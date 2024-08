O Carrasco - Aperto de Mente

APERTO DE MENTE

Segundo fontes confiáveis desta coluna, um membro do TJ-BA que jamais deveria desconhecer as regras da LOMAN e os rigores do CNJ andou rondando o cangote de uma colega na Corte, tentando persuadí-la a decidir em favor de um ex-prefeito do interior do Estado. Coisa feia e desleal pra quem se acha acima dos pares, ainda que temporariamente. Esse tipo de gente acha que é Deus só porque subiu um degrau na carreira, como dito, momentaneamente. Essa rota frenética de “colega pedir a colega” quase termina em aposentadoria compulsória no TRT e já foi motivo de processo no CNJ. O nome disso é tráfico de influência ou no mínimo advocacia administrativa. O Carrasco está de olho.

ESSAS ENGANAM

As operadoras de telefonia Oi, Vivo e Tim foram multadas em R$ 5 milhões pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) por propaganda enganosa. Mentindo sobre o 5G, estas empresas levaram o consumidor a acreditar que o serviço já estaria disponível. Mas a carapuça caiu rápido e a Justiça agiu. Enquanto a Senacon olha para os estragos maiores, se faz a atenção do Procon e Codecon para o serviço ruim e a ausência até mesmo do 4G dentro dos shoppings da capital baiana e em áreas onde o os outddors correm soltos dizendo que a empresa pega em toda a Bahia. Os baianos, constantemente prejudicados pelas operadoras, já não sabem a quem mais recorrer para terem o serviço que pagam pra funcionar. Estamos de olho!

DE MAU A PIOR

Outro serviço mal prestado aos baianos e que chegou a esta coluna é da concessionária Indiana Veículos. Não se sabe ao certo se o desânimo pela saída da Ford da Bahia, nada agradável aos soteropolitanos, pode ter impactado no atendimento e na preocupação com os clientes. Que o serviço Ford sempre foi caro, todo mundo já sabe! Mas não dar atenção e tratar o consumidor como alguém que está prestando favor à empresa, aí já é demais. Pelo visto, os órgãos fiscalizadores têm muito trabalho a ser feito.

DESMANDOS DO INSS

E pra quem pensa que serviço ruim é só em empresa privada, o público consegue validar os clichês sociais que existem sobre alguns serviços prestados. O INSS é um deles. Pra quem chega pra ser atendido, mesmo com hora marcada, é recepcionado pela demora, descaso e até mesmo ausência de profissionais. E pouco importa a idade de quem está buscando o atendimento. O abandono e desrespeito é com qualquer um. Enquanto o brasileiro batalha pra se aposentar com dignidade, o serviço público faz questão de mostrar que o cidadão não tem vez, voz e muito menos direitos.

PREPARAR, APONTAR

Chega a esta coluna que em breve estarão nas mãos do MP estadual as intimações para que o Inema e a Prefeitura de Camaçari apresentam dados referentes aos impactos da poluição da Tronox nos moradores da comunidade de Areias, no litoral norte. Peritos do órgão já constataram o descumprimento do TAC firmado em 2012, o que resultou em multa, agora querem ter a dimensão do prejuízo causado às pessoas e ao meio ambiente pela indústria de pigmentos. Podem preparar o bolso.

OLHO NA MISSA E OUTRO NO PADRE

É bom que os candidatos postulantes a cargos eletivos neste pleito de 2024 fiquem atentos nas condutas durante o período que precede a eleição, sobretudo no uso de recursos de Inteligência Artificial para fins de propaganda eleitoral. O Carrasco está atento àqueles que possam utilizar servidores em campanhas eleitorais, nomear e exonerar funcionários, fazer revisão salarial, distribuir bens, valores e benefícios, inaugurar obras e fazer publicidade institucional. Estamos atentos!

DESATUALIZADOS

Toda administração pública tem o dever de ser transparente com os seus gastos públicos. E em plena era digital, não dá para entender que alguns municípios ainda mantenham os seus Diários Oficiais desatualizados ou com processos dificultosos de acesso. Sabendo disso, o Tribunal de Contas dos Municípios, além do MP e TCE têm ressaltado a importância da transparência na administração municipal para o exercício do controle social, como relatado em entrevista ao caderno A TARDE Municípios, pelo conselheiro Francisco de Souza Andrade Neto. Aos municípios desatualizados, fica o recado: se atualizem e evitem surpresas desagradáveis.

