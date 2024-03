O Carrasco - Fogaréu Amigo | A TARDE

FOGARÉU AMIGO

Depois de tanto fuzuê fajuto que circulou na semana passada, o Carrasco foi apurar as coisas e pôde constatar que a RK Engenharia e Consultoria ganhou, legitimamente, a licitação para supervisão da reforma de todo o Complexo do Teatro Castro Alves - TCA. Seguindo o critério legal de técnica e preço, a empresa obteve nota 10 em um procedimento todo regular. Não é que para surpresa de alguns, menos desse Carrasco, o escarcéu todo foi feito por um cabra “mui” amigo do dono da própria RK? O Carrasco já há pouco tempo desconfiava da personalidade desse “mui” amigo e por isso não teve nenhuma surpresa com a conduta abjeta. “Apedreja essa mão vil que te afaga Escarra nessa boca que te beija!”

LIGEIRINHO

Bastou o Carrasco falar sobre os desmantelos do prefeito Reginaldo de Souza Pereira (Dau), de Canápolis, que o danado correu logo para botar em dia parte dos contratos com prestadores de serviços. A empresa que dá assessoria de contabilidade foi a primeira a receber. O “x” da questão é que muita coisa errada tem sido praticada à frente da gestão e quem amarga os prejuízos é a população local, que recebe um péssimo tratamento quando o assunto é Saúde e Educação. Acusado de traição por vários deputados, vamos ver quem efetivamente terá coragem de estender a mão a esse indivíduo.

FICA POR AÍ MESMO

Nos últimos dias, o Carrasco tem recebido notícias nada republicanas sobre Eliete Paraguassu, que se intitula “Mulher Negra, Marisqueira, Pescadora e Quilombola da Ilha de Maré”. Integrante do Comitê de Governança da Participação Social, Diversidade e Inclusão, no Ministério da Pesca, mas informações de bastidores dão conta que a problemática Eliete estaria para cair de seu emprego em Brasília. Lá ele!!! É melhor que fique pela capital mesmo. Sobre o que a cidadã tem aprontado no DF, o Carrasco já sacou sua lupa para descobrir o que foi.

O GÁS EXPLODIU

A Acelen não para de realizar investidas que prejudicam o consumidor e segue se comportando como se estivesse numa terra sem lei. Após anunciar aumento dos combustíveis, o prejuízo agora recai sobre a população sob outra forma. O preço do gás de cozinha sofre novo reajuste e atinge 8%. O que antes já estava caro - em torno de R$ 135 reais -, vai agora para R$ 140. Diferença que afeta o bolso e a vida de quem precisa do produto. Atropelando toda e qualquer regra que garanta o direito do consumidor, a Acelen se torna protagonista de uma da relações mais danosas que o Estado já teve. Até quando os órgãos de Defesa do Consumidor e de Fiscalização irão permitir que o baiano apanhe tanto?

BATEU NO QUEIXO

A autuação da Tronox pelo Inema, apresentada ao MP como anexo aos laudos remetidos para apuração do cumprimento do TAC que deveria monitorar a emissão de resíduos de metais pesados no ar e subsolo da orla de Camaçari, tem deixado muita gente sem dormir. Na empresa, a notificação para apresentação dos laudos e relatórios dos últimos cinco anos pode revelar uma montanha de irregularidades e, no Inema, a fiscalização, após anos de hibernação, não deixa dúvidas quanto à omissão praticada por mais de 10 anos na gestão passada.

QUEDA E COICE

Como se não bastasse, os moradores da comunidade de Areias, comprovadamente afetados por uma incidência de câncer e doenças respiratórias muito acima da média, conseguiram manter na justiça a inversão do ônus da prova, o que obriga a Tronox a provar que não poluiu a água e o ar ingeridos por eles durante décadas. O número de integrantes da ação coletiva só cresce e, à medida que novas informações forem levantadas pelo MP, também deverá evoluir, e muito, o valor das indenizações a serem pagas pela indústria de pigmentos em caso de condenação.

