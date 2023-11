O Carrasco - Tronox: poluição e pobreza | A TARDE

TRONOX: POLUIÇÃO E POBREZA

A empreitada desse centenário para devolver o meio ambiente ecologicamente equilibrado à comunidade de Areias e adjacências, exposto por anos à poluição e degradação causada pela Tronox, tem ganhado amplo apoio de outras mídias, da ciência e do meio político. A notícia ruim é que, ao se debruçar em estudos, dados, perícias e outras provas, este Carrasco se deparou com o fato de que, em contrapartida à poluição gerada, para abocanhar bilhões de dólares, a hoje Tronox relegou um legado de pobreza, doenças e morte às comunidades vizinhas.

TIC TAC TRONOX I: JURISTA RENOMADO NA CAUSA

A boa nova para a sofrida população e para o ecossistema da região litorânea de Camaçari, outrora um paraíso natural e hoje infestada de material mineral pesado e proliferação de câncer, é que uma associação local conseguiu trazer para a causa dos direitos individuais homogêneos, do difusos e coletivos, um jurista e professor baiano, dos mais respeitados no país e internacionalmente.

TIC TAC TRONOX II

Chegou a este Carrasco a primeira versão das dezenas de providências jurídicas recomendadas pelo professor, entre elas o bloqueio de milhões para reparação de danos materiais, morais, de imagem e para a restauração da área destruída pela hoje Tronox, que serão encaminhadas à Justiça, CVM, Ministério do Meio Ambiente, Inema, MP Estadual, Federal e organismos internacionais de direitos humanos e ambientais.

A QUEM INTERESSA? I

Causou estranheza a falta de quórum na última sessão da Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos, justamente no dia em que A TARDE antecipou o requerimento do deputado Matheus Ferreira (MDB), vice-presidente da comissão, para convocação da Tronox, a fim de esclarecer as denúncias de descumprimento do TAC firmado há 10 anos com o Ministério Público para cessar a contaminação do solo e do ar no litoral de Camaçari. O presidente da comissão, Leandro de Jesus (PL) denuncia o esvaziamento do colegiado, principalmente por parte dos integrantes da federação encabeçada pelo PT. Será algum tipo de blindagem?

A QUEM INTERESSA? II

O assunto Tronox parece mesmo proibido em várias esferas públicas. A TARDE vem tentando levantar informações sobre o desfecho do inquérito que apurou a morte do ambientalista Ivo Barreto do Couto Filho, o Ivo Bacana, assassinado em março de 2014, após denunciar a poluição lançada pela empresa na comunidade de Areias e as doenças decorrentes dessa contaminação. Polícia Civil, TJ, MP, ALBA e parlamentares que pediram apuração à época, enfrentam todo tipo de dificuldade, já que a empresa não entrega arquivos ou simplesmente não responde aos pedidos de contato. Que estranho, hein?

O 171 ATACA NOVAMENTE

A figura do 171, depois de uma temporada fora de Salvador e longe dos holofotes, voltou com todo o gás. A nova investida é surreal. Segundo informações passadas a este Carrasco, o moço anda dizendo aos quatro cantos que possui mais de 100 milhões de ações da Braskem e está por aí, batendo de porta em porta oferecendo essas ações aos seus vizinhos do Wildberger. Isso é caso de polícia. Todo mundo sabe que o 171 não tem onde cair morto, pois não tem pago nem o financiamento do seu apartamento e a qualquer momento pode ser despejado. Ele ainda não se deu conta que sua máscara caiu.

CARTÓRIO TÁ NA MODA!

Desde que houve a privatização dos cartórios, é fato que os serviços melhoraram. Mas por trás da melhoria que enche os olhos de quem não quer ver, há uma fábrica de dinheiro oriunda dos altos custos das transações. Com tabelas bem definidas e preços que o cartório empurra goela abaixo, há uma afronta e uma discussão sobre a legalidade dos valores cobrados, principalmente nos cartórios de registro de imóveis. Para quem quer comprar a casa nova, não basta mais ter o dinheiro da casa e dos impostos. Tem que coçar o bolso pra pagar alto pelo serviço que agora, privatizado, decide o valor, a porcentagem e quem tiver juízo que pague. Cadê o TJ nessa história?

BEM ACOMPANHADO?

O prefeito Rodrigo Hagge tenta emplacar a todo custo o tio Eduardo Hagge como prefeito na sucessão municipal. No sábado, 21, Eduardo começou a dar entrevista na posição de pré-candidato, na companhia daquele que nas palavras do postulante, é a maior liderança do MDB no Estado, o ex-ministro Geddel Vieira Lima. O que chama atenção é que Hagge, que sempre esteve nos holofotes do MP e do TJ por andar fora da linha, quer se manter no poder às custas da boa fé da população. Definitivamente, Itapetinga está entregue nas mãos de quem só pensa no "meu pirão primeiro".

