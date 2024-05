Quem puxa os seus... | A TARDE

QUEM PUXA OS SEUS...



O G8 foi no passado uma combinação letal. Passados alguns anos, os problemas ficaram para trás e a turma se emendou, cada qual tocando seu negócio. Porém, a lição não serviu de exemplo para um sucessor de um dos membro do grupo. O “Juvenil”, anos depois, tenta reinventar o modelo de ataque aos cofres públicos, desta vez se concentrando na Educação. Com a evolução tecnológica que aconteceu nos últimos anos, a inteligência artificial já rebatizou o G8 de “J.INHO”.

DA MANGA ROSA



“Tu vens, tu vens, eu já escuto teus sinais…”. Inspirado na música de Alceu Valença, um vendedor de livros está com o destino anunciado. Uma visita da Polícia Federal! São tantas as estripulias e peripécias referendadas pelo seu velho vizinho, que juntos desafiam a lei, dando tapa na cara do perigo. Com o novo “cheiro” que começa aparecer no ar, é provável que até pão de queijo mineiro terá na marmita da papuda.

TEM BOI NA LINHA



Chega a esta coluna que o Grupo da Montes Rodovias, que é dono da Concessionária Bahia Norte, adquiriu o controle acionário da Concessionária Litoral Norte. Mas para concretizar a aquisição é necessária a validação do Governo e esta estaria longe de acontecer. Isso porque o atual presidente da CBN tem uma péssima relação com a Secretaria de Infra-estrutura. Considerado por muitos como 'cavalo do cão', funcionários e fornecedores o veem como um péssimo gestor, que tem diversas passagens de reclamação entre seus colaboradores. O rapaz teria galgado o cargo após demitir diversos colegas insinuando para o conselho mentiras e ilações daqueles que estavam na sua rota de ascensão. O clima interno é de terror e tem sobrado até para a gestão da Agerba, para a qual o dito cujo destila veneno e fofocas. Para que tá feio!

PAGANDO PRA VER



Fontes ouvidas por esse Carrasco deixam claro o risco de contaminação em massa por produtos altamente tóxicos, no caso de a Tronox ser atingida por uma enchente apenas parecida com a registrada no Rio Grande do Sul. Cabe aos entes públicos, em todas as esferas, prevenir e adotar providências capazes de minimizar o impacto de uma intempérie dessa magnitude, que como se tem dito, tende a se tornar algo muito mais frequente. Enquanto isso a empresa segue suas operações, com barreiras hidráulicas montadas com sacos de areia, à espera de uma cheia que mais cedo ou mais tarde virá.

COM A BARRIGA



Após a desculpa esfarrapada de que toda a documentação da empresa se encontrava numa copiadora, enquanto as cópias se encontravam na sede da mesma, a Fundação José Carvalho e a Ferbasa conseguiram tirar o juiz Marcelo de Almeida Costa, da comarca de Pojuca, do sério. Diante do relato da oficial de justiça de mais um mandado de busca e apreensão não cumprido no processo movido pelo único herdeiro da empresa e de não remeter os documentos no dia 14, como prometido, o magistrado determinou que o Ministério Público do Estado da Bahia investigue a resistência da empresa e concordou em receber cópias autenticadas. O prazo de entrega se encerra dia 28. Tic, tac...

PRESENTE DE GREGO



No mês que vem, a empresa CCR, responsável pelo metrô de Salvador, irá completar 10 anos de operação na capital acumulando uma lista de reclamações. Entre elas, vagões sujos e com barulhos de falta de manutenção, além dos constantes transtornos com os atrasos por conta dos roubos de fios. Com uma política enganosa de que o cliente está sempre em primeiro lugar, a CCR chegará a uma década de serviços prestados sem cumprir com a expansão do transporte até Lauro de Freitas e sem ser uma excelência naquilo que lhe cabe entregar. E o usuário, oh!

