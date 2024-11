O Carrasco - Vivo ou morto?

VIVO OU MORTO?

A Vivo permanece campeã de reclamações pelo serviço de banda larga ofertado na capital baiana. No Reclame Aqui, tem gente que diz ter ficado até uma semana sem internet por pura incompetência da operadora e de seus técnicos. Outra pessoa relata ter ficado por 20 dias sem a banda larga, TV por assinatura e telefone fixo. A demora para a resolução dos problemas tem dado dor de cabeça para seus clientes.

CAIXA 3

Continua rendendo muito o baculejo que um advogado baiano tomou nas vésperas da eleição e a quantia transportada era menor do que aquela que foi despachada. Às vezes, as aparências enganam.

CADÊ O RAPAZ?

Alguém viu por aí Neto Guerrieri (Avante)? O amostradinho de Eunápolis que se dizia elegível gastou boa parte de seu patrimônio e agora culpa seus parceiros porque estes lhe garantiram que a vitória contra Robério Oliveira (PSD) seria por W.O. Tomaram um sapeca-iá-iá na Justiça e nas urnas. Informações que chegam ao Carrasco dão conta de que enquanto alguns comemoram, Guerigueri ainda está debaixo da cama, na sofrência.

BARBEIRAGEM

As operadoras de telefonia celular, bem como de internet móvel e fixa, precisam ficar atentas quando forem realizar algum tipo de manutenção, sobretudo em edifícios com diversos moradores. Muitas queixas chegam ao Carrasco, as quais relatam que quando os técnicos mexem nos fios dos postes na rua ou vão realizar serviços em alguma unidade (apartamento) acabam "desligando" o serviço dos demais. Ou seja, consertam de um lado e prejudicam de outro. Na hora de cobrar, a conta chega no final do mês sem erro.

PRIVILEGIADA

Como diz o ditado: "De grão em grão a galinha enche o papo". O Carrasco quer saber qual o motivo da tara do prefeito de Santaluz, Arismário Barbosa (Avante), pela ASCN Construtora. Só este ano, entre janeiro e outubro, foram seis aditivos em contratos com a referida empresa. O Carrasco está de olho!

FIO DESCONECTADO

Feira de Santana tem passado maus momentos na iluminação pública, com impacto direto nos índices de violência da segunda maior cidade do Estado. A Concessionária Conecta Feira está de mau a pior, não tem pago os funcionários e nem os fornecedores, além de não cumprir as cláusulas contratuais. Está um verdadeiro abacaxi para a nova administração que assume em janeiro. Não foi por falta de aviso. O Carrasco deu o primeiro alerta em 2021.

VEXAME

O clã dos Hage em Itapetinga causou graves estragos em todos os setores da cidade. A bola da vez agora, ou a falta dela, está no esporte. Sem dinheiro para viajar até Simões Filho, onde iria disputar um jogo do intermunicipal, a seleção de Itapetinga pediu ajuda ao prefeito Rodrigo Hage (MDB) e recebeu um sonoro não. O resultado disso foi um W.O tomado na partida e, consequentemente, a desclassificação. Que vergonha, prefeito!

ESPERTINHO

Outra denúncia recebida pelo Carrasco vem lá de Sobradinho, Vale do São Francisco. O prefeito reeleito, Cleivinho (PSD), só esperou as urnas fecharem para aumentar o próprio salário de R$ 25 para R$ 30 mil reais. Não surpreende que todo ano o Tribunal de Contas dos Municípios imponha ressalvas sobre as contas do amostradinho.

DESUMANO

Estudantes do município de Nazaré continuam sofrendo com o descaso no transporte escolar. Estudantes que precisam se deslocar para o IFBA de Santo Antônio de Jesus, por exemplo, sofrem com a falta de carro, muitas vezes por problemas de manutenção. Tem relatos de alunos que saem de casa para outro município às 5h30 da manhã e só conseguem voltar às 10h da noite. Um problema crônico que parece não ter solução. Só para lembrar, a atual prefeita Eunice Barreto (União Brasil) não conseguiu eleger a sucessora Isleide Prazeres. Tratou mal a educação? A população responde.

ENGOLE SECO

Mesmo com as peripécias na primeira gestão, o prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP) foi reeleito e deve continuar com as travessuras, visto que a última foi não ter ouvido a população na discussão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU). Para atualizar a diretriz, a gestão municipal contratou uma empresa por mais de R$ 1 milhão de reais. Haja dinheiro...

FUTURO TRAÇADO

Carlos Muniz já tem a maioria para se reeleger para à presidência da Câmara Municipal de Salvador. O líder do Legislativo soteropolitano busca a unanimidade, mas pode esbarrar em dois novatos da Casa. Eliete Paraguassu e Hamilton Assim, ambos do PSOL, só devem anunciar se vão apoiar Muniz ou lançar uma candidatura após o final do segundo turno. A estratégia, caso decidam pela disputa, é a de marcar território.

AUSÊNCIA SENTIDA

A ausência do ministro da Casa Civil, Rui Costa, no comício de apoio a Luiz Caetano em Camaçari, que contou com a presença de Lula, foi sentida. A falta foi justificada pelo governador Jerônimo Rodrigues, que informou que Rui estava em missão na China organizando os preparativos para a vinda do presidente do país asiático, Xi Jinping, e de quebra trazer mais investimentos da BYD para a Bahia. No discurso, Jerônimo falou em gerar mais 30 mil empregos.

ACABOU O MILHO....

Depois de flagrantes abusos de assédio eleitoral, com uso de nomeados e terceirizados para “turbinar” carreatas e caminhadas, a gestão do prefeito reeleito de Dias D'Ávila, Alberto Castro, começa a fazer o encontro de contas para evitar problemas com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Carros locados estão sendo devolvidos (menos os dos secretários), férias e diárias foram suspensas até fevereiro. A expectativa agora é pela lista de exonerações, já que a folha do primeiro semestre superou o limite estabelecido na lei orçamentária.

