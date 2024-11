O Carrasco - Nem seu nem meu

NEM SEU NEM MEU

Objeto de desejo do Município de Candeias, que primeiro requereu o novo regime de ocupação na SPU, antes de qualquer outro ente público ou privado, objeto também do desejo do Estado da Bahia, da BYD e de operadores internacionais, o Porto da Ford, segundo uma nova ação civil pública do Ministério Público Federal, pertence a 20 famílias da denominada Associação dos Quilombolas de Acupe. Segundo essa ação, tudo, exatamente tudo dentro de uma poligonal de mais de 1.300 hectares deve ser titulado para esses supostos quilombolas, que serão os maiores latifundiários da Bahia. Até áreas da CODEBA e da Dow Química, segundo o MPF, deveriam ser revertidas para as 20 famílias. A qualquer momento vão paralisar o terminal de Aratu e o Pólo Petroquímico de Camaçari. Com a palavra a 14ª Vara Federal.

RDB e BRB

O que tem em comum estas duas siglas? Em breve esse Carrasco irá revelar os bastidores da chegada triunfal desta dupla na Bahia. Segundo nossas fontes, a vinda delas foi motivo de comemorações e até de projetos de mudanças de vida e planos de voos para muita gente grande do segmento político e empresarial do Estado e do Brasil. Vamos falar mais sobre essas duas aqui! Aguardem!

CONFUSÃO TECNOLÓGICA

As falhas no GPS dos transportes por aplicativo, sobretudo do Uber, estão sendo constantes e relatadas por passageiros que usam o serviço diariamente. É endereço que não bate com o que o cliente pediu, cobrança de complemento que chega em uma próxima corrida, etc. Sem falar nos valores que têm subido para algo que chegou com o objetivo de ser barato e acessível.

FECHANDO O CERCO I

Um dos principais temas debatidos no XVI Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste, no Complexo Costa do Sauípe Eco Resort, foi a entrada e atuação de agentes do crime organizado no setor, gerador de um desequilíbrio na prática de preços dos combustíveis no estado e tornando a concorrência desleal. Autoridades e empresários do setor se comprometeram em endurecer a fiscalização e fechar o cerco contra esse tipo de conduta.

FECHANDO O CERCO II

Durante o evento, que contou com a prestigiada presença do Governo do Estado, autoridades, fornecedores e distribuidores, uma respeitada fonte que esteve no local confidenciou a essa coluna uma situação que causou desconforto entre todos. Além de diversos pontos positivos que foram discutidos na pauta de interesse dos revendedores da Bahia e do Nordeste e que contaram com ampla cobertura do Grupo A TARDE, o aumento do preço dos combustíveis definido por uma refinaria e que ocorreu no dia anterior do evento, chamou a atenção, além de gerar mal estar entre os presentes.

FECHANDO O CERCO III

Ainda que sem tirar o brilho do Encontro, este aumento reforça uma manobra do setor, principalmente dos agentes de refino e distribuição, sacrificando os revendedores, que terminam tirando o lucro e impactando no bolso do consumidor. Sem pestanejar, estas empresas brincam com a margem de lucro considerada alta ao distribuírem os produtos por todo país. Mas aí vai um recado para Larco, Shell, Petrobahia, Ipiranga e outras: antes de atocharem os preços e garantirem seus dividendos às custas do consumidor, vocês deveriam ao menos dar mais atenção e apoiar projetos sociais, educacionais e à agricultura da Bahia.

ELEIÇÃO DA UPB VEM AÍ!

Atenção senhores! Passadas as eleições municipais, o foco agora dos políticos se volta para a disputada eleição da UPB, que vai acontecer em fevereiro de 2025. O burburinho é forte entre os prefeitos e muitos já procuraram o Grupo A TARDE para falar sobre propostas e o que esperam deste pleito. Entrevistas já estão sendo feitas e a cobertura completa dessa eleição estratégica para os gestores, o leitor pode acompanhar nas plataformas do Grupo e, os bastidores podem ser acompanhados aqui nessa coluna. É certo que o atual presidente Quinho, que não pode se candidatar novamente, terá que ter muita cautela e cuidado na condução do processo que promete agitar o início do ano na política baiana.

