O Carrasco: Sem via na estrada

SEM VIA NA ESTRADA I

Choveram reclamações para essa coluna sobre as BR-324 e BR-116 por conta dos festejos juninos. Com as estradas cheias e o movimento intenso nos pedágios, os motoristas conseguiram constatar o desserviço da ViaBahia, concessionária que opera essas rodovias desde 2009. Mas mesmo reajustando os valores de pedágio e virando alvo de discussões na Câmara Federal, os investimentos nas estradas parecem não acontecer.

SEM VIA NA ESTRADA II

O que mais chama atenção do usuário é que até no trecho próximo às praças pedagiadas o asfalto apresenta buracos e desnível que leva risco aos motoristas e que escancara quanto o dinheiro do consumidor está indo para o ralo. Sem sinalização devida e em péssimas condições, as estradas de responsabilidade da ViaBahia são um retrato de como os consórcios precisam ser repensados, fiscalizados e punidos por não oferecem o que lhe é obrigação. Com a palavra o TCU!

REFEIÇÕES COLETIVAS 171

O Carrasco recebeu um dossiê sobre as traquinagens de uma trupe de Campinas. O material cabeludo envolve fraude contábil, trabalhista, fiscal e de debentures. A coluna está preparando uma série de matérias bombásticas, mas infelizmente não vai ser o único veículo de comunicação trabalhando na tese. São tantas falcatruas que a bomba nuclear vai implodir os executivos e ex-garçom do “Uruguaio”.

PICARETAS DE CAMPINAS

Esse povo de Campinas, conhecido por seus golpes na aquisição de empresas, tem um ex-garçon e sua turma de baba ovo, que atacaram novamente, desta vez no mercado de facilities. Essa tentativa deverá ser a última, já que um dossiê das traquinagens está passando de mãos em mãos no mercado. O Carrasco descobriu que a empresa de refeições coletivas não é seria, além de ser acusada de péssima prestação de serviços.

MAPA DA MINA

Os departamentos municipais de trânsito encontraram o mapa da mina para arrecadação. O que não falta é investimento em tecnologias para flagrar as infrações de motoristas. Na semana passada, por exemplo, duas blitz foram observadas na movimentada Avenida Garibaldi. Aquela ali em frente ao Detran, que é diária, já nem se fala mais. Agora, até na boca da Rodoviária a Transalvador anda marcando cerrado e por motivos, muitas vezes, banais. Uma máquina de fazer dinheiro.

CENSURA ÀS PESQUISAS

Depois do caso de Porto Seguro, onde o Republicanos local tentou censurar uma pesquisa do portal Bnews - que aponta a vitória esmagadora de Claudia Oliveira (PSD) em Porto Seguro -, agora foi a vez do União Brasil de Itajú do Colônia, cuja pesquisa foi contratada pelo site Políticos do Sul da Bahia. A pretensão, todavia, esbarrou na coragem e técnica do juiz local e depois no entendimento do desembargador Ricardo Maracajá, do TRE/BA, que negou a liminar e permitiu a divulgação do levantamento que aponta pela vitória, se a eleição fosse hoje, do empresário Elder Fontes, um forte aliado do senador Otto Alencar e do deputado federal Paulo Magalhães.

DE VOLTA À CARGA

Depois de muita demora, saiu o parecer da Central de Apoio Técnico (CEAT) do Ministério Público Estadual, acerca da vistoria feita pelo Inema na Tronox, a fim de apurar o descumprimento do TAC firmado em 2012 para controle do lançamento de rejeitos tóxicos no lençol freático da comunidade de Areias, em Camaçar. As irregularidades não só foram constatadas como novas informações serão solicitadas à Tronox e ao Inema, segundo apurou esse Carrasco. A partir desses dados serão adotadas novas providências. Vem chumbo grosso por aí!

A PONTE

O consórcio responsável pela ponte Salvador-Itaparica precisa abrir o olho. Nas últimas declarações, o governador Jerônimo Rodrigues tem demonstrado insatisfação com a demora na resolução dos problemas e já sinalizou que não descarta fazer o mesmo que fez com o VLT: cancelar o contrato e licitar de novo.

UNS CHORAM, OUTROS RIEM

Alvo da operação El Patrón, o deputado Binho Galinha não parece estar preocupado com o seu futuro na Justiça. No São João, o parlamentar mostrou que ainda está na ativa e financiou um paredão automotivo na cidade de Castro Alves, com direito até a exibição do seu número usado na urna. Enquanto a sua mulher chora apresentando diversos recursos na Justiça e recebendo várias negativas, ele sorri tranquilo.