ENGANADOR

Outro prefeito que começou a dizer que pretende “arrumar” a casa é Jânio Natal, do PL. Depois de vencer a disputa no último dia 6 enganando a população de Porto Seguro, os canteiros de obras teatrais já foram desmobilizados. Na maior cara de pau, máquinas foram devolvidas e as pessoas logo viram que tudo não passava de enganação. Cansado, Jânio não descarta renunciar mais uma vez e colocar Paulinho Tôa Tôa para gerir a cidade. Isso, caso o TSE não impeça a diplomação da dupla. A tese que permite Jânio ser diplomado prefeito três, quatro, cinco, seis, ou quantas vezes quiser, todas sucessivamente, vem perdendo em todas as bolsas de apostas da capital federal. “O TSE e o STF não irão aceitar o argumento vindo da Bahia, de que um cidadão pode ser candidato e se diplomar sucessiva e eternamente, quantas vezes quiser, bastando renunciar para colocar um vice no poder”, teria comentado uma advogada de escol, que circula com desenvoltura nos tribunais superiores.

LULA, JANJA E O AZUL

Lula e Janja, presidente e primeira-dama, fizeram história em Camaçari, participando de um comício com o candidato petista à prefeitura, Luiz Caetano. Apesar da euforia e do momento histórico para a política local, um detalhe causou burburinho: a cor azul das roupas do casal presidencial, que remete ao candidato Flávio Matos. Ato falho ou provocação? Ficou a dúvida.

QUE HORAS ELA VOLTA?

Elisângela não esquentou a cadeira como deputada federal por muito tempo, mas não deve voltar para a SPM. Esse Carrasco recebeu informações de que a pasta deve mesmo ficar nas mãos de Neusa Cadore. O Palácio de Ondina, entretanto, não comunicou ainda para a secretária sobre a sua permanência, segundo parlamentares petistas, nem o destino de Elisângela.

PUPILOS I

Preocupado com o envelhecimento do PT, o senador Jaques Wagner já deu a ordem interna: quer renovação dos quadros do partido e gente jovem lançando candidaturas em 2026. Convocou seus menudos a lançar candidaturas e orientou Jerônimo a movimentar seus pupilos. O negócio vai ser organizar tudo sem gerar ciumeira nos velhos quadros petistas.

PUPILOS II

Enquanto tem gente que recusa todos os pedidos de seus líderes políticos por lançamento de candidatura, tudo que Éden Valadares gostaria seria o mesmo apoio de seus comandantes. Também integrante dos menudos, o dirigente sofre lidando com as confusões internas do PT Bahia e suas muitas tendências, mas queria mesmo era colocar seu nome nas urnas. E seria, de fato, um bom nome!!!

QUEM TEM CARGO, TEM MEDO

Fontes ligadas ao Carrasco relataram que as coisas na Comissao de Ética na Alba não estão andando por receio e falta de vontade. “Se a justiça não faz, não é a gente que vai fazer”. Primeiro, a comissão só foi criada por que a imprensa ficou no pé. Agora, sabe-se também que mexer com máfia tem os seus receios, mas não é só de parlamentar de organização criminosa que se vive a comissão, desde então já tem um deputado e uma deputada sendo investigados por aí, que podem virar réus. O Carrasco permanece de olho por aqui, como sempre…

EXEMPLO BAIANO

O apagão provocado em São Paulo após um forte temporal, que deixou milhares de pessoas sem energia por quase uma semana, trouxe à tona mais uma vez o debate sobre as privatizações e o papel das agências reguladoras. Em meio ao jogo de empurra entre a Enel, concessionária de energia elétrica paulista, Aneel e governos municipal e estadual, é oportuno lembrar do episódio envolvendo a concessão da travessia Salvador-Itaparica, quando o então governador e hoje senador Jaques Wagner, determinou a intervenção estatal. É simples, não cumpriu o contrato, cai fora.

O TROCADILHO AJUDA?

Tem jurista que vive em castelo racial se juntando com colegas de baixo nível para litigar contra o Estado da Bahia! E cantarola aos quatro ventos que possui influência nos tribunais. Até aí, nada de anormal. Agora, chantagear terceiros para tentar levar algum proveito e achar que o sobrenome pode levá-lo a algum lugar, às vezes, não dá certo!

A LUZ APARECEU

Barbacoa, em plena sexta. O homem da Luz, um príncipe e um empresário do Show Business. A pauta: o domínio da Bahia. Notícias, luzes, gás e festas, muitas festas. Haverá sinais.

O MAROLEIRO GOLPISTA V

O "Maroleiro Golpista do Seven Mares", conhecido na roda da malandragem pelo codinome de Peixinho “da rasgada” e “da backhand", após uma grande derrota para o grande Tubarão Vermelho e Branco, está em queda livre. O Carrasco apurou que os poucos clientes incautos vazaram e os demais peixinhos do grande aquário estão com as barbatanas de molho. Ou seja, o brocardo bíblico de que uma ovelha de má índole coloca todas a perder está ganhando força. Pois é, “quem se mistura com porcos, farelo come". Que show da Xuxa é esse!!

ENQUADRADA

A enquadrada da semana vai para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD. O homem que fala em “coincidências” é o agente político que pode fazer ruir o governo. Conseguiu criar o maior clima de confusão em Brasília e vai criar, anotem, uma nova Lava Jato. A operação “short circuit” anda a todo vapor e já larga com a supervisão do Supremo Tribunal Federal. Empreiteiros e banqueiros estão no olho do furacão. Quem viver verá.