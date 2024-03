O Carrasco - Inovação em Consultoria | A TARDE

No meio desse mimimi que cerca a desafetação das áreas públicas de Salvador, devidamente autorizada pela Câmara Municipal numa lei de iniciativa do Poder Executivo, uma pérola jurídica causou estupefação. É que quando provocada por uma das partes interessadas, a procuradora Bartira de Araújo Goes, do MPF/BA, utilizou-se de um expediente inusual: solicitar informações à ministra de meio ambiente Marina Silva. Segundo especialistas ouvidos pelo Carrasco, o comum seria a tal procuradora buscar informações ao IBAMA, SPU e AGU. Para quem acompanha toda a ladainha, sabendo-se do perfil problemático da ministra, que é contra tudo que envolva o desenvolvimento do país, Bartira quis polemizar ainda mais uma questão que deveria ser resolvida dentro das quatro linhas jurídicas. Agora foi que deu: a seguir esse precedente baiano, os ministros de estados servirão de órgão consultivo do MPF. Coisas que só se vê em pessoas que deveriam usar camisa de força.



METENDO O BEDELHO

Outro que meteu o bedelho sem ser chamado e sem legitimidade para tanto, foi o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia - CAU/BA. Tudo bem que esse Carrasco concorde que a questão mereça especial atenção e debates para esclarecer a sociedade, mas ouvir do representante do CAU-BA que “ninguém pode garantir que, no futuro, a área desafetada possa vir a ser edificada” é um despautério. A lei aprovada legitimamente pela Câmara de Vereadores deixa muito claro que o terreno é NÃO EDIFICÁVEL. O Carrasco é contra a propagação de fakenews e, nesse particular, entende que foi bastante esclarecedora a afirmação da prefeitura de Salvador, para quem “o que se está a alienar por meio do futuro leilão, na hipótese do imóvel C044, é apenas e tão-somente a possibilidade de utilização do chamado potencial construtivo que é inerente à área em tela, mormente diante de disposição normativa non edificandi que foi taxativamente estabelecida na Lei no 9.775/2023”. O cerne da problemática, então, reside em saber se o coeficiente da área desafetada teria ou não sido usada anteriormente. Se não foi, tanto o CAU/BA quanto o MPF/BA poderão ser condenados por litigância de má-fé. O tempo logo logo dirá. É chegada a hora de arquitetos sérios e comprometidos com o desenvolvimento sustentável da Bahia cobrarem mais responsabilidade aos dirigentes de seu Conselho.

BURACÃO SEM SOMBRA

Outra polêmica ambiental do momento envolve a construção de torres residenciais na Praia do Buracão. A discussão posta na Câmara de Vereadores de Salvador, sobre a declaração de utilidade pública das áreas para construção de praça e estacionamento deverá ser dirimida pelos senhores parlamentares. O que não rola e nem se sustenta é mais uma vez a propagação de fakenews. Estudos técnicos decentes comprovam que não existe sombreamento nenhum. O cerne então é apenas saber se o melhor para aquelas áreas é a declaração de utilidade pública. Mas sem essa, por favor, de que o sombreamento ocorrerá. Conta outra.

TRONOX DE MUDANÇA

“Para proteger a população e o ecossistema das plantas industriais e suas áreas contaminadas que possam a vir causar sérios danos para as presentes e futuras gerações, há legislações específicas que estabelecem a obrigatoriedade de mudança de localização. Por isso, toda licença ambiental é Rebus Sic Stantibus, ou válida conforme o estágio e estado da inovação e tecnológica”. Com base nesta natureza jurídica da licença ambiental e da inexistência de teoria do fato consumado em matéria ambiental, um dos maiores juristas do país confidenciou a este centenário que fábricas fora de pólos petroquímicos, com significativo impacto ambiental, em zona turística, unidade de conservação e zona costeira, como o caso da Tronox, podem ser obrigadas, pelo órgão ambiental ou por ordem judicial, à encerrar as atividades e migrar para uma zona compatível. O Carrasco pescou essa parte da aula do professor, tomou nota e vai colocar a sua lupa no caso.

TRONOX SOB MONITORAMENTO

Além disso, o monitoramento, plano de emergência e plano de desativação, com ampla e periódica publicidade, disponibilizando comunicação aos órgãos competentes, é uma outra obrigação, mas parece que a Tronox não está preocupada com ela. O Ministério Público segue atento e vai exigir tudo dos atores que estejam irregulares por ação ou por omissão.

CIRURGIA NO FERRY

Informações que chegam a esse Carrasco dão conta de que os portugueses montaram um verdadeiro centro cirúrgico na tentativa de abocanhar, a todo custo, a licitação da compra do Ferry. Com um famoso Dr. Cirurgião e uma “equipe” de especialistas, sendo que o foco maior são as “duas pernas“. Sem um plano de saúde, já se sabe que uma PESSOA, um tal pombo sujo, faz promessas de bancar toda operação. Pena já sabermos que no final essa turma vai afundar junto com a embarcação pirata.

