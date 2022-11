Um gol de cidadania

Daniel Alves, recém convocado para a Copa do Mundo do Qatar, é mundialmente conhecido como um dos maiores talentos do futebol, tendo sido considerado um dos maiores laterais-direitos de todos os tempos, além de deter a marca de jogador com mais títulos na história do futebol, 43 no total.

O craque nascido em Juazeiro da Bahia, com uma trajetória de vida marcada por muitas dificuldades, foi capaz de superá-las e construir um legado de conquistas dentro e fora de campo, a maior delas, o exemplo de profissionalismo e atitudes responsáveis fora das quatro linhas.

O Instituto Daniel Alves, projeto social concebido e liderado por ele, foi criado para a formação de cidadãos e cidadãs, por meio de práticas esportivas, culturais, educacionais e de saúde, numa perspectiva de formação integral do sujeito.

Para tanto, Dani investiu na estruturação de duas sedes, sendo uma localizada em Salvador, em parceria com a Prefeitura, e outra em Lauro de Freitas, atendendo atualmente 600 crianças e adolescentes, oriundos de mais de 50 escolas públicas.

Em menos de 10 meses, o Projeto traz evidências de êxitos, com a ampliação do atendimento e de novas modalidades esportivas e resultados positivos nos padrões de conduta cidadã dos beneficiários, numa permanente aula de senso de grupo, disciplina, autoestima, resiliência e liderança.

As crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 18 anos são atendidas com metodologias ativas que promovem o desenvolvimento das competências técnicas e humanas, com foco nas modalidades de futebol, basquete 3X3, dança e artes marciais.

O Instituto já atraiu o interesse e participação de muitos voluntários, resultando na oferta de 1.000 bolsas de estudos gratuitas em espanhol para alunos e familiares, além de palestras sobre nutrição esportiva, aulões de futebol, educação socioemocional, mentorias profissionalizantes, educação financeira, educação digital, etc.

No mês de outubro, numa ação de responsabilidade social junto com a UniFTC, foram realizados mais de 1.150 atendimentos gratuitos nas áreas de assistência jurídica, vacinação de pet, fisioterapia, psicoterapia, espaço kids e muito mais.

No campo esportivo, a juventude tem se destacado em campeonatos diversos, nas modalidades de futebol e basquete.

Em recente evento esportivo internacional a ação recebeu o importante selo “Made in Bahia”, pelo grupo Business Bahia.

Para ampliar o atendimento e implantar novos núcleos o Instituto conta com a ajuda do empresariado baiano e do segmento público interessado, assim contribuindo para a formação de uma nova geração de campeões e campeãs, dentro e fora do campo.