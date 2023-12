O Carrasco - Colapso da Braskem | A TARDE

COLAPSO DA BRASKEM I

A tragédia anunciada, infelizmente, está batendo na porta dos moradores de Maceió. A situação crítica de uma mina da petroquímica Braskem, na Lagoa Mundaú, no bairro do Mutange, na capital alagoana, se tornou a agonia de quem está vendo sua história e o seu bem sendo engolido pelos erros da empresa. Em desespero, moradores começaram a deixar suas casas com uma única pergunta em aberto: quem vai responder por isso?

COLAPSO DA BRASKEM II



Enquanto medidas de controle e monitoramento são aplicadas para reduzir o perigo, famílias pedem socorro. Do outro lado, a Justiça Federal de Alagoas acionou a Braskem por danos causados pelo afundamento. O valor da causa é de R$ 1 bilhão. Será que agora, enfim, a Braskem irá responder pelos estragos que faz no Estado há anos ou será necessária a tragédia se concretizar para se fazer justiça?

OMISSÃO OU CORRUPÇÃO?



Fechou o tempo durante a apresentação, pela Tronox, do relatório de monitoramento marinho das praias de Jauá e Arembepe, em Camaçari. Uma representante da comunidade de Areias, com alta incidência de câncer provocado pela concentração de metais pesados na água do subsolo, que por décadas foi consumida pelos moradores, acusa a empresa e o órgão estadual de meio ambiente, o Inema, de ocultarem os laudos, já solicitados pelo Ministério Público.

DEVE SER PIADA



O Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia promoverá nos próximos dias um seminário cujo objetivo principal é fomentar assistência técnica às famílias de baixa renda. Entre as orientadoras estará a promotora de justiça Hortênsia Gomes Pinho. O Carrasco está em dúvida do que ela pode contribuir, já que a ilustre promotora morou anos em uma casa sem “habite-se”, descumprindo a lei e até hoje não apresentou ao Cartório de Imóveis a CND de INSS para averbar a construção de sua moradia. Será que esse seminário ensinará como construir à margem da lei?

PASSANDO A LIMPO



O Carrasco tomou conhecimento de que o INEMA está passando um pente fino nos acordos que o órgão celebrou no passado e que tem sido objeto de questionamentos pela sociedade. Um deles foi o TAC celebrado com a Tronox na gestão da atual consultora ambiental Lúcia Cardoso. Com o MPE de Camaçari na cola do órgão, a atual gestão envidará esforços para descobrir possível malfeitos.

A LOUCA DE STELLA MARES



Na década de 70 circulava pela Avenida Sete de Setembro e Rua Chile uma senhora de cabelos desgrenhados, vestida com uma mortalha completamente roxa, que carregava uma vara de madeira nas mãos e enxotava os camelôs. Era chamada de “Louca do Roxo”. Como certas coisas só acontecem na Bahia, estreou no bairro de Stella Mares há pouco menos de dois anos uma tal de Clorice, que apoiada numa bengala, vocifera e grita contra qualquer melhoramento urbanístico do entorno. O projeto de lei que trata sobre desafetação de áreas públicas naquela região, enviado pela prefeitura de Salvador na semana passada, já provocou uivos e latidos dos bagres existentes.

UMA MEGA IDEIA



Um grupo mercadista teve uma brilhante ideia. Vai instalar na capital baiana, com perspectiva de se expandir até a Praia do Forte, supermercados atacadistas no formato “cash & carry”, onde a clientela adquire produtos em grande quantidade e pagam exclusivamente em dinheiro. Isso mesmo, nada de cartão, maquininha, pix ou cheque. Essa fórmula é uma genialidade para quem precisa dar uma esquentada no comercio e no dindim. Pelo andar da carruagem o modelo se tornará “cash, carry & laundry”.

OPORTUNIDADE OU OPORTUNISMO?



“A Nissan Eurovia parabeniza os prefeitos da Bahia. Temos condições especiais para prefeitos”. Assim dizia um enorme letreiro em frente à sede da UPB nesta semana, durante evento de uma emissora de TV para premiação de prefeitos do interior. Acompanhada da faixa publicitária, estavam duas caminhonetes de luxo, do tipo 4x4, avaliadas em R$ 250 mil. Esse Carrasco ficou curioso para saber quais condições especiais são essas para os gestores comprarem com dinheiro público um carro que não servirá em nada a população dos municípios.

LIMPANDO A ÁREA



A desembargadora Cynthia Maria Pina Resende vai ter grande missão pela frente. Ela que foi eleita presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) para o biênio 2024/2026, vai precisar recuperar a imagem feminina na Corte Estadual, afetada pelo afastamento de cinco desembargadoras por envolvimento na Operação Faroeste, entre os anos de 2019 e 2021. A expectativa geral é da inauguração de um novo tempo no tribunal, já que o currículo da nova presidente aponta ser uma magistrada de conduta ilibada e competente. A gente torce por isso!

FORA DO AR I



Um problema técnico nos cabos de fibra ótica que fornecem internet para a Prefeitura de Feira de Santana gerou, segundo a própria, a queda do acesso ao Diário Oficial Eletrônico do Município, que ficou fora do ar durante dois dias. A página também esteve inacessível aos servidores da Câmara Municipal e, sendo assim, os recentes atos oficiais da Casa Legislativa não puderam ser publicados.