OPERAÇÃO TAPA-BURACO

A prefeitura de Barreiras foi pega no pulo pelo TCM por irregularidades em concorrências públicas milionárias de dois contratos direcionados à execução de serviços de pavimentação. O prefeito queria lucrar em cima da contratação de empresas para realizar operação tapa-buraco e recuperação de pavimento. Boatos que tem gente passando por lá até hoje e furando pneu porque tem buraco que já está do tamanho de uma cratera.

SEM SAÍDA

Deu ruim para o prefeito de Itapetinga, Rodrigo Hage (MDB), que teve mais uma derrota na Justiça. A maioria dos ministros do STJ rejeitou o recurso do prefeito, que buscava reconhecer irregularidade na ação por crime de licitação no Tribunal de Justiça da Bahia. Hage teria facilitado contratações das empresas de coleta de lixo Qualymulti Serviços Eireli - ME e Damasceno e Batista LTDA-EPP. Ainda houve a história de um saque realizado na boca do caixa no valor de R$ 10 mil reais, de acordo com provas colhidas pelo Ministério Público do Estado da Bahia. O bicho pegou!

CARA DE PAU

A cara de pau de alguns gestores municipais exagerando na autopromoção nessa época de campanha política não deixa de ser curiosa. Desta vez foi o prefeito de Santa Rita de Cássia, José Benedito Rocha, que vinha associando o seu nome às ações e propagandas oficiais feitas pela Prefeitura. Se ele achou que ia ter caminho livre, o TCM já chegou junto. Mandou rapar as entradas de "Zezo Aragão" e manter a isonomia da publicidade do município. Ponto para o tribunal.

LENTIDÃO

Em Feira de Santana um parlamentar tem cobrado a presidente da Câmara Municipal, Elenita Mota, pela leitura e votação de um projeto de lei apresentado há três meses na Casa. A matéria pede a concessão de meia passagem para estudantes de escolas técnicas e profissionalizantes. De acordo com o autor do projeto, vereador José Carneiro, a ideia beneficia mais de 3 mil estudantes que precisam do benefício. Aparentemente beneficiar o povo não está no horizonte feirense.

VALENTÃO DA CHAPADA

Um imbróglio tem envolvido o nome do filho do ex-prefeito e atual pré-candidato a Prefeitura de Wagner, Chapada Diamantina. O filho do ex- gestor, Natã Garcia, conhecido como Natã Jr., é acusado de agredir uma jovem de 19 anos durante uma festa no Assentamento São Sebastião, localizado no povoado conhecido como "Pega". A jovem apareceu em redes sociais exibindo os hematomas em fotos. Resta saber se o pai do agressor vai poder ser candidato no município, já que se encontra aparentemente inelegível, ou se vai repassar a missão pro filho, que já mostrou toda sua aptidão pra gestão com esse tipo de comportamento.

SEM NOÇÃO

Alguns “aspones“ da Prefeitura de Mata de São João ficaram chateados com a denúncia de falta de gesso para imobilização no hospital municipal. Alegam que gesso tem, só falta o profissional para aplica-lo. Aliás, o hospital não conta com ortopedista, que só atende na policlínica em horário administrativo. Com isso, a gestão local, que deixou as ambulâncias do Samu sem condutores após o fim dos contratos, inova mais uma vez e cria a fratura com hora marcada.

MAL ESTAR

O racha no diretório municipal do PT em Dias d´Ávila deve provocar uma situação no mínimo inusitada. Preterida pela executiva estadual, Rose Requião (PSD), que se apresentava como a novidade do pleito, deve assumir a vice na chapa encabeçada pelo deputado estadual Raimundinho da JR (PL). Ambos estão na base do governador Jerônimo, mas digitar o 22 de Bolsonaro na urna pode levar alguns ex-petistas a passar mal na cabine de votação. Será que confirmam?

ENROLADO

A situação eleitoral em Eunápolis está cada dia mais conturbada para Neto Guerrieri, pré-candidato do Avante. Depois de arrotar aos quatro cantos que estava limpinho para a disputa com Roberio Oliveira e Cordélia Torres, Guerrieri “se lembrou” das contas de 2015, que foram rejeitadas em 2018 pelo TCM e pela Câmara Municipal. Teve que sacar seu plano derradeiro: entrar com uma ação prescrita, porque ajuizada depois de cinco anos e meio do Decreto Legislativo de rejeição. Como o juiz local prontamente recusou a liminar, Gueriqueri, como tem sido apelidado na cidade, correu para o Tribunal de Justiça da Bahia. Uma desembargadora já se declarou suspeita e saiu da causa alegando foro íntimo, fazendo com que os recursos fossem redistribuídos para uma colega com fama de muito dura. A ideia de Guerigueri é convencer o TJ de que mesmo sendo notificado pessoalmente e por publicações no Diário Oficial, o procedimento de suas contas seria nulo. Conta outra né seu Neto!

