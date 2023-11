Meninas do contra | A TARDE

Uma promotora de justiça andava toda enfezada com a possibilidade da inscrição única para a vaga de Procurador Geral de Justiça. A dita cuja fazia coro para que duas colegas se inscrevessem, crendo que o governador poderia optar por uma nomeação feminina. Deu com os burros n’água. Segundo fontes desse Carrasco, o promotor que será escolhido por aclamação já tem o nome e sobrenome das rebeldes.



Camisa de força urgente

O estoque de camisa de força no Ministério Público Federal vai se esgotar. Além do conflagrado procurador que sonha com quilombola por todos os lados e que tem pesadelo se afogando nos píeres do Corredor da Vitória, agora é a vez da dupla dinâmica lançar suas pérolas. Quer porque quer que a SEDUR consulte o ICMBio antes de liberar as obras de um conjunto residencial que terá 5.760 moradores. As meninas poderosas acham que haverá impacto de vizinhança com as tartarugas marinhas. Já já elas recomendam a proibição do banho de mar em Stella Maris e a caquética Clarissa se muda para o Porto da Barra. É cada uma viu.

Cessões suspeitas I

O Banco de Brasília (BRB) aprontou mais uma! Desta vez, ele realizou cessões de carteira de crédito - Non Perfoming Loan - NPL em 30/05/2022 e 29/09/2023, à empresa M3 SECURITIZADORA S.A. O valor total das carteiras foi estimado em R$ 1,3 bilhão. A venda foi por menos de R$ 40 milhões a uma empresa que sequer é instituição financeira. As cessões de carteira que devem cumprir a resolução 2836 do BACEN podem ser realizadas desde que pagas à vista.

Cessões suspeitas II

No caso em questão, as cessões foram feitas mediante pagamento parcelado, sendo que o BRB contabilizou os valores dessas operações no primeiro e segundo semestre de 2022. As carteiras foram transferidas para a empresa M3, que até o presente momento não realizou o pagamento total das cessões. Houve parcelamento indevido dos valores das ditas cessões. As evidências da irregularidade poderão ser verificadas no exame dos balanços do segundo e terceiro trimestre de 2022. Aguardem cenas dos próximos capítulos!

Segue o jogo

Quem viveu os bons tempos de um baba nas pacatas ruas de Salvador conhece como se dava a escolha dos times. Um lado queria ficar com os craques e o outro tinha de jogar com os ruins de bola. Vencia sempre os bons de “bola”, pois sabiam dividir melhor os frutos advindos de uma bola bem repartida. Essa metáfora traduzida nos revela o quanto a rachadinha se parece com um “baba”.

Chupando dedo

No último final de semana, Alagoinhas, capital estadual da cerveja, sediou a 1ª edição do Bahia Beer Festival. Em Camaçari, a Ambev anunciou investimento de R$ 75 milhões, com geração de mais de 200 empregos para ampliação da linha de produção. Bem do lado e em cima do mesmo lençol freático que abastece as indústrias de bebidas, Dias d´Ávila assiste, passiva, o desenvolvimento dos vizinhos. A atração de grandes empresas exige investimento em logística, infraestrutura e um trabalho incessante de captação. E o diasdavilense, que já levou a pior na divisão territorial do polo petroquímico e da orla do litoral norte se pergunta: até quando?

Como explicar

Uma denúncia escabrosa chegou a esse Carrasco e aponta que a Secretaria Municipal da Saúde de Formosa do Rio Preto, extremo oeste da Bahia, teria pago exames trasnvaginais para homens. É bom lembrar que o transvaginal é exclusiva para mulheres, já que se trata de uma ultrassonografia que aplica um transdutor de ultrassom no órgão sexual feminino. Que zorra é essa? Aguardamos explicações.

Cabra valente ou arranca dente?

Quem tiver os dentes bem cuidados tome cuidado para não contrariar o secretário de infraestrutura de Ibititá, Mainá Matos. O valentão, que é aliado da prefeita Nilvinha (PSD) foi denunciado por ameaçar um parlamentar da cidade. De acordo com a denúncia, o secretário ameaçou "arrancar os dentes" do parlamentar, por ter sido cobrado por mais ações na gestão da Pasta.

Entraram pelo cano

Colaboradores que prestam serviços para a Policlínica do município de Jacobina sofrem após demissões, bem como pelo não pagamento de salários e até o não pagamento da rescisão contratual. O Carrasco obteve a informação que o consórcio dos municípios que gerencia a Policlínica já pagou a empresa M. Pinheiro Construções e Serviços, com nome fantasia 'Canon Empreendimentos', contratada para o serviço, a qual não cumpriu os compromissos. A empresa, inclusive, já esteve impedida de licitar e contratar por irregularidades junto ao TRE-BA.

