O Carrasco – Os segredos de Dona Redonda II | A TARDE

OS SEGREDOS DE DONA REDONDA II

Na semana passada, o Carrasco revelou que Dona Redonda presenteou uma ex-amiga com rechonchudo contrato mantido às custas da Fundação que tomou para si, para que algumas memórias fossem esquecidas e outras preservadas. A revelação desta semana é que não foi apenas a ex-amiga a única presenteada com gordo contrato. Documentos em posse do Carrasco revelam que nossa protagonista tem engordado (no sentido figurado) a conta de alguns figurantes (e figurões) com contratos recheados, sem fiscalização e com aditivos sem fim. Tem gordura e muita fartura na área de manutenção de equipamentos, limpeza, vigilância, segurança e logística. As escolhidas são empresas sediadas em Pojuca-BA e recém criadas por seus ex-funcionários. E ainda tem muito Santo dividindo esse grande bolo. Este Carrasco revelará nos próximos capítulos quem são os verdadeiros atores desta trama.

AS APARÊNCIAS ENGANAM



Essa história da Fundação tem gerado grande repercussão e o que mais impressiona é a cara de pau de alguns atores envolvidos, que se fingem de Santos e se escondem atrás de familiares e laranjas, mesmo diante de tantas evidências de enriquecimento milagroso. Tudo financiado pela famosa instituição sem aparentes fins lucrativos. E ainda tem muito filho de Deus que se tornou milionário da noite para o dia às custas, não apenas da Fundação, mas de contratos com entes públicos, sobretudo na zona rural, sob a proteção paterna e com muita energia. Tem outros falsos Santos, como São Geraldo, que não poupa nem a mulher. Este Carrasco alerta: quanto mais personagens envolvidos, maior a chance de dançar na conhecida Quadrilha de São Pedro.

GIGOLÔ EM ITACARÉ



Chega o Carrasco documentos protocolados no CRECI e na Polícia Civil, que comprovam a atuação de um charlatão, réu em processos criminais em Brasília. Agora, ele arrota que é administrador e corretor de tradicional empreendimento turístico e imobiliário em Itacaré, anunciando e vendendo o que não tem e nem pode ofertar, porque não tem credencial profissional e jurídica para tal. Quando a força da lei chegar para o gigolô de Itacaré, não vai adiantar orar nem para São José.

ELITISMO YACHT CLUBE...BAHIA



Esta semana veio à tona o escancarado elitismo por parte do Yacht Clube da Bahia, que havia fechado uma "parceria" com o Esporte Clube Bahia - Associação, em torno de um suposto evento de travessia marítima a nado, mas que naufragou antes mesmo de ser anunciada. O acordo tinha sido antecipado pelo vice-presidente do clube nas redes sociais, mas o receio por parte da entidade náutica de uma "popularização" do local, com a presença dos sócios do Bahia, fez com que o acordo fosse cancelado e gerou revolta nas redes.

FAÇA O QUE EU DIGO



Nas redes sociais e nos outdoors da vida, o Colégio Módulo diz aos quatro ventos que é bom para o vestibular, que tem o código do sucesso para o ENEM, que por lá se formam cidadãos.

NÃO FAÇA O QUE EU FAÇO



A real é diferente. O Módulo é um modelo de exclusão. Alunos autistas, portadores de necessidades especiais, transtornos e dificuldades têm ampla proteção legal, mas por lá a Lei ainda não chegou. Vai chegar.

CORRE ELMO



A situação do prefeito Elmo Vaz, de Irecê, está de fazer vergonha. Como a gestão anda de mau a pior, a população tá indo cobrar dele pessoalmente, com direito a vídeos e fotos pra reforçar os pedidos e denúncias contra o gestor. Quando um prefeito já não consegue mais andar nas ruas e passa ser perseguido por moradores é o fim da picada. E é constrangedor para seu partido, o PSB, que possue quadros qualificados e acaba ficando exposto com o trabalho mal feito de Elmo. Ele não merece passar por isso. Os ireceences, muito menos.

IRECÊ À VISTA



Prefeito de Lapão por quatro mandatos, o deputado estadual Ricardo Rodrigues transferiu seu título de eleitor para Irecê. Estaria o parlamentar pensando no pleito de daqui a um ano? Pelo discurso, suas atenções estão voltadas apenas ao mandato na Alba. Porém, há quem evite ser vidraça até a conjuntura parecer mais favorável para um anúncio de pré-candidatura.

