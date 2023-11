O Carrasco - Tic Tac Gigolô | A TARDE

TIC TAC GIGOLÔ

Como já noticiado por esta coluna, um falso corretor imobiliário que é gigolô profissional, tem arrotado que possui a gestão e venda de ativos de um dos mais lindos e badalados hotéis de Itacaré e região. As traquinagens do sujeito estão com os dias contados. Ele, acostumado a viver de ostentação e ofensas - como injúria e difamação que costuma ter contra um gestor em sustentabilidade, empreendedor e comunicador querido por todos, realmente titular de direitos e verdadeiro mentor do sucesso do empreendimento, está chegando ao fim. E não adianta ir para o píer dos outros no Corredor da Vitória, porque a Justiça e a Polícia fecharão o cerco.

PIRANGI CITY

E as más notícias de Itajuípe não param de chegar nesse Carrasco. As peripécias do presidente da Câmara de Vereadores, Crispim Nunes, o tal “Klysman da Ambulância” cada vez mais só aumentam. Depois das denúncias envolvendo mordidas nos prestadores de serviço da Casa e uma licitação suspeita para reformar um imóvel da CEPLAC que seria cedido ao Legislativo pela SPU, mas que parece ter sido abortado, Crispim agora estaria começando a operar com muito, mas muito combustível mesmo, para cooptar dois de seus colegas tidos como traidores. Podem esperar a bomba porque o GAECO vai entrar em operação. Questão de pouco tempo.

OLHA A BARATA!

Quem decide se aventurar pegando o ferry-boat ainda precisa atrelar à experiência uma convidada nada bem-vinda! Com uma infestação de baratas que passa despercebida diante do pouco caso da Internacional Travessias, os usuários acumulam com o traslado na bela Baía de Todos os Santos um péssimo serviço e uma sujeira que vira casa para a anfitriã. Aos que pegam o ferry rotineiramente, até piada pronta já existe: quando o barco tá cheio, melhor levantar para dar lugar pra passageira ilustre. Cadê a Agerba?

RASPANDO O TACHO

Enquanto aguardam o Inema para esclarecer as seguidas renovações de licenças ambientais da Tronox, os moradores da comunidade de Areias buscam na justiça indenização para as inúmeras vítimas de câncer, doenças respiratórias e de pele que alegam terem sido causadas pela poluição proveniente da empresa. Confortáveis com a morosidade de órgãos de controle e do judiciário, os gestores da Tronox promoveram recentemente a distribuição de R$ 126 milhões entre os acionistas, a título de redução do capital social considerado “excessivo”, conforme ata apresentada aos sócios. Estaria a Tronox preparando uma retirada estratégica para escapar de futuras responsabilizações?

VOANDO BAIXO

Uma empresa de Internet anda dando o que falar entre os empresários baianos e entre os órgãos fiscalizadores. Com sede em um condomínio residencial, a empresa venceu licitação numa cidade da RMS e garantiu um contrato milionário. Mas esse Carrasco já está de olho em outros contratos que a empresa possui. Parece que tem caroço nesse angu. P resta atenção que pode dar R uim essa NET!

BARRIGA DA MISÉRIA

No governo de Colbert é uma novidade atrás da outra. Feirenses bem informados e vereadores já sabem sobre o descaso do prefeito com a merenda escolar do município. Os edis já descobriram que tem peixe graúdo envolvido. Estes são influentes empresários que, juntos com os filhinhos de papai e mamãe estão tirando a barriga da miséria. Eles enchem a pança às custas da sagrada verba federal da merenda escolar, que a PF não demora a presentear com pulseira de prata. Aguardem novidades!

MÁGICA ESPERTA

Como explicar um ônibus incendiado e fora de circulação ser abastecido com combustível? Essa proeza estaria acontecendo no município de Brejões, Vale do Jiquiriçá. Resta saber como o prefeito Alessandro Rodrigues (Rede) poderia explicar isso, sobretudo após denúncia vinda de parlamentares, que apontaram a existência de notas de abastecimento de um ônibus escolar local, que já tinha sido retirado de circulação desde o ano de 2017. De acordo com os vereadores o valor total das notas atinge o montante de R$ 267.795,30 no quantitativo de mais de 52 mil litros de diesel. Detalhe, o ônibus pegou fogo desde 2017. Os órgãos públicos já estão à espera da denúncia.

