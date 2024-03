O Carrasco - Devo, temo e pago quando puder | A TARDE

DEVO, TEMO E PAGO QUANDO PUDER

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos se livrou de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), a qual envolvia denúncias de assédio moral dentro da organização. A empresa firmou compromisso a indenizar a sociedade em R$1,5 milhão, além de prometer adotar também uma política de prevenção e combate a qualquer tipo de prática que possa atingir a saúde mental dos colaboradores.

ALERTA GERAL

Segundo comentários que rondaram o Palácio do Alvorada neste domingo, o ambiente foi de reflexão geral com o mega evento que o ex-presidente Jair Bolsonaro promoveu na Avenida Paulista, contando com mais de 100 deputados federais, dezenas de senadores e os governadores de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Goiás. Longe de enaltecer o capitão, que foi um absoluto desastre na condução da Nação e em temas como a Democracia, pandemia e relação com a mídia, o Carrasco obteve informações de que o evento, de fato, acendeu a luz de emergência da esquerda. Ou se começa a melhorar a economia do país ou, diante da polarização da política, podemos esperar a chegada de outro governante de direita no Palácio do Planalto, afinal de contas Bolsonaro está inelegível.

VARRENDO A ANTIGA CRISE

Uma pesquisa realizada por determinado instituto apontou que nunca no mercado global o preço do cacau bombou tanto como na atualidade. O mercado, que movimentou US$ 48 bilhões no ano de 2022, prevê atingir US$ 68 bilhões anuais até 2030. Ou seja, nunca se consumiu chocolate no mundo como agora. Uma esperança para o mercado do sul baiano, outrora devastado pela inesquecível "Vassoura de Bruxa", que dizem às más línguas, foi importada de Rondônia para a Bahia por pessoas inescrupulosas.

MANJADO

E a polêmica da vez é a chamada “aprovação automática” da rede estadual de ensino. Dirigente sindical conhecido por sempre incitar greves em ano eleitoral e por sufocar qualquer chapa de oposição nas eleições da entidade classista, andou se servindo de veículos pouco sérios para distorcer a portaria 190 da secretaria de educação, que prevê a progressão do estudante com frequência acima de 75% que porventura não alcance a média mínima em até cinco disciplinas. O objetivo é combater a evasão e oferecer a oportunidade do aluno se recuperar sem ficar para trás. Os professores que lerem a portaria logo saberão interpretá-la e o dirigente oportunista vai ficar com a cara no chão. De novo.

PRIORIDADE I

O MP, através da 5ª Promotoria de Justiça da comarca de Camaçari, cujo titular é o promotor Luciano Pitta, postulou e acompanhou todo o processo de revisão do novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do município PDDU-S. Todavia, remanesceu uma questão complexa que, ainda, demandava a atuação firme e pró ativa do Ministério Público, qual seja, a notória defasagem nas revisões dos planos de manejo das áreas de proteção ambiental (APA’s) existentes no território do município (Joanes-Ipitanga, Rio Capivara e Lagoas de Guarajuba), todas criadas há, pelo menos, 20 anos.

PRIORIDADE II

A situação vem acarretando insegurança jurídica, conflitos e prejuízos diversos ao desenvolvimento econômico sustentável. Desse modo, o promotor Luciano Pitta convocou uma reunião com a participação de gestores das áreas de proteção ambiental referidas. Na oportunidade, foram estabelecidas, junto a representantes do Inema, metas e prazos para a efetiva atualização dos mencionados planos de manejo. A ação é uma demonstração de que o Ministério Público permanece sempre atento às importantes demandas da sociedade. Cuida-se de uma iniciativa que merece aplausos e que deveria ser estendida para outros municípios do nosso estado.

BARBAS DE MOLHO

É bom que alguns prefeitos malfeitores coloquem as suas barbas de molho. Isso porque o Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio do Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa (Caopam), já se reuniu com representantes das instituições de controle para discutir possíveis alterações no painel de transparência de gastos com as festas juninas deste ano, o que já deixou alguns gestores de cabelo em pé. Junho promete...

OLHA O ASFALTO

Falando em Dias D’ávila, alguns moradores estão preocupados com o “banho de asfalto” promovido pelo prefeito Alberto Castro em ano eleitoral. Para dar vazão ao material cedido pela concessionária Bahia Norte, o mandatário anda distribuindo piche por cima de ruas calçadas com paralelepípedos, contrariando estudos de engenharia que recomendam a retirada das pedras e compactação do solo para possibilitar manutenção futura. Além de jogar dinheiro fora, já tem gente com medo de passar na rua e receber um jato de asfalto pelo peito.

