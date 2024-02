O Carrasco - Saia Justa na Oposição Soteropolitana | A TARDE

SAIA JUSTA NA OPOSIÇÃO SOTEROPOLITANA

Soou mal na semana passada as declarações do pré-candidato à prefeitura de Salvador, criticando o subsídio que a prefeitura, com o aval da Câmara Municipal, concedeu ao setor de transporte de ônibus coletivo. Segundo Geraldinho, o benefício seria em favor do aumento da tarifa de ônibus em Salvador. Tal declaração deixou de saia justa a unanimidade dos vereadores da oposição que, relembra o Carrasco, votaram a favor do subsídio. Marta Rodrigues, Laina Pretas por Salvador, Hélio Ferreira, Randerson Leal, Tiago Ferreira, Hélio Ferreira, Silvio Humberto, Augusto Vasconcelos, Suíca e Arnando Lessa, votaram unidos pela aprovação do projeto no Executivo, que previu a entrega de 130 ônibus convencionais com ar condicionado, 55 pesados de 15 metros e 2 articulados de 18 metros, que começam a chegar a partir de final do mês de março e até junho estarão todos operando. Nosso Líder GJ precisa se inteirar com os vereadores de oposição e, mais ainda, sobre os assuntos importantes da capital. Isso, se quiser mesmo ter uma candidatura minimamente competitiva.

LERINHO JR.

Lerinho Jr, o novo personagem da política baiana, estaria zangado porque foi aconselhado por seu tutor a dispensar todo seu staff de seguranças, contribuindo com a república e economizando o alto custo decorrente de policiais, batedores e assessores. A zanga de Lerinho, segundo tem alardeado o vereador Alexandre Aleluia, é que, como ele não está concorrendo a nada nas próximas eleições, não precisa mostrar nenhuma economia para o eleitor. Além do que, Lerinho Jr. teria afirmado que a economia seria insignificante ao polpudo orçamento do Governo do Estado. Essa polêmica surgiu porque o vice-governador, visando reduzir despesas do Estado para compensar os subsídios que o Governo concede ao Metrô de Salvador, decidiu dispensar todo o aparato de 40 policiais que faz sua segurança pessoal.

NOVIDADES POR AÍ

A dança das cadeiras na gestão do governador Jerônimo Rodrigues (PT), em virtude da descompatibilização, apenas em abril, de alguns secretários que irão concorrer nas eleições deste ano, deve melhorar ainda mais a avaliação do governo. Rumores dão conta de que Caetano, pré-candidato a prefeito de Camaçari, deve dar lugar a Adolpho Loyola, o Rei da Rua, um dos quadros mais elogiados pelos prefeitos. A secretária de Educação, outra listada entre os integrantes TOP 5, se for confirmada como candidata em Ilhéus, deve ceder a alguém do mesmo nível de capacidade e competência. Segundo informações de bastidores, quem estaria andando na corda bamba é Manoel Vitório.

O COFRE É MEU E BOI NÃO LAMBE

Por falar em Manoel Vitório, o Carrasco relembra que ele está no alto escalão desde os primórdios da gestão de Jaques Wagner, nomeado em 2007 para SAEB e, em seguida, para SEFAZ. Há, portanto, quase duas décadas sob recomendação de um poderoso desembargador da época. É quase unânime, segundo os corredores do CAB, que o rapaz já deu o que tinha de dar. Na semana passada, entre uma e outra fofoca, quem largou crítica em cima dele foi o ex-deputado Marcelo Nilo. “Cá pra nós, nem eu quis ser vitalício como o secretário da Fazenda, que agora está querendo tomar minha vaga no TCM, com esses movimentos às escondidas”. Será?

SETE RAZÕES PARA NÃO INVESTIR IV

O Carrasco vem em clima carnavalesco perguntar aos os investidores da Baía de Todos os Santos, qual será a fantasia do peixinho da “rasgada”? Como sempre vem sendo dito nessa coluna, ele atua como agente financeiro, na modalidade de investimento dos SEVEN mares. As más línguas apostam na fantasia de Rafael Nadal, Gabriel Medina ou no "Peixe Palhaço". Se a fantasia for esta última, f#d*u! Quem conhece a postura do "Peixe Palhaço" no aquário sabe o porquê. Isso é um alerta para os demais dos SEVEN mares. Depois da festa momesca, teremos notícias pitorescas sobre o habitat do peixinho traquino.

