadruplicou. Passamos de um app gestor de condomínio para um hub de soluções digitais para o setor.

Quanto custa viver bem? Isso, não tem preço. Para nos custa muito esforço, comprometimento com inovação, e satisfação com o trabalho. Para nos, vale toda a dedicação, para que custe quase nada aos nossos usuários.