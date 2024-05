O Carrasco - Não acharam petróleo? | A TARDE

NÃO ACHARAM PETROLEO?

A Acelen anunciou que gastou mundos e fundos de investimentos com a refinarias na Bahia, mas a realidade é que até agora ninguém tem visto esse dinheiro aí. Ao contrário, o que os servidores têm visto e relatado, são descasos, demissões e encurtamento de equipe, mais trabalho, menos salário e até problema com falta de gasolina e gás está tendo. Onde será que os R$ 2 bilhões de promessa foram parar? Enquanto isso, o povo paga a conta!

GALINHO DESMANCHADOR

Um galinho, pré-candidato a prefeito de município detentor de complexo hidrelétrico, tirado a brigão, tem audiência criminal marcada para os próximos dias. O Carrasco apurou e logo trará novidades que o relaciona com desmanche de automóveis. Vem bomba por aí.

DEU EM QUÊ?

Como ficou a situação dos dois operários que tiveram as vidas perdidas na obra da construtora André Guimarães, no Jardim de Alah, em Salvador? Na época, a tragédia comoveu a capital e gerou protestos da categoria. Tanto o Sintracom quanto o MPT entraram no circuito para que a situação não saísse impune. Passados três meses, a construtora e a empresa contratada pela André Guimarães, a Engeltec Instalação e Montagem foram responsabilizadas? Impressionante como alguns empresários se acham donos da razão em detrimento da vida alheia para se manterem no mercado. Fiscalização e cobrança merecem urgência e atenção!

DESTRUINDO SONHOS

O sonho da casa própria é uma das principais metas a serem alcançadas na juventude de muitos brasileiros. Com os baianos não é diferente. No entanto, esbarram na picaretagem de uma construtora mineira que TENDE a destruir os sonhos dos baianos e baianas. Sob alegação de barramento das unidades, a construtora, acostumada a atrasar a entrega de seus empreendimentos, usa e abusa de materiais de péssima qualidade. Sem contar as relações contratuais com empresas terceirizadas que geram enormes prejuízos físicos aos apartamentos dos seus clientes. O MP baiano precisa identificar essa TENDência que assola os edifícios da tal construtora.

INTERNACIONAL BARATAS

Para quem não gosta de baratas, o ferry boat de Salvador, administrado pela Internacional Travessias, é um filme de terror. Os bichinhos andam por todos os lados, viram íntimos de quem usa o transporte para fazer a travessia. Esse é apenas um dos inúmeros problemas dos passageiros na página Reclame Aqui. Eles ainda lidam com sujeiras e atrasos constantes, além da dificuldade para comprar os bilhetes. Há quem diga que até o comandante grita: "Barata à vista".

COM A CABEÇA VIRADA

Dizem que a SEINFRA e a Agerba, com tantos problemas a serem resolvidos como a questão do Transporte Público que deve parar em Salvador e RMS, só pensam na licitação da compra do ferry que está por vir. Estão com olho grande na polêmica que envolve o transporte da Baía de Todos os Santos. É sabido que tem uma pessoa que está fazendo a cabeça deles e que está traquinando no processo. Logo logo essa travessia vai ser desmascarada.

ESTAMOS CHEGANDO

As prefeituras baianas que receberam altos valores dos royalties da mineração, que estão devendo ao povo e que precisam melhorar o índice do IDH e IDEB, devem ficar atentas. Em breve, O Carrasco vai fazer uma visita super inesperada ou, até mesmo esperada, a estas cidades para saber o que tem sido feito para o povo com tal bonança. Aguardem!

