O Carrasco - Problema Anunciado | A TARDE

PROBLEMA ANUNCIADO I

Não é de agora que este Carrasco alerta para o Banco BRB. As suas astúcias sempre chamaram a atenção desta coluna. Seja por conta da forma pitoresca de firmar locação ou adquirir contratos, ou mesmo pela forma de garantir pagamentos aos correntistas - a funerária e loja de lingerie que o digam.

PROBLEMA ANUNCIADO II

Agora que a bomba estourou com a deterioração dos indicadores do banco público, distritais querem informações sobre venda da carteira de consignados, parceria com clube de futebol, queda do valor de mercado e suspensão do negócio de loterias. O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, é aguardado pelos deputados distritais para dar explicações sobre a situação financeira da instituição. O banco tem apostado em parcerias duvidosas como o BRBFla, loterias e, nos últimos tempos, ainda aplicou R$ 80 milhões em marketing. A dossiê cabuloso está prestes a ser desvendado e esta coluna irá relatar tim tim por tim tim. Aguardem!

A BATATA DO MALVADO DO SEBRAE ASSOU

A batata de Franklinestein, o assediador moral do SEBRAE Bahia, está assando em fogo alto. Agora, o Ministério Público do Trabalho já entrou em ação e começou a ouvir as vítimas. As maldades de Frankinho foram detectadas pela KPMG, empresa de auditoria contratada pelo SEBRAE. Parece que desta vez nem Humbertinho, presidente do conselho, vai conseguir defender o seu pimpolho malvado.

PRESSÃO SÓ AUMENTA

Moradores de Areias ganharam um reforço de peso na luta entre Davi e Golias travada contra a Tronox, indústria de pigmentos apontada como responsável pela poluição do lençol freático no litoral de Camaçari e pela alta incidência de câncer e outras doenças na comunidade do entorno. A Justiça já estuda a judicialização do caso e não descarta denunciar a empresa à comissão de valores mobiliários e a organismos internacionais. Vem bomba por aí.

DÊ SEUS PULOS

Com o governo mal avaliado, o Prefeito de Rio Real, conhecido como Carroça, apelou para a estratégia de investir em publicações nas redes sociais, inclusive sob assessoria de uma equipe de Marketing da capital baiana. Pesquisas informais têm mostrado rejeição ao mandato, o que criaria dificuldade para eleger o candidato apoiado pelo prefeito, um tal de Nino de Zé Bonfim. Agora a nova onda é um programa chamado "Avança Rio Real", que promete inúmeras obras no município. Vale tudo para frear a rival e provável candidata, a ex-vice-prefeita Joseane Guimarães.

NÃO CONSIDEROU

A briga política entre o médico, Orlando Guedes e o prefeito do município de Gandu, Leonardo Cardoso, pegou fogo, após a demissão do primeiro do hospital do município. Orlando teria anunciado a pré-candidatura a prefeito nas eleições do ano que vem. Sendo assim, o atual prefeito demitiu o médico Orlando, que esperava ser escolhido o candidato da situação, como o prefeito Leonardo vai apoiar a secretária de Administração, Daiana Santana, para a sucessão municipal, Orlando Gomes, iria figurar como opositor político. A punição, no entanto, foi a demissão de Orlando e a esposa do hospital do município.

DESUMANO

Humilhação e desumanidade é o que a prefeitura de Itambé faz com a população local. Quem precisa marcar uma consulta médica precisa dormir na fila. Com cenário precário, a Saúde no município pena com a falta de estrutura. O prefeito Candinho, poderia sair do gabinete e dar uma chegada rápida na porta da Prefeitura, já que o Carrasco soube que a central de marcação é logo ao lado.

MISTÉRIO NA MIRA

Uma corrente da oposição na Câmara Legislativa de Ilhéus já está de olho em uma tal empresa por nome "Grand Prix", apontada em abocanhar as licitações no município. O que se diz é que o presidente da Câmara tem feito vista grossa. O Carrasco tomou conhecimento que se trata de uma empresa de "fachada", que parece mais uma simples residência, e pasmem, fica situada em Barra do Rocha, outro município da região sul da Bahia. Mistério!

AMEAÇA À VISTA

Caiu como uma bomba a declaração da secretária da fazenda de Dias d’Ávila, Mara Saray, de que, caso os inadimplentes com o IPTU não regularizem suas dívidas, haverá demissão em massa. A ameaça velada veio a público num programa veiculado pela internet. Segundo Saray, a queda na receita está levando o município a trabalhar no limite orçamentário. O detalhe é que a folha da Prefeitura comandada por Alberto Castro atingiu 67% dos gastos no segundo quadrimestre do ano, 13% acima do limite prudencial de 54%. Em tempo: o orçamento de Dias d'Ávila, que era de R$ 170 milhões em 2020, atualmente beira os R$ 300 milhões. Um crescimento de 70% em três anos.

SERÁ QUE TÁ NA HORA DO PAGODE?

