O Carrasco - Desconfiança ativada

DESCONFIANÇA ATIVADA

Uma viagem da alta cúpula do governo brasileiro em Paris, no ano passado, teve um encontro de última hora que despertou surpresa na agenda ministerial. Um todo poderoso empresário argentino, detentor das concessões do gás de 'vaca muerta', pode ter sido o responsável pelo encontro surpresa com cardeais da política energética brasileira.

ESPELHO MEU, ESPELHO MEU

Um certo lobista dos grandes consumidores de energia arrota ser o idealizador do projeto que viabilizaria a surreal importação de gás de xisto da Argentina para alimentar a indústria brasileira. Este fanfarrão não explica porque não defende junto aos órgãos do meio ambiente brasileiro a possibilidade desta modalidade de operação no subsolo brasileiro.

IDEIA DE JIRICO?

Enquanto o Brasil reinjeta no subsolo mais de 70 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, a ideia de importar gás argentino só pode ser uma ideia de jerico ou então pautada em interesses financeiros que precisam ser explicados. Não faz sentido o governo brasileiro financiar o transporte de gás da Argentina até o Brasil e descartar a construção de gasodutos de escoamento do pré-sal que evitariam a reinjeção do gás brasileiro, um verdadeiro desperdício da riqueza do país. É, no mínimo, ridícula, para não dizer estapafúrdia essa ideia do pobre do jerico .

TÁ CHEGANDO A HORA

Esse Carrasco soube, de fonte segura, que os peritos do Ministério Público devem se reunir nos próximos dias com outros integrantes do órgão. Em pauta, os laudos do Inema sobre o lançamento de resíduos tóxicos da indústria química Tronox no lençol freático da comunidade de Areias, na orla de Camaçari. Advogados da empresa, que já foi autuada no início deste ano por indícios de descumprimento do TAC firmado em 2012, estão de sobreaviso.

NO AGUARDO

A Câmara dos Deputados ainda pode ser palco de uma CPI para investigar a criticada atuação da ViaBahia nas rodovias baianas. Um parlamentar do estado garantiu a esse Carrasco que o único detalhe, o mais importante para abrir a comissão, é conseguir as assinaturas necessárias. O processo, entretanto, será retomado já nas próximas semanas, garantiu o deputado.

JÁ NÃO ERA SEM TEMPO

De orelha em pé também estão os representantes da Viabahia depois que o TCU anunciou a revisão dos contratos dos trechos baianos das BR´s 324 e 116. O senador Otto Alencar (PSD) cobra celeridade da Corte de Contas e defende que o contrato seja rompido caso se comprove o descumprimento das metas acordadas. Não custa lembrar que foi Otto, quando secretário de Infraestrutura, que derrubou o contrato e deixou a TWB – então péssima operadora do sistema ‘ferry boat’ -, a ver navios.

HAPPY FRAUDE

A Happy Frontier quer sair de esperta pra cima de alguns. A empresa enviou uma proposta fuleira para venda de embarcações do sistema ferry-boat achando que a Bahia merece qualquer coisa. Barcos muito menores do que o que foi pedido, além de faltar 1000% de acessibilidade para PCDs. Pensou que ia se sair, como se nada tivesse acontecido, mas o Carrasco está de olho em tudo. Cuidado.

VENTO NO LITORAL

Moradores do Jardim Imbassaí aguardam providências do Ministério Público diante da situação denunciada por A TARDE da perseguição, achaque e extorsão de posseiros, através da Prefeitura de Mata de São João com a conivência da associação de moradores local. Há quem diga que o ex-prefeito João Gualberto, responsável por ordenar as demolições das casas de quem vive há quase 30 anos no local, tinha interesse de usar a área de mais de meio milhão de m2 para construção de um campo de golfe, anexo ao resort localizado em frente ao loteamento. Tacada genial. Ou seria criminosa?

REJEIÇÃO

A coisa está feia para o prefeito de Itapetinga, Rodrigo Hage (MDB). Após as seguidas derrotas na Justiça, a oposição pede pela primeira vez na história das eleições municipais, que os eleitores sejam questionados em pesquisa sobre corrupção na gestão do prefeito que anda com o grau de rejeição altíssimo. Desse jeito, quem colar na corda, vai pagar o pato.

QUAL SERÁ A TACADA?

Apanhando mais do que ganhando, a pré-candidatura de Neto Guerrieri em Eunápolis está quase indo para as cucuias. Com mais uma derrota na Justiça, o postulante ao Executivo teve os seus bens bloqueados e continua ameaçado a deixar a contenda. Nas ruas e nas redes sociais, Guerrieri posa como se tudo estivesse bem. Até quando vai durar essa postura? Saberemos em breve.

