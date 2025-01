RH: uma perspectiva sobre o setor na Bahia

Maria Brasil - Foto: Divulgação

Com as suas particularidades culturais e econômicas, a Bahia possui um cenário empresarial que requer análises para um entendimento cada vez mais maduro. Em um mercado dinâmico e competitivo, notamos que as organizações são constantemente desafiadas a se reinventar, especialmente na valorização das pessoas, que, por muitas vezes, cabe ao setor de Recursos Humanos a criação de soluções inovadoras que atendam a essa realidade.

A fim de visualizar o setor de RH baiano, desenvolvemos a Pesquisa Engaja Bahia, uma parceria entre Essence Branding e a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH Bahia), na qual ouvimos 180 profissionais de RH de empresas baianas ou com operações no estado. O levantamento revelou que 66,7% dos entrevistados acreditam que o departamento ainda está em desenvolvimento e apenas 2,8% consideram que as práticas de RH atingiram o nível de "maestria". Além disso, as equipes estão mais enxutas e mais da metade é composta por até cinco profissionais.

Outro aspecto notável é que 71,1% das empresas ainda não possuem uma estratégia formal de marca empregadora, impactando diretamente na percepção que os colaboradores, candidatos e o mercado têm sobre essas organizações como empregadoras. A partir dessa análise, percebemos que, embora ações de engajamento dos colaboradores sejam praticadas dentro das empresas, ainda falta uma base estratégica sólida e visão coesa sobre como posicionar essa marca no mercado de trabalho.

É perceptível o quanto ainda estamos distantes de um RH estratégico, que deveria assumir um papel protagonista não só na gestão dos talentos, mas no posicionamento e percepção da marca. Essa questão tende a afetar diretamente a atração e retenção de talentos, a cultura organizacional e diversos outros fatores decisivos para o sucesso empresarial.

Ademais, cerca de 41,7% dos respondentes nunca ouviram falar sobre uma Proposta de Valor para o Colaborador (EVP). Definida como uma declaração de valor que destaca os benefícios tangíveis e intangíveis oferecidos pela empresa, uma EVP bem estruturada pode ser uma aliada ao RH, proporcionando eficiência organizacional, adaptabilidade em tempo de mudança e orientando a construção de uma imagem sólida. No entanto, apenas 18,3% dos departamentos guiam suas ações com base nessa prática.

Atualmente, os colaboradores, especialmente a geração Z, trabalham não apenas pelo dinheiro, mas sim por outros aspectos que elas enxergam dentro das organizações. Portanto, surge uma necessidade de apresentar uma proposta de valor para esses colaboradores, dedicando verbas internas, equipe e tempo para acelerar o desenvolvimento de estratégias eficazes que elevem o nível de maturidade do RH baiano.

*Fundadora da Essence Branding