MAL PAGADOR

Servidores da Saúde e Educação da Prefeitura de Itiúba, nordeste da Bahia, estão desesperados com a falta de pagamento. Os professores, por exemplo, se queixam que o salário do mês referente a junho só foram pagos os valores referentes a 15 dias letivos, excluindo os sábados e domingos que também são remunerados. Na Saúde a situação ainda é mais grave, pois a denúncia, que chegou a este Carrasco, aponta três meses em atraso.

TUMULTO NO LEGISLATIVO

O pau comeu na Câmara de Vereadores de Itarantim durante uma discussão acalorada perante a recente sessão ordinária da Casa. A confusão foi entre o vereador Dudu dos Tutas (PL), líder do governo Fábio Gusmão (PSD) na Câmara, e o atual presidente Ozeas Mares (União Brasil), conhecido como Zeza. Tudo por causa do projeto de lei dos Precatórios enviado pelo atual gestor, que Dudu dos Tutas queria ver votado de imediato. A troca de acusações gerou bagunça na Casa Legislativa local. A baixaria foi daquelas.

DUAS MULHERES, DOIS REIS

Até o momento, os prognósticos são de que ao menos duas mulheres estarão presentes em chapas majoritárias na eleição para a Prefeitura de Salvador. Junto ao prefeito Bruno Reis (União Brasil), que tenta a reeleição, está a cotada Ana Paula Matos (PDT), com grandes chances de reeditar a dupla vencedora do pleito em 2020, tendo Léo Prates, que teve votação história em Salvador, comendo pelas beiradas e tentando se cacifar. Do outro lado, Fabya Reis (PT) é cotada para ser vice na chapa majoritária do grupo do governador Jerônimo Rodrigues, caso o nome de Robinson Almeida não seja o da cabeça de chapa. Por falar na Secretária Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, é curioso que ela tenha o mesmo sobrenome do atual prefeito.

QUEM NÃO É VISTO, NÃO É LEMBRADO

O deputado estadual Robinson Almeida não tem perdido tempo quando o assunto é aparecer em tudo quanto é evento em Salvador. Se engana quem pensa que seu nome estaria enfraquecido dentro da base governista para a disputa eleitoral do ano que vem. O parlamentar é presença constante em sessões de entregas de títulos e honrarias, seja na Alba ou na CMS. Afinal, quem não é visto não é lembrado.

SEM HIERARQUIZAÇÃO, ATÉ CERTO PONTO

O chamado primeiro G8 da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) se coloca como um grupo “sem hierarquização”. Ao menos no discurso. Esse Carrasco tentou entrevistar um dos membros, que preferiu não falar. “Prefiro que meu líder fale”, afirmou o parlamentar. Tem líder ou não tem?

VIAS DO TERROR

A situação da BR-324, que liga Salvador à Feira de Santana, é cada vez mais degradante para uma rodovia que é pedagiada. Um desrespeito aos usuários que pagam pelos serviços e esperam, em contrapartida, vias mais transitáveis. Enquanto isso, na BA-099, a CLN precisa investir mais no monitoramento, pois a queixa é quanto a segurança de quem trafega, sobretudo durante a noite. Cada uma com a mazela própria. BR-324 mal conservada e BA-099 insegura.

SE COMPLICANDO

Com as Eleições chegando é sempre aquela bagunça. Diferente não tem sido na Câmara de Vereadores de Itajuípe, no Sul do estado. A algazarra na cidade é que três vereadores, incluindo o atual presidente da Casa, estariam fazendo das tripas coração para pagar débitos provenientes do pleito de 2020. O que se comenta é que para viabilizar a chegada na presidência da Câmara, um edil de primeira viagem teria se embolado com prestadores de serviços e agiotas da região. Seus pares prometem uma devassa na contabilidade e a bronca já estaria em via de explodir na inspetoria local do TCM. Em breve novidades e nome aos bois.

ENQUADRADA

A enquadrada da semana vai para o prefeito de Santaluz, Arismário Barbosa Júnior, do Avante. Recentemente, o TCM condenou o gestor, pego com a boca na botija. Além de restituir valores aos cofres municipais, com recursos pessoais, vai ter interromper os pagamentos relativos a uma mutreta que a Corte de Contas descobriu depois que uma denúncia foi feita pelo cidadão Adalberto Andrade de Oliveira. Essa não é a primeira vez que o prefeito de Santaluz se enrola. Há quem diga que da próxima vez a viatura da PF seja escalada, já que existe suspeita de malversação de recursos federais.