NÃO TEM MAIS NADA

Jacobina é conhecida na Bahia pelas suas belezas naturais e turísticas, mas de 2021 para cá, a Cidade do Ouro vem perdendo prestígio pela Bahia afora. Isso devido à gestão tenebrosa do prefeito Tiago Dias (PCdoB). O feito da semana foi o fechamento precoce da fábrica de Torres Eólicas do Nordeste (TEN), situada na zona rural do município, que deixou centenas de trabalhadores desempregados e ocasiona cada vez mais o afastamento de indústrias da região. O mal que o “prefeito vaqueiro” tem causado, tem deixado os jacobinenses de mãos atadas. Realmente, não tem mais nada.

FAROESTE CABOCLO

A Comarca de Porto Seguro esteve no centro das atenções nessas últimas semanas, com a revelação do esquemão protagonizado por entes com entrada no espaço. O que mais impressiona, é a participação de cônsules (não como o falso-cônsul de Guiné Bissau. Dessa vez é a coisa real!) de países europeus, incluindo um candidato a prefeito, no conchavo que se envolveu em crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, grilagem de terra, agiotagem e fraude processual. Já foram os juízes, essa semana foram os advogados e dizem fontes do Carrasco que a investigação pode alcançar alguns políticos em breve, incluindo em Salvador. Maldosamente falam em servidores da Justiça Federal e do Ministério Público Federal. Será?

CARA DE PAU

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) realizaram operação para cumprir mandados judiciais em Santaluz, como parte de investigação sobre possíveis irregularidades na contratação de uma empresa para serviços de transporte escolar. Após isso, o prefeito Arismário Barbosa teve a cara de pau de dizer que teria ficado "surpreso" com a ação e a caracterizou como mais um episódio de "perseguição política". A impressão que dá é de que o prefeito não deve estar por dentro dos perrengues que a cidade sofre, sobretudo na Sáude e na Educação.

ALÉM DA QUEDA, O COICE!

Com tanta coisa para se preocupar, a Prefeitura de Pojuca resolveu promover a "fantástica" eleição da rua mais enfeitada do São João deste ano. Até uma Comissão Julgadora fez parte do processo, visitando as ruas inscritas.­­­­­­­­­­­­­­­­­­ O resultado foi comemorado com mais festas após o São João, ou seja, mais gastos, enquanto os moradores não tem os direitos básicos atendidos. Além da queda, o coice!

SAPATO BRANCO OU PRETO

Em Santo Antônio de Jesus, Recôncavo Baiano, alguns moradores lançaram um tal "Desafio do Sapato Branco". A regra é simples: qualquer cidadão que caminhar por algumas ruas da cidade sem enlamear o calçado sai vencedor. A situação fica mais periclitante quando a chuva cai no município. A zona rural e os bairros periféricos são os que mais sofrem com o descaso da gestão do prefeito Genival Deolino. Até agora ninguém conseguiu se livrar do calçado totalmente preto.

PODER DO CACAU

Pessoas ligadas ao prefeito de Ilhéus, Marão (PSD), afirmam que ele está disposto a 'torrar o cacau', no português para bons entendedores, para eleger seu escolhido Bento Lima na disputa pela prefeitura da cidade. O empenho para reverter o cenário, hoje nada favorável, será digno de um esquema de guerra. Por lá, prestadores de serviço e fornecedores estão sumindo, aguardando o apagar das luzes da gestão de Marão. Não vão botar dinheiro público em campanha podre.

TUDO CERTO NA BAHIA

O eventual apoio do partido Agir, que é presidido pela filha do deputado estadual Júnior Muniz (PT), à reeleição de Bruno Reis (União Brasil), caiu no colo do parlamentar. Surpreso e rápido, o ligeirinho resolveu aparar a aresta com o governador com medo de ser colocado no “caderninho” do cacique. O deputado fez questão de lembrar que durante a campanha de 2022 ele foi o primeiro a anunciar apoio e levantar a bandeira para o petista. Tudo certo na Bahia!

AGORA VAI

O otimismo de Cacá Leão, presidente municipal do PP, com as eleições municipais em Salvador pode se refletir nas urnas eletrônicas em outubro. Após 12 anos, o PP deve eleger, ao menos, dois vereadores na Câmara Municipal de Salvador (CMS). Os esforços estão sendo feitos e entre os poderosos, um nome já é dado como certo no plenário Cosme de Farias em 2025.

