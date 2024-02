O Carrasco - Consultoria Ambiental | A TARDE

CONSULTORIA AMBIENTAL

Depois da obtusa afirmação da ministra Anielle Franco, de que “as “iminentes tragédias” decorrentes do temporal – que matou mais de 10 pessoas no Rio de Janeiro - são fruto dos “efeitos de racismo ambiental e climático”, especialistas no assunto logo saíram na defesa de São Pedro, o consagrado Santo que, cultural e tradicionalmente, cuida do tempo. Dizem que a ministra teria sido assessorada por uma baiana - até aqui desconhecida, chamada Eliete Paraguassú -, que se autointitula quilombola, mas que nada tem a ver com esse respeitado povo tradicional. Fontes do Carrasco apuraram ainda que a prefeitura de Salvador e o Estado da Bahia, receosos, estariam pretendendo uma audiência no Ministério da Igualdade Racial para que a pasta garanta céu de brigadeiro para o período carnavalesco no estado e principalmente na capital.

SANTA ANIELLE

As declarações de Anielle Franco, titular da pasta de Igualdade Racial, estão causando fortes reações dentro da Igreja Católica no Brasil. O lado mais fervoroso e defensores de São Pedro, segundo apurações de bastidores, registram indignação pois perceberam que tais declarações fazem parte de um lobby para que seja aberto um precedente e que Anielle, a especialista em previsão temporal, seja canonizada e reconhecida como Santa, antes mesmo de sua desencarnação. Se a moda pegar e o Vaticano permitir, o que é pouquíssimo provável, teríamos o primeiro santo vivo da história. É cada uma viu!

7 RAZÕES PARA NÃO INVESTIR II

O Carrasco vem, pela segunda vez, alertar os investidores da Baía de Todos os Santos. O peixinho dos sete mares, agente do mercado financeiro na modalidade de investimentos, está prestes a ser detonado por uma das 5 maiores instituições financeiras do país. Como podem os investidores confiar os seus valores a um agente do mercado que está em rota de colisão com um gigante do mercado financeiro? Simular uma doença de invalidez permanente para ganhar uma polpuda indenização, não dá. Em breve novidades sobre o peixinho enganador.

JOGO DE EMPURRA

Urgência parece ser uma palavra inexistente no vocabulário dos órgãos de controle ambiental. Enquanto corre o prazo de quatro meses solicitado pelo Instituto estadual do Meio Ambiente (Inema) para fornecer os laudos referentes à concessão de licença ambiental à Tronox - indústria de pigmentos suspeita de poluir o lençol freático da orla de Camaçari e provocar dezenas de casos de câncer e doenças respiratórias - a Secretaria de Meio Ambiente de Camaçari não responde aos questionamentos de A TARDE e o IBAMA, órgão federal, alega que não pode invadir a competência estadual.

GEORGE FLOYD BRASILEIRO?

Andar de metrô em Salvador passou a ser mais que um transtorno diário. Segundo os usuários, além de sujos e aparentando estar velhos, os trens da CCR viraram agora o temor dos passageiros. Abordado pelos funcionários da empresa após se envolver numa briga, o porteiro Edmar foi imobilizado pelos seguranças e morreu horas depois do fato. A causa da morte ainda está sendo investigada, mas o despreparo da equipe e apoio à família da vítima já são questionados por quem presenciou a cena. Será que estamos repetindo crimes e usando logo a capital baiana para este tipo de feito? No aguardo da solução do caso.

FUNDAÇÃO?

O Carrasco ficou surpreso com a ousadia de um político metido a assessor especial que estampou outdoor enorme na famosa Estrada do Coco. A placa divulga o novo feito do rapaz: uma fundação que leva seu próprio nome e oferece serviços à população. Uma fundação é um bom caminho pra conseguir recursos, inclusive públicos, com a justificativa de ser sem fins lucrativos. E o pagamento dos impostos fica onde? Ainda não sabemos o verdadeiro objetivo desta Fundação, mas...Celsinho, estamos de olho!