QUEM TUDO QUER, TUDO PERDE

A seriedade vem imperando na gestão do prefeito Bruno Reis, sobretudo nas licitações da cidade. Quando o assunto são obras públicas, as disputas são marcadas pela decência e ganha quem tem o menor preço. Prova disso foi a vitória da empresa ASTEC, que venceu alguns lotes em recentes procedimentos licitatórios, deixando para trás famosas construtoras carimbadas. Ponto positivo para a administração e ponto negativo para o calundu que uma famosinha empreiteira coligada vem dando. Cuidado: quem tudo quer, nada tem.

ATRASANDO O LADO

Por falar em construtoras, quem andou criando caso na Justiça e, no ano passado, conseguiu atabalhoada decisão isolada no TJ baiano foi uma empreiteira que em 2016 foi alvo da Operação Tabela Periódica, da Polícia Federal. A operação investigou crimes de cartel, fraude em licitações, corrupção, peculato e lavagem de dinheiro em obras da ferrovia Norte-Sul e FIOL. Passado o tempo, a empreiteira quer ganhar na tora, ou melhor, no tapetão, uma licitação para duplicação de uma via em Itabuna, que será integrada ao novo trecho duplicado da Rodovia Ilhéus/Itabuna. Com a confusa decisão, já impugnada pela PGE e que aguarda julgamento colegiado pelo tribunal, as obras estão impedidas de ter início, prejudicando a população dos dois municípios. Deveriam executar mais PAVImentação e SERVIços e criar menos confusão.

"MÁGICA" NO MAR I

Uma das empresas que disputam a licitação no ferry está tentando forçar um truque ilegal com o apoio de alguns figurões: modificar cirurgicamente a regra do certame (que está em andamento) para satisfazer os interesses dos envolvidos - mesmo que seja às custas da população e dos cofres públicos. Os mágicos de plantão estão tentando fazer com que cômodos previstos da embarcação sejam suprimidos, assim triplicando o número de passageiros, de 400 para 1.200. Uma manobra que descumpre as exigências do edital, rasgando a lei de licitações, com o objetivo de deixar que velhos urubus continuem sobre as carniças.

"MÁGICA" NO MAR II

Além de deixar a embarcação mais desconfortável aos passageiros, a modificação faria com que qualquer lata-velha (ou "caravela") com alguma adaptação esteja apta ao contrato. A operação chama ainda mais a atenção porque, aparentemente, o grande chefe está sendo abastecido com desinformação e fake news sobre o caso, o que pode levar a problemas ainda maiores na concorrência em questão. O Carrasco, porém, está de olho no processo e vai acompanhar seus desdobramentos.

BARRIL DOBRADO I

Já investigada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) por causa dos preços abusivos cobrados pelos combustíveis que produz, a Acelen mostrou, mais uma vez, que não se importa nem com as autoridades, nem com os consumidores. Na semana passada, aproveitou o aumento de 1,5% na alíquota-base do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na Bahia e anunciou um acréscimo adicional em seus preços da gasolina e do óleo diesel. Ou seja: pegou um aumento que já seria feito e transformou em outro ainda maior. Somados, os aumentos de ICMS e dos valores cobrados pela Acelen fizeram o preço do diesel, por exemplo, disparar 9,5% no Estado, de uma só vez. No mínimo, é uma baita falta de sensibilidade da empresa com a população baiana.

BARRIL DOBRADO II

Vale lembrar que a atual panelinha dos soberbos da Acelen, que anda deitando e rolando sobre a população, é velha conhecida do mercado baiano - e sensibilidade com o povo nunca foi o forte deles. São os mesmos que, no comando de outras empresas, mandavam "sentar a borracha" nos movimentos sindicais e trabalhadores durante as greves, com requintes de "malvadeza".

PONTO TURÍSTICO?

