O Carrasco - Baile de gala | A TARDE

BAILE DE GALA

O respeitado Hospital Juliano Moreira abrirá suas portas para receber neste final de ano o já tradicional Baile de Gala dos Insensatos. A confraternização contará especialmente com uma apresentação folclórica dos internos, todos paramentados com camisa de força customizada. Nessa temporada concorrem especialmente ao prêmio máximo, a Ruivinha do Tinder, a Tiazinha Seixas, seu Miro apaixonado por píeres e quilombolas e a Tira da Luz. Que loucura!

PROTAGONISMO URBANÍSTICO I

Merece apoio do Carrasco a iniciativa da Câmara de Vereadores de Salvador em propor projetos de lei declarando como de utilidade pública, para fins de desapropriação, alguns polêmicos terrenos da cidade, dentre eles os localizados na Praia do Buracão e na Rua da Graça. Atitudes dessa natureza exigirão maior reflexão dos órgãos urbanísticos no licenciamento de empreendimentos que, mesmo supostamente amparado na LOUOS, comprometem o bem estar da população soteropolitana. Essa parceria entre a CMS e o Poder Executivo, este último às vezes limitado por exigências da legislação, demonstra uma visão de preservação dos remanescentes espaços urbanos e consagra essa tão bem sucedida administração municipal, comprovando, então, a harmonia entre os poderes.

PROTAGONISMO URBANÍSTICO II

Tivemos no passado a permissividade de instalações industriais nos centros urbanos, convivendo de forma absurda com a população residente. A antiga Tibrás, hoje Tronox, construída à beira-mar em Arembepe; a Usiba, edificada no centro do bairro de Valéria, parte hoje ocupada pela Gerdau; a Sibra, no limite de Simões Filho e a Chadler Derivados de Cacau, no bairro do Uruguai. Exemplos como esses devem ficar para atrás. Iniciativa inédita de competentes vereadores de Salvador, propondo projetos de lei para declarar determinados terrenos como de utilidade pública para futura desapropriação, toda a área ocupada pela siderúrgica Usiba/Gerdau no município de Salvador, destinando-a para habitação popular, recuperando áreas estratégicas para moradia. Com certeza a SEDUR será rigorosa na exigência de recomposição ambiental do terreno, após tantos anos de exploração comprometedora da natureza. O Carrasco espera que, da mesma forma, a Prefeitura de Simões Filho ou sua Câmara de Vereadores tome atitude semelhante com relação à parte da área da Usiba/Gerdau situada nesse município.

PROTAGONISMO URBANÍSTICO III

É dramática a situação dos cemitérios públicos de Salvador, com a disponibilidade de vagas para enterro cada dia mais difícil. A Câmara de Vereadores de Salvador identificou área limítrofe com o Parque de Exposições, na Avenida Paralela, em frente ao bairro de Mussurunga que, em passado recente, chegou a ser licenciada para a construção de um cemitério, dispondo de centenas de jazigos praticamente prontos e abandonados pelo antigo proprietário, que segundo relatos, se trata de empresa portuguesa com sérios problemas perante à Justiça Federal. Projeto de Lei declarando de utilidade pública o terreno já foi protocolado para fins de desapropriação e tramita na Casa do Povo.

PROTAGONISMO URBANÍSTICO IV

Demonstrando um perfil democrático, o atual presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz, já comunicou aos autores do pacote de projetos de lei envolvendo a declaração de utilidade pública das áreas aqui citadas, e também a todos os vereadores da Casa que os projetos contarão com várias audiências públicas, tudo a fim de ouvir a opinião da população e de especialistas no assunto, sobretudo para que a cidade não vire um caos urbanístico e ambiental. Os Poderes Executivo e Legislativo precisam saber o que a sociedade civil pensa sobre alguns projetos megalomaníacos que se pretendem erguer na capital.

LAGO POLUÍDO

A Tronox, antiga Tibrás, é alvo de contestação há décadas. Desde a sua implantação, em área totalmente incompatível com a sua característica, passando por ser rejeitada em vários países, a fábrica instalada na orla de Camaçari causa danos aos mais vulneráveis das comunidades de Areias, Abrantes e Arembepe, contaminados por toda sorte de poluentes nas águas, solo, ar e, em alguns casos, vitimando pessoas pelo câncer. Este centenário, diversos veículos de mídia, o Ministério Público e estudos científicos, sem se acovardarem, cobram soluções sustentáveis para esse grave problema socioambiental, evitando que não se consolide mais uma tragédia como a de Santo Amaro, Mariana e Maceió, entre outras que assolam nosso país.

