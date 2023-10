Rede UniFTC: um movimento em evolução | A TARDE

Há 24 anos, a Rede UniFTC surgiu como um farol da educação superior na Bahia e, ao longo do tempo, expandiu sua influência para além das fronteiras do estado. Com sete unidades na Bahia e em Pernambuco, quase 30 mil estudantes matriculados, mais de 60 mil formados e atuantes no mercado, oferecemos 20 cursos de graduação em diversas áreas do conhecimento. A nossa história começou quando inauguramos a primeira unidade da então Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), em Feira de Santana. A partir desse marco, nosso movimento de interiorização do ensino superior ganhou força e alcançou Salvador, Jequié, Itabuna, Vitória da Conquista, Juazeiro e Petrolina. O nosso sucesso é alicerçado em diferenciais que nos tornam referência na educação, como a composição de 70% do quadro de professores mestres e doutores, utilização de metodologias ativas que priorizam a prática como parte integral da formação, o comprometimento com a inovação e a formação de profissionais do futuro humanísticos, éticos e atentos ao seu papel junto à comunidade, compromissos refletidos nas avaliações do MEC junto aos cursos de destaque, como Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia e Direito, além dos cursos de saúde. Com a realização de mais de 140 mil ações, nas cidades onde operamos, garantimos o selo de da ABMES de Instituição Socialmente Responsável. Nossas clínicas-escola oferecem cuidados essenciais de saúde à população, realizando mais de 110 mil atendimentos anualmente. Contamos com uma rede de mais de 350 parceiros que impulsionam transformações significativas, e desenvolvemos projetos institucionais que visam a propagação do conhecimento, a exemplo da Comunidade do Conhecimento, com a presença de mais de 7 mil pessoas e a Mega Revisão Enem, que registrou a presença de mais de 16 mil estudantes do ensino médio no ano de 2022. A expansão da Rede UniFTC se materializou com a aprovação, com nota máxima do MEC, do curso de Medicina em Feira de Santana e Itabuna, em 2021 e 2022, respectivamente, validando a mudança da marca para Unex, e garantindo a oferta do ensino médico nas cidades do interior da Bahia, com o know-how educacional da Rede. Em 2023, a mudança chegou às unidades de Vitória da Conquista e Jequié como um processo evolutivo da marca, o que tem trazido benefícios significativos para as regiões, como o fortalecimento do sistema de saúde local e o acesso facilitado à saúde, reforçando nosso papel transformador com foco no bem-estar social e no desenvolvimento sustentável das comunidades. Somos um movimento com propósito, e nosso legado de excelência continua a se escrever, construindo um futuro melhor para todos!