Perdeu de novo

A ação promovida pelo ex-prefeito de Canavieiras, Clóvis Roberto Almeida de Souza, que tentava voltar ao cargo, foi indeferida pela Justiça local. O gestor, cassado pela Câmara Municipal local, tem dados verdadeiros pinotes para retornar à cadeira. A justiça reitera ainda que Clóvis tenta se valer da conduta de manipulação das leis como um instrumento de combate a um opositor. Desse jeito não dá!

Não sentiu o gostinho

As eleições para os conselhos tutelares, sobretudo no interior baiano, foram acirradas e deram o que falar. Agora começa a derrocada. Foi o que aconteceu com duas recém eleitas em 1 de outubro, no município de Serrinha, que tiveram os mandatos cassados antes de assumirem os cargos. A Comissão Eleitoral recebeu denúncias de que as duas candidatas teriam praticado campanha irregular durante o pleito.

Ele volta

A exoneração do secretário estadual de Infraestrutura, Sérgio Brito, agitou os sites de política da Bahia na sexta-feira, 17. Bem tranquilo, o gestor tratou de esclarecer que apenas se licenciará rapidamente do cargo para destravar as suas emendas em Brasília, já que ainda é deputado federal. “Eu volto”, garantiu Brito.

Secults

Prefeitura de Salvador e Governo do Estado estão cheios de projetos culturais, liderados pelos titulares de suas respectivas Secults. No dia que Pedro Tourinho e Bruno Monteiro sentarem para articular ideias conjuntas, o potencial baiano vira realidade. De acordo com fontes do Carrasco, ambos estão preocupados em fazer com que a população passe a ganhar diretamente com a Cultura produzida por ela. Hoje, os mesmos empresários concentram quase todas as receitas. A ideia é mudar essa regra.

Chateados

A oposição na ALBA não gostou nada da declaração do senador Otto Alencar sobre a presidência da Casa. O presidente do PSD-BA declarou que o partido deve indicar Ivana e isso foi lido por alguns parlamentares como uma tentativa de interferência externa. Indignado, Alan Sanches — que não é muito fã da ideia de reeleição de Adolfo — já disse que Sandro Régis e principalmente Tiago Correia são nomes pensados pela bancada oposicionista. Em tempo, a ideia de terceiro mandato para Adolfo segue de vento em popa.

Temores

O medo é um dos principais motivadores da política. Na ALBA, por exemplo, os deputados morrem de medo de uma Casa ainda mais dependente do governo do estado, caso algum parlamentar do PT se torne presidente. Eles gostam de Adolfo e, temendo que o próximo comandante do legislativo seja muito diferente, preferiram assinar a PEC que possibilita a reeleição. Não querem que mude nada.

Freio de arrumação

A associação brasileira dos supermercados não gostou da decisão do ministro do Trabalho, Luís Marinho (PT) que submete o trabalho no comércio aos domingos e feriados a uma negociação coletiva. Marinho revogou portaria editada no governo Bolsonaro, que previa o acordo direto entre patrões e empregados, nos moldes da reforma trabalhista. Na prática, o governo Lula tenta recuperar parte da força perdida pelos sindicatos e, claro, equilibrar as negociações para evitar abusos e explorações. Quem fez o “L“ não esperava nada diferente, quanto a esse assunto.

Déjà vu da Odebrecht

Mesmo depois de tudo o que passou, a antiga Odebrecht parece não ter aprendido as lições basilares de ética empresarial. Aparentando dar um “toco” numa construtora baiana, pretende erguer um projeto nababesco, controverso e exagerado junto ao IPHAN. Além de ferir de morte o frontispício de Salvador, ainda obliterá o cenário da Avenida Contorno para a Baía de Todos os Santos, justamente no momento em que o município pretende embelezar a dita Contorno, não se entende como essa aberração pode ser liberada. Parece que a Lava Jato não ensinou nada ao grupo.

Enquadrada

Quem leva a esquentada da semana é o presidente da Câmara Municipal de Itajuípe, Crispim Bento Nunes, o Klysman da Ambulância, do PC do B, e sua pregoeira Márcia Alves. No Diário Oficial de 3 de outubro desse ano, a Câmara publicou o Aviso de Licitação referente ao Pregão Presencial 002/2023, tendo por objeto a contratação de empresa do ramo para a Aquisição de um veículo zero km e de acordo às condições e exigências estabelecidas no edital PP002/2023 e na lei 8.666/93. Apesar de publicizar que os “interessados deverão solicitar demais informações através do endereço eletrônico [email protected]”, dois advogados apresentaram prova de que solicitaram cópia do aludido edital dias antes do certame ocorrido em 14 de novembro, sendo que até a presente data não houve qualquer resposta. Na Câmara de Itajuipe o quesito “transparência” vai de mal a pior e a coisa não é de agora. As contas de 2021 da ex-presidente Luziane Maia de Souza também estão recheadas de irregularidades nas mãos do Conselheiro Mário Negromonte e deverão ser rejeitadas. O Carrasco acompanha esses babados de Itajuipe com a lupa na mão.