A SAGA DO METRÔ

Quem precisa andar de metrô em Salvador enfrenta, diariamente, uma saga exaustiva. Seja pelos trens e plataformas lotadas, seja pela lentidão dos próprios trens. Motivo, segundo a CCR: cabos de energia furtados. Os vilões dos cabos estão conseguindo impactar diretamente na vida dos usuários, que não sabem mais pra quem apelar. Sem conseguir uma rápida solução, a CCR se apega ao delito para se isentar da responsabilidade. Mas o discurso já não convence a quem sofre com o mau serviço prestado. Até quando CCR?

A HIPER LÍNGUA

Um complicado falastrão da língua presa continua fazendo o que fez a vida inteira: detonando os seus velhos relacionamentos e recompondo com novos amigos. Com a pose de homem sério e honesto, sempre fez grandes traquinagens, e em muitas delas, misturando o interesse público com o empresarial. No último empreendimento no Litoral Norte, por exemplo, tem problema pra todo lado e ele quer que a prefeitura pague a conta. Pelo conhecido comportamento do sergipano, é certo que a lista de ex-amigos vai continuar aumentando, à medida que vai buscando novos “amigos”. A dúvida que fica é quem será a próxima vítima.

O LIXO VERDE DE MANASSÉS I

As traquinagens do prefeito de Maraú ganharam novos capítulos. Manassés Santos Souza republicou um edital de licitação para concessão de destinação final de resíduos sólidos, ignorando recomendação do TCM. E o pior: além de peitar o órgão público, colocou um valor de contrato superior ao que estava. Esse Carrasco já havia denunciado o direcionamento explícito para a empresa Lixo Verde, que mesmo antes de participar do certame já possuía materiais publicitários dando como certa a sua instalação no município. As suspeitas levaram o TCM a suspender o processo.

O LIXO VERDE DE MANASSÉS II

O contrato que previa pagamento de R$ 485 milhões, o equivalente a R$ 1,347 milhão mensais, já era mais do que todo gasto de saúde do município em 2022. Agora, com a nova publicação, o edital prevê um contrato superior a R$ 500 milhões, somente para a recepção de resíduos, sem incluir a coleta, destinação de podas, entulhos e resíduos de varrição. É mais do que Ilhéus e Itabuna gastam, juntos, com o mesmo serviço. E agora Manassés? Vai catar esse lixo ou bater de frente com o MP e o TCM? Estamos de olho!

TEM LUZ QUEIMADA AÍ

E não é que a Prefeitura de Feira de Santana aproveitou a chegada do Natal para empurrar mais um contrato sem licitação? A empresa contratada é a Bruno Leal Produções LTDA, que além da implantação de iluminação natalina, deverá realizar a manutenção e retirada, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários. O investimento ultrapassa os R$ 700 mil. Diante das iluminadas soluções, não vai demorar para gente grande conviver com a escuridão da cela.

CARRASCO DO POVO

Da noite para o dia o prefeito do município de Itororó, sudoeste baiano, decidiu estabelecer um prazo aos cidadãos locais para que estes paguem o IPTU em atraso, ameaçando inclusive judicializar a cobrança. O Sr. gestor deu apenas cinco dias sem qualquer condição de negociação, como um provável parcelamento, passando assim por cima da situação financeira dos munícipes. O Carrasco tomou conhecimento que o prefeito não ouviu nem os vereadores da base. Atenção, prefeito. Carrasco aqui só esta coluna. Seja mais flexível!

TAPA NO PLENÁRIO

Por enquanto é uma acusação, porém, a coisa tende a crescer no sentido de explicações e punições. A vereadora do município de Ilhéus, Enilda Mendonça diz ter sido agredida com um tapa pelo colega parlamentar, Tandick Resende, durante uma sessão. A vereadora prometeu ir para cima e já fala até em pedir a prisão do possível agressor.

NO ESQUEMA

João Gualberto já está de malas prontas para Portugal, segundo dizem à boca pequena. A estratégia seria renunciar e deixar o vice, Bira da Barraca, no comando de Mata de São João, para ganhar cacife visando às eleições de 2024. Mas antes de bater em retirada, Gualberto publicou decreto aprovando um novo loteamento no litoral de Praia do Forte, com quase 2 milhões de metros quadrados e menos de 500 unidades. Nada demais, se o empreendimento não estivesse em nome de seu sócio de longa data, José Humberto Souza.

SENTANDO NA MESA

Tudo o que for de interesse em relação à realização do Carnaval de Salvador precisa passar pelas discussões do Conselho Municipal do Carnaval. Se antes categorias esquecidas ficavam de fora das decisões, agora, com aprovação da Câmara, representantes dos rodoviários, dos cordeiros e dos agentes de limpeza poderão sentar-se junto à mesa para tratar dos assuntos.