LEGISLATIVO FEIRENSE

Os vereadores Hélio Barreto (PDT) e Antônio Carlos Cerqueira, tomaram posse dos mandatos esta semana na Câmara Municipal de Feira de Santana. O curioso é que o mandato só vai durar até o final da atual legislatura, que termina no próximo dia 31 de dezembro. As conquistas vieram após a retotalização de votos dos vereadores eleitos no pleito de 2020 e como houve a cassação dos mandatos dos vereadores Fernando Torres (PSD) e Correia Zezito (PL), por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os dois vão sentir o curto gostinho de sentarem na cadeira Legislativa.

MIDAS AO CONTRÁRIO

Mesmo saindo da gestão, o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), diz que vai indicar membros ao novo governo de José Ronaldo. O gestor arrota que pessoas ligadas a ele estarão na nova administração e que vai definir como vai ser tal distribuição. O que alivia a cidade é que Colbert teve a perspicácia, pelo menos uma vez, em descartar atuar como secretário na próxima gestão. Vamos ver se Zé Ronaldo realmente vai deixar a mão que destrói em tudo o que toca dar pitaco assim.

TOCOU TERROR

Tá explicado porque a prefeita de Terra Nova, Marineide Pereira Soares, conhecida como Neide de Paizinho (PT), tomou pau nas urnas nessas últimas eleições. As contas da gestão apresentaram um superávit orçamentário da ordem de quase R$ 2 milhões. Foram investidos 24,23% dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino no município, descumprindo, assim, o mínimo constitucional de 25%.

EDUCAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR

Aliás, um recado muito claro que pôde ser exprimido das urnas é o de que não há lugar para quem negligencia a Educação. Diversos municípios que trataram mal seus alunos, viram seus prefeitos derrotados. Além de comida no prato, os pais querem ver seus filhos estudando para vencer na vida.

LARGADA ÀS MOSCAS

O Carrasco deu uma passeada nas ruas do município de Rio Real e ficou impressionado com o que viu. A Infraestrutura local é a pior possível. O mais curioso é que até o passeio que margeia a Prefeitura local está todo quebrado e com pedras arrancadas. Se o palácio do poder público está assim, imagina o resto da cidade?

O XERIFE DA CIDADE

O prefeito Ascir, de Ipupiara, ataca mais uma vez. Além de tentar fazer um concurso sem licitação e em outra cidade para agregar seus entes queridos, agora ele está proibindo as pessoas de utilizar o transporte por lá. Conforme fontes do Carrasco, o município dispõe de alguns ônibus para fazer o transporte do pessoal que mora nos povoados adjacentes, mas uma espécie de triagem foi feita e o serviço só pode ser utilizado por quem votou no candidato de Ascir. A era do coronelismo voltou?

SAUDADE DA GESTÃO

Bem avaliado como líder do governo Bruno Reis na Câmara Municipal, o vereador Kiki Bispo estaria doidinho para voltar à prefeitura de Salvador. O objetivo do edil é ganhar uma secretaria neste final de ano, passando a liderança de bancada para algum colega que deseje. O negócio é ter caneta e orçamento para gerir.

JATINHO QUERIDO

Mesmo que a chapa com Wagner e Rui esteja garantida, é bom que não se enganem com a ideia de que Angelo Coronel seria rifado. Não, não. O amigo de Otto Alencar tem o jatinho mais popular da política baiana e foi fundamental, por exemplo, na campanha de Jerônimo em 2022. Para deixar o Senado, ele deve ganhar algo grande, já que ninguém o quer na oposição em 2026.

VERDADE CHINESA

Uma verdade chinesa é tudo que Jerônimo quer da vida. Está confirmada a vinda do presidente Xi Jinping ao Brasil na próxima semana, quando deve haver um encontro entre o líder da China, o governador da Bahia e o presidente Lula. A expectativa é que tudo culmine com o anúncio oficial do acordo entre a gestão estadual e o consórcio da Ponte Salvador-Itaparica, para um termo aditivo de aproximadamente R$ 11 bilhões. Essa ponte, se sair do papel, vai ser por no mínimo uns 35 bilhões, fora as desapropriações para a abertura de vias na cidade de Salvador.

BOLSONARISTAS ATIÇADOS

A esmagadora vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA já vem causando efeitos no Brasil. Jair Bolsonaro e sua trupe estão atiçados e já falam em reverter a inelegibilidade do ex-presidente para que ele possa disputar a presidência em 2026. Já se falava até em chapa, com Michel Temer cotado como vice. Ele, que de besta não tem nada, já tirou seu nome de bolo e disse que saiu da vida pública.