NÃO VAI ACABAR EM FESTA I

O cenário político de Irecê parece ter retornado às eleições de 2016. Prefeito bem avaliado, arrogante e que fez uma escolha de chapa equivocada. Foi nesse cenário que o então prefeito Luizinho Sobral, lá atrás, perdeu sua reeleição: escolheu um ‘gerente’ como seu vice, de olho nas eleições estaduais em 2018. Apesar da boa avaliação de seu governo, sua candidatura entrou água, deixando Elmo Vaz surfando em sua má decisão. Luizinho ficou sem mel e nem cabaça; não se reelegeu prefeito e não conseguiu uma cadeira no legislativo. Já Elmo, que parece estar sofrendo de uma espécie de amnésia política, está cometendo o mesmo erro do seu adversário em 2016; o excesso de arrogância. Essa é a única explicação para a escolha do nome do vereador Murilo Asa Sul, como pré-candidato à sucessão. Essa escolha equivocada - e já sem condições morais de ser revertida, lhe custou o afastamento de quase a totalidade de seu grupo político. Mantendo a mesma forma de fazer política do seu antecessor, Elmo parece apostar na comemoração do já consolidado São João de Irecê. Mas o fato é que entre as festas juninas e a urna teremos ainda três meses de muita campanha política.

NÃO VAI ACABAR EM FESTA II

A decisão equivocada de Elmo na escolha do vereador Murilo Asa Sul o fez perder o apoio até do seu vice-prefeito, Erício Batista, que entregou a legenda do PT após mais de 35 anos de militância. Hoje, o prefeito tenta colar a pecha de ‘traidor’ num grupo que recebeu a notícia da escolha do vereador Murilo através da imprensa. A filiação do seu pré-candidato no PSB de Irecê aconteceu às portas fechadas, em Salvador. O presidente da legenda socialista no município, o ex-vereador Borisco, nem informado foi. Agora, resta ao povo de Irecê, cuja política está perdida e adora repetir o passado, sair das garras daqueles que brincam com os direitos da população.

GENTE PEQUENA, PROBLEMA GIGANTE

Pequeno Sales e sua irmã, que é sua secretária de Educação, devem explicação para a população de Catu e para a Câmara Municipal, que instaurou CPI, para apurar a compra de notebooks com valores suspeitos de superfaturamento. Tem muita gente querendo saber porque a "Soluções em Tudo", vencedora da licitação, não existe no endereço indicado por eles na cidade de Maceió (AL).

O DONO DO TRONO

Dizem as más línguas que Cacau da Mata, filho da prefeita de São Sebastião do Passé, Nilza da Mata, continua dando as cartas na gestão e dizendo o que deve ser feito ou não. Conhecido pelo temperamento, Cacau se comporta como uma espécie de xerife, o verdadeiro dono do cobiçado trono. Nas urnas, Nilza foi a prefeita escolhida pelo povo de São Sebastião, mas na prática, segundo os opositores, é o filho que atua como prefeito moral, ou imoral, da cidade.

EM FAMÍLIA

São Gonçalo dos Campos, vizinha de Feira de Santana, está prestes a presenciar uma disputa digna de folhetim de horário nobre. O prefeito Tarcísio (União Brasil), que tentará a reeleição, terá no tio 'Furão' seu principal adversário nas urnas, que tenta voltar ao principal cargo do município. Por enquanto, o sobrinho 'chorão', conhecido por seus arroubos, parece levar vantagem na briga. Os almoços prometem intensidade.

DESESPERO

A coisa não tá nada boa para o lado do grupo governista de Rodrigo Hage (MDB) em Itapetinga. A última foi terem tentado a tática de fake news dizendo que a adversária, que anda bem avaliada para a sucessão municipal, teria desistido da candidatura. Medinho bateu!

GELADEIRA

O MPT, mesmo sabendo que o STF já sacramentou a incompetência da Justiça do Trabalho para causas envolvendo Fazenda Pública, abriu inquérito contra a secretária de educação de Coaraci, Cristine Barbosa, por motivo de "assédio psicológico". O órgão orientou ainda que Cristine seja afastada do cargo enquanto durarem as investigações. Será que volta?

RIXA DO FORRÓ

Na última semana, o deputado Bobô não se conteve e precisou reforçar na Alba que sua cidade natal é a maior no que faz e apresentou um projeto de lei que oficializa Senhor do Bonfim como a Capital Estadual do Forró. Será que Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Ibicuí e outras cidades vão chiar? Estamos esperando a treta começar.