LADEIRA ABAIXO



Não é de agora que a cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, anda colhendo os frutos da má gestão de Vanessa Sena. Ainda que ela tente camuflar, posando nas redes sociais, a cidade começou a perder o apelo turístico para outras da região. A economia já está sofrendo e os moradores começam a reclamar. O último feito foi o cancelamento do Festival de Lençóis. Este, mesmo sendo um evento privado, mas que contava com recursos da prefeitura, foi cancelado nas buchas, pegando comerciantes e turistas de surpresa. Sena choramingou nas redes, que de nada adiantou. A falta de articulação política não sustentou a tradicional festa. Agora, cabe a ela pensar em outro feed para convencer a população que a gestão não vai mal.

ROSA MURCHA



As queixas não param de chegar a este Carrasco, sobre as empresas concessionárias do transporte coletivo urbano de Feira de Santana. A tal da "empresa Rosa" tem deixado a desejar. Costumam ser recorrentes os atrasos salariais e pagamento de vales refeição aos funcionários, sem falar na má conservação dos veículos e a baixa quantidade para atender a demanda. E o prefeito Colbert Martins segue conivente e com a caneta na mão.

SALA DE AULA OU FORNO A LENHA



Como se não bastasse o que aconteceu em Muritiba, que alunos precisaram levar papelão para servir como abano e aliviar o calor em sala de aula, em Santo Antônio de Jesus estudantes passaram mal com a situação da falta de ventilação de uma escola local, que precisou até suspender as aulas durante dois dias. Inclusive, o Carrasco tomou conhecimento que os aparelhos de ar-condicionado foram instalados, porém nunca foram ligados pois a rede elétrica não suporta. Os basculantes que existiam nas salas foram fechados, não existem janelas e os ventiladores continuam quebrados.

MAL PAGADOR



Pelas bandas de Jacobina, o prefeito vaqueiro, Tiago Dias (PCdoB) estaria em dívidas com os postos de combustíveis do município, os quais já teriam barrado o atendimento de abastecimento aos veículos da Prefeitura. A consequência disso foi uma ambulância flagrada, em vídeo recebido pelo Carrasco, sendo empurrada em via pública, em "pane seca". Lamentável!

QUEBRANÇA



Prática comum em muitas prefeituras baianas, a demissão de funcionários no fim de cada ano pode ser antecipada. A medida, que visa compensar estouros orçamentários e blindar os gestores do enquadramento na lei de responsabilidade fiscal, este ano encontrou uma desculpa que caiu como uma luva. Prefeitos estão alegando as perdas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) como razão para os cortes. Ocorre que o presidente Lula já garantiu a manutenção dos valores, reduzidos por conta do censo e da queda na arrecadação, nos mesmos patamares de 2022. Só falta o Congresso aprovar.

EMBATE I



O Congresso Nacional insiste em bater de frente com o STF. Depois da Câmara pautar a discussão da união homoafetiva, ignorando decisão da Suprema Corte, agora o Senado, em tempo recorde, avalizou a decisão dos deputados e estabeleceu o marco temporal para demarcação de terras indígenas, batendo de frente, corajosamente, com o julgamento do tema na Corte. Recentemente, logo depois que o STF começou o julgamento da descriminalização das drogas, o Senado iniciou um Projeto de Lei para emparedar os julgadores. O bom mesmo é cada um ficar no seu quadrado, senão, já sabemos, é guerra à vista.

ENQUADRADA



Uma promotora, velha conhecida do Carrasco, andou “mordendo e assoprando” e, por isso mesmo é que merece a enquadrada da semana. Um recente evento sobre mudanças climáticas ocorrido em Brasília contou com brilhante palestra de renomado jurista baiano, dos poucos sem extremismo, radicalismo e alarmismo ambiental, mas pautado pela Constituição e pela ciência. Lá pelas tantas, isso gerou elogios e uma ciumeira de alguns membros do MP que se acham donos das pautas ambientalistas, quando a querida promotora ora enquadrada, baiana e travestida de Greta, pela frente era só afagos ao mestre e pelas costas disparou fake news sobre ele em grupelhos privados, no pior estilo lava-jato de ser. Foi-se o tempo dos promotores paladinos da moral e da defesa ambiental. Suas máscaras caíram e o CNMP já está de olho nessa verdadeira metamorfose ambulante. Com tudo provado, que situação desconfortável a promotora duas caras ficou, hein?