SEGURA O CANDEEIRO

Está tramitando em regime de urgência na Câmara Federal, o Projeto de Lei de autoria do deputado baiano João Carlos Bacelar (PL), que propõe disciplinar o processo de prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica, e prevê ressalvas à prorrogação, como o prazo limite de 15 anos, sendo que o Ministério de Minas e Energia quer estabelecer por decreto o referido prazo por mais 30 anos. Outro detalhe que pode estar condicionado à renovação do contrato é a eficácia dos serviços das concessionárias de distribuição de energia. Que a Neoenergia fique de olho, já que até o governador anda puxando a orelha da empresa.

FAROESTE DE NOVO?

O estrago que a Operação Faroeste fez no Judiciário baiano parece não ter feito com que certas autoridades aprendessem a lição. Foi só a poeira baixar para outros “causos” esquisitos começarem a surgir no tribunal. De novo envolvendo disputas de terras na mesma região, desta vez o zunzunzum seria entre bilionário contra bilionário, advogados com ares professorais e autoridade cujo nome jamais teve mancha. Só pode ser coisa da idade.

OLHA A MICARETA AÍ I!

Com grandes nomes da música baiana, a Prefeitura de Tucano está divulgando com força a micareta do município, em março. O prefeito tem prometido na cidade o maior evento do ano. Coincidência ou não, Ricardo Maia Filho é postulante à reeleição. Este ano, o Carrasco está ainda mais atento às práticas que podem ser atribuídas ao 'Pão e Circo' para sustentar um pleito. Será que o prefeito mais jovem da Bahia aprendeu cedo o lado obscuro da política? Perguntar não ofende. Na dúvida, os valores das bandas e o gasto que se tem com serviços básicos à população já estão sendo levantados.

OLHA A MICARETA AÍ II!

Outro que foi na onda é o prefeito Erikcsson Silva. A micareta de Ribeira do Pombal está quase um circuito de Salvador, com atrações pra lá de famosas e caras. Também mirando a reeleição, a prática de Ericksson chamou a atenção desse Carrasco. O que se observa é que estes prefeitos estão usando e abusando até o limite do prazo para gastar com festas. E a Saúde e Educação ficam onde? Perguntar não ofende.

OLHAR ATENTO

O Carrasco está de olho em um suposto esquema de venda de sentenças nas Comarcas de Nova Viçosa e Mucuri que, de acordo com denúncia recebida, contaria com a participação de um servidor da Prefeitura de Nova Viçosa, cedido há mais de 10 anos para o Poder Judiciário da Comarca de Nova Viçosa. Tudo isso alinhado, segundo informações, com três advogados que fazem parte da Diretoria representada pelo atual Presidente da OAB de Teixeira de Freitas e Coordenador do Colégio de Presidentes de Subseção da OAB/BA. Um pedido de providências já foi protocolado junto a Corregedoria do Interior do Tribunal de Justiça da Bahia. Atentai-vos.

SEM CORAÇÃO

O corte da alimentação de entidades sociais, feita pela gestão de Zé Cocá em Jequié deixou a população da cidade chocada. Há mais de 30 anos que o convênio com as entidades como a APAE foi respeitado por todos os prefeitos que passaram pela gestão da Cidade Sol. Para piorar a situação, profissionais que são disponibilizados para a prestação de serviço nestas instituições estão sendo retirados sem nenhum ofício da prefeitura com as informações das devidas alterações no corpo funcional. Quanta maldade...

GENTE OU LIXO?

Trabalhadores da limpeza pública do município de Itororó, no Sul da Bahia, têm trabalhado sob risco, uma vez que a cidade não conta com um caminhão compactador adequado. O lixo é coletado em caçambas com improvisos, que expõe os colaboradores a acidentes ou contaminações por serem transportados em meio aos resíduos. O Carrasco tomou conhecimento que o gari que se atrever a denunciar ou se queixar, corre o risco de exoneração do quadro.

COM O DOS OUTROS É FÁCIL

Após anos de reclamações e denúncias por conta das condições da estrada que liga o município de Palmeiras ao Vale do Capão, importante destino da Chapada Diamantina, a obra de pavimentação do trajeto finalmente vai sair graças ao Governo do Estado, através da Seinfra. Se depender do prefeito Ricardo Guimarães, o crédito vai ficar todo com ele. Ano eleitoral tem prefeito que fala o que quer.

