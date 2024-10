O CARRASCO - SHOW DE VOTOS

Bruno Reis (União Brasil) deu um verdadeiro show nas eleições de 2024. Atingindo um percentual de 78,67%, totalizando mais de um milhão dos votos válidos. O prefeito reeleito mostrou que tem envergadura para decidir seu futuro político. Poderá concluir seu mandato que se findará apenas em 2028 ou se lançar ao posto de senador ou governador em 2026. Vai combinar o jogo com ACM Neto, que apesar de ser o provável cabeça de chapa, pode ser convidado a ser candidato a vice-presidente da república. Uma coisa é certa: a disputa eleitoral de 2026 será mais dura do que nunca.



PÁGINA VIRADA

Derrotado nas urnas, Geraldo Jr. (MDB) segue no posto de vice-governador da Bahia e já prometeu que vai continuar trabalhando pela Bahia e pelos baianos. Segundo informações de bastidores, caso não consiga se manter na chapa majoritária em 2026, deverá ocupar uma importante secretaria para alavancar uma candidatura a deputado federal. Desde 2010, no segundo mandato de Jaques Wagner, todo vice-governador comandou a Secretaria de Infraestrutura. A depender da disposição de Geraldo Júnior, o posto de secretário estadual não está descartado.

EM MAUS LENÇÓIS

Depois de querer se aparecer a todo custo nas eleições de 2024, praticando diversos crimes de calúnia, injúria e difamação, um vereador de Teixeira de Freitas está na mira da Justiça e de todas as vítimas de seus ataques raivosos, irresponsáveis e de ódio.

SUJEIRA RECORRENTE

Denúncias de irregularidades na utilização do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e do Fundo Partidário envolvendo o candidato Thiago Central (União Brasil), que brigou pela prefeitura de Santo Estêvão, chegaram ao Carrasco e mostram que há uma verdadeira farra no desvio de recursos públicos. A denúncia aponta que a empresa Shieck Comércio & Serviços de Apoio Administrativo Ltda, criada em 2022 e sem estrutura física ou operacional compatível com os valores recebidos, teria sido utilizada para emitir notas fiscais para serviços inexistentes. A mesma empresa já teria sido utilizada durante a campanha do candidato para a ALBA em 2022. Vamos ver o que o MP vai achar quando cavar mais.

FARRA CONTRATUAL

A farra continua em Santaluz com o fechamento de contratos firmados entre a Prefeitura e algumas empresas investigadas por lavagem de dinheiro. Fontes disseram a este Carrasco que se houver uma investigação minuciosa dos contratos do município irão encontrar muita sujeira. Só para fornecer alimentos às secretarias, a Prefeitura fechou 22 contratos milionários. Que banquete!

PARLAMENTAR TRUCULENTO

O presidente da Câmara de vereadores de Dias D'Ávila é acusado de espancar dois menores de 10 e 17 anos de idade, sendo que uma das vítimas teve o braço quebrado. O fato foi há quatro meses e só agora o valentão foi ouvido pela polícia. O Carrasco está de olho no desfecho dessa história.

AQUI SE FAZ, AQUI SE PAGA

Responsável pelo desastre na saúde pública de Jacobina, o prefeito Tiago Dias (PCdoB) pagou o mesmo preço que os últimos quatro prefeitos dos anos 2000: não conseguiu emplacar uma reeleição. Com início de gestão que até chamou atenção, desde a sua posse, montado num boi, o comunista se perdeu em deboches e não conseguiu perceber o perfil do eleitor jacobinense, que está visível há anos: “ou faz, ou tiramos”. E tem sido assim desde 2004.

FIM DE FESTA

Uma das eleições mais apagadas dos últimos tempos chegou ao fim neste domingo. A campanha em Salvador não teve sequer um fato novo para animar. Até mesmo os ataques foram tímidos e mais parecia uma discussão familiar do que uma disputa pela prefeitura da capital baiana. O resultado final não poderia ter sido outro.

PÁSSARO PROTEGIDO

As bocas miúdas dizem que um certo pássaro que canta e faz política, agora é o protegido do grupo que governa o estado. O artista, inclusive, foi o cabo eleitoral de quase todas as candidaturas nas principais cidades, participando de carreatas, caminhadas e outras festas. Durante um evento, ele contrariou a legislação eleitoral e descumpriu uma determinação que pode terminar em inelegibilidade e cassação do registro em Casa Nova.

TABULEIRO ARRUMADO

Com o fim das eleições municipais, o tabuleiro político da Bahia está reorganizado para o pleito de 2026. Quem vai dar as cartas e pleitear espaço nas chapas majoritárias? Quem vai arriscar o nome nas urnas daqui a dois anos? Do lado governista, por exemplo, PSD, MDB, Avante e PP já ficam de olho nos espaços em jogo. Agora é aguardar.

