O Carrasco - Juras de amor

JURAS DE AMOR

Quem andou fazendo juras de amor em Salvador foi o atual prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal (PL). Na semana passada, Natal teria abandonado a campanha e passado três dias em Salvador assediando políticos e “amigos” da esquerda para ajudar na sua defesa perante o TRE-BA. Além da visita a aliados e a diversos escritórios de advocacia, Jânio teria tido uma conversa de pé de ouvido com um dos empresários mais poderosos da Bahia, dono do maior conglomerado que atua no segmento de transporte público estadual. Segundo fontes, a turma de Jânio diz que esse empresário, considerado low profile, teria como ajudar na condução do processo que pede o reconhecimento da impossibilidade de diplomação, por três vezes consecutivas, para o mesmo cargo de prefeito, ainda que em município diferente, sempre se utilizando de renúncia para driblar a Justiça Eleitoral e colocar o vice no exercício de um mandato. Difícil entender de que forma um empresário pode interferir no Poder Judiciário. Balela pura!!! Coisa de fakenews em redes sociais.

QUEM AVISA AMIGO É

O conselho que o Carrasco dá ao Governo do Ceará é: se cuide! Isso porque uma das empresas que formam o consórcio FTS Linha Leste, a Construtora Ferreira Guedes, nova responsável pela construção de mais uma etapa do metrô de Fortaleza desde 2018, já aprontou e muito em terras baianas na mesma modalidade. A malvadeza da construtora atinge, principalmente, os mais necessitados: os funcionários da construção, que em um episódio não tão distante, foram intoxicados com os alimentos fornecidos por ela durante a obra do metrô de Salvador. Em parecer recente do Ministério Público Federal (MPF), incorporado a uma investigação do Tribunal de Contas da União (TCU), o órgão afirma que o contrato com o consórcio representa um risco à continuidade e conclusão das obras do modal.

JOGOU NO VENTILADOR

O deputado estadual Thiago Correia (PSDB) soltou o verbo em relação à empresas ligadas a políticos na concessão da ViaBahia. Talve isso explique o descaso com que as rodovias sob o guarda chuva da empresa se encontra. Basta uma circulada pela BR 324, trecho Salvador-Feira, para se observar que pouca coisa mudou desde quando a via não estava sob os cuidados da concessionária.

PODE APOSTAR

As operações envolvendo empresas de apostas online, ‘influencers’ e rifeiros em esquemas bilionários de lavagem de dinheiro revelam a necessidade e a urgência de mais fiscalização e regularização desses jogos, liberados no apagar das luzes do governo Temer e até hoje sem uma legislação que discipline a atividade e investigue a fundo as suas ligações com o crime organizado. Com rios de dinheiro jorrando no futebol, na internet e na grande mídia, quem terá coragem de enquadrar as bets (apostas em inglês)?

A SUJEIRA ESTÁ NO AR

O que não falta nas eleições é candidato sujando as ruas e usando e abusando dos muros da cidade. E, o que também não é novidade, são aqueles que se dizem "protetores" dos animais. Agora surgiu uma tal de Carol, que seria a namoradinha do Marcel, aquele dos cachorros. A Carol tratou logo de divulgar seu nome e sua causa colando cartazes no novos muros do entorno do Barradão. Quem passa pelo local se assusta pela quantidade de propaganda e falta de senso da candidata que já começou errada. A moça já recebeu até apelido da população: "Carol da imundice".

VELA FURADA

Tudo começou com uma liminar que determinava o cancelamento da “Copa Vela 2024” em Paulo Afonso. Após isso, a Justiça derrubou a decisão, permitindo assim a realização do evento. O Ministério Público já havia apontado irregularidades nas contratações e sobrepreço nos cachês de artistas, além de possíveis falhas em licitações que tinham, por exemplo, o objetivo de contratar serviços para a montagem da estrutura do evento. Entre as idas e vindas da realização ou não, o assunto dividiu opiniões da população, uma vez que os contratos somados dos artistas beirava os R$ 2 milhões de reais. O esforço feito para que o evento fosse realizado poderia ser o mesmo quando o assunto é Saúde e Educação no município.

SEM ESTÁGIO

Sucesso no governo do estado, o programa “partiu estágio”, que dá oportunidades a jovens universitários na Bahia, parece não ter sido bem imitado na cidade de Maragojipe, pela gestão da ex-prefeita Vera da Saúde. A moçada estudante está na bronca com a antiga gestão devido a suspensão do programa na cidade, devido a uma nova investida contra a educação, onde a candidata ao cargo novamente recorreu à Justiça para suspender os contratos atuais de estágio da Prefeitura Municipal.

O GATO COMEU

A obra inacabada de uma escola de 12 salas de aulas em Itapetinga, que já dura mais de 7 anos na gestão do prefeito Rodrigo Hagge (MDB), teve críticas até do próprio vice-prefeito, Renan Pereira (União Brasil), que já espalhou aos quatro cantos que o dinheiro havia desaparecido. A obra havia iniciado no governo Jair Bolsonaro. Bastidores revelam que uma auditoria deve ser realizada para descobrir o destino do dinheiro. O gato pode ter comido!

