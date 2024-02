O Carrasco - De olho na Bahia | A TARDE

DE OLHO NA BAHIA

O Carrasco apurou que a última batida da PF sobre a cúpula que pretendia dar um golpe de estado pode render novos episódios, desta vez em solo soteropolitano. Fontes de bastidores relatam que conversas picantes e golpistas foram flagradas em aplicativos de mensagens. De um lado um milico, que até o ano passado possuía alto coturno (hoje na reserva), de outro, uma senhora dona de um farol supostamente aceso e ligado em notícias agressivas, que se dizia bem informada em babados “bafhonicos”. Nas conversas, conspiradoras, mas também eróticas, existem até nudes e vídeos comprometedores. O Carrasco sempre avisou: lambe lambe cachorrinha.

DOUTOR SOB PERIGO

O vereador de Salvador, Doutor José Antônio, se elegeu pelo PTB e pulou para o Podemos. Comenta-se que diante do impasse na relação Podemos e Bruno Reis, deve pinotar para o DC. O problema é que o danado edil corre o risco de ser afastado pela justiça baiana. Segundo alegação do MP, o médico, quando exerceu função no Hospital Municipal de Simões Filho, utilizou-se indevidamente da senha pessoal e intransferível de uma funcionária, para emitir laudos médicos e para realizar solicitações de exames a serem realizados no Hospital Aristides Maltez, tudo para galgar vantagem indevida nas eleições de 2020, quando se elegeu vereador de Salvador. Na denúncia, a promotora Nívia Carvalho pede, além da perda da função pública e inelegibilidade, o imediato afastamento de suas funções parlamentares, sobretudo em virtude da contundência dos relatórios acostados, informando a quantidade descomunal de solicitações de exames e as informações colhidas no inquérito civil público.

PIRATAS NO FERRY

O navio pirata do BaianaSystem deu um show de bola e balançou a pipoca no Carnaval de Salvador. No entanto, nos bastidores, piratas portugueses reais tentaram aproveitar que os holofotes estavam direcionados à festa para articular um golpe cirúrgico na licitação do ferry boat. A negociata para melar o certame envolve figurões da política baiana e causou burburinho, além de algumas discussões acaloradas, durante a folia. Os piratas ainda não conseguiram concluir seu ataque, que certamente vai causar grande prejuízo à Bahia, mas a pressão anda grande. O Carrasco segue de olho.

TIC, TAC, TIC, TAC

A folia passou e o tempo continua correndo. A contagem regressiva para o prazo de quatro meses solicitado pelo Inema para apresentar os laudos requisitados pelo Ministério Público com relação à Tronox está chegando ao fim. Até o fim do mês o órgão de controle ambiental vai ter que comprovar que realizou o monitoramento do TAC que previa o controle da emissão de metais pesados no lençol freático da comunidade de Areias, no litoral de Camaçari. Tá chegando a hora de tirar a fantasia. Ou seriam as máscaras?

B.O. AÉREO

O clima está tenso entre duas gigantes da aviação. O assunto da semana que tem tomado conta do setor é o processo envolvendo a GOL e a LATAM. A Gol, que está em recuperação judicial, recebeu permissão de um tribunal dos Estados Unidos para investigar supostos esforços da rival LATAM Airlines para adquirir aeronaves Boeing 737 da companhia aérea brasileira. A Gol acusou a LATAM de tirar proveito da situação, tentando se apropriar de suas aeronaves, contratar seus pilotos e desencorajar agentes de viagem a reservar voos com a Gol. No bojo da situação quem está pagando o preço é consumidor. Vôos estão sendo cancelados e passageiros remanejados para que o lucro da operação esteja garantido. Por enquanto, o 1° round só está começando. Vamos aguardar o impacto nos preços das passagens e as surpresas que estão por vir dos céus.

CAPITANIA HEREDITÁRIA I

Uma escola de samba de São Paulo resolveu homenagear o município de Mata de São João, litoral norte baiano, como tema do samba enredo. Sendo assim, o ganancioso, que nem é mais prefeito, estava por lá na ponga do marketing, que deve ter custado caro aos cofres públicos. Aproveitou-se ainda do momento em terras paulistanas para divulgar o "reino" Praia do Forte, onde praticamente impera como dono de boa parte dos loteamentos enquanto vive a vida em Portugal. Voltamos ao tempo do império?

CAPITANIA HEREDITÁRIA II

Aparentemente sim, já que além de repassar R$ 200 mil do dinheiro do município para uma escola de samba, que ficou com o terceiro lugar no Carnaval de São Paulo, há rumores de que empresários do ramo de hotelaria e restaurantes foram coagidos a “patrocinar” a agremiação num montante que, estima-se, tenha chegado a R$ 2 milhões. De quebra, a secretária de Cultura, Manuela Rates, o secretário de Turismo, Alexandre Rossi e o novo prefeito Bira da Barraca, viajaram para participar dos desfiles, todos acompanhados dos respectivos cônjuges. Será que rolou diária?

MEDO DE QUÊ?

O que é que a prefeita de São Sebastião do Passé, Nilza da Mata, tem tanto a esconder? Essa dúvida pairou também na cabeça de membros da APLB local, que precisaram se reunir com a gestora e tiveram os celulares confiscados pelo secretário de governo, antes de entrarem na sala para a conversa com a prefeita. Quanta insegurança!

