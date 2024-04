O Carrasco - Tic Tac, Tic Tac | A TARDE

Existe uma expectativa para que nos próximos dias saia o resultado da perícia solicitada pelo Ministério Público da Bahia nos laudos enviados pelo Inema relativos ao monitoramento da indústria de pigmentos Tronox, situada na orla de Camaçari. A empresa foi autuada no início de março e a análise dos relatórios químicos pode comprovar o descumprimento do TAC firmado em dezembro de 2012. Caso isso ocorra, a empresa poderá sofrer gravíssimas sanções.

A quase coroa pertencente aos quadros de uma certa Secretaria anda atacando. A moiçola de duas tranças nos cabelos vive sendo cobiçada por empresários mauricinhos de mala Montblanc que operam em alta voltagem nas mais diversas prefeituras da Bahia e também em órgãos do Governo do Estado. Boa de negócio, Chispita, como foi apelidada pelos colegas, tem sido vista em concorridas mesas do Shopping Salvador. Quando Chispita passa, toda envelopada de calça justa e farto decote na frente e nas costas, deixa todo mundo de queixo caído.

Bastou o Carrasco contar o golpe político dado pela ex-vereadora Ana Rita Tavares que a mesma correu para se queixar com certos cardeais da política baiana. Chorosa, reclamava que sua situação estava periclitante pois não estaria conseguindo fechar apoio de novas lideranças nos mais diversos bairros de Salvador, além de perder outras que “pularam do barco” por medo de birro. Fato é que nenhuma liderança que se preza vai se engajar no plano da pseudo defensora dos animais. Na CMS diversos são os relatos de que foram necessários litros e mais litros de produtos químicos para limpar a lambança que a ex-parlamentar deixou em seu gabinete.

Depois que José Eduardo, o popular Bocão, passou a denunciar sobre intensa agiotagem nas Câmaras Municipais da Bahia, o atual presidente da Câmara de Itajuipe, Crispim da Ambulância, se pelou de medo. Por aquelas bandas todo dia 25 ciganos e agiotas da região colam nas serventias da Casa e procuram por “Klisma”, nome de urna que é usado pelo danado presidente da Casa. O Carrasco apurou que o maior agiota da cidade até hoje espera por obras de reforma que seriam feitas na “nova” sede do Legislativo. Crispim é vereador de primeiro mandato e pelo visto em um mesmo ficará.

A primeira rodada de pesquisa ATarde/AtlasIntel em Feira de Santana promete esquentar os ânimos. Tem gente que pensa que a situação eleitoral na Princesinha do Sertão está decidida. A empresa que acerta todas já registrou no TRE que fará o levantamento nos próximos dias. Muita coisa há de acontecer depois que os números saírem. Vem Atlas também em Lauro de Freitas e Porto Seguro.

Lembram do BackTrunk da Vitória? Ele parece ter sumido. Depois da primeira de uma série de condenações criminais que deve sofrer, o homem surtou mais do que nunca. Tem sido visto circulando entre o pé da Ladeira da Barra e o Campo Grande com uma camiseta no ombro e, pasmem, com uma gaiola VAZIA na mão esquerda. O Carrasco apurou que o fanfarrão fugiu de uma audiência que teria na semana passada, onde segundo informações ele iria falar sobre agressões físicas e psicológicas contra sua ex-companheira. As apostas hoje são para saber se o elemento vai terminar atrás das grades ou no Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira.

O imbróglio envolvendo a ocupação irregular de um terreno pertencente à Codeba, no Porto de Aratu, deve apresentar desfecho em breve. A estatal vem tentando retirar esses ocupantes do local, porém sem sucesso, não obstante já exista perícia judicial atestando que não há segurança para esses ocupantes, já que o Porto escoa grande parte dos produtos químicos produzidos no Polo Petroquímico de Camaçari. Ao Carrasco, fontes afirmam que os invasores representam interesses políticos que usam de argumentos sociais para sustentarem seus interesses. Mas a Justiça não é cega e já sabe bem quem são os autores da obra.

Moradores e turistas da Vila de Imbassaí pedem socorro e atenção imediata para a região. A preocupação maior é com a falta de esgotamento sanitário na maior parte da localidade, o que vem gerando graves problemas ambientais e a poluição do Rio Imbassaí. A falta de fiscalização da Prefeitura potencializa o problema que impacta diretamente na vida das pessoas, no Turismo e na Economia. Os órgãos ambientais e fiscalizadores já estão de olho para que a situação seja resolvida com urgência, já que tudo isso ameaça a a atividade turística e qualidade de vida do local.

Demissões em massa na Acelen, principalmente dos profissionais mais experientes, preocupam o Sindipetro, que representa os petroleiros. Além da defesa dos empregos, a entidade denuncia que o enxugamento do quadro de pessoal vem provocando sobrecarga de trabalho na refinaria Mataripe, o que aumenta os riscos de acidentes, com impactos na comunidade do entorno e no meio ambiente.

O prefeito de Casa Nova, Wilker do Posto (PSB), dobrou a aposta e resolveu alargar o estacionamento da área de um loteamento, que já foi considerada urbana, rural, e novamente urbana. A Prefeitura, com aval da procuradoria do município e contrariando dados do Incra, utilizou verba estadual da Sedur para construir o estacionamento no terreno, pelo qual pagou 60 vezes menos que o menor valor de mercado na desapropriação. Os mais de 300 investidores aguardam decisão da Justiça para saber se terão os lotes de volta ou se os poderes públicos irão pagar a indenização que pode chegar a valores exorbitantes.