SUPERFATURAMENTO

Como explicar um gestor municipal fazer licitação com o objetivo de comprar 400 câmeras de vídeo monitoramento para apenas seis escolas? É a resposta que a gente espera do prefeito de Nova Canaã, Marival Fraga (Avante). Em uma breve conta se conclui que cada unidade escolar vai ter 65 câmeras. Há relatos inclusive de unidades que terão mais câmeras do que estudantes. Quem se deu bem nessa foi a empresa vencedora, a "Auto Defesa Brasil Tecnologia e Monitoramento de Sistemas Eletrônicos/SA", que recebeu mais de R$ 235 mil reais para o trabalho. Vigia...

ABANDONO

Se o prefeito de Entre Rios, Manoelito Argolo Jr. (Solidariedade) não respeita a população, pelo menos respeite os mortos. A situação que se encontra o cemitério municipal é deplorável. As consequências da falta de manutenção assustam a quem precisa visitar o local. Além do matagal que toma conta, ossadas são vistas fora dos túmulos. Um cenário de total desrespeito e descaso.

TREMENDO NA BASE

Com a reviravolta em torno da manutenção da candidatura de Leopoldo Passos em Jacobina, após um acordo feito com o Ministério Público, o atual prefeito do município já colocou sua tropa de choque em ação nas redes sociais, principalmente com disparos no Whatsapp, com vídeos de “denúncias” contra Leopoldo e a outra postulante à prefeitura. Pelo visto, o tal “coroné” que ele tanto chama por aí faz muito medo a ele, ao ponto de estar “tremendo na base”.

FÊNIX DO OESTE

No apagar das luzes eis que surge Oziel. Em meio ao silêncio, tímido e um pouco sumido, ressurgiu das cinzas e aparece para colocar a cara em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, em uma eleição que parecia de candidatura única. Talvez o chamamento lhe tenha acendido a chama. Caso a boa avaliação do atual prefeito e adversário, Jr. Marabá permaneça, a coisa não vai ser fácil para o ex prefeito voltar à gestão.

NÃO VAI DAR

José Ronaldo paquerou, mas não conseguiu, até o momento, impedir uma candidatura do Partido Novo em Feira de Santana. Os laranjas devem mesmo insistir no nome de Carlos Medeiros, o que pode provocar um segundo turno entre os dois Zés da segunda maior cidade da Bahia. Um aliado de primeira hora de José Ronaldo foi categórico ao falar com esse Carrasco: “O partido tem apresentado nome de candidato próprio”, sem muitas voltas.

GÁS EM LAURO

Com todo o gás, a campanha de Rosalvo (PT) já enxerga, em um horizonte próximo, a virada contra a candidata Débora Regis (União Brasil). Até mesmo o rompimento do atual vice-prefeito, Doutor Vidigal, foi encarado com naturalidade pelo grupo, que não sentiu a falta do antigo aliado. Os primeiros números internos são animadores e mostram que a disputa está, de fato, abertíssima.

SORRINDO À TOA

Por mais que tenha feito campanha para Bolsonaro e Zé Ronaldo em 2018, Ró Valentim vem rindo de tragédia e desmoralizando Marivaldo Amaral ao “garantir” que os cardeais do PT irão caminhar com ela, que é a candidata oficial da Federação Brasil da Esperança, formada pelos partidos PT/PC do B e PV. Como Ró Valentim é filiada ao PC do B, a candidata oposicionista tem postado vídeos com apoio de Jaques Wagner e disparado propaganda casada com o governador Jerônimo e o presidente Lula. Realmente, a dupla está em alta diante de tanta briga em prol de apoio.

JOGO DURO

Adélia Pinheiro ainda aguarda para decidir quem será o vice de sua chapa à prefeitura de Ilhéus. O PSB já se colocou como interessado no posto, mas a petista espera a posição do PDT. Os trabalhistas exigem a vaga de vice para retirar a pré-candidatura de Augustão. Falta combinar com o PSB.

QUANTO MAIS CAVA...

O rombo nas contas de Barreiras não para de aumentar. Depois do Ministério Público apontar risco de dano ao patrimônio em função do alto endividamento da gestão Zito Barbosa (UB), o TCM reprovou as contas da saúde municipal, comandada pelo primo do prefeito, Melchisedec Alves das Neves, com déficit de R$ 102 milhões na construção de um hospital. E ainda falta apresentar o plano de pagamento de R$ 115 milhões de precatórios não repassados aos professores. Assim não tem conta que feche.

FORA DA LEI

Alguns estabelecimentos comerciais da capital baiana, principalmente do ramo de supermercados, insistem em não cumprir a lei e continuam sem oferecer ao consumidor a opção gratuita de sacolas recicladas, biodegradáveis ou de papel. O Carrasco também não tem visto a placa informando a tal gratuidade das sacolas e a disponibilidade no local como manda a Lei Municipal. Vai ter que pesar no bolso pra cumprir com a obrigação?