INCONTESTE LÍDER DO MP

O novo procurador-geral de Justiça da Bahia tomou posse na última sexta-feira e chegou reverenciando quem é de direito. Em seus agradecimentos fez questão de exaltar o trabalho feito pela colega Norma Cavalcanti à frente do MP baiano e presenteou a promotora com a imagem de uma santa e inúmeros elogios. Pedro Maia a chamou de eterna procuradora-geral e inconteste líder do MP. Reconhecimento e respeito parecem ser os pilares desse mandato do novo PGJ, que anunciou três eixos prioritários de atuação: Segurança Pública, Desenvolvimento Humano e Sustentabilidade.

ESTAMOS NO CONTROLE

Norma, por sua vez, deu duros recados em seu discurso de despedida do comando do Ministério Público da Bahia. “Estamos no controle”, disse a promotora ao destacar o papel crucial e de parceria com o órgão das Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros. Algumas aves de agouro que marcaram presença na plateia fizeram cara feia, não se sabe o porque, com as louváveis saudações feitas ao governador Jerônimo Rodrigues.

REBAIXADOS

Com o encerramento da primeira fase, o Campeonato Baiano conheceu os rebaixados da temporada de 2024. Sem conseguir ultrapassar a casa dos 8 pontos, Bahia de Feira e Itabuna não fazem mais parte da elite do futebol estadual. Na última rodada, o Tremendão até venceu a Juazeirense, mas viu o Atlético Alagoinhas marcar no final e garantir a permanência na elite. Do outro lado, dentro de casa, o Dragão itabunense perdeu para o Vitória por 2x0 e não jogará a Série A do Baianão em 2025. O Itabuna, que na temporada passada foi semifinalista, caminhava a passos largos para a venda da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) enquanto conseguia ótimos feitos, entre eles o título da Série B do Baianão em 2022. Entretanto, neste ano, o grupo de investidores deixou o clube após desavenças com a atual gestão. O comentário geral é que o clube é gerido por uma família que não tem a mínima noção de como deve ser tocado um verdadeiro time de futebol.

SETE RAZÕES PARA NÃO INVESTIR-VII

O Carrasco vem pela sétima vez alertar aos investidores do mercado financeiro da Baía de Todos os Santos que o “mar não está para peixe”, mas sim para o suposto tubarão poderoso. A maré vermelha gerada pela postura do peixinho da “rasgada” e do “backhand” vai gerar a mortandade de todo o cardume dos SEVEN mares. Um investidor incauto, que ainda nada nos SEVEN mares, já não acredita nas promessas que lhe foram feitas, estando prestes a ser fisgado pelas presas de um outro grande tubarão temido por muitos. Será que houve quebra de confiança? Vamos aguardar as cenas do próximos capítulos.

ENQUADRADA

Dessa vez, com todo gosto, quem leva o selo semanal do Carrasco é o PCO, Partido Político de Extrema-Esquerda. De cores vermelha e amarela e com número eleitoral 29, foi fundado em 1995 por dissidentes da Causa Operária (CO) filiados ao Partido dos Trabalhadores (PT). A enquadrada se deve ao fato de que no último sábado, 2, o Partido da Causa Operária usou suas redes sociais para compartilhar um vídeo do patético encontro realizado entre o presidente da legenda, Rui Costa Pimenta, e o chefe do braço político do Hamas, Ismail Haniyeh. Em mensagem aos brasileiros e na maior cara de pau, Haniyeh afirmou que “os mujahideen e os combatentes das Brigadas Al-Qassam, no dia 7 de outubro, conforme orientação do chefe do estado-maior da resistência, o irmão Mujahid Muhammad Al-Deif, não tinham como alvos os civis e nem o objetivo de matar sequer uma criança ou uma mulher”. Apesar de Haniyeh dizer que o Hamas não tinha civis como alvos, 1.200 inocentes foram assassinados nos ataques de 7 outubro, além de 239 que foram feitos reféns. Além disso, mulheres foram agredidas e estupradas, e crianças, como o bebê Kfir Bibas, que completou um ano de vida em 18 de janeiro, foram levadas de seus pais e mantidas em cativeiro. É ultrajante ver o presidente de um partido se misturar com líderes terroristas.