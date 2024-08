O Carrasco - DNA nunca falha

DNA NUNCA FALHA

Informações fresquinhas comprovam as traquinagens do filho da finada Mãe Bernadete, o homem que vem tentando “grilar” terras privadas se utilizando do discurso em defesa dos quilombolas. Já se sabia que ele andava criando dificuldade para vender facilidade para assim tomar um querequequé dos verdadeiros proprietários de fazendas produtivas e terrenos no entorno da Barragem do Rio Joanes. O que se descobriu agora é que, em vida, Mãe Bernadete costumava pedir centenas e centenas de cestas básicas para os menos favorecidos, porém as desviava para o mercadinho do seu filho travesso, o que agora tem mostrado suas garrinhas. Também vem se apurando que Mãe Bernadete pode ter sido vitimada em razão de seu dedo duro, X9 como se diz no jargão policial. E aí a coisa ficou feia e deu no que deu.

O QUE ACONTECE COM O METRÔ I

A operação do metrô de Salvador completou uma década em junho, mas o que deveria ser um ano de comemoração está virando um desastre para o modal, administrado pela CCR. Os problemas técnicos, que aconteciam de vez em quando, agora entraram no esquema "dia sim, outro também" - e cada dia com uma desculpa diferente. As estações, que já foram exemplo de organização, segurança e limpeza, estão cada vez mais abandonadas. Os trens, que eram referência em modernidade e conforto, carecem de manutenção e já trazem até riscos físicos para os passageiros. Os usuários passaram a enfrentar confusões diárias nas estações, com direito a empurrões, brigas e furtos. Está na hora de as autoridades intervirem com mais força para cobrar da CCR um serviço de qualidade para a população.

O QUE ACONTECE COM O METRÔ II

Causou estranheza, aliás, que o festão de comemoração dos dez anos de operação do metrô de Salvador, que previa um desfile de autoridades, tenha sido cancelado. O motivo oficial alegado para o cancelamento foi "dificuldade de agenda", mas está claro que há pouco a ser comemorado neste momento. E especialmente em ano eleitoral, políticos não querem estar atrelados a operações com popularidade em baixa.

CONTRA O TEMPO

Os rodoviários de Salvador já se organizam para o impacto que o VLT do Subúrbio pode causar no transporte coletivo da capital. Uma liderança ligada ao grupo confessou que a preocupação deve culminar na apresentação de uma solução para que os profissionais sejam reaproveitados para o próprio modal.

INTERFERÊNCIA EXTERNA

O eterno prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo, foi às principais lideranças do União Brasil em Salvador na última semana, para que elas intercedessem junto ao PSDB baiano. A ideia era vetar a candidatura de Pablo Roberto, para diminuir as chances de segundo turno na eleição feirense. Mas um jogo de habilidade entre cardeais do PSDB, inclusive em âmbito nacional e deputados habilidosos do União Brasil fez com que o que tinha tudo para dar errado dar certo. Feira de Santana e Ilhéus foram dois municípios onde a oposição ao PT mostrou a que veio em termos de articulação.

TRAÍDOS E TRAIDORES

Em Lauro de Freitas, a oposição terá o desfalque certo do PDT. Isso porque o presidente estadual do partido, Félix Mendonça Jr., não perdoou — e nem vai perdoar — a traição de sua ex-pupila, Débora Régis. Ela deixou os trabalhistas na reta final da janela partidária para reforçar o União Brasil, a pedido do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Félix já disse que, embora o PDT vá permanecer oficialmente neutro, ele fará campanha para Rosalvo.

UMA VEZ, SEMPRE

Félix já deveria ter imaginado que Débora poderia fazer isso com o PDT. Afinal, antes de tudo, ela já havia traído quem mais lhe apoiou naquela cidade: a prefeita Moema Gramacho. Traiu uma vez, sempre pode trair de novo. Hoje, na sede do poder, a vereadora dispara cobras e lagartos contra a gestora municipal, em um gesto de ingratidão que costuma ser punida pelos baianos nas urnas. O Carrasco está de olho.

FALTOU HABILIDADE

Para não dizer outra coisa, faltou - e faltou muita mesmo - habilidade na condução da montagem da chapa em Paulo Afonso. Por lá, a Comissão Provisória da União Brasil tinha sido prometida, numa combinação entre o deputado federal Mário Negromonte Júnior, presidente do PP no estado e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto, para compor a base de apoio à reeleição do prefeito Marcondes Francisco. De última hora, segundo apurações do Carrasco, ACM Neto roeu a corda sem nenhuma satisfação e desfez o combinado, entregando o UB para apoiar o projeto oposicionista do médico Juliano, com fortes ligações ao Republicanos. Apesar dos bombeiros entrarem em cena, fontes garantem que a relação PP e UB azedou de vez. “Aqui na terra não tem mais o que fazer para que acordos sejam cumpridos. É melhor entregar o UB para o julgo de Deus”, comentou um deputado estadual pepista. Esse Carrasco aposta que muito em breve o governo Jerônimo Rodrigues deve receber e dar espaço aos Progressistas na Bahia.

