O Carrasco - O Jabazeiro da Bahia | A TARDE

O JABAZEIRO DA BAHIA

Um certo empresário da construção civil, conhecido como DG, o fofoqueiro, anda cuspindo arrogância nas redes sociais. Dizem que ele é cheio de desafetos e atravessador dos corretores da Bahia por conta de uma relação de “jabá” dele com um tal São Belmiro dos Atacadistas. O cidadão anda com sua língua felina a criticar novos empreendimentos em bairros nobres de Salvador, inclusive, dizendo cobras e lagartos de colegas, de investidores, autoridades municipais e, até mesmo, do ex-prefeito de Salvador. Logo o ex-prefeito, que tanto o ajudou. Até polêmica com os jornalistas o dito cujo tem plantado. Cheio de telhado de vidro e com suas obras polêmicas que merecem investigação, o linguarudo acredita mesmo que suas peripécias vão passar batidas. Aguardem!

VALENTÃO DE PAULO AFONSO

Pré-candidato a prefeito de Paulo Afonso está com fortes dores de cabeça em virtude de uma ação penal movida pelo Ministério Público que acusa Mário Galinho de lesões corporais gravíssimas praticadas contra um homem na frente de uma criança. Galinho também tem sérios problemas com suas contas eleitorais e deve ficar de fora da disputa. O controverso ex-presidente da Câmara também já foi acusado de atos ilícitos em apuração que está a todo vapor no A TARDE. Segundo apurações do Carrasco, Mário Galinho pode terminar prejudicando meia dúzia de vereadores sérios, mas que estão sendo ludibriados pelo malfeitor que pretende chegar à prefeitura de Paulo Afonso. Deus é mais.

GALINHO BOLSOMINION

Não fossem todos esses problemas jurídicos, Mário Galinho vem acumulando críticas porque depois de ter feito forte campanha para Jair Messias Bolsonaro, agora tenta enrolar a população de Paulo Afonso e se diz, pasmem, do time de Lula. É cada cara de pau que aparece nessa Bahia viu. Agressor e bolsonarista é o binômio que vai lhe dar a derrota nas eleições de outubro. O povo de Paulo Afonso não é besta não Galinho. Sua Via Crucis está só começando. Em breve, teremos cenas dos próximos capítulos.

WAKANDO

Essa é a gíria utilizada quando querem extorquir alguém em um município do vale do São Francisco! Lá, a prefeita Mamãe literalmente quebrou o município e agora faz leilão com os pobres fornecedores à base da extorsão. Vamos ver até quando wankar reinará em impunidade.

COM DEL SEM ANO

Tem uma lojinha de quinta categoria na Alameda das Espatódias que resolveu pagar Art de 20% a arquiteto pra fazer nome com venda de armários. Porém, existe uma fila de clientes insatisfeitos com os atrasados “de anos”. Dizem que agora compraram uma briga com um cliente de peso e que não ficará armário sobre armário no desfecho dessa história. Veremos quão incendiário será o fim desse caso.

DE MAL A PIOR

Têm sido constantes os atrasos dos voos da empresa aérea Gol. A coisa piorou quando a companhia pediu recuperação judicial nos EUA. A empresa parece perdida ao proibir temporariamente que passageiros levem cães nas viagens, após o caso de um pet que foi extraviado e acabou morrendo. Fica evidente a incapacidade de resolver problemas. O mais fácil então seria retirar o serviço? E o que esperar da iminente compra da companhia pela Azul? A conferir…

GLOBOPAU

Usuários do serviço de streaming da Globoplay foram surpreendidos com um aumento de 40% a partir de maio. Depois de uma longa campanha de adesão por quase a metade do valor e com 2 anos de fidelidade, os clientes antigos são penalizados com um aumento 10 vezes superior à inflação. Cadê o Procon?

ATO MAL CALCULADO I

Tentando atingir o governo estadual, o deputado bolsonarista Leandro de Jesus acabou causando grande desconforto dentro de seu próprio partido. Em suas redes sociais, o parlamentar resolveu fazer uma “denúncia” em vídeo, apontando o não funcionamento do Hospital Dr. José Borba, na cidade de Santa Maria da Vitória. A crítica era dirigida ao governo baiano, mas o hospital pertence à prefeitura – que é administrada por seu correligionário Antônio Elson Marques da Silva (PL).

ATO MAL CALCULADO II

O pior, porém, ainda estava por vir. Depois de ser alertado sobre o erro, o deputado, em vez de simplesmente apagar o post original, resolveu fazer outro. E a emenda saiu pior que o soneto: Leandro acabou desqualificando o prefeito de seu partido, dando a entender que ele, por estar há mais tempo na legenda – “antes de Bolsonaro e dos bolsonaristas”, disse –, seria menos representativo no partido. Causou climão.

