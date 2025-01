O Carrasco - Air Europa de Araque

AIR EUROPA DE ARAQUE

Chegam a esta coluna reclamações de passageiros contra a companhia aérea AIR EUROPA, principalmente nos voos que fazem a rota Madrid/Salvador. O desserviço da empresa tem sido recorrente. Seja mudando passageiros de seus assentos previamente escolhidos, a alimentação ruim ou constrangimentos no serviço que é oferecido pela companhia aérea. Os clientes prometem reivindicar seus direitos, incluindo reembolso dos valores extra pagos, compensação pelos transtornos sofridos e uma resposta formal para evitar que as falhas dos serviços prestados pela companhia não se repitam. O Procon e a Justiça já entraram no radar dos consumidores que tiveram seus direitos cerceados. Vamos acompanhar!

SEMCREDI

Este Carrasco recebeu a denúncia de clientes do Banco Sicredi, o qual tem feito cobrança indevida após serviços de aluguéis de maquininhas. Teve cliente que solicitou os equipamentos e só conseguiu ficar com o serviço durante 6 meses, já que preferiu cancelar pelo motivo da lentidão das máquinas, o que não atendia a demanda. Esses mesmos clientes solicitaram a retirada dos dispositivos e o banco, após 3 anos e 7 meses, mandou uma cobrança no valor de R$ 691 referente a um período que as máquinas não foram utilizadas.

COBRANÇAS ABSURDAS

Os clientes do Banco do Brasil estão em polvorosa com a instituição. Muita cobrança e pouca eficiência, a financeira está dando um show no que se refere a taxas indevidas até mesmo em contas inativas.

CASADINHA EDUCACIONAL

A jogada de esperto a qual o Centro Educacional Villa Lobos e a "Somos Sistemas de Ensino" não passou despercebida aos olhos do Ministério Público, já que o órgão chegou junto e ajuizou ação contra a instituição por causa de práticas abusivas adotadas frente aos consumidores. A escola, de acordo com o órgão, tem condicionado o fornecimento de livros físicos indicados como necessários aos alunos à aquisição da plataforma digital vendida pela Somos Sistemas, “o que configura a prática de venda casada”. O Centro Educacional simplesmente foi obrigado a apresentar novo modelo de contrato aos pais e responsáveis.

NOEL VALIOSO

Os pais que pretendem levar as crianças para visitar a Noelândia, instalada no Shopping da Bahia, vão ter que desembolsar um bom valor. O valor da entrada é de R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia. Mesmo com os "combos promocionais" oferecidos, os valores pesam para as famílias com um número maior de filhos. E olha que o prometido é que o espaço é ideal para as crianças viverem a magia do Natal em Salvador. O que esqueceram é que nem todas as famílias podem desembolsar o alto valor para um passeio que dura 90 minutos.

RAIZ PODRE

Na esteira do ‘boom’ de comercialização de energia renovável, a Raízen Power vem disputando espaço no mercado livre mas, além de poupar no custo de produção energética, vem economizando também na folha de pessoal, com jornadas exaustivas e indenizações que não respeitam os direitos trabalhistas. Há relatos de falta de água para beber nas dependências da empresa.

FEDENTINA DA GUJÃO

Quem passa às margens de São Gonçalo dos Campos, beirinha de Feira de Santana, sente a fedentina horrorosa causada pela Gujão Alimentos. Ninguém aguenta o inferno de odor que se tornou a região.

NOTÍCIA INDIGESTA

Na semana passada a Via Bahia confirmou o que os baianos temiam. A concessionária emitiu um comunicado informado sobre a continuidade da operação na BR-324 e BR-116 após o dia 31 de dezembro, data prevista para o fim do seu contrato para administrar as rodovias. A prorrogação se deu por conta do Tribunal de Contas da União (TCU), que ainda não analisou o documento do distrato. Oremos!

FUGA DA GALINHA

Com um faturamento líquido de dezenas de bilhões e crescendo… uma terceirizada da JBS está metida com um dos piores e mais sujos tipos de exploração que existem, o trabalho escravo. O Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, resgataram dez trabalhadores no Vale do Taquari. Eles, que eram mantidos em condições análogas à escravidão, têm entre 21 e 33 anos e são de diferentes estados do Brasil, inclusive da Bahia. A operação identificou graves violações como alojamentos precários, alimentação insuficiente e jornadas exaustivas de trabalho. Situação extremamente grave, principalmente para a empresa que se intitula uma das maiores e mais ricas do mundo. Este é apenas um dos casos em que a empresa está envolvida. É só dar um Google, a casa está caindo por aí.