A má fama que a Tronox vem angariando Brasil afora por suas agressões ambientais, denunciadas por este Carrasco e pelas reportagens de A TARDE, está causando um efeito inusitado. Ficou frequente, neste verão, a cena em que turistas a caminho do litoral norte param nas imediações de suas instalações para tirar fotos e selfies das chaminés fumegantes da empresa emolduradas pela natureza exuberante da região. A crescente quantidade de posts dessa aberração sugere que, em breve, teremos um novo trend nas redes sociais, com o célebre mote "pense em um absurdo…".

DECADÊNCIA E DESCASO

A debandada do Carrefour na Bahia tem chamado atenção, principalmente, dos soteropolitanos. Na capital, a rede saiu desativando as lojas no apagar das luzes e tem deixado trabalhadores assustados com o risco de não garantirem seus direitos. Já os consumidores estão vendo, dia após dia, as prateleiras vazias e, a cada novo produto que se esgota, a certeza de que a porta irá se fechar de vez. Até o momento, os motivos que levaram à decisão de cessar as atividades não foram esclarecidos pela empresa. Em Salvador, as lojas da ACM, Reitor Miguel Calmon, e uma no bairro de São Cristóvão, foram as primeiras da lista e empregam mais de 600 funcionários.

VAI DAR EM QUÊ?

A Suzano, que é vista como sustentável, acumula denúncias socioambientais, principalmente na Bahia e no Maranhão. Segundo documentos, como empresa de capital aberto, está obrigada a submeter à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, enfrentando mais de 260 prováveis ou possíveis processos civis e ambientais. As denúncias vão de uso indiscriminado de pesticidas e contaminação de rios e até grilagem de terras. Com o ano começando e as irregularidades se acumulando, a pergunta que não quer calar é até quando a situação irá continuar? Mundialmente, finanças verdes são o setor financeiro que mais cresce. O Banco Mundial prevê que ele passará de 100 bilhões de dólares para 10 trilhões de dólares em 2030. A Suzano já está se beneficiando disso.

E ESSE CAÔ?

O site Reclame Aqui está acumulando denúncias contra a CAOA. O mais interessante é que elas coincidem com a "Insatisfação e Desrespeito ao cliente". Muitos questionamentos do consumidor apontam para "O que está acontecendo com a CAOA"?. De início, a empresa ganhou holofotes por apresentar preços baixos e competitivos, mas o serviço e qualidade dos produtos parecem estar saindo pela culatra. Anunciando o desejo de investir em carros eletrificados, a CAOA se vê agora num cenário de incertezas. Reconquistar o público insatisfeito e provar que tem bala na agulha para competir a concorrência. Será?

ATENÇÃO CNMP I

Tem chamado atenção deste Carrasco muitos servidores públicos que não tiram lição e nem querem cumprir as regras da lei de abuso de autoridade. Outro dia, o mesmo procurador que só faltava querer demolir todos os píeres do mundo, usou de recomendação para intimidar gestores, mesmo com derrota em ação civil pública com o mesmo objeto. O mesmo aconteceu em um município em que, depois de serem derrotados, membros do parquet usaram do mesmo expediente para desobedecer a lei e atropelar uma ordem do Tribunal. Nesta semana, foi a notícia de que o MP recomendou a interdição e demolição de uma cabana de uma pequeno empresário, em Maraú, que sequer teve direito de ser ouvido, muito menos de apresentar defesa e produzir provas.

ATENÇÃO CNMP II

O mais grave é que essa turma do MP antidemocrático, que felizmente é uma minoria, ama uma espetacularização. O método é sempre o mesmo: de forma abusiva, sem respeitar o devido processo, a presunção de inocência e mesmo antes de garantir o direito de defesa, e muito menos a garantia do trânsito em julgado, jogam tudo nas mídias, condenando previamente e para sempre, o nome, a honra e o ganha-pão de muitos cidadãos. O Carrasco segue catalogando abusos e tem a certeza que está chegando ao fim a impunidade de lavajatistas e seus filhotes aqui em terras baianas.

BATEU DE FRENTE

Em Jacobina, é bom o prefeito Tiago Dias começar a se preocupar com a cadeira que ocupa porque o que ele julgava impossível aconteceu: a presidente do PT municipal, Mariana Oliveira, pediu desfiliação do partido para concorrer à prefeitura contra ele e tem tudo para sair candidata num partido da base do governador. Segundo soube o Carrasco, a ex-petista aguarda apenas um “ok” do senador Otto Alencar para se juntar-se ao PSD.

