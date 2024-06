O Carrasco - Ruim de pisada

Os bastidores da política passam por aqui | Foto: Editoria de Arte A TARDE

RUIM DE PISADA

Em meio a um São João de sucesso promovido pelo Governo da Bahia, que além de fomentar a cultura do Estado ainda o faz dentro de todo um rigor exigido pelos órgãos fiscalizadores, uma festa na ilha de Bom Jesus dos Passos destoa da regra. Um tal de "Nem da Pisada" anda promovendo o evento usando o nome do Governo para tirar vantagem. Resta saber quem é o padrinho do elemento. Chega ao Carrasco que a Secretaria de Turismo já está tomando conhecimento das traquinagens do Nem e que as atrações correm risco, inclusive, de não receberem o cachê. Todo cuidado para um governo que preza pela seriedade é pouco.

CADÊ PARAGUASSU?

Sempre foi noticiado por aqui sobre as peripécias de Eliete Paraguassu, uma verdadeira picareta em forma de gente. Cabe relembrar as perguntas feitas a ela sem resposta: onde estão os R$3 milhões e meio doados para a sua comunidade? Onde estão os R$1 milhão de reais doados dos pescadores e marisqueiras de Ilha de Maré? Porque Eliete acionou o MPF para tomar as casas de terrenos de Ilha de Maré para tornar tudo em um coletivo quilombola? Alô Eliete, não suma! Responda as perguntas do Carrasco.

SEM FLUXO

Enquanto de um lado a gestão do Detran tem tido êxito nas ações e se tornado referência, como na campanha do Maio Amarelo, onde o A TARDE PLAY ganhou o prêmio nacional pela produção de um conteúdo sobre o tema, a autarquia de trânsito da capital parece andar em baixa velocidade. Vamos dar uma melhorada Transalvador?

PAROU NO TEMPO

A Via Bahia continua dando um tapa na cara dos usuários das vias que administra, que por sinal andam péssimas. Aliás, muitos empresários fizeram um apelo durante a Bahia Farm Show e lembraram que a BR-324, por exemplo, é da década de 70, época na qual as carretas estavam chegando e não existiam bitrens nem treminhões. Até agora, diferente do que havia sido prometido pela concessionária, nada foi feito para modernizar a rodovia.

SOS CARAÍBA

Um movimento surgido em Dias D´Ávila encaminhou carta aos ministérios da Indústria e Casa Civil, além de senadores e deputados federais da Bahia, com um pedido de socorro. O “Repensar Dias d´Ávila” pretende sensibilizar os representantes do estado, independente de partidos, para a necessidade de viabilizar a recuperação da Paranapanema, gestora da Caraíba Metais, principal indústria de beneficiamento de cobre do país e maior fonte de arrecadação do município. Esse Carrasco vai acompanhar a resposta dos destinatários com lupa.

SECRETÁRIO DAS MOCHILAS

O secretário de Educação Wank, conhecido popularmente como “mala cheia”, vai ensinar os eleitores de Juazeiro a votar este ano. Resta saber se será com lápis e livro ou no “papel verde". Dizem as más línguas que a tentativa de reeleição da pior prefeita da história será recheada de muita Educação! Se o povo não aprender a ler e escrever, será obrigado a aprender a receber. Pobre Juazeiro!

SEM PRESTÍGIO

A prefeita de Lençóis até que tenta, mas não consegue fazer valer o prestígio e força política que a cidade tanto precisa. Mesmo com inaugurações do Governo Estadual e com a presença de Jerônimo na cidade, Vanessa segue sendo vista como uma personagem boa pra foto e Instagram. Sem habilidade política, a jovem moça não consegue defender pleitos importantes para a cidade turística e não colhe os frutos que tanto deseja. O futuro dela aos moradores pertence. Por lá, o apoio da população segue duvidoso.

DEU EM QUÊ?

Em maio deste ano, a prefeita Nilva Barreto, de Ibititá, foi acusada de falsidade ideológica contra um ex-controlador do município. A denúncia que segue na Polícia Civil ainda não foi finalizada e, na época, a prefeita ficou de enviar esclarecimentos para o A TARDE, que até hoje espera. O que se sabe, é que essa é uma das inúmeras denúncias que permeiam a gestão de Nilva. De Nepotismo a falta de investimento em Saúde e Educação, Ibititá segue sem rumo e a população no abandono. Esta coluna vai investigar o que há de tão errado por lá. Aguardem!