FORA DO AR II



Prontamente, a presidente da Câmara de Feira de Santana, Eremita Mota (PSDB) disse que a Casa não foi notificada, pela gestão municipal, sobre os problemas que justificam o erro na plataforma que derrubou o acesso ao Diário Oficial. Eremita afirmou que o fato foi "algo inédito" e que recebeu a notícia com estranheza. O problema aconteceu logo quando se solicitava a presença de secretários municipais na Câmara, para que prestassem esclarecimentos à população. Bem estranho mesmo!

CAIU DO CAVALO



Lá pelas bandas de Valença, sul da Bahia, a Justiça suspendeu um contrato emergencial do lixo, entre a Prefeitura e a empresa Renova Serviços de Coletas Especializados Eirelli., que sequer foi avisado, notificado ou justificado, o que se configura falta de transparência. Por enquanto, os serviços de limpeza pública continuam sendo realizados pela contratada LM Reciclagem e Empreendimentos LTDA. O questionamento principal é que, só no mês de maio, a LMR venceu os quatro lotes do Pregão Eletrônico, realizado pela Prefeitura do município, e o pregoeiro suspendeu o processo, sendo que até o momento, não homologou resultado.

SEM DESCULPA



Um recadinho aos senhores prefeitos baianos, que choravam aos quatro cantos e justificavam certas mazelas da administração, por causa da queda do repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Mais de 5 mil e quinhentas prefeituras do país receberam, na última semana, os R$ 3 bilhões e 300 milhões de compensação da redução nas transferências do FPM em 2023. Cabe agora investir isso de forma a atender o interesse público, até porque tinha muito gestor dando pinote por ai, querendo salvar a possibilidade de reeleição, que já enxergavam estar indo por água abaixo.

TESTE DE FIDELIDADE



Apesar de a Bahia não ser governada por João Kléber, uma agenda do chefe do Executivo Estadual, na semana passada, pareceu um teste de fidelidade. Foi o que disse, aos risos, um aliado de Jerônimo Rodrigues (PT). "Como é que coloca esse evento debaixo desse sol? É para testar quem realmente é fiel a ele para vir aqui", brincou. Com as mudanças climáticas que presenciamos, dificilmente um evento ao ar livre não será desconfortável.

O FURA FILA



Um ex-deputado está tentando forçar a todo custo à sua indicação para o TCM. Foi na AL-BA, conversou com todos e teve a cara de pau de pedir ao presidente da Casa, que será o responsável pela indicação nesse ano, que seu nome fosse posto na mesa antes da aposentadoria do atual conselheiro. Recebeu um "não" e saiu bufando pelo jardim, em vídeo captado por um célebre jornalista baiano. Que papelão.

PAIS DA CRIANÇA



As ações e entregas dos governos federal e estadual continuam movimentando as pré-candidaturas às eleições municipais pela Bahia afora. Seja Minha Casa, Minha Vida ou SAC Móvel, vale tudo para associar o nome e a a foto ao material de divulgação, adulterando até mesmo postagens oficiais. Todos querem ser pais da criança. Na última semana a disputa foi por uma aparição ao lado do governador Jerônimo Rodrigues e da ministra Nísia Trindade, na entrega das ambulâncias do SAMU. Haja padrinho e madrinha para pongar na gestão alheia.

QUEM DIRIA?



E o TSE aprovou com ressalvas a prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) referente ao exercício financeiro de 2018, bem como determinou a devolução do valor de R$ 891.598,93 aos cofres públicos, em razão de irregularidades no uso de recursos do Fundo Partidário naquele ano. O montante a ser restituído precisa ser atualizado com recursos próprios da agremiação. E olha que ainda se incluiu duas ressalvas, que, ao serem acolhidas pelo Colegiado, reduziram o valor da devolução original proposta, que era de R$ 908.275,10.

SEM SENTIDO I



Com a saída de Flávio Dino do Ministério da Justiça para o STF, diversos nomes foram especulados no início da semana para substituí-lo. Um deles foi o do senador Jaques Wagner, falado na imprensa nacional. Um interlocutor muito próximo do petista baiano, porém, deu risada da possibilidade e garantiu que a especulação “não faz muito sentido”.

SEM SENTIDO II



Não faz sentido, primeiro porque Wagner é um quadro considerado fundamental para o governo Lula na articulação política do Congresso Nacional. Para Lula, é mais interessante ter “o Galego” na liderança do governo no Senado do que em um ministério. Depois, caso ele fosse para a Esplanada, iria para um cargo mais político. O próprio senador cuidou de encurtar a conversa: “a chance é zero”!

ENQUADRADA



Enquadrada nele. Para um peixinho que vive tirando onda de predador dos sete mares. O moçoilo vem atravessando oceanos perigosos e a qualquer momento deve ser devorado por um grande e verdadeiro predador. Quando isso ocorrer virão à tona grandes prejuízos a investidores do mercado de ações e até a imagem de um banco com três letras tende a ser abalada.