BRASÍLIA, MEU BRASIL

Elisângela Araújo gostou de Brasília. Suplente, ela assumiu o mandato de deputada federal no lugar de Zé Neto, que se licenciou para concorrer à prefeitura de Feira de Santana, mas afirmou que pretende continuar no posto. Ela não pensa em voltar para a Secretaria de Política para Mulheres (SPM), onde era chefe antes de ir para a capital federal. Só falta combinar com Zé Neto, que apesar de cotado para ser escalado no novo secretariado de Jerônimo Rodrigues, já comunicou sua intenção de reassumir o mandato.

BRAÇOS ABERTOS

Solidariedade é um gesto de nobreza, mas também é o partido que se ensaia para acolher os não bolsonaristas do PL na Assembleia Legislativa. Com uma possível crise no partido de Bolsonaro, esse teria se tornado o destino quase certo dos deputados estaduais Raimundinho da JR e Victor Azevedo. E por falar em crise no PL, algo estranho anda acontecendo no ninho liberalista: não é que o partido contratou a preço de ouro o ex-ministro da justiça José Eduardo Cardozo para tentar salvar no TSE e/ou no STF a cassação do registro do último prefeito bolsonarista que sobrou na Bahia?

VIROU MODA

Por falar nele, o maior “malaco” da política baiana, Jânio Natal virou moda mesmo. Depois que percebeu que seria uma fraude e uma traição, o prefeito já eleito de Bom Jesus da Lapa, desistiu da renúncia. O vice-prefeito de Feira de Santana ainda tá na dúvida e pode ser condenado para sempre pelo eleitor daquela cidade, pois o povo não aceita traidores. Mas temos exemplos de treta no município de Orós/CE, onde o prefeito eleito Simão Pedro anunciou que irá renunciar ao cargo para que sua mãe, Tereza Cristina Pequeno, vice-prefeita eleita, assuma o cargo de comando da cidade. A ideia de Simão Pedro surgiu depois que o TRE/BA condicionou a inelegibilidade ao exercício do mandato. Malandro, Simão Pedro já avisou que como o que não é proibido é legal, ele pretende se manter deputado estadual e ser candidato eterno ao cargo de prefeito, renunciando depois da diplomação e antes da posse para deixar o vice no comando da prefeitura, que agora será a mãe, mas depois pode ser um primo e depois quem sabe até uma namorada ou um sócio. Há quem afirme que seria uma boa ideia Bruno Reis renunciar antes da posse para ceder a prefeitura de Salvador à sua vice Ana Paula e voltar em 2028, o que também ficou permitido pelo TRE/BA, já que o que gera inelegibilidade é apenas o exercício de mandato. Conservador e cauteloso, Bruno já teria afirmado que não entra nessa aventura jurídica.

AQUELE ABRAÇO

Quem mandou aquele abraço para José Ronaldo, de novo, foi ACM Neto. Mesmo sabendo que não contará com o prefeito como vice em 2026, como era esperado em 2022, o ex-prefeito quer deixar tudo às claras ao eleitor feirense.

VOLTA PRA CÁ

Leo Prates deve ‘voltar’ ao União Brasil em breve, já pensando em 2028. Com temor da sombra de Ana Paula, também cotada para suceder Bruno Reis pelo União Brasil, o deputado já admite nos bastidores que pode migrar para a legenda e deixar o PDT. Lembrando que Leo deixou o extinto Democratas, hoje incorporado ao União, justamente com planos de disputar a prefeitura de Salvador, mas em 2020.

ELEIÇÃO QUE NÃO ACABA MAIS

Quem pensa que passadas as eleições municipais as disputas por poder se encerram na esfera pública, estão enganados. Só no mais curto alcance das vistas, temos próximas eleições para as presidências da Câmara de Salvador, Assembleia Legislativa, UPB e OAB. Tem também eleição para duas vagas do MP no Tribunal de Justiça da Bahia, pelo quinto constitucional.

ENQUADRADA

A enquadrada da semana vai para o BackTrunk. Ex-morador do Corredor mais nobre de Salvador e da Bahia, o usuário da erva, depois que foi posto pra fora de casa em razão de medida protetiva ajuizada por sua ex-esposa, surtou de novo. O maluco passou as duas últimas semanas mandando mensagens, e-mails e até áudios ameaçando gente de bem. Ao invés de ir parar na cadeia, de onde não escapará, vai terminar passando uns seis meses no hospício. Há quem diga que, para disparar essas ameaças, o meliante tenha usado um entorpecente denominado 'nine nine', cuja pureza é colombiana.