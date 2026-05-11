O Carrasco - Bolsão do esparro

BOLSÃO DO ESPARRO

A entrega do novo bolsão de apoio no Aeroporto de Salvador está sob fogo cruzado. A Associação dos Motoristas e Motociclistas de Aplicativo da Bahia (Abam) criticou duramente o espaço, alegando que o número de vagas é insuficiente para a real demanda da categoria. Apesar da promessa de proximidade com o terminal, o que se vê na prática é uma estrutura que parece ter sido pensada para dificultar a vida de quem trabalha e de quem viaja. Para a Vinci Airports, o conforto do cidadão parece estar sempre em último plano.

PEPINO GROSSO EM SÃO DESIDÉRIO

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um inquérito civil para apurar possíveis crimes de fraude e desvio de recursos públicos na prefeitura de São Desidério, oeste da Bahia, gestão do prefeito Zé Carlos. O alvo da investigação é o contrato firmado entre o município e a Plexo Construtora e Engenharia, decorrente da Concorrência Pública nº 006/2017, o qual teve como objetivo a contratação da empresa de engenharia para complementação de obras de duas creches Pró-Infância (sede e Sítio Grande), com orçamento estimado de R$ 2.499.760,16. O inquérito conta com informações obtidas por meio de quebra de sigilo de dados e telefônico, autorizada pela Justiça em outros processos. O objetivo central do órgão é confirmar se o processo de escolha da empresa foi manipulado e se houve o desvio efetivo de verbas federais durante a execução das obras ou serviços contratados.

BIA CALADA

Desde o mês de março que A TARDE vem noticiando que a gestão da prefeita Beatriz Batista Ribeiro Calado, conhecida como Professora Beatriz (PT), em Cotegipe, extremo oeste da Bahia, passou a ser alvo de uma representação no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) por suposta prática de nepotismo. A denúncia, protocolada por parlamentares da oposição, apontou que a estrutura administrativa do município teria sido utilizada para abrigar parentes da gestora, do vice-prefeito e de secretários do primeiro escalão. Apesar da liminar para ordenar a fim dessa aberração ter sido em princípio indeferida, o processo segue tramitando no TCM, enquanto a farra da prefeita Beatriz e o do vice-prefeito segue em alta velocidade.

LUCRO NAS ALTURAS

Os juros recordes podem castigar o bolso da maioria, mas para os gigantes do setor bancário o sorriso é de orelha a orelha. Itaú, Bradesco e Santander registraram um lucro conjunto de R$ 23 bilhões no primeiro trimestre, uma alta de 9,7%. No topo do pódio, o Itaú disparou com R$ 12,28 bilhões. Enquanto os balanços transbordam bilhões, o cliente na ponta continua com a mesma dúvida de sempre: quando é que esse ganho astronômico vai se traduzir em um atendimento que não seja uma prova de resistência?

BOFETADA DA AZUL

A indignação do líder da oposição na ALBA, deputado Tiago Correia (PSDB), com a Azul Linhas Aéreas faz todo o sentido. A companhia planeja uma mudança radical na malha regional da Bahia: quer trocar aeronaves de 72 assentos por modelos de apenas 9 lugares em Vitória da Conquista. É um verdadeiro teste de sobrevivência para a terceira maior cidade do estado. Daqui a pouco, a Azul substitui o avião por uma bicicleta com asas ou criar um grupo de WhatsApp para caronas solidárias.

ESCÁRNIO REGIONAL

O Carrasco vai além do deputado: essa decisão não é apenas uma "bofetada", é um escárnio com a população baiana. Enquanto o governo estadual oferece incentivos fiscais sobre o querosene de aviação, a contrapartida das empresas é o encolhimento da oferta. Tiago Correia pressiona por uma audiência pública na ALBA para debater o tema. A conferir se o barulho no Legislativo será suficiente para frear esse voo rasante no desenvolvimento do sudoeste.

ATENÇÃO AO TETO

O esforço da UPB (União dos Prefeitos da Bahia) e do Ministério Público Estadual para frear a gastança desenfreada nos festejos juninos corre um sério risco. O Carrasco apurou que algumas prefeituras já contrataram artistas por valores que ignoram solenemente o teto recomendado de R$ 700 mil. Para certos gestores do interior, o alerta dos órgãos de controle parece música de fundo em dia de festa: eles ouvem, mas preferem continuar dançando no ritmo do superfaturamento.

FORRÓ DA COMISSÃO

A gestão de Getúlio Sampaio (PT) decidiu inovar na coreografia financeira do São João de Amargosa. Um contrato firmado este mês com a Peixe Empreendimentos prevê uma "mordida" de 20% sobre patrocínios captados. Se atingir o teto de R$ 5 milhões, a empresa embolsa R$ 1 milhão só em comissões. O valor causa estranheza, já que a prefeitura possui estrutura robusta para gerir uma das marcas mais fortes do estado.