DANDO CURTO-CIRCUITO

Por falar em Paulo Afonso, apesar de toda a competência do prefeito Marcondes Francisco, parte da população vem se queixando da burocracia para resolução dos serviços públicos mais simples na cidade. Essa mesma burocracia tem sido a queixa das empresas que prestam serviços de Saúde, Educação e Transporte Público. O comentário geral é que uma pessoa do segundo escalão é quem estaria atrasando o lado das coisas pela cidade, podendo resultar em uma possível derrota para o atabalhoado, cara de pau e valentão Mário Galinho. Ou o prefeito Marcondes abre os olhos ou a vaca vai para o brejo.

CONTAMINAÇÃO I

O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, já teria dificuldades em fazer o sucessor se escolhesse um bom candidato. Sua gestão é rejeitada por toda a cidade e contaminaria até o melhor dos nomes. Para piorar, Marão escolheu Bento Lima, que foi feito por ele um “supersecretário de Gestão” e não entregou nenhum resultado. Desde o ano passado, a base da prefeitura já implorava para que o prefeito mudasse de ideia. Ele insistiu. Agora vai ter que lidar com as consequências.

CONTAMINAÇÃO II

Bento, por exemplo, é suspeitíssimo nas investigações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal sobre desvios de recursos da Saúde para o combate à pandemia de Covid-19. Em julho, policiais foram à casa do supersecretário com um mandado de busca e apreensão, para juntar provas que possam mostrar a participação do preferido Marão no esquema de corrupção que brincou com a Saúde dos ilheenses.

CONTAMINAÇÃO III

O Carrasco soube que Bento contratou um haras — isso mesmo, um haras, de cavalos — para gerenciar um hospital de campanha, com direito à contratação de médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde para o enfrentamento à pandemia de Covid-19. Essa palhaçada, sem licitação, custou R$ 1,2 milhão aos cofres públicos, sendo que a Controladoria Geral da União apontou um superfaturamento na ordem de 82%. Isso vai ou não vai contaminar a eleição?

CORRENDO CONTRA O TEMPO

Às vésperas das eleições, a prefeitura de Santo Antônio de Jesus resolveu bancar a faz de tudo. Com diversas obras inacabadas no município, a gestão municipal - que é ruim e tem baixa popularidade - resolveu liberar mais de R$ 1 milhão para obras de drenagem e pavimentação asfáltica no bairro Renato Machado, que passou quatro anos sendo puro barro. Parece até que o povo só existe na beira da hora de ir pra urna.

MÃOS VAZIAS

Não está fácil a situação de Eriksson, afilhado político de Ricardo Maia, em Ribeira do Pombal. O prefeito, que sucedeu o padrinho, está 'sozinho' e não contará com apoio do Palácio de Ondina na disputa. O alerta do gestor municipal, que teme perder sua tentativa de reeleição, já está ligado e seu futuro nas urnas parece não ser nada promissor.

TERRA NOSTRA I

O ex-procurador e pré-candidato a vice-prefeito no município de Barreiras, no oeste do estado, se apropriou, sem nenhuma cerimônia, do projeto do Conselho Nacional de Justiça para regularização fundiária. Túlio Vianna (PL) forma chapa com Otoniel Teixeira (UB), apoiado pelo atual prefeito Zito Barbosa (UB) alega ter sido o criador do programa que legalizou quase 10 mil imóveis no município. E a cara nem arde.

TERRA NOSTRA II

Em Mata de São João, a denúncia do uso de laranjas para comercialização de lotes ocupados há quase 30 anos deixou os espertinhos de orelha em pé. O terreno, próximo a um resort na praia de Imbassaí, sempre esteve na mira do ex-prefeito João Gualberto. E para tomar a terra, vale oferecer lotes abaixo do preço de mercado e oferecer comissão para outros ocupantes do terreno. Farinha pouca...meu pirão primeiro.

CIRCO SEM PÃO

O prefeito de Jacobina fez questão de gastar quase R$ 2 milhões com atração para os festejos juninos, e passada a balbúrdia resolveu se esconder. Depois da bonança, aparentemente não sobrou nada para um um investimento de verdade na cidade e o homem vai cada dia mais sendo abandonado pela sua base e vê seu adversário crescer na disputa. Pelo andar da carruagem, vai sobrar nem o pó do prefeitinho...

