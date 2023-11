O Carrasco - O Siberiano | A TARDE

O SIBERIANO

Siberiano não ressuscita quando enterrado de bruços em neves eternas. Reza a lenda que quando tenta escavar para a superfície mais se afunda. O esforço para virar de barriga para cima é sempre inútil. Muitas vezes até os amigos que eram próximos esquecem seu nome e suas características físicas. Quando apela para o divino, tentando reproduzir o milagre bíblico da ressurreição, usa todo o tipo de desfaçatez, mentiras e falsa comunicação. Não cola. Defunto é defunto, ainda mais siberiano.

QUEM TÁ BANCANDO?

Diante da série de reportagens sobre o Caso Tronox realizada por A TARDE, novos capítulos chegam à redação sobre a relação entre o condomínio de luxo Interlagos e a Tronox. Já é sabido que a alta cúpula do condomínio estaria alinhada com os crimes ambientais da empresa, onde enquanto um vê o erro o outro segue atuando sem a fiscalização adequada. Com a bomba estourando, não demora para novos personagens sugerirem nesta história que cada vez mais expõe o descaso, o desmando e a influência de quem tenta corromper a lei.

"CHARUTOS, NEGÓCIOS, IMÓVEIS E MUITA VODCA FALSIFICADA”

Certo bacharel em direito, apreciador de vodka Ciroc e tragadas de bons robustos cubanos, andou recentemente usando o nome de autoridades decentes do tapete azul para intimidar empresários em uma disputa jurídica. Segundo a rádio povão, esse tráfico de influência fake, em que autoridades desconhecem as abordagens, não seria o primeiro episódio do jurista. É bom ficar claro que em festa nobre e regada a bebidas requintadíssimas, CIROC falsificada não entra. Se recolha boneco! O carrasco só dá conselho a quem ele gosta. Fica a dica.

PELOS ARES

A companhias aéreas andam dando o que falar nas últimas semanas. Quando o problema não é uma turbina pegando fogo de um avião da Gol, é voo da Azul sobrevoando aeroporto em círculos por três horas para voltar para o mesmo lugar. A situação das empresas expõe a fragilidade do nosso sistema aéreo, que entrega hoje o pior dos serviços e pelo preço mais caro. O lobby das companhias fez tanta pressão pela cobrança das bagagens e até hoje o passageiro espera redução nos preços. Uma coisa é certa: antes de viajar, todo cuidado é pouco!

ATENÇÃO SSP

Em meio ao combate que a SSP, a PM e a PF vem tendo com facções criminais em Salvador, surge um personagem que remonta aos tempos das milícias cariocas. Aqui em Salvador o nome de uma suposta liderança comunitária, o QUEIROZ soteropolitano vem tentando intimidar até mesmo vereadores. O QUEIROZ daqui não tem padrinho presidente da república, mas bate no peito e diz que atua em nome de político com pena de águia. Se o QUEIROZ, pena de pombo sujo não cessar suas condutas, vai terminar acabando com a carreira de sua águia protetora. Nessa briga toda, quando o cacetete cantar vai ser pena pra tudo o que é lado.

S.O.S LENÇÓIS

Sem prestígio e mal falada entre os empresários da região, a prefeita Vanessa anda tendo que descascar um pepino por vez. Desde que o Festival foi cancelado e que ficou exposto a politicagem que levou ao feito, a prefeita de Lençóis anda sendo cobrada para usar a sua "má" gestão para brigar pela região. Os pleitos da população vão desde a duplicação da BR-242 até a melhoria na infraestrutura do próprio município. Sem Festival até vai. Mas sem estrada boa, sem escola e postos de Saúde não dá. A casa literalmente caiu pra ela!

PREFEITO TRAPALHÃO

Entre as mazelas que envolvem o tão falado Shopping Cidade das Compras de Feira de Santana, estão as atrapalhadas da prefeitura. Desde a vista grossa de um laudo pericial, em 2021, até a última intervenção, o que se sabe é que houve um desequilíbrio financeiro de R$ 23 milhões no contrato de concessão firmado pela gestão com o consórcio responsável pela administração do equipamento. Além disso, o subsídio da prefeitura para a construção do empreendimento foi de R$ 13 milhões, enquanto o investimento da concessionária foi de R$ 118,6 milhões. A CPI inclusive já começou a ouvir testemunhas. Vamos aguardar!

O PAU COMEU!

O pau comeu na Câmara Municipal de Ilhéus entre os vereadores Tandick Resende (PDT) e Jerbson Moraes (PSD). Foram trocas de ofensas até chegarem as vias de fato. Tandick é crítico ferrenho da gestão de Jerbson Moraes, que é o atual presidente da Casa. A turma do "deixa disso" precisou intervir para que a coisa não piorasse. De acordo com informações de bastidores, os dois já são recorrentes na prática, já que esta é a segunda vez que há desentendimento entre eles somente este ano. O fato foi parar na Delegacia local.

SEGUNDAS INTENÇÕES

É muito comum que Câmaras Municipais devolvam para as prefeituras as sobras dos repasses de duodécimos, como manda a lei. Em Itajuipe, segundo rumores, a gestão do presidente Crispim Bento Nunes, o “Klysman da Ambulância”, teria um saldo de até R$ 500.000,00 e a expectativa seria “queimar” toda essa grana na reforma de um prédio federal que estaria para ser cedido à Câmara, em regime comodato. Agiotas estariam ávidos por essa licitação, mas os opositores estarão com lupa na mão. O mesmo Crispim já enfrenta comentários de que a Câmara licitou combustíveis que permitiria a grande frota de veículos (2) dar uma volta ao mundo. E mais: alugou uma Hilux que ao invés de ser usada exclusivamente em serviço, serve à pura vaidade do presidente, um falso comunista de boutique.

