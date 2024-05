Tecnologia e gestão acelerando o crescimento de construtoras! | A TARDE

Elevando os padrões da indústria da construção civil, a Engenharia de Alta Performance, uma construtech baiana fundada em 2021, se destaca no monitoramento e controle de obras. Com o uso de sua inovadora plataforma GoBuilder, a empresa já beneficiou mais de 80 construtoras e administrou mais de 300 obras, unindo pessoas, processos e tecnologia em prol da eficiência e eficácia operacional.

Os alicerces da Engenharia de Alta Performance foram postos em 2018, quando Gabriel Andrade e Vagner Cunha, dois engenheiros civis, uniram-se com a missão de conectar gestão e educação em um setor percebido como conservador. A primeira ação veio com uma capacitação em gestão de obras que rapidamente se destacou, graças ao reconhecimento e aos feedbacks positivos dos profissionais da área.

Com uma visão de inovação, em 2021, a ideia se transformou em um negócio concreto. A Engenharia de Alta Performance, aproveitando as oportunidades da internet e das mídias digitais, ampliou seu escopo para além da educação, oferecendo serviços de monitoramento e assessoria em gestão de obras, sempre focando nos pilares de prazo, custo, qualidade e segurança.

O desenvolvimento do GoBuilder foi uma resposta estratégica à demanda por um gerenciamento de obras mais eficiente. Esta plataforma se tornou essencial para garantir a entrega de projetos dentro dos prazos estipulados, superando as expectativas dos clientes em termos de desempenho das equipes e qualidade dos resultados.

Comprometidos com o desenvolvimento regional, mantivemos nossp compromisso de gerar crescimento na Bahia. A empresa não só contribui para o cenário de inovação como também apoia o ecossistema de startups, fomentando a formação de novos talentos em tecnologia e atraindo investimentos.

Com um impacto já sentido em todo o território nacional, a Engenharia de Alta Performance carrega um portfólio de peso, com parceiros como Moura Dubeux e Civil Construtora, consolidando sua reputação de empresa jovem, mas de confiança e robustez. A construtech segue pavimentando o caminho para um crescimento sustentável, sempre em sintonia com parceiros e clientes e reafirmando seu papel como líder em um mercado em constante transformação.

* Gabriel Andrade- Co-fundador do Engenharia de Alta Performance



Publicações relacionadas