APERTEM OS CINTOS

A força tarefa realizada pelo MP que recuperou R$ 110 milhões aos cofres do Estado veio para mexer com as estruturas dos sonegadores de impostos. A ação pilotada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira) da Bahia atuou durante o ano de 2024 e promete seguir desenvolvendo ações para combater o débito declarado e não pago, principalmente a apropriação indevida de recursos por empresários que assim amplificam seus lucros. Este ano, um total de 82 notícias-crime foram encaminhadas, sendo reportadas um total de R$ 531 milhões em créditos tributários sonegados. O MP não irá parar e já se sabe que vem muita chumbo grosso por aí. Aguardem!

FALTA DE AVISO NÃO SERÁ

Ir para a escola nunca ficou tão perigoso. As crianças da comunidade de Jenipapo, distrito da Matinha, em Feira de Santana, têm arriscado suas vidas para ter acesso às aulas em um prédio provisório, que fica do outro lado da BR-116. Todos os dias elas correm riscos de vida em travessia hiper perigosa. O que não faltam são denúncias sinalizando o que os 130 alunos passam. A situação ocorre por falta de compromisso da prefeitura em nunca terminar uma obra infinita na sede oficial do colégio da região. O caso está tão invisível para a gestão, que nem se o pior acontecer eles devem notar algo por lá. Oxalá que os problemas de Feira acabem com a nova gestão.

RACISMO POMBALENSE

O vereador Marcelo Brito, do MDB de Ribeira do Pombal, viralizou negativamente nas redes sociais na última semana. Em declaração na Câmara Municipal, o edil afirmou que tem orgulho do pai por um motivo racista. “Meu pai não é negro. Meu pai é branco, porque tem boas práticas, boas lições, tem honra. Nunca vi um deslize do Doutor Roberval”, declarou. Ainda não foi preso.

NEPOTISMO

Nem bem começou a gestão e o próximo prefeito de Itapetinga, Eduardo Hage (MDB) já está soltando as asinhas. O que se comenta na cidade é que com o anúncio dos novos secretários que vão compor a equipe do futuro governo, quem está no bolo é a própria esposa do futuro gestor, Maria José Gomes Hagge, que deve comandar a pasta da Secretaria de Desenvolvimento Social. É o nepotismo que já dá sinal pelas bandas de Itapetinga.

GLÓRIA E ALELUIA, NILZA

Nilza da Mata volta a esse Carrasco, desta vez com uma pitada gospel. A Prefeitura desembolsou uma grana boa para contratar meia dúzia de cantores evangélicos desconhecidos que cantarão em um evento religioso em São Sebastião do Passé, com valores generosos.

MARTELO BATIDO

Antes fiel escudeiro de Moema, o Republicanos já vai aderir ao governo de Débora em Lauro de Freitas. A suspeita foi confirmada a esse Carrasco por fontes ligadas ao próprio partido.

BIZARRICE NA SAÚDE

Ultrassonografias transvaginais em pacientes do sexo masculino. Esta foi uma das irregularidades encontradas no âmbito da Operação USG, deflagrada nesta semana, que apura traquinagens na Secretaria de Saúde de Formosa do Rio Preto. O prefeito Neo (PSD) foi alvo da ação, assim como vereadores e empresários. Além da bizarrice, a investigação também encontrou suspeitas de pagamentos por serviços médicos não prestados à população, plantões fictícios, listas fraudulentas de pacientes, números de exames destoantes da realidade, e utilização de empresas de fachadas para promover a destinação ilícita de recursos. O Carrasco vai ficar de olho no desdobramento da operação.

TEIMOSIA

Teimoso que só, o Psol vai lançar a candidatura de Hamilton para a presidência da Câmara Municipal de Salvador. Baita estratégia para quem terá só dois votos.

DE OLHO, A TODO INSTANTE

Mais um ano chegando ao fim e esse Carrasco fecha com balanço positivo. Seja pelas investidas da bola de cristal que cantou pedras sobre políticos fanfarrões, operações contra empresas e prefeituras, eleições e seus resultados, além de servir de porta voz para os eleitores e cidadãos que clamam por seus direitos. Nesta última coluna do ano, desejamos não só um bom Natal a todos que nos acompanham mas, principalmente, informamos que o recesso não nos cega ou nos cala. Dia 6 de janeiro voltaremos ainda mais afiados e com as informações que só o Carrasco consegue tirar do bastidor. Por isso, cuidado com quem irá brindar no Réveillon. É de um clique e de uma conversa de pé de ouvido que essa coluna consegue trazer à tona a exclusividade. Seguimos de olho! Boas festas!