NO ESCURO

Parlamentares andam pressionando a presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, Eremita Mota, para que paute o PL sobre o pedido de empréstimo no valor de R$ 160 milhões pela gestão do prefeito Colbert Martins. O problema todo é que, de acordo com a manda-chuva da Casa, o projeto estaria incompleto e sem as especificadas destinações dos valores para a execução das obras. Um empréstimo milionário sem uma justificativa plausível? Aparentemente, o projeto é quebrar Feira...

PROMESSA É DÍVIDA

Já o prefeito de Conceição da Feira, João de Furão, anunciou que a cada atração que for contratada para o São João de 2024, também deve ser anunciada, em paralelo, uma nova obra no município. Nesta semana, surgiu o primeiro a cantar e junto com ele o anúncio de obras em dois locais da cidade. Vamos acompanhar...

ILHADOS E ESQUECIDOS

As coisas andam complicadas pelas bandas do município de Jequié. Além dos problemas na transparência da gestão, a infraestrutura local anda de mal a pior. Nas últimas chuvas os alagamentos tomaram conta do município. Casas foram invadidas pelas águas e muitos moradores ficaram no prejuízo. Hora de mostrar na prática pra onde estão indo os tributos municipais, bastante onerosos, da gestão de Zé Cocá. Estamos alertas!

MARCOU POSIÇÃO

Único pré-candidato a prefeito de Salvador que declarou apoio ao discurso de Lula (PT) sobre os ataques de Israel na Faixa de Gaza, o qual esse Carrasco discorda veementemente, Kleber Rosa (PSOL) mostra, mais uma vez, que quer ser o candidato de toda a esquerda no pleito, previsto para outubro.

SILÊNCIO CAUTELOSO

Circulou na boca miúda durante a semana, informação de que após baixar o nível no Carnaval e atacar diretamente o prefeito Bruno Reis e seus aliados, o cantor e ex-deputado Igor Kannário teria seus cargos de indicação exonerados pela gestão. O Carrasco resolveu então entrar em ação e investigar a fundo como anda a relação do pássaro príncipe com o Palácio municipal. Bom, as respostas não são as melhores, mas o que podemos adiantar, por enquanto, é que o cantor com nome de ave tem sido cozido em banho maria enquanto tem gente graúda dentro da gestão de olho nele. A conclusão é que a zanga dele na avenida vai lhe custar muito caro.

O CHATO

Tem um ex-deputado federal nascido na Bahia que é tão chato, mas tão chato, que se orgulha nas redes sociais de ter sido bloqueado por jornalistas. Posta os prints que provam o bloqueio e atiça seus seguidores. O bloqueio, é bom que ele saiba, se deve mais ao seu comportamento insuportável do que aos seus posicionamentos políticos. Feliz o povo que jogou esse no limbo que merece...

SEU CARRO, MINHA VIDA

O Ministério Público está de olho nos servidores que estão utilizando os carros oficiais para desfilar nas ruas da capital baiana. O órgão expediu uma recomendação para proibir o uso do veículo oficial fora de serviço. Proibido já era, então fica agora a expectativa de ver que tipo de fiscalização vai coibir.

LIBERDADE À IMPRENSA

A Alba oficializou a retirada da imprensa do famoso “Cafezinho”, espécie de antessala do plenário da Casa em que os jornalistas que trabalham na cobertura do legislativo podiam falar com deputados antes, durante e depois das votações. Esse Carrasco espera que a tentativa de dificultar o trabalho dos repórteres, que visam informar à população sobre o que fazem seus representantes, seja revista pelo presidente Adolfo Menezes. Oxalá!

DA BOCA PRA FORA

Na frente das câmeras os clubes dizem que são favoráveis ao Ba-Vi com duas torcidas. Mas nos bastidores o negócio é diferente. Foi sugerido ao Vitória, por exemplo, que a entrada de torcedores visitantes fosse realizada através do histórico campo do Perônio, para diminuir o contato entre os rivais na entrada e na saída do estádio. A direção rubro-negra ouviu a sugestão, não respondeu, não fez alterações e o primeiro clássico Ba-Vi do ano acabou tendo apenas a torcida mandante. O governador Jerônimo Rodrigues não gostado nada e, antes decidido a ir ao Barradão, viajou ao interior e ouviu no radinho a vitória do seu Leão.

