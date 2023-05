Tramato cria peças exclusivas

O sucesso de um negócio depende da energia que o gestor emprega nele. Quando a essência desse empresário está no empreendedorismo, o sucesso é treinável, por ser fruto de sucessivas tentativas e aprendizados. Conciliar desafios profissionais e a vida pessoal foi o que culminou na criação da Tramato.

Em 2014 surgiu a Tramato, uma empresa que se dedica a criar peças úteis, exclusivas e funcionais para a rotina de quem as carrega. O surgimento se deu porque, como mãe e empreendedora, considero que deixar a rotina mais especial e prática pode acompanhar o bom gosto e elegância. A marca Tramato fundamenta suas criações em três pilares essenciais: qualidade, estilo e design inteligente.

Hoje, a empresa atua fortemente tanto no varejo, quanto na oferta de brindes corporativos sofisticados, atendendo através de e-commerce. Esse segmento caminha em franca expansão, registrando aumento robusto e contínuo desde a pandemia. Uma pesquisa recente do Globo mostrou que o tamanho desse mercado deve dobrar até 2026.

Aproveitando esse movimento, a expansão da marca Tramato ocorre além dos limites baianos e já atende clientes em todos os estados do Brasil. O crescimento foi tamanho que um distribuidor está ativo na Europa levando a essência e força da marca baiana.

Para mim, diversas foram as contribuições que minha história pessoal trouxe à Tramato. Baiana com dendê no sangue, fui criada em Londres - e a influência da cultura de lá contribuiu para a criação da marca aqui. A vivência na Europa abriu meus olhos: o uso de peças funcionais e bonitas, como lancheiras térmicas levadas ao trabalho, era uma oportunidade não tão utilizada aqui na Bahia. Apostei em inovação e atendimento humanizado para diferenciar a Tramato no mercado.

Após realizar pesquisas para criar uma marca com propósito forte e diferente do que já existia, visualizei que o público deseja cada vez mais exclusividade em acessórios usados no cotidiano. Seja através do uso de uma pasta para o trabalho, um kit organizador para viagens, bolsas e porta vinhos. Na Tramato a elegância, funcionalidade e a sofisticação dão o nome.

Os brindes corporativos têm ganhado mais espaço na cartela de produtos, principalmente pela valorização que as empresas estão dando aos colaboradores, clientes e parceiros. Este ano, houve um aumento de 75% na procura desses produtos.

Para que a história da Tramato também sirva de inspiração para o sucesso de outras mulheres também realizo mentorias e consultorias personalizadas, além de dar aulas e palestras. Mais do que a entrega de um produto, há 17 anos estou acelerando negócios e desenvolvendo pessoas. O sucesso da Tramato deve-se à força e essência que carrego em mim como pessoa e profissional na incessante busca por trazer o melhor aos nossos clientes.