TRAIÇÃO S/A

Na semana passada, circulou um vídeo da entrevista dada pela prefeita Moema Gramacho, de Lauro de Freitas, ao apresentador José Eduardo, do Bnews. Moema escancarou o caráter da vereadora Débora Regis, a traíra que deixou seu grupo político para apoiar, ainda em 2020, a derrotada candidatura do empresário Teobaldo Costa. O pretexto da traidora foi porque, segundo ela, os correligionários de Moema estariam colando cartazes por cima dos dela. Uma verdadeira estória pra boi dormir. Na rádio povão de Lauro de Freitas, o comentário é que, além do péssimo caráter de Débora, as suas atitudes traíras decorrem de influência de seu marido, que também teria manipulado a esposa para escantear o PDT de Félix Mendonça, que sempre lhe estendeu a mão, para debandar ao grupo do União Brasil. A verdade é uma só: as eleições de outubro desse ano serão decisivas para que o eleitorado de Lauro decida entre o time da traição e o time de Lula, que apoia Antônio Rosalvo.

FOGUETE E ÂNCORA

Por falar em Lauro de Freitas, a política local continua se acirrando numericamente cada vez mais. No último sábado, o grupo de Antônio Rosalvo realizou o PGP Mulher, que é o primeiro Programa de Governo Participativo da série “LAURO TÁ ON”. Realizado no antigo Armazém, o evento contou com cerca de 5 mil pessoas e foi marcado por grande comemoração em razão do resultado de pesquisas realizadas para consumo interno, que atestam um vertiginoso crescimento de Rosalvo, do PT, frente à candidata oposicionista Débora Regis. Em levantamentos qualitativos, o que mais define a pré-candidata é traição. Por não se tratarem de pesquisas registradas na Justiça Eleitoral, o Carrasco está impedido de divulgar os números que comprovam o quão pode estar implodindo o projeto oposicionista na cidade. Uma chapa é apelidada de foguete e a outra, se afundando, é chamada de âncora.

SETE RAZÕES PARA NÃO INVESTIR – XXV

O Carrasco vem alertar pela vigésima quinta vez os investidores da Baía de Todos os Santos que o SEVEN MARES está sob risco de colapso, já que o vertebrado da “rasgada” e do “backhand”, expert na picaretagem de iludir mulheres mais maduras, carentes e incautas, vem deixando cada vez mais o cardume desesperado, em razão do “circo está se fechando" para o peixinho palhaço. O Carrasco apurou, também, que o planejador financeiro, dublê de gigolô e golpista inveterado continua em rota de colisão com o tubarão vermelho e branco. O banco poderoso está com o jurídico preparado para exterminar essa corja de ilusionistas e estelionatários do sistema financeiro. Mais ainda: a Bad Girl e o gigolozinho estão na mira da polícia e o volume de vítimas está aumentando na delegacia especializada. Até a próxima semana!

ENQUADRADA

O selo semanal do Carrasco vai para a prefeita de Monte Santo, Silvânia Matos. Depois da bombástica e reveladora matéria produzida por A TARDE, dando conta dos desvios milionários de recursos públicos destinados ao transporte escolar do município, a gestora teria emitido nota tentando desmentir o trabalho investigativo realizado com base em documentos e informações oficiais. Ao alegar que a matéria seria "desprovida de qualquer comprovação e sem apuração prévia", a prefeitura se esquiva de explicar porque efetuou pagamentos acima do valor licitado e sem qualquer justificativa - conforme planilhas do site oficial do TCM. A prefeitura de Monte Santo também escondeu da população que auditores do TCM já haviam questionado a contratação da empresa DMS Transportes, justamente pelo pagamento acima do estabelecido na licitação. Foi no relatório das contas de 2022, que o TCM recomendou uma auditoria no contrato. Além do pagamento superfaturado ao transporte na quilometragem dos veículos, o Município de Monte Santo, gerido pela “confusa” prefeita resolveu “aumentar” o percurso de alguns roteiros. O trecho entre Vila Nova e Mansassaia cresceu 20 quilômetros, enquanto que o trecho entre Poço Salgado a Mansassaia, “aumentou” de 24 quilômetros para 64,22 quilômetros. Ao invés de atacar, o melhor seria Silvânia Matos explicar como se faz para uma estrada entre dois destinos conhecidos aumentar de tamanho. É muita cara de pau e muito óleo de peroba. É cada uma viu!