SEGURA O LEME



O laboratório Leme anda entrando na lista dos laboratórios que não devem ser procurados pelos pacientes. A ocorrência da vez impacta diretamente os usuários do Planserv. Estes, foram procurar o laboratório cuja lista de convênios divulgada no site oficial informa a aceitação do Planserv. Mas ao baterem à porta, são informados que o plano não é mais aceito pelo Leme. A relação com os planos é uma questão de direito dos laboratórios - que podem ou não aceitar um convênio. Mas fake news que prejudica o paciente e o faz se deslocar até uma das unidades para ter a viagem perdida, é um desrespeito e descaso com quem sustenta os seus serviços.

NA PONGA



Uma verdadeira mise-en-scène foi feita pela vice-prefeita de Inhambupe, Izabel Silva, que convidou a população local para o "ato de filiação partidária" ao Partido dos Trabalhadores (PT), já que pretende disputar a prefeitura. Acontece que após as certidões de filiação partidária da vice prefeita virem à tona, foi descoberto que Izabel nunca se filiou ao PT. Tá querendo pongar é?

SEM RESPOSTA



A prefeita de Ibititá, Nilva Barreto (PSD) vai ter que se explicar diante das denúncias, inclusive as que estão na esfera dos tribunais. A última foi a de um ex-controlador do município, que teve o nome usado, de acordo com ele, indevidamente em documentos oficiais. O Carrasco ficou curioso sobre a intenção da prefeita.

EMBOLOU



A coisa ficou embolada no meio de campo lá em Juazeiro. Três candidatos da "Federação PV, PT e PCdoB" colocaram o nome na mesa e afirmam que vão ser candidatos à Prefeitura do município. O grande lance é que apenas um candidato pode disputar o pleito pela Federação . E aí? Vai ter racha?

SOBROU PRA TU, ITABUNA



Depois de declinar do páreo nas cidades de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, por ver que não teria chances de conquistar tais municípios, o PL quer se aventurar em Itabuna de qualquer forma. No entanto, a terra do saudoso Fernando Gomes tem prefeito que é forte candidato à continuidade e não abrirá margem para aventureiros como é o caso do engenheiro Francisco França.

O GARI DO OESTE BAIANO



Zito Barbosa foi pego no pulo jogando detritos onde não devia. O prefeito queria transformar Barreiras em um verdadeiro lixão a céu aberto. O babado foi tanto que ele ficou proibido de sair da cidade por mais de 15 dias para não esquecer o que aprontou, aí ficou recolhido de castigo para realizar o mínimo do dever de casa como gestor, cuidando da cidade.

DE BOQUINHA EM BOQUINHA



Pelo visto, a prefeita de Juazeiro liberou geral para os servidores saírem arranjando outros empregos e acumularem uma graninha a mais. A gestora conseguiu ter a proeza de ter mais de 20 trabalhadores da sua asa com acúmulo ilegal de empregos públicos. Ainda diz-se por aí que também há servidores com acumulação ilegal de pensão militar. Que coisa...

JUSTIÇA DE OLHO



O TSE analisou e decidiu pela cassação de mandatos de vereadores do PSB no município de Central por fraudarem a cota de gênero nas últimas eleições. Com isso, a chapa completa do partido foi cassada devido as candidaturas fictícias de mulheres da cidade.

AS PREFERIDAS



Um passarinho contou a este Carrasco que o governador Jerônimo está muito feliz com os desempenhos das secretárias de Saúde, Roberta Santana, e de Educação, Rowena Brito. As duas estariam entregando os resultados que ele esperava para as pastas. A primeira, desde o início da gestão; e a segunda, no pequeno período em que está no posto.

DECEPÇÃO



O governador Jerônimo Rodrigues, segundo comenta-se, não está feliz com os desempenhos dos petistas Patrícia Pataxó, na Superintendência de Políticas para os Povos Indígenas, e de Nivaldo Millet, na Coordenação-Geral de Políticas para Juventude. Os dois postos foram criados pelo atual governador, que esperava mais novidades e ações estratégicas.

TRAIDOR DA CLASSE



Rui Oliveira, presidente da APLB, ganhou a fama de traidor da classe dos professores, após o episódio da votação dos precatórios da categoria, na última semana. O título, que não agradou nem um pouco o líder do grupo, já saiu das paredes dos sindicatos e circula entre todos os educadores indignados, que afirmam que o diretor só pensa e só olha para o próprio umbigo.