O SOZINHO

Quem vai ficando cada vez mais isolado é Mário Alexandre, o Marão de Ilhéus. Por exemplo: o vice-prefeito ilheense Bebeto Galvão não vai com o candidato de Marão à sucessão e tem tudo para se juntar a Adélia Pinheiro nas eleições de 2024. Mesmo sendo do PSD, a atual gestão de Ilhéus não deve ter o apoio de mais ninguém na base governista. É mais um barco afundando.

A ISOLADA

Ró Valentim conseguiu se fazer pré-candidata da federação Brasil da Esperança em São Francisco do Conde. Mas só oficialmente. Na prática, as principais lideranças da esquerda na cidade apoiam a reeleição do prefeito Antônio Calmon, incluindo os petistas Rosemberg Pinto e Vanessa Dantas. Nos bastidores, outros partidos da base de Jerônimo, como o PSB, já sinalizaram apoio a Calmon. O Avante, partido pelo qual o deputado Sargento Izidorio conseguiu ser o mais votados nas duas últimas eleições na cidade, foi o primeiro a colar no prefeito, que parece nadar em céu de brigadeiro.

REELEIÇÃO COMPLICOU

Por falar em São Francisco do Conde, quem pode vir a ter graves problemas eleitorais é o vereador Marivaldo Amaral. O vereador foi condenado por ato doloso de improbidade administrativa com ressarcimento ao erário e recorreu ao TRF da 1ª Região. Por lá, onde o MPF opinou pela manutenção da sentença condenatória, se o caso for julgado as chances de Marivaldo de reeleger vereador caem por terra. O Legislativo perde, porque era certa a recondução de Marivaldo como vereador combativo.

NAS MÃOS DO POVO E DE DEUS

O cavalo do cão da Câmara Municipal de Salvador joga duro e não abaixa a cabeça nas sessões, sempre votando com coragem e independência. Na correria da pré-campanha ele deu uma sumida da Casa e chegou a incomodar uma vereadora que fez um alerta amigável a ele. Em resposta, ele disse: “Meu lugar é na rua com o povo neste ano eleitoral”.

SE A MODA PEGA?

Depois do antigo exímio bolsonarista, Tito, que de repente virou um seguidor da esquerda em Barreiras, agora é a vez do presidente do PL de Coaraci, que retirou a pré-candidatura para apoiar nome do PT. A moda de virar folha parece que emplacou.

EU FICO FRAQUINHO

Inclusive, a trajetória do PL baiano mostra como o bolsonarismo realmente tem dificuldades de emplacar no estado. Dos 20 partidos que a sigla elegeu em 2020, apenas UM irá disputar a reeleição pela legenda. E esse UM já andou tentando se chegar pra perto do governador, que lhe deu um pitaco ao dizer que vai apoiar gente que andou ao seu lado em 2022. E olha que o partido de Jair terá o maior tempo de tela e o maior valor no fundo eleitoral deste ano. Será que esse dinheiro vale o desgaste...?

CERCO APERTADO

Com a aprovação, pelo Senado, do Projeto de Lei Complementar conhecido como Marco Temporal das Seguradoras, as mesmas já estão com a pulga atrás da orelha, pois ficariam proibidas de cancelar unilateralmente os contratos. A prática estava sendo comum, só que o cerco já se aperta para tais empresas que só pensam no lucro.

SETE RAZÕES PARA NÃO INVESTIR – XXIII

O Carrasco vem pela vigésima terceira vez alertar os investidores da Baía de Todos os Santos que o planejador financeiro dos SEVEN mares está numa maré de azar, já que o peixinho da “rasgada” e do “backhand“, bem como sua coligada BAD GIRL, que juntos ocasionaram muitos prejuízos por onde passaram, principalmente com os investidores incautos, agora estão pensando nas atividades etílicas do período junino, a fim de esquecerem um pouco as preocupações advindas das peripécias de ambos. Fontes seguras dizem que uma das Torres da famosa avenida financeira de Salvador está em pânico com o desprestígio deles, que não foram sequer vistos nos arraiais deste período junino. Até a próxima semana.

ENQUADRADA

O selo semanal da coluna vai para ela. A Via Bahia, maior empresa controvertida que vem causando um caos no serviço que deveria ser de boa qualidade. Quem viajou no São João e no São Pedro pôde ver de perto a patifaria que é a concessão dessa empresa. A base do governador Jerônimo Rodrigues precisa atuar urgente junto ao governo federal para que essa concessionária seja banida da Bahia. Já deu! Agora só CPI na Via Bahia pode resolver esse assunto.