EXPO IPIRÁ

A feira que reuniu grandes atrações em Ipirá acabou expondo o descaso do prefeito com a cidade. Gastando quase R$ 400 mil só com as principais atrações, a população cobra agora do prefeito o dinheiro para Saúde e Educação. Em ano eleitoral, Dudy (PSD) parece querer aplicar a política do 'Pão e Circo'. Mas diante da má gestão e de cidadãos mais atentos aos seus direitos, o prefeito vai ter é que prestar contas de cada centavo, além de ter a resposta nas urnas.

CASOS DE FAMIGLIA

O prefeito de Itapetinga, Rodrigo Hage (MDB) está tendo literalmente que "rebolar" em busca de melhor empenho do grupo político com relação à pré-candidatura de seu tio, Eduardo Hagge (MDB). O que se sabe é que a campanha não decola, sobretudo com as vertentes populares. Para deixar o atual prefeito ainda mais aflito, o presidente da Câmara, João de Deus, tem crescido popularmente e ameaçado a tentativa do familiar do gestor.

COMO EXPLICAR I

Com 27.060 habitantes, o município de Nazaré tem 5428 alunos matriculadas no (EJA) Educação para Jovens e Adultos, o que representa 20% da população. São mais alunos matriculados no programa do que em cidades consideravelmente maiores como Feira de Santana e Vitória da Conquista. O prazo dado pelo Ministério Público, que foi de 90 dias, para que a gestão explique o número de alunos e professores ser maior que o número de salas de aula disponíveis nas escolas do município está chegando ao fim.

COMO EXPLICAR II

É bom lembrar que a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou um PL, que fixa em 35 o número de alunos por sala no ensino fundamental e médio. Sendo assim, seriam necessárias 155 salas totalmente cheias para acomodar todos os alunos do sistema na cidade. O engraçado é que o Carrasco tomou conhecimento que as salas apresentam números visivelmente menores destes alunos indo às aulas. Para onde estão indo os R$ 22 milhões repassados para o município pelo Ministério da Educação?

COMO EXPLICAR III

Ainda falando sobre a Prefeitura de Nazaré, O Carrasco tomou conhecimento que a prefeita Eunice Soares (União Brasil) criou uma Lei para pagar R$ 400 reais por aluno cadastrado no (EJA) Educação para Jovens e Adultos, dividido em 4 meses, o que totaliza pouco mais de R$ 2 milhões de reais. O ano de 2023 acabou e ninguém recebeu esse valor. Os pais dos alunos perguntam: "onde está o dinheiro"?

PARAÍSO POLUÍDO

Como se não bastasse o problema do lixo no município de Cairu, agora as praias de Morro de São Paulo também sofrem com a poluição. O Carrasco recebeu denúncias de sujeira na conhecida "primeira praia". Em vídeos recebidos era possível observar a cor barrenta da água, o que contrasta com a beleza do local. A taxa de permanência por pessoa em Morro, aplicada pelo prefeito Hildécio Meireles (União Brasil) continua no valor de R$ 50 reais.

CARTAS MARCADAS

Em Dias d´Ávila, produtores culturais contemplados por editais da lei Paulo Gustavo estão sendo obrigados a constituir pessoa jurídica e, ainda por cima, contratar uma produtora indicada pelo município, supostamente para edição do material audiovisual. Na prática, a empresa recebe o dinheiro e não presta nenhum serviço.

ENCOSTO

O prefeito de Mata de São João, Bira da Barraca (União Brasil), está sendo alvo de perseguição espiritual. Pelo menos foi o que disse o pastor David Josué, de São Paulo, na abertura da Semana Evangélica do município. Segundo o religioso, um “trabalho” foi feito contra o mandatário para prejudicá-lo. A dúvida é se o trabalho foi entregue pela “amiga” flagrada no gabinete do prefeito.

EU TAVA TRISTE, TRISTINHO

Fontes deste Carrasco afirmam que o resultado da última pesquisa AtlasIntel/A TARDE, que testou a popularidade (ou completa falta dela) do prefeito Colbert Martins (MDB) atingiram fortemente o homem. Geralmente bravateiro, Colbert começa a perceber qual é o legado que deixa para Feira e que justifica que seus outrora aliados não o queiram no palanque. Mostrou-se abatido durante o balanço da Micareta e pra tirar o foco foi atacar o governo do Estado mais uma vez.

UMA COISA É UMA COISA, OUTRA COISA É OUTRA COISA

Ana Paula Matos (PDT) tenta não se indispor com ninguém, o que é comum na política. No episódio Débora Régis (União Brasil), a vice-prefeita de Salvador alegou que a vereadora de Lauro de Freitas é “livre para tomar suas decisões”, ao mesmo tempo em que diz entender a insatisfação de Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) com a ex-correligionária. Em seu discurso, a representatividade feminina é enaltecida. Ana Paula Matos, no entanto, ainda não repudiou as grosserias cometidas por Ciro Gomes (PDT) contra a senadora Janaina Farias (PT-CE).