ASSOMBRAÇÃO

O grupo político do prefeito de Ilhéus tem andado muito mais preocupado depois que uma empresa de fachada recebeu a visita da Polícia Federal. Apesar de todo o rolo causado na cidade gerida por Marão, seus principais liderados têm feito pressão em cidades da região, coagindo prefeitos e pré-candidatos a “aceitarem” suas indicações. A região cacaueira sofre com essa assombração.

OLHA EU AQUI!

Além dos mutirões e doações já manjados em época de eleição, outra coisa que se multiplica pelas cidades no período de pré-campanha são os ‘outdoors’ com felicitações de aniversário para prefeitos, vereadores e outros postulantes a cargos eletivos. É tanto amor das pessoas que resolvem pagar do próprio bolso as homenagens, que dão visibilidade à imagem e ao nome do futuro candidato que, claro, é tomado de surpresa pelos gestos. Campanha antecipada? Abuso de poder econômico? Nada disso. Tudo intriga da oposição.

CHUMBO TROCADO

Geraldo Júnior, pré-candidato a prefeito pelo MDB, utilizou de propaganda eleitoral partidária para acusar que a prefeitura de Salvador vem, de longa data, destruindo o meio ambiente e instituindo uma cidade de concreto. Bruno Reis, que segundo a pesquisa A Tarde/Atlas está na dianteira com folga, promete revidar. Inclusive, já estaria com elementos para mostrar que o discurso do adversário não mantém coerência com a prática. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos.

FIEL

A queda de braço entre Félix Mendonça Jr. e o ex-prefeito de Salvador deve desestabilizar o quadro político do PDT nos próximos anos. Apadrinhado pelo ex-gestor, Leo Prates já anunciou que não deixará seu grupo original e não entrará na briga de sua atual sigla. Por enquanto, até para garantir a vice novamente, a ordem é por panos quentes. O futuro? A Deus pertence...

ADVOCACIA S/A

Um advogado, ex-integrante do TRE, certa feita tomou um baculejo na Polícia Federal e mesmo assim parece não ter aprendido a lição. Estaria andando pelo sul e extremo sul do estado, querendo levantar vultosas quantias de forma pouco republicana, confiando na sua idade meio avançada. Calma doutor! Quem avisa amigo é.

SETE RAZÕES PARA NÃO INVESTIR - XVI

O Carrasco vem pela décima sexta vez alertar aos investidores da Baía de Todos os Santos que o golpe do DAY TRADER continua fazendo muitas vítimas. A informação de que certa pessoa, ligada a um Deputado Estadual Tricolor, foi lesada em mais de 4 dígitos, o que mostra a ousadia dessa trupe. O modus operandi é conhecido: a vítima é levada a conhecer um “pequeno paraíso nas Torres Gêmeas", iludida com a perspectiva de enriquecimento fácil e, da noite para o dia, acorda pobre. Enquanto isso, o peixinho da “rasgada" continua nos SEVEN mares em busca de uma onda tubo para entubar mais um incauto e engordar as contas bancárias da sua “empresa”. Triste Bahia!

ENQUADRADA

Dessa vez o selo semanal do Carrasco vai para Tiago Fontenelle Brasileiro. Integrante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia - CAU/BA. Na semana passada a coluna falou sobre irregularidades praticadas por integrante do referido Conselho e agora é a vez do do seu presidente. Informações de bastidores dão conta que o indivíduo vem utilizando a entidade para impor suas vontades e sua megalomania. Faz uso de ações judiciais com argumentos que não correspondem ao pensamento da esmagadora maioria dos arquitetos e urbanistas de Salvador. Segundo más línguas, seria uma espécie de criar dificuldade para vender facilidade. A Prefeitura e o Estado, vítimas de suas crueldades, já estariam levantando seu passado, diga-se de passagem, nada republicano, quer numa cooperativa, quer num “hostel” localizado em um bairro nobre da capital.