REVOLTA DOS FUNCIONÁRIOS

Parece que integrantes da gestão de Marão, em Ilhéus, andam insatisfeitos com os casos mais explícitos de corrupção e da ineficiência do trabalho municipal e no off já até confessam que torcem contra Bento Lima e pela vitória da petista Adélia Pinheiro na cidade.

NA ABA

E faltando menos de um mês para as eleições municipais, o que não falta é deputado “pongando” em obras do Governo do Estado para querer posar de pai da criança. Raimundinho da JR (PL) mandou fazer até vídeo para divulgar a instalação de uma ciclovia em Dias d´Ávila, projeto contemplado pelo programa Bahia em Movimento, da Seinfra. Seus aliados correram para divulgar o início das obras como se fosse iniciativa do parlamentar. E a cara nem arde.

PINGOU NA CONTA

A campanha de Geraldo Júnior até que enfim recebeu o famoso incentivo financeiro que pingou na última semana em sua conta, depois de muita conversa, fofoca e até especulação de que o coordenador de campanha deixaria o barco. O MDB, partido do candidato a prefeito de Salvador, enviou R$ 2 milhões, o que ainda é pouco perto do que já foi recebido pelo prefeito Bruno Reis, com seus R$ 11 milhões. O PT não vai coçar o bolso não?

VIVENDO DE MIGALHAS

A comparação entre o poderio financeiro e de articulação das duas principais campanhas à prefeitura de Salvador é gritante. Enquanto um dos candidatos recebe uma gorda fatia de doação de seu partido, R$ 10 milhões, o seu oponente, que tem um partido maior que o seu como vice, fica com as migalhas do repasse partidário para a disputa, apenas R$ 2 milhões. Se os demais partidos da oposição não contribuírem aí fica difícil.

DO LADO CERTO?

O candidato à prefeitura de Salvador por quatro vezes, Nelson Pelegrino abandonou de vez a sua vida política para se dedicar ao Tribunal de Contas do Município (TCM), no qual assumiu o cargo de conselheiro. Acompanhando a corrida eleitoral, um pouco distante, o ex-petista apareceu colado com o candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil), em uma visita ao Terreiro Casa Branca.

KASSAB, BRITO E PSD NA BAHIA

A reviravolta na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados expôs o apetite do PSD. Gilberto Kassab, presidente do partido, bancou a candidatura de Antônio Brito, mesmo após o fortalecimento de Hugo Motta. Há quem diga que o governo está com a faca no pescoço para anunciar o apoio formal ao republicano, porém Lula continua com o pé atrás por conta do passado do deputado. “Lula sabe que Motta é muito ligado a Eduardo Cunha e o fantasma do impeachment de Dilma ainda o assombra”, disse um importante interlocutor de Brasília. Ainda segundo tal fonte, mesmo que o Planalto não anuncie apoio a Brito, a relação entre PT e PSD na Bahia seguirá firme e forte. “Risco zero de rompimento”, cravou.

PEIXINHO ENGANADOR VII

O Carrasco apurou que na grade de matérias nucleares da Faculdade Metropolitana de Pilantropia, idealizada pelo surfistinha golpista, estão os ensinamentos da arte de dar golpes de seguro em instituições bancárias privadas. O conteúdo exprime o ensinamento de que simular doença grave e inabilitação para o trabalho honesto pode gerar uma polpuda indenização. O Peixinho pilantra tem que se lembrar que existe vida inteligente fora do seu raio de malandragem. A propósito, a gigante instituição vermelha e branca já meteu a lupa no pequeno vertebrado. Cabeças estão rolando, vão continuar rolando e quem viver verá!

ENQUADRADA

Quem leva o selo semanal do Carrasco é Eliete Paraguassu, a pseudo defensora dos quilombolas e marisqueiras da Ilha de Maré. Apesar de ter sido requisitada a instauração de inquérito policial desde fevereiro desse ano, somente agora o Carrasco tomou conhecimento da manifestação do promotor Hugo Casciano de Sant’anna, que determinou a “remessa dos autos à 16ª Delegacia Territorial – Pituba, especialmente diante da suposta prática criminosa ocorrida no âmbito do 2º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Salvador, localizado na Avenida Tancredo Neves com requisição de instauração de inquérito policial”. Na documentação que a coluna teve acesso, o Ministério Público do Estado da Bahia registrou que recebeu “notícia de fato apresentada por AGNALDO FERREIRA DE JESUS narrando a possível prática do crime de falsidade ideológica pela noticiada ELIETE PARAGUASSU DA CONCEIÇÃO e outros” acusados. Ainda segundo a manifestação, “ao analisar os documentos, o noticiante verificou que, no dia 02 de agosto de 2020, teria ocorrido uma Assembleia Geral para apreciar contas, aprovar novo estatuto, eleger e dar posse à nova Coordenação e Conselho Fiscal daquela associação, tendo sido presidida pela noticiada ELIETE PARAGUASSU DA CONCEIÇÃO”. Com toda essa polêmica envolvendo a prática de crimes, não é que Eliete está tentando uma vaga na Câmara de Vereadores de Salvador? Muita cara de pau é muito óleo de peroba.