JOGO POLÍTICO

A configuração dos nomes para as eleições municipais na Bahia, muda a cada minuto e pode impactar municípios diferentes. É o caso do MDB, que só deve apoiar candidatura do PT, tanto em Feira de Santana, quanto em Vitória da Conquista, caso dê apoio ao nome de Geraldo Júnior, em Salvador. Caso contrário, no caso da escolha do nome de Robinson Almeida (PT), na capital baiana, o MDB pode ter sim candidato próprio a prefeito em Feira de Santana e Vitória da Conquista.

DESPERDÍCIO

A grande dúvida do Carrasco vem lá de Feira de Santana e diz respeito ao Orçamento de 2024 do município. A prefeitura manda a lei orçamentária querendo 60% de suplementação, porém especialistas afirmam que só são usados 35%. Pelo andar da carruagem é de desconfiar que talvez nem use esses 35%, pois basta dar uma visitada nas unidades de Saúde do município, por exemplo.

TREMEU NA BASE

O Carrasco quer saber o motivo do prefeito Colbert Martins (MDB) ter corrido da inauguração de uma escola em Feira de Santana. Será que foi pela presença dos sindicalistas da APLB? Já que o prefeito não teve peito para enfrentar a situação, as ordens da casa ficaram a cargo da secretária de Educação, Anacy Paim, que realizou o ato de inauguração.

EMBARALHOU

Causou rebuliço nos bastidores da política de Dias d 'Ávila o anúncio de que a ex-prefeita Jussara Márcia vai concorrer de novo ao cargo em 2024. Jussara é filiada ao PT, mas a legenda já definiu a pré-candidatura de Rose Requião, com as bênçãos do secretário de Relações Institucionais, Luiz Caetano, e da deputada federal Ivoneide Caetano. A opção seria Jussara se filiar a outro partido. O Carrasco soube que a ex-prefeita teve conversas com alguns deputados, mas o provável destino é o PSD, do senador Otto Alencar. A maior dúvida é saber em qual palanque o governador Jerônimo Rodrigues vai subir.

PETISTA DE CORAÇÃO?

O deputado estadual Vitor Bonfim esteve na plenária do PT na ALBA distribuindo sorrisos e posando com estrela do PT no peito. Curioso é que o parlamentar foi o único do PV a comparecer na plenária petista.

O OUTRO LADO NÃO RENDE

Por outro lado, na Câmara Municipal de Salvador, o único integrante da sigla, André Fraga, bate o pé firme de que não sairá do partido e permanecerá apoiando o prefeito Bruno Reis (União Brasil). A conta não está fechando.

NÃO SEJAM CARRASCOS

Tem gente pegando muito pesado com Anielle Franco. Ter discordâncias com o posicionamento da ministra da Igualdade Racial, que disse em entrevista que o termo "buraco negro" pode ser racista, é uma coisa. Desmerecer seu trabalho e luta taxando-a de "lacradora" é outra. Deixem de ser carrascos, pois na Bahia essa posição está reservada para mim.

QUEREM TUDO

Na semana em que foi criada a bancada negra na Câmara, os evangélicos aproveitaram para pleitear sua própria bancada também. Ainda que os evangélicos se organizem como bancada há muito tempo, a oficialização é importante para que eles tenham um representante no colégio de líderes da casa legislativa. Isso aconteceu na mesma semana em que o pastor André Valadão celebrou um "Halloween gospel".

ENQUADRADA

Quem fica com o selo semanal do Carrasco é o prefeito de Canavieiras, agora cassado, Clovis Roberto Almeida de Souza, conhecido como Dr. Almeida. O cidadão, pelo julgamento da Câmara de Vereadores, foi condenado à perda do cargo e ficará inelegível por oito anos, tudo porque praticou traquinagens que configuram infrações político-administrativas. Polêmico e com fama de mal pagador e enrolado político, sempre traiu deputados federais e estaduais. Sem tutú na mão e com essa fama, dificilmente algum advogado deverá aceitar entrar em sua causa. A música mais tocada na cidade foi “Arruma a mala aê que a Rural vai arribar”. Vale lembrar que o ex-prefeito é um bolsominion de carteirinha e traiu o governador Jerônimo Rodrigues em cima da hora. Aqui se faz, aqui se paga. Tchau querido!!