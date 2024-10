O Carrasco - Cadê o Compliance?

CADÊ O COMPLIANCE?

O burburinho em Brasília dá conta que não foi dessa vez que o compliance da Eletrobrás funcionou. Apesar de todo o apelo dos acionistas de referência para que a companhia não se metesse com uma dupla da pesada, o business deu certo, mas pela metade e condicionado à manutenção de uma liminar suspeitíssima. Dizem as más línguas que o negócio só foi assinado porque a operação bufada foi recheada de grampos, ameaças e, pasmem, gravações ambientais, como era de se esperar.

ESCANTEADO

Na semana passada, teve evento vip realizado pela Esfera, com a presença de gente da melhor qualidade. Ministros do STF, empresários renomados, senadores e juristas de escol. Chamou a atenção o isolamento do Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que onde chegava a roda de bate papo era desfeita. Realmente, ninguém quer conversa com esse cidadão. O receio: uma nova Lava Jato, já denominada de “short circuit” estaria rondando o ministério.

A DERROTA, A PF E O EX-ASSESSOR I

As eleições em Ilhéus se encerraram de uma maneira que escancarou o sentimento dos municípes. Valderico levou na urnas e Adélia, mesmo em sua primeira eleição, teve votação expressiva. O que realmente se confirmou foi o desgosto dos ilheenses com a atual gestão. Não adiantou Marão apelar pra o São Bento e nem dar espaço pra seu ex-assessor, Mauro Alves, que também foi mencionado em uma operação conduzida pela Polícia Federal que investiga um esquema de corrupção envolvendo figuras de destaque da gestão. A operação, denominada “Barganha”, aponta para o desvio de recursos públicos destinados à Saúde e outros setores durante a pandemia da Covid-19, além de crimes como lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.

A DERROTA, A PF E O EX-ASSESSOR II

Embora no foco principal das investigações esteja o prefeito Mário Alexandre, o Marão, e seu aliado Bento Lima, a rede de corrupção inclui ex-assessores e outros colaboradores da Prefeitura. Os investigados são acusados de negociar propinas com empresários em troca de contratos públicos, especialmente na gestão de hospitais de campanha e serviços urbanos, movimentando valores significativos, superiores a R$ 45 milhões.

A DERROTA, A PF E O EX-ASSESSOR III

Agora, com as eleições perdidas, a única alternativa para Marão, Bento e Mauro é responder aos processos na PF e MPF, sob a supervisão do Tribunal Regional Federal da 1ª região. Em janeiro, sem foro privilegiado o caso vai para a Vara Federal de Ilhéus e aí não ficará pedra sobre pedra. Talvez, com a ficha caindo e o ano findando, Mauro - assessor das piadinhas -, interrompa suas gaiatices nos grupos de WhatsApp. Ele, que sempre gostou de fazer traquinagens, barganhou o que pôde na gestão e ainda fazia graça disso, logo logo estará desempregado. Que ele aproveite bem o tempo que terá para responder todas as denúncias e, possivelmente condenado, descubra que na cela o celular não pega.

PREFEITOS COM PENDÊNCIAS

Três municípios da Bahia ainda vivem expectativas relacionadas aos resultados do dia 6 de outubro, já que os candidatos vitoriosos enfrentam algum tipo de litígio com a Justiça Eleitoral. Jânio Natal, de Porto Seguro e Bonifácio, de Ruy Barbosa, terão que acertar contas com os tribunais superiores e correm sérios riscos de não serem diplomados em dezembro, com os casos ainda em atraso no TRE. Já em Vitória da Conquista, o recurso já foi apresentado ao TSE por iniciativa do Ministério Público Federal (MPF), o que pode pender a favor de Sheila Lemos.

NO ENCALÇO

O prefeito eleito de Itapetinga a partir de 2025, Eduardo Hagge (MDB), vai ter dificuldades na Câmara Municipal. Com seis vereadores de oposição em uma bancada de 15, a turma promete barulho nos próximos quatro anos e as armas vão ser as condições de assinaturas suficientes para abertura de CPIs e derrubadas de votações de códigos tributários, já que são precisos pelo menos 10 votos para a aprovação. Se for pelo mesmo caminho duvidoso do sobrinho, o ex-prefeito Rodrigo Hagge, o negócio pode feder.

