O CARRASCO - PELA PROTEÇÃO DE TODOS OS SANTOS | A TARDE

PELA PROTEÇÃO DE TODOS OS SANTOS

Uma empresa de um grande grupo paulista, listado na B3, chegou à Baía de Todos-os-Santos há poucos anos prometendo mundos e fundos, anunciando investimentos milionários e muitos postos de trabalho. Hoje, porém, pouco se ouve falar dela. O silêncio, dizem, está relacionado com atrasos na solução de passivos ambientais previstos no contrato de concessão da área. Estão apostando na tese que diz que "quem não é visto, não é lembrado" para tentar escapar das cobranças. Mas os órgãos ambientais estão atentos. A Baía de Todos-os-Santos, recentemente nomeada "Capital da Amazônia Azul", está sob holofotes nacionais e internacionais. É bom que se enquadrem. O Carrasco está de olho.

TRONOX EM QUEDA LIVRE I

A Tronox virou o ano com a queda livre do seu valor de mercado na bolsa e com a redução de milhões em seu capital. E ainda sem responder e ser responsabilizada pelos danos socioambientais que sucedeu da antiga Tibras e continua perpetrando. O MP Bahia já visa executar um TAC descumprido.

TRONOX EM QUEDA LIVRE II

Será que os órgãos ambientais municipal e federal, a Sema de Camaçari e Ibama, respectivamente, terão que agir no lugar do Estado, como autoriza a Lei Complementar 140/2011 em caso de manifesta e reiterada omissão em danos e desastres ambientais emergências? É o que esse Carrasco e a sociedade baiana esperam, antes que os gringos se piquem e larguem mais um passivo para a terra do descobrimento, como fizeram os franceses com o chumbo em Santo Amaro, que vitimiza gerações com câncer e outras mazelas.

SETE RAZÕES PARA NÃO INVESTIR

O Carrasco vem, mais uma vez, alertar os investidores da Baía de Todos os Santos. Tem um peixinho de sete mares, agente do mercado financeiro na modalidade de investimentos, que não passa de um golpista e ilusionista. O modus operandi já é bastante conhecido, cujas vítimas, muitas vezes, são mulheres desavisadas e indefesas. Muitas instituições já estão "de olho" nesse peixinho arteiro e que está prestes a ser fisgado.

ENCRUZILHADA

A Caraíba Metais parece ter chegado ao fundo do poço. Após ter a recuperação judicial homologada em novembro do ano passado, a Paranapanema, controladora da metalúrgica, suspendeu atividades e deixou de pagar os salários. Sem receber dezembro, férias e nem 13º, os trabalhadores prometem ocupar a fábrica a partir desta segunda-feira. A categoria espera um posicionamento tanto da Superintendência do Trabalho quanto do Governo do Estado, uma vez que com a chegada da BYD, a demanda por cobre aumenta exponencialmente. É só juntar a fome com a vontade de comer.

SEM SINAL

Volta e meia o Carrasco registra as inúmeras reclamações dos clientes da VIVO, que penam por um sinal na Bahia. A região que mais tem sofrido pela ausência do serviço é o baixo sul do Estado. Turistas e comerciantes de Morro de São Paulo, Boipeba e ilhas de Cairu relatam o descaso da operadora na região. A falta do sinal impacta, principalmente, nas vendas. Além disso, a reclamações também já chegaram na capital. A ausência do sinal dentro dos shoppings de Salvador e no aeroporto também já aflige o consumidor. Sem retorno da VIVO diante dos registros dos usuários, muitos afirmam que irão migrar de operadora. Afinal, a alta estação já chegou e se fingir de morta agora não é uma opção.

SOCORRO

Moradores da Rua Pacífico Pereira, no bairro do Garcia, em Salvador, pedem socorro ao Carrasco. A nova loja da Ferreira Costa, recém inaugurada nos Barris, instalou um gerador no fundo do estabelecimento, o que vem infernizando moradores de prédios e casas que estão ali há 30 ou 40 anos. O barulho é insuportável e o cheiro de diesel vem afetando até a saúde das pessoas. Assim fica difícil...

TREMEDEIRA

Muita gente ficou de cabelo em pé e com tremedeiras após as prisões em diversos estados do país por parte da Operação Lesa Pátria. E já é sabido que vem mais coisa por aí. O que se sabe é que Xandão vai determinar as prisões. Vejamos os próximos capítulos.

