O Carrasco - Apagão e sufoco

APAGÃO E SUFOCO

A Linha 2 do Metrô de Salvador testou o limite da paciência do soteropolitano na última quinta-feira. Uma falha de energia transformou o trecho entre as estações Tamburugy e Aeroporto em prova de resistência. Trens operando em zigue-zague, vagões lotados e ar-condicionado pedindo arrego no calor do CAB resultaram em gente passando mal. Até quando a manutenção vai ficar no "quase"? Energia no trilho é obrigação tarifária, não é favor.

A VEZ DA FAFEN?

A Petrobras retomou a operação da Fafen-BA em janeiro e o timing não poderia ser mais crítico. Com o conflito no Oriente Médio impactando a exportação global de fertilizantes, a unidade baiana enfrenta o desafio de suprir a demanda nacional e, quem sabe, abocanhar o mercado externo. Resta saber se a fábrica terá fôlego técnico para aproveitar essa janela de oportunidade ou se ficará apenas no "ensaio" industrial.

EDUCAÇÃO "COMPRA TUDO"

O prefeito de Itaberaba, João Filho (PSD), ganhou um "dever de casa" indigesto do TCM. A gestão é alvo de denúncia por um pregão eletrônico de materiais didáticos que mistura de livros a softwares complexos em um único lote. No bom português do Direito Público isso cheira a restrição de competitividade. João Filho e a secretária Jacielma Vieira têm 20 dias para explicar se o objetivo era modernizar o ensino ou se o edital foi escrito com uma "caligrafia" que só alguns fornecedores entendem.

CAPELA DO LIXO?

Em Capela do Alto Alegre, a gestão de resíduos virou caso de Ministério Público. O órgão instaurou inquérito para investigar o descaso do prefeito Romeu Mascarenhas (PSD). O cenário é de terror ambiental: lixo a céu aberto, mau cheiro insuportável e ratos ao lado de residências. Enquanto o Brasil exige modernização, o município parece parado no tempo. O Carrasco vai observar se o prefeito continuará jogando o problema para debaixo do tapete — ou melhor, para o meio da rua.

O BURACO EM SENHOR DO BONFIM

A gestão de Laércio Junior em Senhor do Bonfim segue sob a lupa. O uso de "trincheiras" para enterrar lixo sem tratamento de chorume é o que especialistas chamam de esconder a sujeira debaixo do barro. Com repasses estaduais superiores a R$ 2 milhões para remediação ambiental, a dúvida é: o dinheiro está sendo usado para recuperar o ecossistema ou apenas para dar uma "roupagem nova" ao lixão?

OURIÇADO EM OURIÇANGAS

O MP decidiu colocar o pé no freio da Prefeitura de Ouriçangas. O alvo é um contrato de locação de veículos com motorista que está sob a lupa da Justiça. O prefeito Rony do PT entrou no radar por supostas irregularidades que vão da montagem da licitação à execução do serviço. Pelo visto, tem gente querendo andar de carro oficial mas corre o risco de terminar o mandato a pé e respondendo a processo.

A CONTA CHEGOU

A gestão do prefeito Rodrigo Andrade em Aurelino Leal, entrou oficialmente no radar do MP-BA. O "pacote" é duplo: dois inquéritos civis investigam suspeitas que vão de favorecimento familiar ao descaso com a saúde pública. O objetivo é dar um basta na maquiagem administrativa e garantir que o dinheiro chegue ao bem-estar da população, e não ao bolso dos protegidos.

TEATRO DAS MULTAS

O Carrasco recebeu uma enxurrada de denúncias sobre a "indústria de multas" em Porto Seguro. A Portran parece ter virado coletora de impostos disfarçada. Com sinalização inexistente ou escondida, o motorista joga no escuro e é "premiado" por agentes que brotam do chão. O prefeito Jânio Natal (PL) parece tratar o turista como fonte inesgotável de receita. O trânsito de uma cidade turística exige educação, não emboscada.

CARA E COROA

João de Furão, prefeito de Conceição da Feira, pulou de barco e agora caminha no Republicanos, ao lado de seu mentor, o senador Angelo Coronel. Pré-candidato a deputado estadual, o gestor — que renuncia na próxima semana — parece que vai adotar a estratégia do "lá e cá". Pelo visto, a lealdade tem endereço fixo mas a conveniência é itinerante.

DE PAI PRA FILHO?

Targino Machado, figura hoje esquecida na política da região de Feira de Santana, ainda não sabe para qual lado vai. Embora vá apoiar o sobrinho, João de Furão, ele hesita entre abraçar novamente Jerônimo Rodrigues. Enquanto Targino decide se guarda a mágoa ou o rancor, São Gonçalo dos Campos, seu antigo reduto, anseia por uma definição que já tarda a vir.

BOM PRA TODO MUNDO

Rádio Corredor: a chapa governista para outubro começa a ganhar forma nos bastidores. Fontes apontam para a entrada de Otto Alencar (PSD) na vice de Jerônimo Rodrigues, com Ronaldo Carletto na suplência de Rui Costa e Geraldo Júnior na suplência de Jaques Wagner. O desenho manteria o MDB na composição, com a provável nomeação do "Galego" para um ministério de Lula em um futuro próximo. A conferir se o tabuleiro se confirma.