LUZ NO TÚNEL

Trabalhadores da Caraíba Metais, que acamparam na porta da empresa e prometeram ato durante a agenda de Lula em Camaçari, terminaram a última semana com um novo alento. Após reunião na Secretaria de Relações Institucionais (Serin), agendada depois da matéria de A TARDE, representantes do sindicato dos metalúrgicos local conseguiram entregar ao presidente Lula e ao governador Jerônimo Rodrigues uma carta. No documento eles detalham a situação da empresa e pedem a intermediação de uma solução, aproveitando a chegada da BYD e a expansão do parque eólico, que devem elevar em muito a demanda por cobre.

FARINHA POUCA, MEU PADRINHO PRIMEIRO

Já circulam na imprensa as peripécias da prefeita Vanessa, de Lençóis. Esse Carrasco, por inúmeras vezes vem registrando os maus feitos da moça. Agora, parece que descobriram que ela mantém as traquinagens por conta do padrinho forte que tem no Senado. Tão forte que nem o TCM consegue tirar as ressalvas da aprovação de contas e desaprova-las de vez. Certo mesmo é que o município está literalmente entregue às moscas e servindo às vontades da prefeita. Vanessa, que derrubou o Festival em 2023, deve usar o ano político para reaver a festa e garantir uns votos. A situação da cidade 'mãe' da Chapada Diamantina está uma verdadeira casa de Noca.

NOS OUVIDOS DO CARRASCO

Já chegou ao conhecimento do Carrasco, que os bolsos da Prefeitura de Catu estão cheios, pois a arrecadação do município em 3 anos foi de R$ 600 milhões. Já teve gente na cidade que fez enquete para saber o que as pessoas fariam com a grana, já que Pequeno Sales parece não fazer nada pelo município.

NOS OUVIDOS DO CARRASCO II

Outro fato que chegou ao conhecimento dessa coluna foi o da reforma de uma praça no município de Pojuca, com um valor exorbitante de R$ 12 milhões. O Carrasco ficou curioso para saber o que vai ter na dita praça que justifique tal valor. Se o prefeito Duda Leite quiser responder..., o espaço está aberto.

PREFEITO ZOADENTO

O que leva um gestor municipal violar a lei local para favorecer a poluição sonora? É o que acontece em Serrinha, onde um decreto editado pelo prefeito Adriano Lima aumentou o nível máximo de emissão de decibéis a um patamar que equivale ao dobro ou até o triplo permitido na NBR 10.152. Essa zoada toda pra que?

HOSTILIZADO

O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre passou poucas e boas após servidores municipais cobrarem durante protesto, o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do município. Para completar o caldo, Marão foi chamado de mentiroso, enrolão e enganador. Tá na hora do Malvadão ficar pianinho...

MÃOS DE TESOURA

A prefeita de Eunápolis, Cordélia Torres, exonerou trinta e dois servidores públicos, todos indicados pelo presidente da Câmara, Jorge Maécio, que junto com os demais vereadores da oposição não andam dizendo amém aos projetos enviados pelo Executivo. Sendo assim, o presidente da Casa acredita em uma espécie de vingança. Negócio é que nos cortados tem até gente próxima da prefeita, que acabou pagando o pato.

TREMEDEIRA

Muitos gestores municipais estão tremendo na base após decisão do STF que reafirmou o entendimento de que os Tribunais de Contas podem impor condenação administrativa a governadores e prefeitos quando se identificar responsabilidade pessoal em irregularidades no cumprimento de convênios de repasse de verbas entre estados e municípios. A decisão determina ainda que o ato não precisa ser julgado ou aprovado posteriormente pelo Legislativo. Haja calmante, senhores prefeitos!

FRENTE A FRENTE

A abertura dos trabalhos na Câmara Municipal de Feira de Santana está próxima e o encontro do chefe do executivo, Colbert Martins, com a presidente da Câmara, Eremita Mota, é inevitável. Por exigência da Lei Orgânica Municipal, Colbert deve ler a tradicional mensagem de boas vindas aos trabalhos ao lado daquela com quem digladia em ringues políticos e até mesmo na Justiça. O bicho pode pegar.

CARAVANA DE MENDIGOS

Duro também é ver uma pá de prefeitos que caminharam ao lado de Jair Bolsonaro no pleito de 2022 aparecendo com sorrisos e mãos estendidas em pautas do presidente Lula no estado. Dessa vez, no CIMATEC, não foi diferente. O devaneio é tão grande a ponto de achar que seriam recebidos pela elite da comitiva.