CARA DE PAISAGEM

Não foi nada agradável para o ex prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Oziel Oliveira, ouvir o coro quase unânime do povo presente na Bahia Farm Show em referência ao seu adversário político, o atual prefeito Junior Marabá (PP). Pela cara de Oziel, que andou cogitando disputar as eleições deste ano, o páreo no Oeste baiano já está decidido.

VIRA FOLHA

Tem muita gente em Barreiras, oeste da Bahia, que anda desconfiada da virada de chave de Carlos Tito (PT), nome que está na briga direta pela prefeitura local nas próximas eleições. Tito, que figurava como exímio bolsonarista, de repente virou a folha e figura atualmente como esquerdista. Há quem diga não confiar nesse tipo de personalidade, bem como acreditar que, caso o agora candidato consiga o objetivo de ser eleito, dê um belo chute no traseiro do seu “novo” partido. Enquanto isso, Danilo Henrique fica de camarote vendo o desgaste de Tito e Murilo, de Elmo Vaz.

MAIS UMA

A Câmara Municipal de Catu, nordeste baiano, já discute investigar mais uma peripécia do prefeito Pequeno Sales. Desta vez, a denúncia gira em torno de uma tal agência de publicidade que ganhou um contrato de R$ 3 milhões da prefeitura, que já teria fechado um outro contrato para o mesmo serviço. Estranho...

CONTRA O FRACASSO

Ninguém quer ficar ao lado do pré-candidato de Marão, que teve uma gestão fracassada à frente de Ilhéus. O seu vice, Bebeto Galvão, lançou pré-candidatura como oposição ao grupo do prefeito. A tendência é que ele acabe se juntando a Adélia Pinheiro, em uma aliança PT-PSB contra o fracasso de Mário Alexandre. Bebeto vem fortalecer Adélia, e Valderico se fortalecendo junto ao eleitorado de Jabes Ribeiro. Já o São Bento de Marão, que não emplaca, anda preocupado com a viatura preta e a pulseira de prata.

PÃO E CIRCO

O Painel de Transparência dos Festejos Juninos mostra que dona Nilza da Mata, prefeita de São Sebastião do Passé, resolveu apelar para o “pão e circo” para amenizar os desgastes da sua gestão, ameaçada pela presença do petista convertido Ângelo Santana. Este ano, quando tenta a reeleição, Nilza gastou R$ 2.590.000,00 em oito atrações, R$ 240.000 a mais que os R$ 2.350.000,00 para 14 atrações em 2023. Não se fala em outra coisa. Haja quadrilha dos meninos!

PAI E MÃE I

O projeto do VLT de Salvador é ouro de mina para o governo Jerônimo. E nos bastidores da gestão estadual, o secretário da Casa Civil, Afonso Florence, e a presidente da CTB, Ana Cláudia Nascimento, são considerados pai e mãe do empreendimento, que foi lançado na última sexta com toda a pompa e circunstância, contando com presenças ilustres do grupo governista.

PAI E MÃE II

Ana Cláudia foi a responsável por realizar o desejo de Jerônimo por um novo projeto, de VLT de verdade — não de monotrilho —, que atendesse não só ao Subúrbio Ferroviário, mas também a outras regiões menos abastadas de Salvador. Já Florence é o negociador principal daquele que é considerado um grande negócio pelo governo: a compra dos trens do VLT do Mato Grosso, que deve gerar uma economia de R$ 500 milhões aos cofres do Estado.

FAZ O TEU, BENÇÃO

Essa semana, durante um evento muito importante e de grande repercussão com gestores de diversos municípios na capital, promovido pelo TCM e MP, houve um ponto destoante protagonizado por uma promotora muito famosa. Ela utilizou seu tempo de fala para atacar a atuação jornalística e seu princípio básico que é a apuração da verdade. Soa contraditório quando o órgão que ela trabalha lança uma plataforma para acompanhar, fiscalizar e divulgar os gastos juninos dos municípios e ela se incomoda quando é questionada por um repórter, via e-mail, diga-se de passagem, sobre a atuação do referido órgão acerca de uma determinada contratação em determinada cidade. Em nome de todos os jornalistas, fica o recado: “Faz o teu, benção”.