O CASO COLBERT

Esse Carrasco tenta entender como um prefeito que carrega tantas denúncias e acumula irregularidades na gestão ainda segue ileso. A audácia de Colbert Martins, que peita e desafia TCM, MP, MPF e a Justiça, beira o absurdo dos casos políticos na Bahia. Mas o que chega para essa coluna é que se a queda ainda não veio, há uma lista extensa de processos o aguardando no pós mandato, além das portas abertas dos tribunais. O caso tarda mas não falha.

PARA POUCOS

João Gualberto deixou a prefeitura de Mata de São João mas os “parças” e os "laranjas" do ex-prefeito continuam nadando de braçada. Depois de derrubar a sede da colônia de pescadores em Praia do Forte, sob o pretexto de revitalizar o local, a prefeitura inaugurou um restaurante que ocupa mais da metade do terreno antes usado pelos pescadores e deixou a sede da colônia, que tem espaço já reduzido, inacabada. Como se não bastasse, na praia de Santo Antônio, barracas foram recuadas e um clube privado está prestes a se instalar à beira mar. Como é bom ser amigo do rei.

SAÚDE SEM PRIORIDADE

A Câmara de Vereadores de Eunápolis está de olho na tentativa da prefeita Cordélia Torres em aprovar o Projeto de Lei que autoriza a Prefeitura a ceder o prédio da Policlínica Municipal por um período de dez anos. Tem parlamentar estranhando a insistência de Cordélia em querer “doar” o prédio, que é público. Se ela continuar nesse caminho é capaz de seguir o caminho do marido e dar no pé.

CARGA PESADA

Uma empresa situada no município de Itiúba e que presta serviços de fornecimento de eucalipto está prestes a ser contratada pela Prefeitura de Jacobina. O valor a ser pago para a empresa 'Eliel Borges Lima Materiais de Construção LTDA' é de R$ 518.850,00, ou seja, mais de meio milhão de reais. Só não ficou bem explicado no Diário Oficial a finalidade do produto.

CASOS DE FAMÍLIA I

O prefeito de Itaparica é Zezinho Oliveira (PSD), sogro do prefeito de Vera Cruz, Marcus Vinícius (MDB). Em 2022, tudo estava certo para que os dois apoiassem a candidatura de Jerônimo. Vinícius, porém, acreditando que ACM Neto sairia vencedor, traiu seu partido e se juntou à candidatura oposicionista. Quebrou a cara e ganhou a antipatia do sogro, governista convicto.

CASOS DE FAMÍLIA II

No último dia 7 de janeiro, durante uma grande festa de comemoração da derrota dos portugueses na ilha em 1823, Vinícius apareceu de surpresa, sem ser convidado, para tentar uma reaproximação com Jerônimo. Recebeu um cumprimento educado, mas foi obrigado a ouvir o governador dizer logo depois que tem compromisso com a candidatura oposicionista em Vera Cruz, do empresário Nego da Coroa (PSD). Que climão.

CASOS DE FAMÍLIA III

Nego da Coroa, de nome Wilson Filho, é filho do prefeito de Salinas da Margarida, Wilson Pedreira (PSD), também aliado do governador Jerônimo Rodrigues e que agora quer ter seu descendente no comando de outro município da região. Resta saber se Zezinho de Itaparica vai apoiar em Vera Cruz o seu genro Vinícius, que o traiu em 2022, ou Nego, que é do seu partido e também é governista. A conferir.

ROMARIA

Em ano de eleições municipais, a Lavagem do Bonfim é o primeiro grande teste para a popularidade dos políticos. E esse ano, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) sentiu na pele o assédio de postulantes às prefeituras de todo o estado. Não faltou quem quisesse abraçar e beijar o mandatário, em busca de uma foto para turbinar as redes sociais e pressionar as legendas na escolha pelas cabeças de chapa. Jerônimo já deixou claro que só vai apoiar um aliado em cada cidade, o que só aumenta a importância de mostrar proximidade com o homem.