FOFOQUEIRO DO CAIS

A um tal velha guarda, recém preterido pelo Governo e que por onde passa se acha mais realista que o rei, este Carrasco aconselha: pegue seus trambolhos e atraque em outro Porto. Pelo que dizem, a nova e eficiente gestão não é dada a bajulações e a fofocas com segundas intenções.

FALÊNCIA À VISTA

Trabalhadores da Paranapanema/Caraíba Metais ainda não receberam nenhum salário em 2024. Enquanto o sindicato da categoria aguarda o posicionamento do Governo do Estado quanto à possibilidade de reestatização da empresa produtora de cobre, estratégica para a produção de carros elétricos, alguns funcionários estão procurando a Justiça para promover a rescisão indireta, com base no descumprimento do acordo de layoff, o que pode acelerar o processo de falência.

FALÊNCIA À VISTA II

Quem também não anda bem das pernas é um famosa OS baiana que estendeu seus tentáculos para outros estados da federação. A dita cuja Organização Social, que outrora vivia tempos de bonança, estaria agora devendo até empresas subcontratadas de terceirização de mão de obra. Talvez por isso tenha sido alijada do Estado da Bahia e do Município de Salvador. Além dos “birros” nos seus colaboradores, a OS também já era conhecida por dar by pass nos seus “parceiros”.

NEM ROGANDO AOS SANTOS

A situação de Marão na frente do comando de Ilhéus está a cada dia pior. Em meio a escândalos, o prefeito entrou na mira da oposição mais uma vez por conta de um de seus aspirantes, o secretário de Gestão do município. Acusado de ter vindo a Salvador para receber parcelas de R$ 100 mil desviadas dos recursos enviados pelo governo federal para o combate à Covid-19, o dito secretário crava mais um dos desmandos e absurdos deste mandato. Fingindo que o assunto não é com ele, Marão ainda encontra tempo para posar ao lado de senador e empurrar, guela a abaixo, a candidatura de São Bento como sucessor. Ao Carrasco, fontes próximas alertam: a saga do Marão na terra de Jorge Amado está próxima do fim com direito à presença da PF e do MP. Aguardem!

PRA CEGO VER

Em Ipirá, se você pensar num absurdo tem precedentes. O prefeito Dudy agiu com tamanho desrespeito aos deficientes visuais ao inaugurar a praça José João de Oliveira, no bairro Tambori. Adaptada com pisos táteis, o que deveria ser um espaço de inclusão, tornou-se um ambiente de risco ao público alvo. Postes estão espalhados pelo caminho entre os pisos, com obstáculos que colocam em risco a segurança dos frequentadores. Se já não sabe trabalhar direito e não entende de inclusão, pelo menos não dê espaço pra ignorância.

COISAS ABSURDAS DA POLÍTICA

O Carrasco recebeu uma grave denúncia vinda de familiar de um paciente internado no Hospital Municipal de Itiúba. De acordo com esse familiar, o paciente que não estaria com boas condições psicológicas, estaria sendo obrigado a gravar vídeos, deitado no leito, elogiando o hospital. Tudo isso após denúncia de descaso no local, que teria partido deste próprio familiar. Vamos para cima desse caso!

LIBERA A FEIRA

Feirantes do município de Riachão do Jacuípe estão sofrendo após a prefeitura interditar o centro de abastecimento local, com a promessa de reforma e adequação. A obra, que começou no ano passado, estava prevista para ser entregue na última semana. O Carrasco tomou conhecimento que a gestão municipal disse investir quase R$ 1 milhão no local. Até agora, nada entregue!

O DE CASA NÃO VAI À PRAÇA

O prefeito Elmo Vaz (PSB) anda enfrentando desgostos em meio a seu grupo político, que não aceita a escolha para sucessão municipal de Irecê o seu 'mui' amigo Murilo Franca (PSB). A esta coluna, aliados de Elmo confidenciaram que o clima nos bastidores não está bom e que conversas a portas fechadas irão acontecer essa semana para tentar convencer o prefeito a mudar de rota. Isso porque, o presidente da Câmara, Figueiredo, que também é do grupo Elmo e vai se lançar na disputa, estaria pontuando bem nas pesquisas internas. Resta saber se Elmo vai largar o doce ou peitar com o coronelismo.

CHAMANDO DR. HANS CHUCRUTE

Se a Câmara Municipal de Salvador (CMS) dependesse apenas do vereador Dr. José Antônio para as sessões se instalarem, elas nunca aconteceriam. Esse, por sua vez, só aparece na Casa no finalzinho das sessões, como aconteceu na última terça-feira e em tantas outras. Atenção, Dr., pois o senhor está sumido tal qual o icônico “Dr. Hans Chucrute”, que até é lembrado nos episódios de Pica-Pau, mas nunca aparece. Ou deve continuar com seu abuso de poder econômico ou deve ser preocupação com o pedido de afastamento do cargo feito pelo MP/BA, que se encontra sob análise judicial.