MUDANÇAS PERENES I

As mudanças supostamente temporárias na Alba, se dependerem do governo Jerônimo, devem permanecer. Radiovaldo Costa chegou para o lugar de Neusa Cadore e Lucinha do MST para o posto de Maria Del Carmen. A ideia é finalmente renovar os quadros envelhecidos do PT.

MUDANÇAS PERENES II

A princípio fora por 180 dias, Maria del Carmen pode ser incentivada a deixar de vez a sua cadeira na Alba. Já Neusa Cadore deve seguir na SPM mesmo que Elisângela seja obrigada a retornar de Brasília em novembro. Quem agora está de olho é o próximo suplente, o ex-deputado Jacó.

O PETRÓLEO É NOSSO

A posse de Radiovaldo foi cercada de emoção e homenagem dele aos avós. Familiares e colegas de movimento sindical vibraram com a ascensão do petroleiro à Alba. Nos bastidores, porém, comentários que dão a ideia da responsabilidade do novo deputado: os trabalhadores do setor querem esforço do parlamentar para devolver a Refinaria de Mataripe a Petrobras. Como fazer isso, é o desafio para o parlamentar que é conhecido por ser firme e atuante. Um colega admirador do trabalho de Radiovaldo, pra não perder a piada, soltou: "imagine se esse rapaz não fosse criado por vó".

SURPREENDENTE

A primeira convenção dos postulantes à Prefeitura de Salvador foi do prefeito Bruno Reis. E que convenção, diga-se de passagem. Foram homologadas mais de 600 candidaturas de vereadores, sem falar na junção de tantos aliados políticos e militantes comunitários. O Centro de Convenções ficou pequeno e por merecimento. Afinal, é um dos prefeitos que mais cumpriu promessas e um dos mais bem avaliados do país.

PLANOS FRUSTRADOS

O licenciamento da deputada Maria del Carmen (PT) da Assembleia Legislativa da Bahia frusta os planos do filho da parlamentar, André Fidalgo, que já estava se movimentando para ser alçado como sucessor da mãe nas eleições de 2026. Com Del Carmen afastada desde junho deste ano, Fidalgo vinha assumindo a função deixada pela matriarca e se reunia, dia sim e dia não, com os prefeitos. Acontece que a cadeira agora é de Lucinha do MST, deixando o Fidalgo sem o que fazer.

PROVA DE FOGO

O PP vem chegando de mansinho e tentando retomar o espaço que tinha no governo. A união, no entanto, só será sacramentada se a sigla demonstrar força nas eleições municipais, que é tratada como prova de fogo. Naturalmente e aos poucos, a sigla parece que vai voltar para os braços do governo, mesmo com alguns torcendo contra.

PEIXINHO ENGANADOR I

Na Bahia, infelizmente, tem um determinado planejador financeiro, tirado a Gabriel Medina e Nadal, mas que, na verdade, é um mestre em picaretagem. Isso mesmo. Ele está bastante conhecido no meio, também, por iludir as mulheres indefesas, com a sua pose de milionário. Os especialistas do setor dizem que o melhor, no momento, é ter muita cautela e não acreditar nas promessas desse delinquente, pois muitos investidores incautos da Baía de Todos os Santos já perderam vultuosas quantias. Em breve, novidades sobre o peixinho enganador.

ENQUADRADA

O selo semanal do Carrasco vai para o inapto pelo TCU, mas que arrota que está elegível. Além desse BO, o Carrasco descobriu que Isravan Lemos Barcelos, o Ravan Lero-Lero, apelido que lhe foi colocado em Ibirapitanga, já foi o médico mais bem pago do Brasil. Segundo informações que estão sendo melhor apuradas - e seus opositores prometem fazer denúncia junto ao MPF - o suposto pré-candidato a prefeito em Maraú teria recebido, entre 2021 e 2023, R$ 1.740.653,10 por serviços médicos prestados em Ibirapitanga e R$ 414.073,64 pelos mesmos serviços em Maraú. Investigadores se debruçam sobre dados dos portais da transparência dos respectivos municípios, para saber como se faz a mágica para trabalhar 40 horas semanais em Maraú e 88 horas em Ibirapitanga. E quem era a secretária de Saúde de Ibirapitanga nesse período? A senhora Maria Cleude dos Santos Barcelos. Depois das peripécias em Ibirapitanga o danado quer ir para Maraú, achando que o eleitor é bicho besta. Aí tem coisa e o Carrasco vai descobrir.