TUM TUM TUM NO BONFIM

Quem estava todo serelepe na Lavagem do Bonfim, ao som do Tum Tum Tum bateu, foi o secretário de Agricultura do Estado da Bahia. Conclamou até prerrogativa dele e do Avante de indicarem o posto de vice na chapa de Geraldinho (MDB), achando ele que o setor produtivo e imobiliário esqueceram que foi dele a façanha de acabar com a Fenagro.

QUERIA SER UMA MOSCA

Um encontro com conversa ao pé do ouvido chamou a atenção na Lavagem do Bonfim. Ainda na Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, início do cortejo, o senador Jaques Wagner e o deputado federal Elmar Nascimento trocaram minutos de prosa, algo que não passou despercebido pelo Carrasco. Resta saber qual era o assunto.

TERMÔMETRO ELEITORAL I

Durante a Lavagem do Bonfim, o Carrasco observou atentamente o desempenho do prefeito Bruno Reis, fortíssimo candidato à reeleição, no cortejo deste ano. Levado por uma enorme quantidade de apoiadores, parlamentares e simpatizantes, o gestor se destacou como o político mais requisitado e tietado pelos fiéis nas ruas da Cidade Baixa.

TERMÔMETRO ELEITORAL II

Como parte da estratégia de pré-candidatura, Bruno testou sua popularidade como ninguém. O prefeito abraçou, beijou, posou para fotos a cada metro quadrado que pisava. Em um determinado momento, ao deixar a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, o gestor, aproveitando que era ovacionado pelos presentes à beira da catedral, se posicionou de braços abertos em agradecimento pelo coro entoado.

TENTA A SORTE

Viralizou nas redes sociais um vídeo de um ex-deputado cassado, que atua sob a bandeira de defesa dos animais, ridicularizando e ameaçando um homem que participava das festividades do Bonfim montado a cavalo, junto à uma equipe de cavaleiros. O tal ex-edil se arvorou em arrancar a sela e os equipamentos de montaria do rapaz, que nada fez contra ele. O Carrasco faz uma sugestão: tente a sorte com a equipe da cavalaria da PM, depois veremos o resultado.

DESGARRADO, MAS COM MUITO PRESTÍGIO

Chamou a atenção a postura do presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), na Lavagem do Bonfim. O Chefe do Legislativo saiu com seu próprio ‘bloco’ no cortejo, desgarrado dos demais grupos políticos. Por onde passava, o vereador era parado para receber cumprimentos pela iniciativa de impedir os espigões na Praia do Buracão. Pelo visto, Muniz alcançou um novo nicho eleitoral que vem lhe dando muito prestígio junto à população.

ALERTA LIGADO

Após a volta do recesso, o Conselho Nacional de Justiça já tem na pauta prováveis punições para magistrados da Bahia. O que se sabe é que os nomes vão ser divulgados em breve. O Carrasco vai estar ligado e acompanhando todo esse rebu.

OLHOS VOLTADOS PARA DENTRO

O presidente Lula passou seu primeiro ano de mandato focado na agenda internacional, atuando para tentar encerrar as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza e também para retomar a credibilidade do Brasil lá fora. Agora em 2024, ano de eleições municipais, o petista vai começar a circular mais pelo Brasil. A Bahia, já bem atendida em 2023, receberá o presidente na próxima quinta-feira, com agenda no interior do estado. Em Salvador, considerando que o União Brasil possui três ministérios e integra a base governista em Brasília, a tendência é certa neutralidade, até porque o PT declinou de candidatura própria.

ENQUADRADA

Em recente entrevista à Rádio Metrópole, Vovô do Ilé, que tem a admiração do Jornal A TARDE e dessa coluna, parece ter perdido a linha completamente e por isso merece nosso selo semanal. Sem qualquer critério ou justificativa lógica, Vovô perdeu as estribeiras e acusou toda a classe empresarial da cidade de racista. Apesar de viver a vida inteira às custas de patrocínio, público e privado, ele afirmou que “somos uma cidade que diz que é a capital da negritude, a Roma Negra, a capital afro, mas os grandes empresários, antes de serem capitalistas, são racistas”. Agindo dessa forma, fica parecendo até que Vovô quer se enveredar pela política. Mas é bom lembrar que acusações desse naipe configuram crime. Segundo apurações, entidades empresariais de classe prometem interpelar o manda chuva do Ilê para se explicar melhor.