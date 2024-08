O Carrasco – Fantasma do Mal

FANTASMA DO MAL

O genro de um famoso empresário do ramo de segurança prisional está sendo acusado de agredir sua própria filha e ameaçar sua ex-esposa. Na boca miúda, uma famosa fantasma “Gaspar” estaria por trás disso tudo, sendo comparsa destes absurdos. A Justiça tarda mais não falha. A polícia chegará e resta saber se eles ficarão presos no presídio daqui “odair”.

MINAS PARA TRÁS

A chegada da Bravo Motors na Bahia só foi possível porque o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, se atrapalhou nas palavras e desandou a falar mal da produção de carros elétricos no Brasil. Chateado com a vinda de BYD para Camaçari e perdido no discurso, o gestor mineiro dizia que a indústria prejudicaria a geração de empregos no Brasil. O palavreado incomodou a Bravo, que produz baterias de lítio, entre outras coisas, para carros elétricos. Era a oportunidade que Jerônimo queria (e aproveitou).

A PASSOS LARGOS

Chegou a este Carrasco informação que o cronograma do VLT de Salvador, diferente do que estamos acostumados em obras públicas, está adiantado. As empresas já estão nos canteiros, fazendo sondagem e terminando o projeto executivo. E a terraplanagem, antes prevista para iniciar em janeiro de 2025, deve começar ainda esse ano. O Subúrbio anseia por isso.

ÁGUA E ÓLEO

Em Itajuípe, sul do Estado, a confusa direção da Federação Brasil da Esperança local (PT, PC do B/PV) peitou todo mundo e definiu apoio a Si Dantas, que nas eleições de 2022 foi a voz de Bolsonaro e ACM Neto na cidade. Destino semelhante teve o PSD, que foi “entregue” de mão beijada para a candidata bolsonarista. A sorte é que os verdadeiros correligionários desses partidos e de todos partidos da esquerda na cidade estão firmes e fortes no projeto de reeleição de Léo da Capoeira, do Avante, que é o verdadeiro candidato do time de Lula, Rui Costa, Jerônimo e Jaques Wagner. Léo da Capoeira disputará em uma coligação composta pelo Avante, Podemos, PSB e MDB, do vice-governador Geraldo Júnior, um dos maiores entusiastas da reeleição do atual prefeito.

COM TODO GÁS

Não é de hoje que esse A TARDE alerta para os enormes prejuízos causados pela privatização da refinaria de Mataripe para o grupo Mubadala (aquele mesmo das joias). Em semana que o botijão de gás teve o maior aumento do ano na Bahia, números confirmam que tanto o gás quanto o diesel tiveram sua produção reduzida após a privatização, reduzindo mão de obra e comercializando produto importado em dólar. Por essas e por outras é que a Petrobrás tenta recuperar o controle da empresa. E que seja breve.

PARA, PARAMIRIM, VAI RECLAMAR PRA LÁ

Nesta semana A TARDE revelou que as contas da prefeitura de Paramirim haviam sido impugnadas pela União e a gestão local ficou de chororô. Em nota enviada à redação, a prefeitura alegou que já quitou os débitos junto à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), de 2013, com validade até 2021. Mas a cobrança consta na base de dados do Transferegov, sistema do governo federal voltado justamente para apontar inadimplências das gestões municipais com convênios federais. Não culpe A TARDE de mostrar à população as fragilidades da gestão. Vá reclamar em Brasília.

GRUDE INDIGESTO

E o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), continua com a implacável insistência em colar sua imagem ao candidato à prefeitura local, José Ronaldo. E olha que Zé queria mesmo era distância do Midas ao contrário, que deixou destruído tudo o que tocou em Feira. Corre dessa Zé!

ENSAIO

Em Ilhéus, a aliança entre Adélia Pinheiro, do PT, e Augustão, do PDT, tem sido vista como um ensaio governista para as eleições estaduais de 2026. Depois da trairagem do União Brasil com o PDT em Lauro de Freitas, Félix Mendonça Jr. tem dito nos bastidores que não estará com ACM Neto de jeito nenhum no próximo período eleitoral. Com base nisso, o governador já vislumbra o PDT ao seu lado na reeleição.