TRANCOS E BARRANCOS

As aulas de algumas escolas municipais de Jequié se iniciam nesta segunda-feira, 19, aos "trancos e barrancos", já que existem unidades de ensino que estão com atraso nas "reformas estruturais" prometidas pela prefeitura. Houve tempo de sobra para terminar as intervenções durante o recesso escolar e é agora, de última hora, que a obra engrena? Pelo visto os alunos vão pagar o pato.

TONHO DO GADO

E não é que em Santa Maria da Vitória o prefeito Tonho de Ze de Agdonio anda pregando peça na população? Por lá o moço anda atrasando salários de prestadores de serviços da prefeitura, deixa a Saúde e Educação de lado, mas não perde a mania do pão e circo. Já garantiu em entrevista que vai ter festa grande no município e que a principal atração - daquelas de parar circuito do Momo em Salvador, já está até paga. Agdonio até tentou iniciar seu projeto de reeleição no Carnaval, mas recebeu a resposta da população, que não compareceu e consagrou o vexame da festa. Sem sucesso, Tonho já está na lista daqueles que não terão segunda chance na cidade. E já contaram a essa coluna que a má gestão tem rendido boas terras para o patrão.

ONTEM TE ODIAVA, HOJE TE AMO

Incrível como as coisas mudam na política. Opositora ferrenha, daquelas de dar dor de cabeça, do prefeito Luciano Pinheiro, a vereadora Simone Mattos chocou a população de Euclides da Cunha ao aderir ao grupo do gestor e afirmar que a caminhada agora é conjunta. O que será que a fez mudar de ideia? Talvez o Diário Oficial e algumas ligações familiares possam responder...

SEM UNIDADE

O PT ainda sonha, nos bastidores, com a desistência do MDB em lançar a candidatura de Lúcia Rocha em Vitória da Conquista, para apoiar o deputado federal Waldenor Pereira. A verdade, entretanto, é que isso está totalmente descartado pelos emedebistas. Em um dos camarotes mais luxuosos da folia soteropolitana, um dos caciques do MDB deixou claro a este Carrasco: “o governo vai ter duas candidaturas em Conquista e nos vemos no segundo turno”.

NÓ NA GARGANTA

Algumas correntes do PSB, PCdoB e até do próprio PT ainda não engoliram o nome lançado pelo Conselho Político para disputar a Prefeitura de Salvador. Os mais radicais, com um enorme nó na garganta, já disseram que preferem apoiar o candidato do PSOL, Kléber Rosa, o qual de acordo com eles, representa a "verdadeira esquerda".

NOVO CIRCUITO

A superlotação do circuito Dodô no sábado fez com que o Poder Público voltasse a tratar abertamente da possibilidade de criação de um novo circuito para trios elétricos, desafogando o trecho Barra-Ondina. Já confessaram a repórteres de A TARDE que o tema é inevitável e será levado adiante após as próximas eleições municipais. Afinal, ninguém quer polêmica nas vésperas da decisão popular.

A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR

Se teve quem duvidasse do sucesso da passarela dos ambulantes, quebrou a cara. A ideia pareceu pouco ortodoxa no início e o Carrasco ficou em dúvida se não seria um desgaste desnecessário assumir esse risco, mas a verdade é que o equipamento foi um sucesso. Elogios do público, dos ambulantes e até da oposição, comprovaram a boa jogada de Bruno Reis. Quem deu com os burros na água mesmo foi uma promotora problemática que queria emparedar o Executivo. Vem mais camisa de força pelo visto.

DESAFIO GIGANTE

Ricardo Lewandowski chegou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública em um momento que não poderia ser mais crítico. Pela primeira vez na história, presos fugiram de uma prisão de segurança máxima no Brasil. Se Marcelo Werner disse não ter dormido após a fuga de Gel Burro no Carnaval de Salvador, após captura no circuito, é difícil de imaginar o que se passa na cabeça do mais novo membro do Governo Federal.

SETE RAZÕES PARA NÃO INVESTIR-V

O Carrasco vem perguntar aos investidores do mercado financeiro qual será a penitência reservada ao peixinho da “rasgada” e do “backhand” nessa quaresma? O vertebrado traquino é aquele que atua como agente financeiro, na modalidade de investimento, dos SEVEN mares, como sempre alertado por aqui. Os mais católicos apostam em um jejum de beldades comprometidas, porque neste período quaresmal, por certo, deve estar em abstinência. Os cardeais dos SEVEN mares já estão com as barbatanas de molho, preocupados com as consequências desses atos não católicos do peixinho.

ENQUADRADA

Marcelo Belitardo, prefeito de Teixeira de Freitas, e uma construtora soteropolitana, são os enquadrados da semana. Foi só bater uma chuva na cidade, na última sexta-feira, 16, para que ruas ficassem totalmente inundadas, pondo em cheque as obras feitas na gestão do prefeito, que custaram algo em torno de 40 milhões. O povo quis saber quem foram as empresas de construção que fizeram essas obras. Rápida leitura no diário oficial aponta que a JF Prado é campeã de intervenções naquelas bandas, que vão de construção de escolas à montagem de boxes no Mercado Municipal. Um cidadão que curtia uma cervejinha no Bar “Qualquer Lugar” teve que sair às pressas quase nadando e enviou ao Carrasco imagens da bagaceira feita pela JF Prado na cidade de Teixeira de Freitas. Seguiremos apurando quem anda intermediando a relação entre a prefeitura e a dita “empreiteira”.