SE RENDERAM

Depois de acertar o resultado das eleições na Bahia, nos Estados Unidos e na Argentina, parece que todo mundo por aqui se rendeu à parceria entre A TARDE e o AtlasIntel. Até veículos de comunicação que encamparam todos os comentários absurdos contra a parceria A Tarde/AtlasIntel em 2022 estavam repercutindo os números da pesquisa na semana passada. Um deles, inclusive, escalou uma estagiária para questionar o governador sobre os dados. Não adianta: saiu no A Tarde é verdade!

SEM FOGO AMIGO

Com a ida de Paulo Rangel para o TCM, petistas muito queridos dentro do partido ficaram felizes. Neusa Cadore, antes suplente, assumiu uma cadeira titular na Assembleia. Marcelino Galo, histórico na legenda, também chegou à Casa, assumindo a suplência deixada pelo deputado licenciado Osni Cardoso, hoje secretário estadual, diga-se, dos melhores desse novo governo. A expectativa agora é que Galo não enderece tanto fogo amigo a Jerônimo como ele fazia com Rui.

BOLSONARISMO MAIS FORA DO QUE DENTRO

Atualmente, os esforços de importantes quadros do bolsonarismo, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro, parecem estar voltados para fora, mais precisamente nos Estados Unidos. Donald Trump vem com força total para a eleição presidencial que acontece em novembro. Por outro lado, muitos bolsonaristas não se manifestaram sobre a quebra de sigilo dos depoimentos da Polícia Federal, que coloca Jair Bolsonaro em situação cada vez mais delicada.

MARTELO BATIDO

O senador Davi Alcolumbre goza de uma moral sem tamanho. Com os apoios do presidente Lula, como também do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Alcolumbre é bem cotado para voltar ao topo da Casa. Quem já botou a cara também foi Soraya Thronicke e Eliziane Gama. Já na Câmara Federal, continuam fortes os prováveis candidatos Elmar Nascimento (UB), candidato preferido de Arthur Lira e de membros da base governista na Casa, e Antônio Brito (PSD). Corre por fora também o republicano Marcos Pereira. Sendo assim, é certo que o Centrão vem forte.

CALMA, CALABRESOS I

A polêmica da semana envolvendo a Petrobras foi a distribuição de dividendos da estatal, que apresentou o segundo maior resultado da história sem vender nenhum ativo. (Mal) acostumados com a divisão indiscriminada de lucros sem realização de investimentos, num verdadeiro massacre da galinha dos ovos de ouro, acionistas amadores derrubaram o valor de mercado da empresa com uma corrida sem justificativa para vender seus títulos em bolsa.

CALMA, CALABRESOS II

Uma reunião do presidente Lula com ministros e o presidente da petroleira tratou de apaziguar os ânimos. O ministro Rui Costa afirmou que os grandes investidores não venderam nenhuma ação e que os dividendos não distribuídos estão a salvo numa conta reserva. Para os afoitos, esse Carrasco sugere chá de camomila ou suco de maracujá.

* SETE RAZÕES PARA NÃO INVESTIR IX*

O Carrasco vem pela nona vez alertar aos investidores da Baía de Todos os Santos acerca de uma moçoila muito esperta, residente na região metropolitana, que se apresenta como integrante dos SEVEN mares, que por sua vez representa uma instituição bancária poderosa. A moçoila coligada do peixinho da “rasgada“ e do “backhand” vem tocando fogo na babilônia e lesando muitos investidores incautos. As más línguas apostam que o pequeno vertebrado vai continuar “pra lá de Lou Reed”, ignorando que a temperatura está aumentando no cardume dos SEVEN. A bomba está prestes a explodir.

ENQUADRADA

O selo semanal do Carrasco vai para uma tal IRMANDADE DE SENHOR BOM JESUS DOS SANTOS PASSOS, juntamente com o “Irmão” Luiz Henrique, de alcunha “Nem”. Durante toda a semana, o festejado repórter âncora José Eduardo, o Bocão, denunciou as peripécias que o Nem vem fazendo na ilha de Bom Jesus dos Passos. A “irmandade” se diz dona de 70% da referida ilha, com escritura registrada em Cartório. Diz ainda que são posseiros os ocupantes dos terrenos da instituição e proprietários de suas construções, o que justificaria a cobrança da “taxa” anual de R$ 50,00 (cinquenta reais), como se fosse um aluguel, pelo uso do terreno. Na maior cara de pau, a dita irmandade cobra uma outra “taxa” denominada laudêmio de 3% do valor da transferência do posseiro para outro posseiro. Uma verdadeira picaretagem que já está em apuração e, em breve, será encaminhada para a polícia, pois a dita escritura seria fake.