JOGO DUPLO

Quem não está nem aí para a "briga" entre governo do estado e prefeitura de Salvador é o Grupo City, administrador do futebol do Esporte Clube Bahia. Já se reuniu tanto com Jerônimo quanto com Bruno Reis, pedindo ajuda para encontrar um terreno grande e próximo do Aeroporto para instalar um terceiro centro de treinamentos para o Tricolor. Corre nos bastidores a informação de que o Grupo City está de olho no Parque de Exposições, que o Estado chegou a cogitar a vender em 2020. A conferir.

TRIBUNAL SEM AÇUCAR

Também vindo das terras CABianas, os servidores do TJ-BA estão tendo que se acostumar com uma realidade um tanto quanto diferente, pois na sede do tribunal tem faltado um item de extrema necessidade: açucar. Isso mesmo, o cafezinho adoçado não está rolando por lá, e os servidores e terceirizados estão tendo que levar o produto de sua própria casa.

COMUNISTA NO ESTADO BURGUÊS

Apesar de ser oposição ao governo de Jerônimo (PT), o deputado estadual Hilton Coelho (PSOL) por algumas horas parecia ser aliado de duas de suas colegas da Assembleia Legislativa da Bahia, que compõem a base do governador. Em uma audiência pública para abordar a importância da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA), o psolista elogiou Fabíola Mansur (PSB) pela iniciativa de propor o evento e chamou Olívia Santana (PCdoB) de camarada. Em seu discurso, disse ter "os quatro pneus arriados" pela DPE-BA, ainda que seja comunista e que a instituição em questão "faça parte de um estado que é burguês".

GRANADA

Um dos motivos para o governo Lula resistir a um ajuste fiscal mais rígido é a imensa demanda reprimida deixada pelo seu antecessor. Na última semana, policiais federais iniciaram mobilização para pedir reajuste nos salários, que têm defasagem superior a 50%. Em uma das faixas usadas para protestar, os policiais lembram que estão há dois anos com a granada no bolso, referindos-se à fala do ex-ministro de Bolsonaro, Paulo Guedes, que usou a pandemia para congelar salários e colocar “a granada no bolso do inimigo”. Além de toda perda salarial, o governo atual ainda tem que pagar precatórios, ressarcir ICMS, atualizar tabela de Imposto de Renda... Assim não tem meta fiscal que aguente. Lula terá que se virar nos trinta e só o Centrão poderá salvar o governo. Nada como uma dia após o outro.

BRIGA DE GIGANTES

A configuração para o Congresso Nacional vai se tornando curiosa. Uma corrente do PSD prefere o senador baiano Otto Alencar no comando. A pedra no sapato pode ser o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que pretende comandar a Casa mais uma vez. Briga boa também para a Câmara, já que o presidente nacional do PSD quer o cargo e o deputado federal Antônio Brito já cogitou a presidência. O PSD ainda por cima tenta atrair uma corrente do MDB e filiar o senador Davi Alcolumbre, hoje no União Brasil, que é tido como pule de dez para o comando do Senado em 2025.

VAMOS COM CALMA

Por falar em PSD, de Antonio Brito, o Carrasco tem observado que o nobre deputado, chapa dessa Coluna, anda indeciso com relação aos seus desejos. Ora bate o pé firme que almeja a presidência da Câmara dos Deputados, ora insiste que é o melhor quadro do seu partido para disputar a prefeitura de Salvador. A insistência do PSD em lançar um nome para a eleição municipal do ano que vem, se for jogo de cena, o que tudo indica, conforme veremos no futuro, só faz atrapalhar o afunilamento entre PT, MDB, PC do B e PSB, que está na reta final para definição se o número do verdadeiro candidato a enfrentar Bruno Reis será o 13, o 15, o 65 ou o 40.

ENQUADRADA

A enquadrada da semana não poderia deixar de ser de Tum! O ainda Secretário Estadual de Agricultura e ex-deputado estadual conseguiu a proeza de “cancelar” a Fenagro, maior e mais tradicional feira do Agronegócio da Bahia, responsável por um quarto do nosso PIB e cuja relação com a esquerda baiana já anda esgarçada há algum tempo. E este não é o único problema de Tum, filiado ao Avante. Ao voltar enfraquecido, sem cargo e sem mandato, para Casa Nova, seu reduto eleitoral, hoje gerido por seu irmão Wilker Torres, terá que justificar também porque ele e seu grupo têm prejudicado, além do agro baiano e local, também o setor imobiliário da cidade. Por lá, empreendimentos licenciados pelo próprio município estão sendo cancelados ilegalmente. Muito estranho é a prefeitura induzir a Conder a fazer obra em terreno urbano onde eles acabam de dizer que não estaria em área urbana, além de estimular que a Conder invada propriedade privada, que sequer teve decreto de desapropriação, muito menos indenização justa, prévia e em dinheiro. Não fosse toda essa lambança, ainda existe uma ação criminal que busca punir e prender o que MP chamou de organização criminosa para vender áreas públicas ao seu grupo político e de seu irmão, em detrimento do erário. Parafraseando a Axé Music, “Tum, Tum, Tum bateu"... Bateu, levou, caiu e doeu.