TODOS QUEREM, SOBRA UM

A vaga em aberto para o posto de vice-prefeito em Salvador vem sendo paquerada por, pelo menos, três partidos: PDT, Republicanos e PSDB. O PSDB quer lançar o nome de Tiago Correia, o Republicanos estuda lançar Luiz Carlos ou Ireuda. A disputa é grande, mas no final, a gente sabe quem continuará ao lado de Bruno Reis (União Brasil) deve ser mesmo Ana Paula Matos.

NÃO É BEM ASSIM

Este Carrasco tomou conhecimento nesta semana sobre o caso do ex-prefeito de Ibirapitanga, Dr. Isravan, que mudou de domicílio eleitoral para Maraú para tentar burlar o sistema, no pensamento que estaria dentro da lei. O caso em questão ocorreu depois que o gestor perdeu o mandato por ter contas rejeitadas por “irregularidades insanáveis” e mudou de cidade para tentar voltar ao poder. Vale lembrar que ele também é citado em uma denúncia do Ministério Público Federal (MPF) que investiga a associação dele e de outros agentes políticos em uma organização criminosa acusada de fraudes em licitações. Vá com calma, doutor, não é bem assim, não.

SUBIU O TOM

O prefeito Bruno Reis subiu o tom e resolveu dar nome ao movimento feito por políticos que mudam de lado por benefícios próprios ao se referir a um ex-aliado de seu grupo político. "Oportunista", foi como definiu o gestor aos recentes movimentos dentro da política soteropolitana. Vale lembrar que o prefeito, que declarou que é um "projeto político" e que "quer ir longe na política", segundo a última pesquisa AtlasIntel/A TARDE, despontou com possibilidade de vencer o pleito na capital baiana no primeiro turno com 64%.

TRAIÇÃO IMPERDOÁVEL I

A vereadora Débora Régis, em Lauro de Freitas, tinha garantido a Félix Mendonça que concorreria à prefeitura pelo PDT. Faltando dois dias para o encerramento da janela partidária, ela deixou os trabalhistas e se mandou para o União Brasil, em uma articulação comandada pelo ex-prefeito de Salvador, Acm Neto.

TRAIÇÃO IMPERDOÁVEL II

Para piorar, Débora levou embora do PDT também toda a chapa proporcional para a Câmara de Lauro de Freitas, deixando o partido sem ninguém às vésperas do fechamento da janela. A movimentação deixou uma arara o presidente estadual do partido, que tratou a situação como uma traição imperdoável.

TRAIÇÃO IMPERDOÁVEL III

Agora, a tendência é que o PDT não apoie ninguém na disputa em Lauro de Freitas. Mas, nos bastidores, é dado como certo que, se Félix fizer força por alguém, será para Antonio Rosalvo, candidato de Moema Gramacho. A traição de Débora, inclusive, pode minar a aliança PDT-União Brasil em nível estadual, levando os trabalhistas de volta para os braços do PT em 2026. A conferir…

SETE RAZÕES PARA NÃO INVESTIR - XV

O Carrasco vem pela décima quinta vez alertar aos investidores da Baía de Todos os Santos que a BAD GIRL e sua trupe continuam fazendo vítimas no golpe do DAY TRADER. As investigações policiais estão avançadas e o cardume dos SEVEN mares está em pânico com a perspectiva da CVM intervir na causa. Uma vítima procurou esse Carrasco e afirmou que se não houver uma atuação rigorosa da polícia, o jeito seria recorrer, em uma sessão de mesa branca, ao finado Osama Bin Laden, autor intelectual do fatídico massacre nas Torres Gêmeas. Enquanto isso, o peixinho da “ rasgada “ e do “backhand”, coligado da dita BAD GIRL, desfila impune em uma das Torres da famosa avenida financeira de Salvador, orientando os incautos. Triste Bahia!

ENQUADRADA

A enquadrada da semana vai para o pseudo urbanista Ernesto Regino Xavier de Carvalho, vice-presidente do Conselho de Arquitetura da Bahia - CAU/BA. Auto-declarado defensor das causas ambientais da Bahia, o rapaz estaria descumprindo, segundo fontes do Carrasco, condicionantes em uma obra no Forte São Marcelo. O Iphan já foi acionado e promete uma devassa que levará, no mínimo, ao cancelamento da licença, podendo gerar até mesmo uma ação civil pública por transgressão a leis federais. Fala-se até em possíveis crimes contra o patrimônio cultural. Além do mais, uma rápida consulta no site do TJ-BA fez o Carrasco descobrir que esse cidadão responde pelo não pagamento de tributos e taxas municipais e andou dando calote em financiamento de veículo. E um cabra desses é quem dita as regras no CAU/BA e paga de paladino da moralidade. Em breve, mais notícias sobre birro no pagamento de IPTU e ISS. Seus fiéis escudeiros também não são santos e foram descobertas coisas de deixar qualquer um de queixo caído.