OPORTUNISTA

Surfando na onda. Assim está o prefeito de Seabra, Fábio Lago Sul (Avante), que desfruta do investimento de R$ 23 milhões feito à época da gestão Rui Costa (PT) no Governo do Estado, que investiu na Educação do município, com reformas e ampliações de unidades escolares, inclusive de tempo integral. Houve também o investimento de R$ 123 milhões na barragem de ‘Baraúnas’, que atende em maior parte o município, assim como investimentos em abastecimento de água. Diante de tudo isso, o ingrato gestor, que na última eleição não apoiou o candidato de Rui, o governador Jerônimo Rodrigues (PT), se diz arrependido pela escolha. Com tudo na mão, o mínimo que tem Fábio Lago Sul a fazer é administrar. Será que consegue?

DISCURSO ENOJADO

Até quando o atual prefeito de Salinas da Margarida, Wilson Pedreira (PSD), vai continuar tendo que vincular a fama de empresário a atual gestão. Tudo que o gestor fala, ele tem que relembrar o negócio que tem no município. Isso já cansou e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Com isso, ele tenta empurrar o filho, Nego da Coroa, na tentativa do herdeiro ser o próximo prefeito de Vera Cruz. Vida pública é uma coisa, vida privada é outra.

OLHARES ATENTOS

O Carrasco vai continuar de olho nas artimanhas da gestão do prefeito Genival Deolino, em Santo Antônio de Jesus. Dessa vez, o que chama a atenção é o empréstimo de R$ 45 milhões que teria sido pedido para requalificação da Feira Livre Municipal. Após um período de vista feito pela oposição, o empréstimo passa a ter que ser também direcionado às obras de pavimentação e drenagem. Há quem diga que é muito providencial receber um montante dessa dimensão neste período, já que os recursos poderiam estar sendo desviados para obras eleitoreiras. Fiscalização redobrada!

MARIA GASOLINA

O Carrasco pegou no pulo um esquema gigantesco de desvio de recurso público. Parece que está na moda o que alguns municípios têm feito ao desembolsar dinheiro para o abastecimento de carros roubados ou inexistentes. Santaluz e Jacobina são protagonistas dessa história, mas o Carrasco tem encontrado cada vez mais golpistas. Monte Santo também estaria sofrendo desse mal. Em breve, a polícia vai sentir o cheiro desse negócio, e não é de gasolina.

ABENÇOADO

E mais uma vez Santaluz está envolvida em algo nada abençoado. O Carrasco flagrou vários ônibus escolares em estado decadente no município. São veículos sem placa, batidos, sem identificação de transporte escolar e em estado crítico. Até um caminhão-pipa foi visto andando pelo município sem placa, mas o prefeito Arismário está mais preocupado em posar para foto ao lado do seu amigo Zenon, ex-prefeito da cidade, denunciado por acúmulo de cargo público. Só galera massa!

SEM APRENDIZADO

Parece que a vereadora Débora Régis não aprendeu nada com a experiência de seu novo líder político, em 2022, quando ele se declarou “pardo” e deu aquela confusão toda. Agora, em 2024, foi a vez de Debinha cometer o mesmo erro: branca, ela disse que é parda.

ACENO RELIGIOSO

Tanto Zé Neto quanto Luiz Caetano, ambos candidatos pelo PT em Feira de Santana e Camaçari, respectivamente, escolheram como vices representantes do movimento evangélico, num claro aceno do PT ao segmento no estado. Zé Neto optou pelo cantor Sandro Narizeu, do PP, enquanto Caetano escolheu a pastora Déa Santos, do PSB. Será que os petistas querem selar a paz com o "povo de Deus" e dos bons costumes na Bahia?

RECADO DO IMPERADOR I

O recado do imperador João Roma, na última semana, tem motivo. Nos bastidores, os bolsonaristas comentam que a nota proibindo alianças com petistas e comunistas foi uma tentativa de acalmar os ânimos e manter o comando do PL nas suas mãos. Drª. Raíssa Soares e Capitão Alden estão de olho na condução da sigla e não descartam um 'golpe'.

RECADO DO IMPERADOR II

A ordem de João Roma, que fala pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Bahia, não foi cumprida em Porto Seguro, deixando doutora Raissa “bufando” de raiva e aumentando ainda mais a vontade de “tomar” o partido no estado. É que por lá o PL aceitou o apoio feito quase oficial por integrantes da Federação Brasil da Esperança, que contempla o PT, PCdoB e PV. Ficou bem claro para a população local que vereadores e pré-candidatos desse trio partidário são verdadeiros bolsonaristas travestidos de esquerda. A militância raiz está pê da vida com um edil chamado Robson, do PC do B, que desfilou no final de semana com propaganda do 22, em grave descumprimento da determinação da Federação em âmbito estadual. Segundo apurações, o caso é de Conselho de Ética e Robson poderá ter sua candidatura cassada por infidelidade. Foi identificada também uma ex-secretária de nome Livia, cuja cúpula petista estadual já descobriu que é bolsonarista enrustida.