CALOTE OU INCOMPETÊNCIA?

De forma proposital ou não, a verdade é que a Prefeitura de Jequié não enviou o Relatório de Gestão Fiscal ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi). Será que o Sr. prefeito Zé Cocá (PP) sabe que isso pode deixar o municipio na lista de cidades inadimplentes do país? É que sem a certidão não dá para situar o cumprimento ou não de requisitos fiscais. Em uma Jequié cheia de pendências, mais uma não é surpresa.

NÃO ESTÁ TÃO TARDE

Há quem diga que Bruno Reis (União Brasil) está demorando para definir o vice na sua chapa nesta eleição. Porém, no pleito passado, em 2020, Ana Paula Matos (PDT) só foi anunciada na majoritária em setembro. Portanto, Bruno sabe o que está fazendo. PSDB e Republicanos estão de olho.

QUEIMADO COM O CHEFE

Essa semana, um subordinado do prefeito Bruno Reis, comandante de uma prefeitura-bairro tirado a cavalo-do-cão, resolveu partir para cima de um jornalista com uma publicação ofensiva e desrespeitosa nas redes sociais. Precisou o Sindicato dos Jornalistas e a Associação Baiana de Imprensa se pronunciarem sobre o caso. O Carrasco segue de olho, caro sub-prefeito, seu cargo não é eterno.

MORAL COM O CHEFE

Quem está com grande prestígio com o prefeito Bruno Reis é o vereador KiKi Bispo, que foi mantido como líder do governo na Câmara na abertura dos trabalhos legislativos. Kiki, conhecido como bom articulador nos corredores da Câmara, se destacou por conseguir apaziguar os ânimos entre os vereadores após a guerra ocorrida nas eleições de 2022.

ESQUEMA DE RODÍZIO

Por falar em liderança, é louvável a atitude da bancada de oposição na Câmara de Salvador em compartilhar o poder de líder na Casa entre homens e mulheres e entre diferentes siglas que compõem a aliança. Sai Laina e entra Sílvio Humberto. Por sinal, a antiga líder deixou muito a desejar, diga-se de passagem.

SÓ TEM MALUCO

Com as eleições municipais na porta, o que não falta é prefeito dando uma de doido para querer sua pontinha. Tem gestor que chamou o Cacique de tudo que é nome em 2022 e agora aparece com "Jero" pra cá e "Jero" para lá sem o menor pudor. No evento de lançamento do Carnaval no interior, eram mais de 150 prefeitos presentes. Quantos desses estiveram nas trincheiras em 2022?

NA MIRA

O deputado federal João Carlos Bacelar (PL), o Jonga Bacelar, prometeu, após o recesso parlamentar, cobrar celeridade ao Projeto de Lei de sua autoria para debater as renovações das concessões de serviços públicos do país. Jonga resolveu mirar na Coelba. O bicho vai pegar!

ENQUADRADA

A semana é do Carnaval, mas a atenção redobrada é deste Carrasco. Afinal, já chega a esta coluna que prefeitos do interior estão vindo à capital quase que em comboio para curtir a folia momesca. Muitos, para chorar as pitangas no pé do caboclo pela derrota garantida na eleição que se aproxima, outros para tentar a cartada final das filiações, coligações e apoios e alguns apenas para comemorar a reeleição, ou não. Já é sabido que a concentração das 'celebridades' irá acontecer, principalmente na Ondina, nos camarotes já carimbados do circuito. Alguns, já estão sendo barrados no baile, enquanto outros já possuem o selo 'arroz de festa' antes mesmo do Carnaval começar, querendo empurrar assessor, gato e cachorro pra dentro. E será em meio à essa mistura da politicagem e dos empresários disfarçados de foliões que o Carrasco estará infiltrado e nada, absolutamente nada, passará ileso aos nossos olhos e ouvidos. Por isso, atenção!! Entre um brinde e uma atração e outra, a sua negociação pode ser descoberta. Enquanto a maioria estará "correndo atrás do trio", o Carrasco passará o raio-x e retorna dia 19, trazendo as informações que você só encontra aqui. Aguardem!