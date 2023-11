Rede+: Acelerando negócios na Bahia para o mundo | A TARDE

Quando ninguém conhecia ou usava o termo Hub de Inovação no Brasil, a Rede+ surgia em 2014 com o propósito de ajudar a transformar o mundo através do empreendedorismo inovador.

Nascemos como uma rede de coworkings com três unidades em Salvador e Aracaju que atuava com programas de fomento ao empreendedorismo e inovação, e de lá para cá nos consolidamos como uma aceleradora de negócios especializada em inovação corporativa e aceleração de startups.

Orgulhosamente baiana, somos uma das aceleradoras com maior presença nacional e atuação global, já tendo realizado projetos em 21 estados brasileiros e parcerias com os principais ecossistemas de inovação do mundo, tendo conectado centenas de startups com oportunidades de internacionalização.

Ajudamos as organizações, especialmente do Norte e Nordeste Brasileiro, a evoluírem seu nível de maturidade em inovação a partir de programas personalizados de cultura e ferramentas de inovação, maratonas e hackathons, estímulo ao intraempreendedorismo, aceleração de projetos e prática da inovação aberta.

Somos uma ponte para o novo, conectamos as empresas tradicionais com os mais modernos processos de inovação e com as startups mais promissoras. Já realizamos mais de 140 projetos de inovação corporativa em diversos setores, perfis e tamanhos de empresa e organizações mistas/públicas.

Em paralelo, já aceleramos mais de 350 startups brasileiras, investindo em seis delas e utilizando uma rede de especialistas com mais de 180 profissionais experientes para ajudar estes empreendedores a crescerem e gerarem impacto.

Tudo começa a partir de um sonho/objetivo e através de um diagnóstico inicial nós criamos a jornada ideal de inovação para o seu negócio e caminhamos lado a lado apoiando a execução da sua estratégia e a operação das iniciativas inovadoras. Como nosso nome diz, gostamos de atuar em rede, conectados a outros atores capazes de complementar nossa atuação e impacto com sua expertise única.

O DNA e a cultura da Bahia bem como os aprendizados conquistados na nossa atuação em Salvador e no interior do nosso estado são fatores essenciais e de diferenciação do nosso jeito de atuar no Brasil e mundo afora. Queremos mais, queremos aprofundar o impacto em nossa terra e além, gerando desenvolvimento econômico e social a partir da inovação nas organizações e com o surgimento de novos negócios sustentáveis, conscientes e de alto crescimento.