MURO BAIXO

Sobre a disputa municipal na capital, chamou a atenção a presença do vereador do PT, Tiago Ferreira, em um evento do prefeito Bruno Reis, sendo carregado nos braços ao lado do gestor durante a inauguração do restaurante popular de Fazenda Coutos. Em ano eleitoral, quando a disputa por territórios está acirrada, garantir melhorias municipais em um reduto onde outros têm se aproximado é ganhar pontos com a comunidade. Muito se fala por aí que o muro está baixo e o esforço pelo outro lado precisa melhorar.

NÃO É NÃO

O problema é que a questão desceu de forma amarga para a cúpula petista e o que chegou a esse Carrasco é que o próprio Cacique, o governador Jerônimo Rodrigues (PT), ficou uma fera com a foto em que o líder de seu grupo na Câmara está nos braços do povo ao lado do prefeito com quem disputa o cenário político. Se vai ter reprimenda, ninguém sabe, mas que o esporro vai ser feio, isso vai ser.

CERCO FECHADO

Após aprovação e sanção da lei que proíbe as sacolas plásticas em Salvador, os empresários de supermercados da capital acharam uma brecha na legislação para efetuar a cobrança das sacolas biodegradáveis alternativas. O que eles não contavam era com a astúcia do presidente da Câmara, Carlos Muniz (PSDB), que tratou de fechar o cerco contra a ambição dos ditos empresários e garantir a distribuição gratuita das sacolas e outras alternativas.

CHORO DE DERROTADOS

Os opositores do pré-candidato a prefeito de Jacobina, Leopoldo Passos, estão nervosinhos demais. Vendo a possibilidade de Passos passar a mão na taça e voltar a governar a cidade, onde fez duas ótimas gestões, sendo o único prefeito reeleito, quem andou destilando ódio nas redes sociais e em blogs quinta coluna foi o ex-prefeito Rui Macedo, filiado ao Avante. Desesperado, Rui tem partido para aventuras jurídicas sem pé nem cabeça. Junto do “entourage” de advogados da melhor qualidade, a equipe jurídica de Leopoldo Passos está armada até os dentes e já parafraseou um ex-procurador geral da república: “Enquanto houver bambu, vai ter flecha”. Fica a dica!

CADA CABEÇA UM MUNDO

O partido Republicanos na Bahia precisa urgentemente ordenar que seus diretórios municipais adotem uma única linha diretiva quando o assunto é pesquisa eleitoral. A agremiação, que goza de grande respeitabilidade, tem sido acusada que em Porto Seguro serve apenas de boi de piranha para assuntos jurídicos espinhosos. A Direção Estadual sabe disso? Recentemente apoiou a metodologia adotada por um instituto que fez pesquisa em Eunápolis. Quando o mesmo instituto, adotando as mesmas premissas técnicas e estatísticas, foi contratado para fazer um levantamento em Porto Seguro, a comissão provisória municipal deu xilique e impugnou a pesquisa. O caso, segundo apurou o Carrasco, está nas mãos do juiz Rodrigo Bonatti, da 122ª Zona Eleitoral, que já teria sido avisado dessa contradição partidária.

O DONO DA RUA

O vereador Anderson Ninho (PDT) quer enterrar o umbigo no bairro de Dom Avelar e já meteu o dedo na cara dos colegas para deixar claro que a terra é dele. Em um episódio lamentável, o pedetista por pouco não chega às vias de fato com o colega Kiki Bispo por conta da entrega de um campo de futebol. A briga foi tão feia que os decanos da Casa ficaram assustados com a atitude do dono da rua.

BATEU, LEVOU!

As bocas miúdas da Câmara Municipal de Salvador dizem que a entrada de Kiki em Dom Avelar é uma represália a Anderson Ninho, que por sua vez entrou em Castelo Branco para movimentar a sua campanha. Bateu, levou! Errado Ninho não está!

