O Carrasco - Urucubaca

URUCUBACA

Quando tudo parecia encaminhado para o adeus definitivo da ViaBahia das rodovias do estado, uma reviravolta trouxe de volta a possibilidade da companhia continuar operando. Graças a demora na análise do distrato pelo TCU, a empresa deve manter seus serviços na Bahia depois do dia 31 de dezembro, prazo anteriormente estipulado. Embora o pepino seja federal, o governador Jerônimo Rodrigues chamou o problema para si e tenta buscar uma solução.

BARBAS DE MOLHO

As empresas que gostam de uma tal sonegação fiscal, que fiquem atentas. O Ministério Público, por intermédio do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), estabeleceu como principais metas de trabalho, dentro do cronograma de ações do final de ano, intensificar a cobrança junto a empresas que de forma contumaz declaram débito com o ICMS e não repassam ao fisco o imposto devido, configurando assim crimes contra a ordem tributária. O que não vai faltar é gente encrencada.

GOLPES VIRTUAIS

Dez empresas foram enquadradas pelo Ministério Público da Bahia pela prática de golpes virtuais, entre eles ofertas de publicidade enganosa, descumprimento de acordos e cobranças indevidas contra consumidores baianos. São elas: Monepay intermediações e negócios; Safe2pay instituição de pagamento; Payway consultoria e serviços: Moneypay; Cashpay; Cash Pay meios de pagamento; One Way consultoria e serviços; Delcred sociedade de crédito direto; MK Digital Bank instituição de pagamento; e Stark Bank s.a. - instituição de pagamento. Todas elas foram acionadas e terão de prestar esclarecimentos à Justiça.

SOBE E DESCE SUÍÇO

Nas últimas semanas os olhos de todos os soteropolitanos estavam voltados às falhas dos elevadores dos prédios residenciais e públicos da cidade. Depois de acidentes graves que deixaram mortos e feridos, as empresas de elevadores passaram a ser vistas com olhos do tamanho de um Atlas. Mas com razão, afinal, existem prédios em que tais empresas sequer fazem manutenções preventivas, mas depois que o pior acontece, é um sobe e desce danado.

CADÊ MEU VALOR?

A CCR Metrô sempre ganhando destaque pelo mesmo problema: os créditos não entram em quem tem feito as recargas. Resultado? Os passageiros passando apuros nos ônibus da vida.

TERRA ABANDONADA

O antigo Bompreço de Plataforma ficou abandonado, se tornando terreno fértil para situações perigosas. Havia a expectativa da chegada de um novo mercado, mas até o momento está lá abandonado e sem destino.

EXPLORAÇÃO NO ATACADO

O Atacado Cestão do Povo reabriu a loja do supermercado Todo Dia, em Dias d 'Ávila e trouxe de volta boa parte dos empregos perdidos, impulsionando o comércio local. Tudo muito bom, mas muitos funcionários têm se queixado de que estão trabalhando sem registro em carteira e, portanto, sem nenhum direito assegurado. Uma visita do Ministério Público do Trabalho cairia bem por aquelas bandas.

SEM SINAL

A péssima qualidade dos serviços prestados pela operadora Vivo na região de Irecê tem sido alvo de reclamações por lá. De acordo com denúncia recebida pelo Carrasco, usuários enfrentam quedas frequentes no sinal sem qualquer explicação. O assunto foi parar na ALBA, onde teve parlamentar que protocolou uma indicação na Casa Legislativa, solicitando medidas em parceria com o Ministério das Comunicações por meio da Anatel para garantir melhorias na cobertura e qualidade dos serviços das operadoras.

BOMBA NO BOLSO

Débora Regis sequer assumiu a Prefeitura de Lauro de Freitas, e já ligou o alerta à população com o ‘anúncio’ de um pacote que deve mexer no bolso de todo mundo. O aumento do IPTU, por exemplo, já é dado como certo. É a melhor forma de começar?

SEFAZ DE LAURO

Débora anunciou o servidor de carreira Ricardo Góis como próximo secretário da Fazenda do município. A futura gestora também estuda a diminuição das secretarias, atualmente em 22. Os próximos nomes que vão compor o time de assessores de Débora devem ser informados até o dia 2 de janeiro.

COLETOR NA TERRA DA GABRIELA

E em Ilhéus parece não ser diferente. A presença de Mauro Ricardo como consultor na equipe de transição da nova gestão deixou os ilheenses assustadíssimos. Para quem não se lembra, Mauro Ricardo foi o primeiro secretário da Fazenda do ex-prefeito ACM Neto, responsável pelo aumento absurdo no IPTU da cidade. Tiveram aumentos de mais de 5.000% em terrenos, 3.000% em imóveis comerciais e 1.000% em imóveis residenciais. O problema do IPTU de Salvador só foi resolvido depois que Mauro Ricardo deixou Salvador para assumir, em janeiro de 2015, cargo no governo Beto Richa, do Paraná. Envolto em polêmicas, Mauro Ricardo foi citado no escândalo da máfia dos fiscais da prefeitura de São Paulo, que ocorreu na época em que era secretário de Finanças do município. Foi ele que arquivou uma denúncia anônima que apontava a existência da quadrilha, descoberta posteriormente e que foi acusada de desviar R$ 500 milhões entre 2005 e 2012. Em uma das conversas grampeadas, um ex-fiscal diz que o secretário sabia do esquema.

BEM ENCAMINHADO

O grupo de transição do prefeito eleito de Camaçari, Luiz Caetano (PT) já iniciou os trabalhos e, nos bastidores, as articulações estão avançadas para conquistar a maioria na Câmara Municipal e garantir a governabilidade do mandatário, que retorna ao cargo para seu quarto mandato. Já há quem dê como certa, inclusive, a eleição de Tagner Cerqueira (PT), fiel escudeiro de Caetano e coordenador da transição, como presidente da Casa Legislativa.