IRRESPONSABILIDADE FISCAL

No município de Canápolis, Oeste do Estado, as contas públicas são tratadas com extrema irresponsabilidade. A gestão da cidade é tocada por um prefeito um tanto quanto amalucado que, mesmo devendo a diversos prestadores de serviços, tentará a reeleição na maior cara de pau já vista naquela região. Até contrato com empresa que presta assessoria de contabilidade estaria em inadimplência de quatro meses. Eleito pelo Avante, o qual teria deixado no sereno para migrar para o PSD, é acusado por alguns deputados federais de ter recebido emendas parlamentares e devolvido traição nas eleições de 2022. Atento até aos mais distantes municípios baianos, o Carrasco anda informado de uma grande frente formada pela oposição, a fim de acabar com os desmantelos do prefeito Reginaldo de Souza Pereira (Dau). A frente seria formada pelos partidos PSB, União Brasil e outras legendas, que sob a coordenação do ex-prefeito Hélio Oliveira, terá como pré-candidato o ex-vereador e ex-secretário de saúde Charles Bilac encabeçando a chapa pelo PSB, da competente deputada federal Lídice da Mata. Charles goza de prestígio com o senador Jaques Wagner, que tem visto com bons olhos a pré-candidatura. Vale lembrar que o PSB integra a base do governador Jerônimo Rodrigues e do presidente Lula, sendo que o União Brasil é um dos partidos que apoia o presidente Lula e possui importantes ministérios na gestão petista.

TIC TOC TIC TOC

Uma bomba promete explodir no colo do prefeito Dudy, de Ipirá. Fontes do Carrasco afirmam que a batida policial estaria sendo montada pela Polícia Federal com o apoio da Controladoria Geral da União. O motivo: apesar de ainda não confirmado, seria malversação de recursos públicos federais e direcionamento de licitações. Homem forte no atual governo, o genro do alcaide seria um dos focos principais, segundo comenta-se nos corredores da ALBA. Anotem para crer.

NEPOTISMO NO TJ?

Uma das mais antigas desembargadoras do Tribunal de Justiça da Bahia está sob a mira de alguns dos mais destacados escritórios de advocacia do Brasil. Depois de tentar interferir numa causa bilionária envolvendo uma potência do setor de ferros e ligas com sede na Bahia, Sua Excelência estaria agora despertando curiosidade pela condução contraditória de procedimentos recursais envolvendo titularidade de terras no oeste baiano. Essas bancas de juristas de alta credibilidade no país teriam descoberto uma situação de nepotismo em razão da nomeação de uma sobrinha, que é advogada e que teria sido cedida de outro órgão da Administração Pública para exercer cargo de confiança na ex-gestão do Tribunal de Justiça. Não se sabe ainda se houve prorrogação da cessão neste ano de 2024. Se confirmar essa situação constrangedora, a conta deve cair no colo da tia da espertalhona e problemática servidora, já que dificilmente a então presidência do TJ tenha tomado conhecimento desse parentesco.

SETE RAZÕES PARA NÃO INVESTIR-VI

O Carrasco continua indagando aos investidores do mercado financeiro da Baía de Todos os Santos se os movimentos do peixinho da “rasgada” e do “backhand” está deixando o cardume dos SEVEN mares de “perna bamba”. A crise de abstinência do peixinho de continuar "macetando" as beldades comprometidas, em razão da quaresma, tem deixado o vertebrado com sintomas de uma síndrome autoimune. O tal vertebrado não conseguirá superar os “efeitos do vírus” que pode estar rondando o seu habitat. É por isso que o Carrasco recomenda atenção aos investidores, pois outras questões mais graves podem atingir, ainda, os outros animais do cardume.

ENQUADRADA

O selo semanal é, lamentavelmente, do presidente Lula, que é cidadão de bem e merece todo o respeito desta coluna. Ao invés de governar o país com a liderança que lhe é peculiar, não se sabe a razão, mas talvez por influência familiar, prefere gastar sua reconhecida credibilidade em declarações completamente estapafúrdias e desnecessárias, como a que comparou a matança sangrenta de palestinos na Faixa de Gaza ao Holocausto. Essas, além de outras manifestações, não agregam nada para o futuro do país e mais parecem chicanas de alcovas. Lulinha, no alto de sua boa idade e reconhecida habilidade política, deveria evitá-las. A Bahia, estado que deu ao presidente uma frente de quase 4 milhões de votos, não suportará esse tipo de racismo irracional. We are Black, Mr. President!