SEM MUITO ESFORÇO

Por falar em resistência, chegou aos ouvidos do Carrasco que dois dos vereadores de oposição que mais ostentam a ideologia de resistência em Salvador, vão levar o discurso ao pé da letra se tratando de apoio ao escolhido pelo “grupo”. Sem muito esforço de esconder o jogo, os dois andam declarando por aí que não vão mover uma palha em torno da majoritária.

BOLSONARISMO "NÃO-RADICAL" NA BAHIA

O líder de oposição ao governo Lula na Câmara, Carlos Jordy, foi alvo da operação da PF que investiga responsáveis pelos atos de 8 de janeiro do ano passado. Até o momento, nenhum quadro da Bahia é suspeito de fomentar as manifestações antidemocráticas. Será que tem a ver com o fato de o bolsonarismo não "radicalizar" no estado?

MARIA JOANA I

Um passarinho soprou no ouvido desse Carrasco que grande parte da cúpula do governo Lula defende a descriminalização da maconha como uma forma de enfraquecer financeiramente o crime organizado. Na Bahia, 60% da receita do tráfico de drogas seria oriunda da venda da maconha e, se o Estado passasse a ser concorrente no mercado, os criminosos poderiam perder dinheiro. O problema é que todo mundo tem medo de defender a ideia em público, para não escandalizar os mais conservadores.

MARIA JOANA II

Em off, os governistas argumentam que não há caminho para combater o crime organizado sem repensar a política anti-drogas. Hoje, muita gente usa maconha e acaba fortalecendo os cofres do tráfico, que se volta contra a população em forma de violência. Alguns países legalizaram a droga e conseguiram controlar o consumo, em um processo semelhante ao que o Brasil fez com o cigarro. Para os petistas, esse é o caminho.

MARIA JOANA III

Aqui na Bahia, a ideia já foi defendida publicamente por dois ex-secretários de Segurança. Resultado: ambos foram bombardeados e viraram alvo fácil para a oposição. No lado governista, mesmo concordando com a descriminalização, ninguém teve coragem de sair em defesa dos ex-titulares da SSP, muito menos de propor um projeto de lei no Congresso Nacional para, pelo menos, pautar o debate. "O problema é que defender isso pode fazer perder voto. Perdendo voto, ninguém é eleito. Sem ser eleito, a gente não consegue mudar a vida das pessoas". Coragem...

MOSTROU A QUE VEIO

Bastou uma rodada do Campeonato Baiano para o prefeito e presidente do Jacobina, Tiago Dias, mostrar ao povo jacobinense que sua missão de acabar com o time da cidade está de pé. Já não bastava os males que proporciona na cidade, agora que se aventurou no mundo do futebol, tem conseguido mostrar a que veio. Pobre Jacobina, time e prefeitura, nas mãos incompetentes do atual gestor.

REPENSANDO QUAL LADO

Quem andava sumida mas apareceu de uma hora para outra foi uma ex-candidata a vice nas eleições de 2022 na Bahia. Segundo comentários - maldosos ao ver desse Carrasco, a moça estaria tentando se engajar para se emplacar como candidata a vice-prefeita de Salvador. Comenta-se até que pelas relações políticas de um familiar e pelas relações empresariais de outro, a cidadã aceitaria jogar ao lado de Geraldo ou de Bruno. Será?

ENQUADRADA

Esta semana iremos dedicar esse espaço ao cantor Márcio Victor. Famoso por seus bordões de Carnaval, o artista, decidiu se apropriar de um tema sério e que merece ser tratado com responsabilidade para se promover. Soltando declaração estapafúrdia, o tal do Psi puxa todo o holofote pra si para garantir as manchetes, diminuindo a importância do trabalho dos cordeiros em prol de visibilidade. Logo ele, que tanto já usou e abusou destes profissionais ao longo da carreira nos blocos que já puxou e, decide às vésperas da folia momesca, pagar de bom samaritano. Mais responsabilidade, por favor, Márcio Victor. Vá com seu 'lepo lepo' pra lá.