O BBB acaba nessa terça-feira, mas em Mata de São João os alunos da rede pública são submetidos a provas de resistência diárias. Alunos da zona rural têm deixado de frequentar as aulas por falta de transporte escolar, que apesar de financiado pelo MEC, não chega em todas as localidades. Para os alunos que conseguem ir à escola, o desafio é suportar o intenso calor. Enquanto isso 780 aparelhos de ar condicionado permanecem estocados em uma biblioteca desativada, sem utilidade alguma.

A demora do repasse de pelo menos R$ 6 milhões por parte da Prefeitura de Feira de Santana à Santa Casa de Misericórdia é inaceitável. O prefeito Colbert Martins precisa lembrar que a verba é oriunda de emendas impositivas, aprovadas nas leis orçamentárias, e que a situação já compromete o funcionamento da instituição.

O Carrasco já tomou conhecimento da provável realização de um Pregão Eletrônico para a contratação de empresa responsável pela coleta de lixo em Canavieiras, Sul da Bahia. Tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Contas dos Municípios devem entrar no circuito para entender algumas irregularidades apontadas por parlamentares locais. É mais lixo do que nunca.

Em Tapiramutá o prefeito esperto fez um chamamento público para tentar a contratação de pessoas físicas por credenciamento para o exercício de atividades-meio em diversas unidades da prefeitura. A ideia não foi muito longe já que o TCM chegou junto e exigiu que para tal, necessitaria sim de um concurso público. O Carrasco tomou conhecimento que já tinham até nomes indicados. Seriam apadrinhados?

Nos corredores da CMS, alguns vereadores ligados à gestão estadual vem se queixando novamente da falta de empenho para a reeleição dos edis. Chegou aos ouvidos deste Carrasco que dentro dos órgãos do governo ninguém move uma palha para ajudar os parlamentares da oposição em Salvador.

Não é de hoje que o presidente da ALBA, Adolfo Menezes, aponta tanto aos líderes do Governo quanto da oposição, a necessidade da formação de um colegiado para decidir o encaminhamento de votação em plenário da expulsão do deputado Binho Galinha (Patriota). De certo é que só agora foi instalada uma Comissão de Ética na Casa, devido a proporção do caso envolver mais uma vez a Polícia Federal e a família do parlamentar.

Toda essa agonia para a indicação de membros da Comissão de Ética tem relação com as investigações que avançam sobre o deputado Binho Galinha. Alguns deputados recusaram os chamados dos líderes para integrarem a comissão. Seria medo?

Entre os que estão com medo, há um discurso claro: não caberia à Alba uma punição criminal a Binho Galinha e a Comissão de Ética não teria nada a analisar neste momento. Outros, porém, estão decididos a livrar o Legislativo baiano do peso de ter um suposto miliciano entre seus quadros. A ideia é não ter suas imagens prejudicadas pelo colega de Feira de Santana. Juristas ouvidos em condição de anonimato garantem que apesar de enrolado na Justiça, nada praticado no exercício do cargo justifica processo de cassação por quebra de decoro.

De tanto procurar briga com Alexandre de Moraes, o dono da Tesla, Elon Musk, dormiu no ponto e não percebeu que a rival BYD avança para abocanhar a mineradora Sigma Lithium. O bilionário deveria saber que os golpistas que ele defende não poderão fornecer matéria-prima para a bateria dos seus carros elétricos. Como diria Zeca Pagodinho: "camarão que dorme a onda leva".

A prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Araújo (PDT), é tão favorita para conquistar a reeleição em outubro que até agora a oposição ainda não tem candidato para a disputa. Com as contas em dia, a prefeita tem uma série de obras já entregues e outras para inaugurar, além de ter melhorado indicadores sociais e ter potencializado o turismo na cidade, o que tem dado a Juliana projeção na política do estado. Restou à oposição, cada dia mais acéfala, a tentativa desesperada de criar factóides e espalhar fake news, atacando covardemente até mesmo a família dela. Como diz o velho ditado, quem não tem o que fazer inventa. Mas o povo tá de olho, viu?!

O Carrasco vem pela décima terceira vez alertar aos investidores da Baía de Todos os Santos que o “mar não está pra sardinha“ com o pico das mares das águas de março, pois são muitos tsunamis que podem romper as relações empresariais. A “rasgada” do pequeno vertebrado golpista deu xabu! O grande tubarão “vermelho e branco” foi quem rasgou a carne do peixinho tirado “a gato mestre”. Enquanto isso, na sala dos SEVEN mares a BAD GIRL, estelionatária do DAY TRADER continua “tocando terror” em muitos investidores incautos. Até quando? O Carrasco vai continuar alertando que “aqui se faz, aqui se paga”. À propósito, a mordida do tubarão deve está doendo no bolso até agora e em breve a Coluna vai contar as novas “botadas” do tubarão.

O selo semanal do Carrasco é para alguns espertalhões do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia - CAU/BA. Notícias que chegam a essa coluna dão conta de que essa turma vem aparelhando o Conselho e criando dificuldade para fornecer felicidade. A última peripécia foi meter o bedelho em um assunto que não é da sua conta e judicializar a venda de um terreno da prefeitura de Salvador só porque o tal grupinho de dirigentes tem birra com quem comprou. Em breve o Carrasco vai dar nome aos bois e esses “arquitetos” irão à bancarrota, já que ninguém - ninguém mesmo, vai querer contratar quem joga contra o desenvolvimento sustentável da cidade. Apurou-se, também, que essa turminha de espertalhões tem sido assessorada pelo gambazinho fedorento.