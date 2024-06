Turismo sustentável na Bahia como impulso para o desenvolvimento local

Roberto Duran, presidente do Conselho Baiano de Turismo - Foto: Divulgação

O turismo sustentável na Bahia emergiu como força transformadora, impulsionando o desenvolvimento econômico e preservando os recursos naturais do estado. Nos últimos anos, testemunhamos um crescimento exponencial desse setor.

A Bahia, que possui grande diversidade cultural e ambiental, atrai viajantes de todo o mundo. No entanto, o aumento do atividade trouxe também desafios de preservação ambiental e cultural. É neste ponto que o turismo sustentável desempenha um papel crucial, ao adotar práticas que minimizem o impacto ambiental e promovam a inclusão social, o setor não só preserva os tesouros naturais e culturais do estado, como garante sua prosperidade a longo prazo.

Um dos pilares do turismo sustentável é o envolvimento das comunidades locais. Iniciativas como o turismo comunitário capacitam os moradores a serem os protagonistas do negócio, permitindo que eles se beneficiem diretamente dos fluxos de visitantes. Isso não apenas fortalece a economia, mas promove um senso de orgulho e identidade cultural entre os residentes.

Além disso, a preservação ambiental é uma prioridade central. A Bahia abriga alguns dos ecossistemas mais diversos e frágeis do mundo, incluindo os recifes de corais da Baía de Todos os Santos. Ao promover a conservação desses ecossistemas, incentivando práticas como o turismo de observação de pássaros e mergulho responsável, é possível gerar receitas limpas, sem comprometer a biodiversidade única da região.

Outro aspecto fundamental desta modelo, é a promoção da cultura local. Festivais, artesanato local e gastronomia tradicional são elementos essenciais dessa experiência turística autêntica.

Algumas dicas para o impulsionamento de um turismo sustentável são: incentivar o turismo de experiência; valorizar a gastronomia regional; apoiar o ecoturismo; investir em infraestrutura sustentável e, incentivar o voluntariado turístico. Na Bahia temos como exemplo o Projeto Tamar, a Rota da Costa do Descobrimento, a Chapada Diamantina e a Ilha de Boipeba.

Dessa forma, o turismo sustentável na Bahia não é apenas uma tendência, mas sim, uma necessidade para garantir o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental e cultural. Ao investir nesse modelo, o estado não só fortalece sua posição como um destino turístico de renome mundial, mas também constrói um futuro mais sustentável e inclusivo para suas comunidades e recursos naturais. É o turismo de “gente para gente”, compartilhando experiências.