RUI COSTA MOSTROU FIDELIDADE

Na reta final da campanha eleitoral, o ministro da Casa Civil, Rui Costa resolveu marcar presença na Bahia para subir no palanque de diversos aliados. Nos últimos dias antes das eleições, o ex-governador passou por Porto Seguro, Eunápolis, Feira de Santana, Camaçari, Ilhéus, entre outros municípios. Mesmo com uma intensa agenda ministerial, Rui Costa mostrou que se depender dele a política será levada a ferro e fogo. Com ele não tem meio-termo.

MUDANÇAS VEM AÍ

Passada as eleições, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) mexerá nos quadros do seu governo que, no seu entendimento, não tem mostrado resultado. As bocas miúdas dizem que uma das baixas será na Sedur.

OLHA LÁ, VAI PASSANDO A PROCISSÃO

Agora que as eleições municipais se encerraram, pelo menos na maioria dos municípios, é hora de esquecer as diferenças e até as agressões trocadas em campanha e buscar o entendimento. Quer dizer, buscar um naco do próximo governo. Para quem fez vereador, secretarias e contratos estão no cardápio. Os demais vão para a xepa dos cargos comissionados e, até mesmo das vagas de terceirizados. E viva a democracia!

FELIZ 2026!

O ano de 2024 nem acabou e já tem gente fazendo planos para 2026! Isso mesmo. Como no Brasil a cada dois anos tem eleição, os novos ou velhos prefeitos e prefeitas já começam a trabalhar pela eleição de governador, senadores (serão dois) e deputados federais e estaduais. Que entre um palanque e outro sobre tempo para realizar alguns dos compromissos firmados com os eleitores nos municípios.

SEGURA A CANETA

Para quem não se reelegeu ou chega ao fim do mandato sem fazer o sucessor é preciso atenção especial do Tribunal de Contas dos Municípios. Já esse mês deve começar o “êxodo” com a exoneração de milhares de servidores comissionados para escapar da Lei de Responsabilidade Fiscal. Atenção redobrada também com licitações e ordens de serviço no apagar das luzes. Recomenda-se deixar um pouco de tinta na caneta para a próxima gestão.

QUEBRANDO TABU

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), entrou para a história da cidade. Desde que a Constituição permitiu a reeleição, Itabuna viu um prefeito ser reeleito pela primeira vez. Geraldo Simões, Capitão Azevedo, Vane do Renascer e Fernando Gomes nunca conseguiram quebrar esse tabu. Isso mostra a competência de Augusto e a excelência de sua administração na cidade.

SOB DEGOLA

O deputado federal Neto Carletto criou tanta confusão na eleição de Eunápolis que o fuzuê pode lhe custar seu mandato. Ao descumprir as diretrizes eleitorais de seu partido, os Progressistas, já bateu o martelo e vai pedir na Justiça o mandato. A acusação é que Neto Carletto é mal casado com o PP e tem um caso extraconjugal com o Avante. Se depender da vontade dos caciques progressistas nacionais e estaduais a briga vai ser pra valer.

CARECÃO TIROU ONDA

Com força para bancar duas disputas, uma em Porto Seguro e outra em Eunápolis, Robério Oliveira (PSD) foi um dos políticos que mostrou força nas eleições de 2024. Peitando o poderio econômico do ex-deputado federal Ronaldo Carletto, que foi suplente de senador contra o time de Lula na Bahia, Robério superou entraves jurídicos com habilidade e com bastante humildade sagrou-se prefeito de Eunápolis pela quarta vez.

GANHOU, MAS NÃO LEVA

Apesar de ter vencido a disputa em Porto Seguro, Jânio Natal, segundo comenta-se no meio jurídico de Brasília, não deve ser diplomado em dezembro deste ano. Nos bastidores é certo que o TSE e o STF não validarão a decisão do TRE da Bahia, que permitiu, por 5 votos a 2, que um candidato pode ser eleito prefeito, diplomado prefeito e, renunciando antes da posse, perpetuar seu grupo político no poder em virtude de não ter assumido o mandato. E quem aposta contra Jânio diz que os tribunais superiores não irão permitir a figura do candidato profissional ou o candidato de aluguel.

ENQUADRADA

A enquadrada desta eleição vai para o candidato Geraldo Júnior (MDB). Tido como folclórico, mesmo com a coordenadora de sua campanha, Lídice da Mata, tentar amenizar a derrota em entrevista concedida ao plantão das Eleições de A TARDE, o vice-governador chancelou sua campanha perdendo até para a soma de votos nulos e brancos. Ele ainda foi ofuscado por Kleber Rosa, do PSOL, que garantiu força para as próximas eleições e foi só sorrisos após a vitória para o principal rival. Agora, mesmo com a possibilidade de lá na frente assumir uma secretaria, o multifacetado Geraldo Júnior se prepara, segundo apurou essa coluna, para catar os cacos que já estão pelo chão do Comitê, onde ele nem apareceu depois da apuração. Terá que dormir com o fatídico 6 de outubro de 2024.