GENTE BOA I

É possível que o mandato de Binho Galinha seja cassado caso as investigações avancem. Os deputados da Alba querem distância de holofote negativo e podem jogar o colega para os leões. Mas na verdade todo mundo gosta dele, que é um parlamentar, apesar de ausente, também discreto e reservado. De acordo com uma liderança importante da Casa, “é gente boa”.

GENTE BOA II

“Ele é uma pessoa muito reservada, conversa muito pouco lá na Assembleia, mas é uma pessoa muito gentil. Bem relacionado, cumprimenta todo mundo. É ausente no dia-a-dia, nunca fala na tribuna”, definiu um outro colega de Alba. Aparentemente, Binho Galinha é um cara simpático, um contraponto com a figura de miliciano alcançada pelas investigações da PF. Às vezes, as aparências enganam.

APADRINHADO

Binho Galinha é conhecido em Feira de Santana há muito tempo, como aponta a própria PF. Mas para chegar à Alba nas últimas eleições, contou com um padrinho muito forte. Trata-se do ex-deputado estadual Humberto Cedraz, que coordenou a campanha do amigo em 2022 e hoje é chefe de gabinete do parlamentar. Nos comentários de política que faz em rádios feirenses, seria bom Cedraz, hoje no MDB, explicar alguma coisa.

NEM 'TCHUM'

Diante de uma grave crise da seca que atinge os municípios do interior da Bahia, o secretário estadual de Agricultura parece que está mais ocupado com suas atividades partidárias do que em solucionar o caso. Nas redes sociais, o titular da Seagri se dedica a fazer campanha para filiação ao Avante. Cuidado! A dança das cadeiras pode estar próxima.

ABRE O OLHO GRUPO CITY

O ditado já diz que "se não for sofrido, não é Bahia". Negócio é que a torcida aprovou a venda do clube, patrimônio imaterial do estado e de todo futebol brasileiro, esperando se livrar dessa pecha. Não adianta prometer mundos e fundos e fazer tudo igual. Por um 2024 mais tranquilo...

BÊ-A-BÁ

O deputado federal Mendonça Filho (União-PE) ex-ministro da educação de Temer e relator do projeto de lei para mudança do Novo Ensino Médio, que ele mesmo implantou, quer insistir no erro. Ele sugere 2,1 mil horas-aula, sendo 300 de ensino técnico e 1,8 mil horas de formação básica, na contramão do atual ministro, Camilo Santana (PT), que defende 2,4 mil horas de aula, com pelo menos 2,1 mil de ensino básico. Formação ampla ou capacitação restrita? Quem será que leva a melhor?

TEM BOI NA LINHA

Os responsáveis pela disseminação de notícias falsas, as chamadas ‘fake news’, sofreram um revés na última semana. Com a expansão da inteligência artificial e as ramificações infinitas das redes sociais, a Justiça Eleitoral tinha dificuldade para identificar e punir essa prática. Mas um acordo firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Anatel pretende equilibrar o jogo. A parceria vai acelerar o bloqueio de sites que publicam desinformação de forma muito mais direta, sem necessidade de notificação por um oficial de justiça.

TÁ TONTINHO

As travessuras de um peixe pequeno tirado a tubarão do mercado de ações em Salvador não param. Atividades de uma certa corretora onde ele presta seus serviços andam sendo rondadas pela CVM e o BTG já foi avisado. Todo mundo em estado de alerta. Será que está para surgir mais um golpe na praça? Perguntar não ofende.

ENQUADRADA

Uma situação vexatória entre uma juíza federal e um procurador da república faz com que a juíza Jaiza Maria Pinto Fraxe, da 1ª Vara Federal do Amazonas e Fernando Merloto Soave sejam os enquadrados da semana. Gravação divulgada pelo site 'O Antagonista' revelou que o membro do MPF se ofereceu para pagar despesas de indígenas Mura, que participariam de uma reunião sobre o projeto Potássio Autazes, no Amazonas. No mesmo áudio, o procurador afirma que já combinou o pagamento das despesas com a juíza federal. “A juíza Jaíza está indo pra lá. Eu estou indo pra gente conversar com todos. Todo e qualquer custo que vocês tiverem de combustível, de deslocamento, é só pegar o recibo que vai ser ressarcido. Já confirmei com a juíza Jaíza”, diz Merloto no áudio. Aqui na Bahia reza a lenda que uma conflagrada promotora, vez por outra, tem parcerias nada republicanas com coletivos de defesa e ativistas ambientais malcheirosos. Será?