NO ENCALÇO II

Entre os opositores está o parlamentar, Diego Rodrigues, o Diga Diga, pivô de uma série de denúncias contra a atual gestão de Rodrigo, com acusações como a de ter montado um esquema de corrupção na Prefeitura para fraudar licitações, o que foi investigado pelo Ministério Público (MP-BA) e resultou inclusive em punição do Tribunal de Contas dos Municípios.

FANFARRÃO

A passagem estilo "The Flash" do prefeito de Paulo Afonso, Marcondes Francisco (PP), não vai fazer falta. O atual gestor substituiu Luiz de Deus, que pediu afastamento por problemas de saúde e deixou um rastro de incompetência nos 18 meses de sua gestão. Só com publicidade, o cidadão gastou R$ 1,6 milhão no segundo quadrimestre de 2024. Desse jeito, não teria cofre público que aguentasse um mandato inteiro. Agora vai responder na Justiça pelos seus malfeitos.

ENROLAÇÃO

A classe artística do município de Jequié espera ansiosamente que o prefeito reeleito Zé Cocá (PP) entregue a tão prometida obra do Teatro Municipal. Como se não bastassem os gastos no valor de R$ 500 mil para a reforma, Zé Cocá anunciou em novembro de 2023 uma nova licitação para outra obra no local, desta vez com custo de R$ 5,4 milhões. São gastos em cima de gastos e o equipamento continua fechado. Cocá conseguiu se safar nas urnas, mas junto à Justiça e aos órgãos controladores e fiscalizadores a história é outra e o jogo é mais pesado. Por isso esse Carrasco vai ficar só na cocó de olho em Cocá.

DEU A LOUCA

Desesperado com a não eleição de Carol dos Animais, bem como a vitória da irmã Marcelle, o ex-deputado Marcell Moraes ataca para o lado de Camaçari. Confiante, Marcell diz que, caso o candidato Flávio Matos (UB) se eleja no segundo turno, Camaçari vai ganhar um hospital veterinário. Sem boca por aqui, o baixinho feroz agora quer atacar por lá.

COVARDIA

Esse Carrasco recebeu a denúncia que correligionários do prefeito eleito em Itaberaba, João Filho (PSD), atacaram a casa do ex-prefeito, Antônio Andrade Santos, conhecido como Bodinho, logo após o resultado da eleição no município. Um vídeo que circulou nos aplicativos de mensagens mostra o ataque à residência do ex-gestor com fogos direcionados ao imóvel.

ABRA SEU OLHO, JOVEM

Já diria o apresentador Adelson Carvalho nos tempos de repórter de TV: “abra seu olho, jovem”. A frase em questão deve ser refletida pelo jovem vereador eleito em Salvador, Sandro Filho, que se diz lutar contra tudo e todos e promete chegar à Câmara Municipal sem se render ao sistema. É meio contraditório do rapaz que se diz de direita, foi eleito pelo PP, um partido de centro e mal chegou, já quer comprar uma briga que certamente vai perder. Fica o aviso do Carrasco: na CMS é diferente.

PREJUDICADOS

O retorno das sessões na Câmara Municipal serviu para comemorações dos reeleitos, aclamação do presidente Carlos Muniz, mas também para as lamentações dos derrotados, principalmente dos vereadores petistas. Dos três derrotados nas urnas, somente Tiago Ferreira deu as caras no plenário, mesmo triste e abatido, culpando Deus e o mundo e principalmente o próprio partido, que abriu mão da cabeça de chapa nas eleições e prejudicou os “candidatos do 13”.

RINDO À TOA

Quem não tinha nada a ver com a briga entre MDB e PT era o PV e o PCdoB na federação. Os comunistas elegeram dois vereadores e garantiram o primeiro suplente na CMS. Os verdes despontaram com André Fraga como o mais votado entre todos os federados, o que configura uma derrota, pois o vereador é alinhado ao grupo político opositor.

UM OLHAR DIFERENTE

Nem tudo é dor e sofrimento. Apesar da baixa votação de vereadores de mandato, resultando na suplência, os novos vereadores eleitos para a bancada de oposição na Câmara têm sido vistos por governistas como positivos para o debate na Casa. Saem Hélio e Tiago Ferreira, Laina Crisóstomo, Suíca e Lessa, entram Aladilce, Hamilton Assis e a controversa e mão ligeira Eliete Paraguassu. Em confidência a este Carrasco, governistas afirmam que a bancada se fortalece e deve ser vista com um olhar diferente.