CAVALO PARAGUAIO



O fantasma do cavalo paraguaio assombra a candidatura de Waldenor Pereira, meses depois da conversa ter sido enterrada pelos aliados. A aposta de pessoas ligadas ao político é de que o deputado petista só vai empolgar no início e naufragar na reta final. Dentro do partido, a escolha sequer foi unanimidade.

CADÊ O QUÓRUM?



Mais uma vez, não tem sido novidade, a Alba enfrentou problemas na hora do quórum. Sempre em dia de votação, com Zé Raimundo (PT) no comando da sessão. A oposição tem feito seu jogo, o G-8 também bota as cartas na mesa. Só fica feio pra quem faz parte do governo, que volta e meia tem vacilado e faltado. Cartão vermelho.

PORTAS FECHADAS



No Palácio Thomé de Souza, algumas portas estão sendo fechadas para alguns vereadores. Os do PL são os que mais acumulam queixas sobre a falta de atendimento às demandas. Alguns alegam grito de vitória antes do tempo, já outros negam. Cuidado, quem muito sobe no salto uma hora cai.

TROCAÇÃO



Nas avenidas do Centro Administrativo da Bahia (CAB) o cenário se repete. Os novos deputados governistas cansaram de dar chutes nas portas das secretarias na incessante busca de suas demandas e resolveram cruzar os braços, dando o troco nas votações dos projetos na Alba. Ora ora, se continuar assim, vamos sentir um cheirinho de racha.

GATO FELIX DE PAULO AFONSO



Jean “ROUBert” Felix Netto é um vereador de Paulo Afonso cujo caráter é muito questionado. Suas atitudes políticas são caracterizadas por certa flutuação entre situação e oposição. Arranjos e benesses definem sua posição “lá e low” na Câmara de Vereadores local. Depois de fazer parte do governo do então prefeito Luiz de Deus, que descobriu coisas horríveis sobre o edil, o mesmo passou a atuar lado a lado com Mario Galinho, aquele que é acusado de gravíssimas agressões contra um opositor. Galinho é aquele tipo de político sem ideologia, que apoiou Bolsonaro e agora, como já registramos, diz que é do Time de Lula. Galinho e “ROUBert” são farinha do mesmo saco.

SETE RAZÕES PARA NÃO INVESTIR - XVIII



O Carrasco vem pela décima oitava vez alertar aos investidores da Baía de Todos os Santos que a CVM, visando preservar os interesses daqueles que atuam no mercado de valores imobiliários, meteu a lupa em um planejador financeiro que atua em uma empresa localizada nas Torres Gêmeas de uma avenida importante de Salvador. Informações de quebra de sigilo dos nomes dos investidores e indução em aventuras de criptomoedas estão sendo investigadas profundamente. Enquanto isso, sem se preocupar com o patrimônio alheio, o peixinho da “rasgada” e do “backhand “ e a sua coligada estelionatária continuam operando em alta. Pois é, como nos ensina o dito popular: todo dia sai na rua um otário e um esperto. Se eles se encontram, a bagaceira está formada. Até a próxima semana!

ENQUADRADA



O selo semanal do Carrasco é novamente dele, Tiago Fontenelle Brasileiro. Depois que a coluna passou a noticiar suas peripécias usando indevidamente o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia, não é que o cidadão passou a ameaçar meios de comunicação? O pior vocês não sabem, ao invés de fazer a investida em nome próprio, o arquiteto, uma vez mais, utiliza indevidamente o honrado nome do CAU/BA. Atenção Fontenele, se o senhor fez algo de errado e é criticado pela mídia, tome suas iniciativas em nome próprio, mas não se esconda atrás do Conselho que infelizmente tem sido vítima de suas ações. Se quer tomar alguma providência o faça em seu nome e não envolva a Entidade, que nunca foi criticada. A birra é com sua gestão. Aliás, é bom que se registre que o Carrasco descobriu que até o vice-presidente já de algum tempo não mais se compactua com as aventuras jurídicas que o CAU/BA, sob o comando de Tiago Fontenelle, passou a adotar na cidade de Salvador.

Publicações relacionadas