BARRIGA CHEIA

Bem na fita. Assim estão os vereadores do município de Paulo Afonso após a aprovação de um robusto aumento nos salários. A mamata serve também para secretários municipais, prefeito e vice-prefeito. Os salários dos edis passam para R$17.387,32. O projeto fixou ainda os subsídios do prefeito em R$33.763,00. O vice-prefeito, que antes recebia R$14,8 mil, agora vai receber R$17.387,32. Os secretários municipais, que ganhavam R$12 mil, tiveram os salários reajustados para R$14.830,43. O povo? Que comam brioches!

BARRIGA CHEIA II

Quem se deu bem foi o prefeito eleito, Mário Galinho (PSD), que ajudou a passar a boiada na Câmara dos Vereadores e vai chegar ganhando a bolada. Agora é esperar que o cidadão possa ter serviços de saúde e assistência social dignos, bem como uma exemplar limpeza pública e mais emprego para os munícipes. Spoiler: Não vai rolar.

MAIS UM

Em Santaluz, o atual prefeito Arismário Barbosa (Avante) continua passando os perrengues criados por ele mesmo. Desta vez tomou um bloqueio de R$ 3,7 milhões, determinado pela Justiça, por conta de faturas de um contrato entre o município e a empresa "Serravale Serviços e Transportes", que pretendia garantir o pagamento a colaboradores contratados para a prestação de serviço no transporte escolar da rede municipal e que ficaram se receber de agosto até novembro. Quem sabe de forma obrigatória vai.

FARRA DAS FRAUDES

O que não falta agora é candidatura acusada de fraude em cota de gênero. Em Piritiba, a candidata Inês de Zuzinha (PC do B) é acusada de ter sido "fictícia", visto que a candidata não obteve voto, não fez quaisquer ato efetivo de campanha, e nem divulgou ou promoveu a candidatura. A candidata ainda teria recebido R$ 2.250 de doação da Direção Nacional do PCdoB e utilizado tais recursos com a locação de um veículo de propriedade de uma eleitora declarada do candidato eleito Rafael Nasa (PCdoB), mesmo partido da acusada. A ver isso aí.

LARGA O OSSO

O que Cordélia Torres está esperando para iniciar a transição para o mandato 2025-2028? Até agora não nomeou a equipe, que é um procedimento natural para garantir a continuidade administrativa, a transparência e o respeito à vontade democrática expressa nas urnas. Como a população deu um tchau para o grupo de Cordélia, a atual gestora parece ter dificuldade de desprendimento, o que mostra uma falta de compromisso com a transparência e a democracia.

RECADO

O governador Jerônimo Rodrigues mandou um recado para seus aliados sobre a reforma do secretariado: não indiquem candidatos a deputados. Quem entrar agora só sai em dezembro de 2026. O governo não quer ser incubadora pra mais ninguém.

QUEBRA-CABEÇA

Jerônimo vai ter trabalho para encaixar todo mundo que quer fazer parte do governo. Nas eleições municipais, PSD cresceu, PT cresceu, Avante, que mudou de oposição para situação, disparou e o MDB, fiel desde 2022, ressurgiu. Todo mundo quer um pedaço maior do bolo, mas o bolo segue do mesmo tamanho. Que trabalhão, hein?

DIVIDIDO NÃO DÁ

O PP deve penar para conseguir um espaço na reforma administrativa de Jerônimo Rodrigues. A indecisão da posição oficial da sigla, hoje dividida entre o petista e o prefeito Bruno Reis, tem criado resistência. Ou decide pra que lado vai, ou não vai catar absolutamente nada.

PEQUENO MANDACARU

Aparentemente, o MDB atribui seu sucesso nas eleições e o seu crescimento à mudança de base política e dizem não ter dúvidas sobre o progresso. Além disso, pelo partido, o líder do antigo grupo associado ganhou um apelido singelo e carinhoso de “pequeno mandacaru”, ele que, segundo Geddel, só joga o jogo dele e por isso tem perdido grandes aliados no grupo, inclusive um peixe grande de Brasília já sinalizou que vai sair dessa ai.

PROFESSORA DE VOLTA

Sumida dos holofotes, Dayane Pimentel pediu exoneração da Coordenação Nordeste da Embratur. Qual o motivo? A ex-deputada federal quer se preparar para as eleições de 2026 e quem sabe, retomar o mandato perdido em 2022.

QUEDA DE BRAÇO

Quando a prosa é secretariado, uma das brigas está sendo sobre o nome que ocupará a possível Secretaria de Esportes, que deve ser desmembrada da pasta de Promoção Social. A queda de braço estaria sendo entre dois tucanos, Téo Senna e Felipe Lucas, que juram que vão ser escolhidos para a nova pasta.

ENQUADRADA

O enquadrado da semana é o deputado estadual Pablo Roberto. Formadores de opinião na cidade acham que se ele não assumir seu mandato seria visto como um dos maiores traidores de Feira de Santana. Nos bastidores, a conversa é que se ele não honrar a vice-prefeitura para o qual foi eleito, não sai da “princesa do sertão” com mais de cinco mil votos na próxima eleição. Informações mais prestigiadas dão conta que ele poderia estar se rendendo ao PT, de onde sempre fez parte. Aguardemos os sinais dos próximos capítulos. Ainda existem esperanças que o deputado tenha juízo e não faça o L, pois isso seria imperdoável em Feira de Santana.