PEGO NO PULO

O inelegível, segundo consultores especializados em direito eleitoral, que inclusive já tentou censurar o Centenário, está mais uma vez envolvido em apuração do TCM após sua gestão temerária em Ibirapitanga. Desta vez, nosso amigo Isravan, que arrota ser elegível apesar de estar pendurado na lista do TCU, segundo o TCM, está envolvido no superfaturamento na compra de medicamentos com pagamentos que foram realizados sem um plano e sem um cronograma baseado em planejamento técnico. Além disso, foram achadas irregularidades nas condições físicas das farmácias municipais e da Central de Abastecimento Farmacêutico, vez que as unidades não se encontravam de acordo com as normas técnicas da Anvisa, inexistindo controle e gerenciamento eficientes de entrada e saída de medicamentos nesses locais. A ver se o cidadão vai pagar o que deve, ou vai continuar em sua empreitada amoral contra a imprensa livre e os órgãos de controle. E um danado desse tem a cara de pau de querer ser candidato em Maraú, depois do rastro de bagaceira que deixou em Ibirapitanga. Vá de retro…..

DESESPERO

Parece que o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), anda meio aflito, sobretudo após o crescimento do adversário, Zé Neto, na disputa pela Prefeitura, antes da união entre Zé Ronaldo (UB) e Pablo Roberto (PSDB). Colbert não escondia o desespero e queria a todo custo que o grupo se unisse e lutasse com todas as forças contra a possibilidade de o PT vencer as eleições municipais. O discurso do gestor tem até mudado e já fala até em não ter "vaidades". Quem compra essa humildade toda? Seja com De Ronaldo, seja com Zé Neto, uma coisa é mais que certa para a carreira política de Colbert: Game Over!

FARDO PESADO

A bronca para o lado do prefeito de Itapetinga, Rodrigo Hagge, está cada vez mais pesada. A Justiça não esqueceu dos dois contratos de 2023 e 2024, que somam mais 15 milhões de reais com uma empresa de Itabuna, chamada "Império Eventos". Esse gasto milionário teria como objetivo a contratação de serviços de palco, banheiros químicos e toldos. O Rock in Rio mudou de lugar e não ficamos sabendo?

PINÓQUIO SALES

O pequeno de Catu não cansa de querer ir contra a Justiça. Mesmo com toda prova documentada das irregularidades na aquisição dos notebooks pelo município, o gestor prefere dizer que a denúncia possui "natureza política" e que a compra dos equipamentos ocorreu há quase três anos com o objetivo de melhorar a estrutura de trabalho dos servidores públicos municipais. Resta saber porque o Ministério Público do Estado da Bahia teria algum "motivo político" pra ir atrás do gestor.

ODE À CULTURA

Quem tá feliz, pra não dizer o contrário, é o povo de Pojuca, que vai ganhar um Centro de Cultura reformado. Só tem um probleminha, ou melhor, R$ 23 milhões de probleminhas. É claro que a Cultura precisa ser valorizada, e O Carrasco sabe disso, porém com essa grana o gestor sanaria uma série de problemas na Educação, Saúde e Saneamento Básico. O Carrasco já está sabendo também de um provável gasto milionário em uma praça por lá e em breve vai trazer mais informações. Virou moda?

QUE COMECEM OS JOGOS

O pleito de 2024 nem chegou ainda, mas o bom observador já tem visto as peças se mexendo no tabuleiro. Com o distanciamento de Bruno Reis nas entregas da Prefeitura, algo que é vedado pela legislação eleitoral, coube à Leo Prates (PDT) ser o anfitrião em tais eventos. 2028 é logo ali..., mas o PSDB e Republicanos estão de olho também viu.

LUTE COMO PUDER

No amor e no jogo, vale tudo. No xadrez eleitoral não é diferente. Brigando com leões, a pré-candidata à Câmara Municipal de Salvador, Tâmara Azevedo (PSOL), até esqueceu que faz parte do bloco independente e vive chorando pitangas com governistas para garantir a sua vaga na Casa.

ENQUADRADA

O selo semanal da coluna vai de novo para a prefeita de Monte Santo, a danadinha Silvania Matos. E essa enquadrada serve para dar um alerta ao Ministério Público Eleitoral. É que segundo dados extraídos do site do TCM, a prefeitura gastou com combustíveis nos primeiros cinco meses de 2023 o valor de R$ 2.825.535,19. Agora em 2024, ANO ELEITORAL, também nos primeiros cinco meses, a prefeitura já desembolsou a bagatela de R$ 5.816.943,18, uma diferença maior de R$ 2.991.407,99. Especialistas ouvidos afirmam que isso é caso clássico de abuso de poder econômico. Ações eleitorais e pedidos de representações ao MPE já estão sendo preparados pela oposição. E aí Silvania, qual será a desculpa esfarrapada agora?