VIÚVA PORCINA

Tal qual a famosa Viúva Porcina, do clássico Roque Santeiro, Augustão voltou a ser petista sem nunca ter deixado de ser. O que acontece é que em Ilhéus ninguém entendeu porque ele aceitou tão fácil ser vice de Adélia Pinheiro, do PT, se ele saiu do partido justamente por não ter espaço para ser candidato a prefeito. Já os palpiteiros acreditam que o agora pedetista entendeu que a aliança com Valderico não teria futuro, muito menos sucesso nas urnas.

ESQUERDA RAIZ

O PCB resolveu voltar às urnas em Salvador, depois de décadas sem emplacar um nome nas eleições para prefeito. Um 'camarada' da legenda afirmou que a decisão de bancar a chapa Giovana/Cheyenne é parte de um processo de reorganização. Uma ala do partido caiu na real que para fazer revolução, precisa pelo menos ter um vereador na capital baiana, embora o feito esteja longe de ser atingido.

TERROR APIMENTADO

Mais uma vez, o presidente do Partido da Causa Operária (PCO), Rui Costa Pimenta, voltou a defender o Hamas e afirmou que o grupo extremista “não faz atentados terroristas”. Pimenta disse ainda que o Hamas tem o “direito de se defender como puder”. É bom lembrar que o PCO é defensor do Hamas desde o início da guerra na Faixa de Gaza. Para que tá feio!

O RIO SÓ CORRE PRO MAR

O nome do deputado estadual Robinson Almeida (PT) vem ganhando força para ocupar a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alba após a licença da deputada Maria del Carmen (PT). O nome, no entanto, desagrada alguns integrantes do colegiado que não desejam que o PT continue ocupando o colegiado mais importante do Legislativo. No fim, a gente sabe que o rio vai continuar correndo pro mar.

SANGUE NO OLHO

Os pré-candidatos a vereador de Salvador estão com sangue nos olhos. E a revolta agora é com Leandro Guerrilha, que tem praticado todo tipo de conduta para cooptar lideranças dos colegas, chegando até a atitudes violentas como destruir faixas dos concorrentes e ameaçar pessoas. Os mais revoltados prometem impulsionar um processo criminal onde a Polícia chegou a fazer busca e apreensão no gabinete do parlamentar espertalhão. Pelo visto vai ser chumbo trocado. E a cópia desse processo criminal já está em poder do Carrasco para a análise devida. Em breve novidades.

MARAÚ EM ALERTA

A população de Maraú está boquiaberta com uma decisão tomada pelo TCU, dando um inusitado “efeito suspensivo” em favor do ex-prefeito de Ibirapitanga, Isvaran Lemos Barcelos, já apelidado de Ravan Pinóquio, que mesmo pendurado na lista de inelegíveis quer comandar o orçamento de Maraú. Corre na boca miúda que o salto triplo carpado do TCU foi bancado por um madeireiro da região. Além de alerta, a população está decepcionada com o traíra, que é acusado de devastação ambiental no balneário de Barra Grande.

PEIXINHO ENGANADOR II

A última sacada do planejador financeiro dos SEVEN mares é captar investimentos para uma empresa de comercialização da cannabis. O pilantrinha está apostando no legalize geral e na implantação no território brasileiro do modelo adotado na Califórnia (USA). Uma pergunta está no ar: vocês já viram raposa cuidar de galinhas? Em breve, novidades sobre o peixinho enganador.

ENQUADRADA

A enquadrada da semana é na Sapore. Empresa do ramo de alimentação coletiva envolvida em transações suspeitas, desrespeito à legislação trabalhista e com inúmeras denúncias que colocam em xeque a qualidade das suas refeições, a Sapore estava tentando se capitalizar para poder lançar ações na bolsa de valores de São Paulo, a B3. Em 2021, o Sindicato dos Jornalistas e dos Radialistas de São Paulo protocolou denúncia contra a qualidade da comida servida no restaurante da Rede TV, após funcionários passarem mal e encontrarem insetos como baratas e larvas nas refeições fornecidas pela Sapore. Já na Rede Globo, a Sapore aumentou uma crise interna, causada por uma série de demissões, após uma colaboradora da Vênus Platinada encontrar um inseto em uma couve-flor servida no restaurante da emissora em São Paulo. Depois da revelação desses fatos, O Carrasco começou a receber denúncias sobre a alimentação do Hospital São Rafael.