CEF EM ITABUNA

A dupla que comanda a agência da Caixa Econômica Federal em Itabuna - 0070 - Bruno Melo Brito e sua assistente Tiana Amorim, recebeu uma enquadrada da Justiça Federal. Dizem que o MPF e a ouvidoria da União já foram acionadas também, tudo por conta da mania da dupla em travar a liberação das RPV’s e dos Precatórios. As informações são deveras preocupantes para os servidores, uma vez que as provas da atuação da dupla são robustas e em breve podemos ter uma visita da PF na agência 0070.

FAXINA CARA

A prefeita de Ruy Barbosa, Eridan de Bonifácio (MDB), entrou no radar do TCM por uma "limpeza" suspeita nas contas. A denúncia mira um pagamento de R$ 74,5 mil feito à empresa Bruce Queiroz Vieira após o encerramento da ata de registro de preços. A gestão alegou "indenização emergencial" para material de limpeza, mas a manobra contábil cheira a queimado. O dinheiro do povo não pode ser varrido para debaixo do tapete.

LATA VELHA

A gestão de Silvania Matos (PSB), em Monte Santo, entrou na mira do Ministério Público pelo estado precário do transporte escolar para o IFBA, na cidade vizinha de Euclides da Cunha. Após denúncias de estudantes, o MP oficializou fiscalização para garantir que os ônibus não sejam apenas "latas velhas" em movimento. Será que a prefeitura vai esperar o pior acontecer para apertar um parafuso?

NO RADAR

A obra de uma creche em Santa Bárbara entrou no radar federal após denúncias de abandono. O ex-prefeito Jailson Costa (PT) acusa o atual gestor, Edifrâncio, de deixar a estrutura se degradar faltando apenas 5% para a conclusão. Sem telhado e com muros derrubados, o prejuízo fica para as crianças e para os cofres públicos.

PACTO DE NÃO-AGRESSÃO

O presidente da Câmara, Carlos Muniz (PSDB), resolveu baixar a temperatura entre a oposição e o prefeito Bruno Reis (União Brasil). Muniz garantiu que o martelo está batido: todas as emendas impositivas, de R$ 1,2 milhão por parlamentar, serão pagas sem distinção partidária, com prioridade para a saúde. Ao assegurar o recurso, o tucano exerce seu papel de "magistrado" e retira um dos principais trunfos de desgaste da esquerda contra a gestão municipal.

MINÚSCULA E APÁTICA OPOSIÇÃO

A maior derrota da semana na Câmara de Salvador não foi técnica, foi moral. A bancada de oposição assistiu, de braços cruzados, à aprovação de uma homenagem ao maior algoz do presidente Lula. Se não bastasse o "cochilo" estratégico, os oposicionistas sequer tiveram forças para aprovar uma simples moção de aplauso à deputada Érika Hilton (PSOL).

HOME OFFICE ELEITORAL

O líder do governo na ALBA, Rosemberg Pinto (PT), resolveu dar nome aos bois para justificar o plenário vazio e a queda da sessão do empréstimo de R$ 5,4 bilhões da Embasa. Segundo ele, os deputados estão trocando o ar-condicionado de Salvador pela “poeira dos municípios”, de olho em outubro. Rosemberg anunciou uma força-tarefa para o dia 19 de maio para tentar destravar os investimentos. O recado é curto: ou os parlamentares aparecem para votar, ou a conta do atraso nas obras vai cair no colo de quem preferiu o palanque à caneta.

NADA PARECE ABALAR O "GALEGO"

Pode vir crítica de dentro ou de fora, mas Lula sabe bem quem quer manter ao seu lado. Mesmo após o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), entregar de bandeja duas derrotas pesadas na mesma semana, a rejeição histórica de Jorge Messias ao STF e a queda dos vetos ao PL da Dosimetria, o clima continua de paz no Planalto. Wagner esclareceu o episódio da derrota de seu ex-assessor -, que também já foi de Dilma Roussef, e segue firme no cargo. A lealdade do velho aliado baiano vale mais do que alguns votos perdidos no plenário.

ENQUADRADA

A enquadrada da semana vai para a gestão do município de Tapiramutá, cujo prefeito vem sendo apelidado de “Beto Copperfield”. A transparência anda passando longe dessa prefeitura. Recentemente o TCM colocou mais uma lupa no alcaide Roberto do Sindicato (PCdoB), agora para olhar com cuidado um pregão de R$ 5 milhões para reformas de todos os gêneros. A denúncia aponta que o edital completo sumiu do sistema e o processo não apresentou planilhas detalhadas. Gastar milhões sem dizer onde vai cada centavo não é gestão, é “mágica”, e das brabas.