MUITA CALMA NESSA HORA

Mal assinou a ficha no Republicanos, Leo Prates já foi ungido por Márcio Marinho como o sucessor natural de Bruno Reis para 2028. Mas desconfiado como ele só, o deputado federal preferiu não sentar na cadeira antes da hora. Com um "pé no chão" estratégico, Prates jogou um balde de água fria na ansiedade da militância: o foco total é 2026. Leo sabe que na política da Bahia quem queima a largada costuma morrer na praia.

IRONIA NO COFRE

Se tem alguém rindo à toa com a calculadora na mão é Manoel Vitório. O guardião do cofre baiano deu uma aula de "realidade" aos governadores do Sul e Sudeste que já miram o Planalto em 2026. Vitório apontou que candidatos posam de bons gestores, mas seguem "pendurados" na União via recuperação fiscal. O recado foi claro: antes de querer presidir o Brasil, é bom aprender a fechar o balanço sem pedir esmola a Brasília.

RENOVA, LULA!

Dentro do PT baiano, cresce o sentimento de que é preciso renovar as bancadas na ALBA e na Câmara Federal. Segundo soube o Carrasco, a cúpula do partido já admite que o fôlego da juventude é a "bola da vez" para o pleito de outubro. Muitos membros históricos torcem para que novas lideranças avancem e oxigenem as casas legislativas. Resta saber se os "caciques" abrirão mão de suas cadeiras cativas em nome desse novo ciclo ou se a renovação será apenas no discurso.

DOR DE CABEÇA

Pior que a montagem das chapas majoritárias é o ajuste fino das nominatas partidárias. A formação da lista de candidatos à Câmara Federal e à ALBA sempre gera enxaqueca nos caciques, mas este ano o cenário parece ainda mais desafiador. Com as novas regras e federações, o ajuste precisa ser cirúrgico: se a conta não bater ou o equilíbrio interno falhar, até mesmo aqueles "caciques" que acham a reeleição garantida podem amargar uma derrota acachapante nas urnas. Na matemática eleitoral, um erro de vírgula na nominata pode custar o mandato de quem se julga invencível.

BRITO COM MORAL

O sonho de Antônio Brito (PSD) de presidir a Câmara dos Deputados ganha tração. Gilberto Kassab já articula o movimento para lançar o baiano contra Hugo Motta. Se a estratégia vingar, poderemos ter o primeiro negro a comandar a Casa na próxima legislatura. Brito está jogando parado, mas com a moral lá no alto. Por outro lado, “se Brito for o primeiro a apoiar a reeleição de Mota, ninguém tira a presidência de suas mãos para o biênio 2028/2029, quando Hugo terá de passar o bastão”, afirmou um deputado federal baiano que conhece bem os caminhos do Congresso.

AMOLECEU O CORAÇÃO?

Após posicionamento favorável da PGR, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que Jair Bolsonaro cumpra prisão domiciliar por 90 dias após a saída do hospital. Lembrando que o ministro é citado no imbróglio do Banco Master, fica a dúvida: teria sido apenas a saúde do capitão que sensibilizou o "Xandão" ou há outros ventos soprando nos corredores do STF? Na política de Brasília, raramente um gesto dessa magnitude é feito apenas por humanidade.

VERGONHA OU LIVRAMENTO?

Por falar no STF, o Plenário deu um recado claro ao apreciar a liminar de André Mendonça que prorrogou a CPMI do INSS: ‘não queremos que essa investigação continue’. Nos bastidores, a derrubada da decisão é vista como esquisita, ocorrendo justamente quando nomes da própria Corte são citados no escândalo do Banco Master. A extensão seria de apenas 30 a 60 dias, mas os ministros viram nisso uma eternidade perigosa demais para ser permitida.

E AGORA, FLÁVIO?

A bancada do PL promete se mobilizar para derrubar na Câmara o projeto que criminaliza a misoginia. Em meio a uma epidemia de feminicídio, parlamentares citam "liberdade de expressão" e religião para atacar a lei, reforçando ideias de submissão feminina. O detalhe curioso: Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência e adepto de uma linguagem mais moderada (até neutra, às vezes), votou a favor no Senado. Vai ser enquadrado pelos próprios correligionários ou vai manter o figurino?

ENQUADRADA



Quem leva o selo semanal é o prefeito Amélia Rodrigues. Isso porque o Ministério Público resolveu colocar a lupa sobre o loteamento Canto Verde, em a cidade. A promotoria instaurou procedimento para passar um "pente-fino" na lei municipal que morde o bolso dos moradores. O MP quer saber se a prefeitura, na gestão de João Bahia (PSD), está cobrando por serviços que só existem no papel. Se o loteamento for "verde" apenas na falta de estrutura, a cobrança vira confisco e o caso vai parar na Justiça.