APANHOU POR TABELA

Quem acabou sofrendo por tabela foi o PT, que perdeu três de seus quatro vereadores na capital, sobrando apenas Marta Rodrigues. Um dos derrotados avisou a esse Carrasco, não só uma vez, que seria esse o resultado se não tivesse um candidato do PT a prefeito.

ÚLTIMA DANÇA

José Ronaldo deve ter a sua última dança na política como prefeito de Feira de Santana. A vitória em 6 de outubro, segundo pessoas próximas, deve marcar seu encerramento da política em grande estilo. Há quem diga que ele sequer terminará o mandato.

TUCANOS EM ALTA

O PSDB espantou a má fase recente e conseguiu fazer uma grande bancada na Câmara Municipal de Salvador. Além de reeleger os quatro vereadores, a sigla tucana ainda elegeu Rodrigo Amaral, que sempre aparecia na bolsa de apostas. Vão ter força para pleitear espaço na gestão.

QUEM DÁ MAIS

Com ou sem emendas pix, fato é que o Centrão foi o grande vencedor das eleições municipais e deve vender caro o apoio para as eleições de 2026. Não se trata apenas de eleger o presidente, mas de fazer o máximo de parlamentares para continuar dominando o orçamento e balizando as ações do governo central, já tão loteado. Com três vagas para o Senado por estado, o malabarismo para acomodar as principais legendas já começou e as chances de chapas ‘puro-sangue’ ou de uma candidatura mais à esquerda para presidência ficam cada vez mais distantes. Que comece o leilão.

RECALCULANDO A ROTA

A baixa participação do presidente Lula no primeiro turno das eleições municipais cada vez mais parece ter sido muito bem calculada. Com popularidade pouco acima da rejeição, dentro da margem de erro, Lula sabe que o antipetismo ainda é muito forte e nem mesmo o bom desempenho da economia se mostra capaz de alterar isso. Diante das mudanças no perfil do eleitorado e do mercado de trabalho, o PT parece não conseguir se comunicar tão bem com as classes mais populares e a força do partido se concentra basicamente na figura do presidente. Ou a esquerda se reinventa e projeta novas lideranças ou como já previa José Dirceu, em 2026 “o tranco da direita vai ser grande”.

NA BOCA DE ESPERA

Ficando na vaga de primeira suplência do partido, o candidato Palhinha (União Brasil) está entre os nomes que deve ser contemplado nessa arrumação que o prefeito fará no segundo mandato. Em uma agenda no Rio Sena, Bruno Reis (União) fez um afago ao correligionário e já deu sinais de que priorizará o então amigo.

O MAROLEIRO GOLPISTA IV

Muitas pessoas têm a ambição maior que os recursos financeiros e políticos que possuem. No universo impera a lei da ação e da reação! O Carrasco apurou que o peixinho da rasgada, aquele expert em picaretagem e acostumado a mamar na teta alheia, não está muito acreditado na área de investimentos. O agente financeiro do SEVEN MARES leva seus aconselhados à bancarrota, como também não conseguiu sequer aplicar o golpe na manceba madura, em razão da máscara ter caído em pleno espetáculo. Por conta disso, a loira causídica influencer, que foi iludida por ele, mais de uma vez, tenta sair da arapuca que o pilantra montou e acabou deixando-a dentro. O poderoso da Baía de Todos os Santos não caiu no golpe, mas também está aguardando o momento triunfal da trama. Resta saber se a manceba jovem e incauta está preparada para dar um spoiler do próximo capítulo. Aguardem, porque o pequeno vertebrado é golpista, joga as mancebas na pista e sai como vítima das tramas. Malandro é Malandro! Viva a malandragem!!

ENQUADRADA

A enquadrada da semana vai para a vereadora eleita Eliete Paraguassu. Nem bem chegou na CMS e já andou falando asneiras contra o também eleito Sandro Filho. “Comigo esse rapazinho não vai fazer o que faz com outros políticos da esquerda. Aqui é bateu levou”, teria dito a cidadã. E tem mais: também chegou afirmando ser a primeira vereadora quilombola de Salvador. Quilombola de onde mesmo? A danada precisa ser avisada que se insistir com mentiras no plenário da Casa e cometer agressões a colegas terá que responder por quebra de decoro no Conselho de Ética. Carreira curta, pelo visto.