EU TE PROTEJO, MEU FILHO

Há quem dê um amém à atitude do empregado do povo e coloque ele sobre as suas asas. O presidente estadual do PDT, Félix Mendonça Jr., saiu em defesa do correligionário e também resolveu entrar na briga contra Kiki. “Ninguém derruba quem tem tanto serviço prestado na cidade. Continue firme na luta, deixe os invejosos para trás”, disse. O velho ditado cabe bem para essa situação: ‘macaco, não olha o próprio rabo’.

GALHO EM GALHO

Conhecida protetora dos animais, a ex-vereadora Ana Rita Tavares pulou novamente de galho. Depois de jurar pelos cantos que jamais voltaria para o grupo que governa o estado, ela agora rompeu com o prefeito Bruno Reis, de quem havia se distanciado, para apoiar Geraldo Júnior. Depois de rodar por PV, PEN, PMB, PT e Podemos, a protetora resolveu aderir ao verde do MDB. Ana Rita é uma vergonha!

É HORA DO SALTO

Alguns nomes da Assembleia Legislativa devem alçar voos maiores nas próximas eleições. Manuel Rocha e Alan Sanches (União Brasil), bem como Emerson Penalva (PDT) são alguns dos cotados para a disputa pelas cadeiras de deputado federal. Fala-se também em Marcinho, ligado a Elmar Nascimento, que é o Cacique baiano do União Brasil em âmbito nacional. O primeiro e o segundo, por sinal, já são dados como certos mirando para Brasília.

LUPI E LULA

Carlos Lupi, o mais lulista dos pedetistas, pode apertar o PDT baiano e levar o partido novamente para o colo do governador Jerônimo Rodrigues (PT). O ministro avalia, de acordo com uma fonte ligada ao partido, que o alinhamento nacional do PDT com o presidente Lula (PT) passa pelas alianças regionais. Vai ter gente da oposição ao governo chorando.

REFEIÇÃO COLETIVA X DIREITOS

Esse Carrasco recebeu um dossiê explosivo da maior empresa de refeição coletiva nacional, sediada no interior do estado de São Paulo e passou a investigar os fatos. O material é chocante e envolve fraudes contábeis, bancárias, trabalhistas e fiscais. Além disso, há questões que, se confirmadas, são gravíssimas e relacionadas a debêntures e desrespeito aos direitos humanos, praticados pelos sócios da dita empresa e seus principais executivos, além dos executivos do fundo internacional que é sócio no negócio. Fiquem atentos para mais detalhes desta bomba que promete abalar o mercado e a “confiança” na integridade corporativa do país.

SETE RAZÕES PARA NÃO INVESTIR – XXII

O Carrasco vem pela vigésima segunda vez, pasmem, alertar os investidores da Baía de Todos os Santos que os santos não estão ajudando aquele planejador financeiro dos SEVEN mares, em razão da lista espantosa de peripécias que teria operado em sua vida. Dizem que as simpatias e rezas feitas pelo peixinho da “rasgada” e do “backhand“ não têm dado resultado, tendo em vista que ele e sua coligada BAD GIRL ocasionaram muitos prejuízos por onde passaram.

O Carrasco já avisou que eles costumam ser vistos numa das Torres da famosa avenida financeira de Salvador, mas já diminuíram, até aqui, o número de investidores, restando apenas “pular a fogueira” neste período junino. Até a próxima semana.

ENQUADRADA

A enquadrada da semana é do filhote de cruz credo! O Carrasco noticiou em sua última edição, que depois da Portaria 445/2024 que estabeleceu, pasmem, uma área de 645 hectares para o Quilombo Pitanga de Palmares, nos municípios de Simões Filho e Candeias, a finada Bernadete, coitada, estaria a se contorcer na cova se tomasse conhecimento das estripulias que seu filho tem feito para retirar áreas privadas da poligonal definida. Não é que durante a semana e depois da notícia as investidas nada republicanas do filhote danadinho aumentaram? O cabra tem emparedado empresários com cobranças e “pedidos” absurdos. Já se inicia um movimento para levar o caso, que beira ao crime de extorsão, para as autoridades policiais. Uma decepção para quem conheceu Dona Bernadete!