O ex-pagodeiro de um hit só, que ainda se diz artista, mas que também é deputado, negou que tenha colocado o nome como pré-candidato à prefeitura de uma cidade e disse que agora era hora de focar no cuidado com o povo. Apesar da fala, é nítido o entusiasmo para participar da disputa e caso o vice abandonado seja o escolhido para ser o nome da base, a pancada no coração do cantor vai ser grande. A “desculpa” para ainda não estar na corrida eleitoral oficialmente é válida, mas parte do eleitorado itabunense já garantiu que se o seu nome entrar o veto a ele é grande, dado o passado meio abalado.

NINGUÉM EMPURRA DA CADEIRA

O Republicanos tenta enfiar goela abaixo a tal legitimidade para ocupar a segunda cadeira na chapa majoritária em 2024, mas com o PDT no jogo, as chances são nulas. A visita de Lupi ao Palácio Thomé de Souza deixou claro que Ana Paula não sai do cargo.

PRATES DESCONVERSA

Falando em PDT, quem não está gostando dos movimentos em torno do nome de Ana Paula é Léo Prates. Apesar de elogiar o nome da correligionária, durante a entrega da Medalha Thomé de Souza em sua homenagem, o presidente municipal da sigla, em nenhum momento, endossou o nome da amiga para a vaga. Disputa que promete.

MAMÃE, QUERO MINHA REELEIÇÃO

Os vereadores da Câmara Municipal de Salvador já estão se movimentando para se agarrar a um partido e chamar de seu para disputar a cadeira em 2024. O PDT, por sinal, deseja emplacar quatro vereadores e dois deles são nomes de peso da Casa.

FUGIRAM?

Dois quadros de oposição ao Governo do Estado, que estavam na cerimônia de entrega das ambulâncias, foram abordados para conversar com o Carrasco sobre a importância de estarem presentes no evento. Afinal de contas, nem todos toleraram estar próximos dos governistas. De alguma forma, as coisas "não aconteceram": os oposicionistas disseram que "precisavam fazer algo", que poderiam ser entrevistados depois, para em seguida sumirem.

TERMINOU EM PIZZA I

A longa sessão do plenário que decidiu pelo aumento da alíquota do ICMS terminou em pizza. Depois de mais de seis horas de trabalho, o presidente Adolfo Menezes pediu as massas para alimentar os colegas deputados, que se deliciaram com quatro queijos, portuguesa, marguerita, entre outros sabores tradicionais da culinária ítalo-brasileira.

TERMINOU EM PIZZA II

Ao descer do plenário para a sala do cafezinho, onde também tirou uma lasquinha de pizzas, Adolfo aproveitou para vender seu peixe. “Onde é que vocês vão achar outro presidente desses, hein?”, brincou o comandante da ALBA. Como resposta, ouviu de um colega: “foi por isso que eu assinei a PEC de sua reeleição, presidente”. Gargalhadas gerais.

INCÓGNITA

Quem não vê muita graça nas piadas sobre a possível reeleição de Adolfo são os colegas Ivana Bastos e Rosemberg Pinto. Ambos sonham com a presidência da ALBA. A primeira carece de boas relações dentro da Casa, mas se apoia em sua grande votação popular. O segundo mantém boas relações, mas segundo bastidores não teria como vencer o atual presidente em uma disputa, porque os colegas não gostariam de PT comandando dois Poderes. Para alcançarem seus sonhos, ambos precisam que Adolfo se retire, mas o Carrasco soube que tem gente comendo pelas beiradas.

MAIS UM, BAHIA

Enquanto o time beira mais uma vergonha, e dessa vez com direito a aporte milionário, não falta gente querendo o emprego mais fácil do mundo: presidir a associação do Esporte Clube Bahia. Se perder, a culpa é do City. Se ganhar, é só meter as caras em tudo (aproveitando que Soriano tá longe e Cadu parece ser meio avesso aos holofotes) e personalizar a parada. De quebra? Um salário de 30 mil. Tá ruim? Talvez explique porque até quem botou a boca no trombone para dizer que não queria o Grupo City por aqui ficou de olho nessa boquinha.

SAI DE BAIXO HADDAD

A queda de braço em torno da meta fiscal acentuou a disputa de bastidores entre o ministro da fazenda, Fernando Haddad, e o chefe da Casa Civil, o ex-governador da Bahia, Rui Costa. O presidente Lula prefere um déficit de até 0,5% no lugar da meta zero, para não ter que suspender obras e investimentos. A posição do presidente soa como música nos ouvidos de Rui, que tem a missão de acelerar o PAC para entregar o máximo de obras até o fim do mandato. É o modo correria ativado, agora na esfera federal. A diferença é que Haddad não herdou do seu antecessor o equilíbrio fiscal que permitiu à Bahia manter o nível de investimentos mesmo em tempos de crise.

ENQUADRADA

O selo semanal da semana é para os “Ongueiros” de plantão. Uma vergonha quando empresários bem sucedidos, ao invés de ajudar às políticas públicas por meio de associações de classe ou através de suas próprias companhias, inventam de fabricar ONG com o pretexto de combater a fome e a insegurança alimentar, incentivar educação, empreendedorismo, esporte, arte e cultura. O Carrasco logo percebeu que tem viés político-eleitoral atrás desse movimento. Anotem e esperem…!