Tratamento diferenciado | A TARDE

TRATAMENTO DIFERENCIADO

Representantes da indústria de pigmentos Tronox continuam se beneficiando da omissão do Inema, que só admite entregar os laudos comprovando a regularidade das licenças ambientais concedidas depois do Carnaval. Enquanto isso, já reforçaram seu quadro de advogados e estariam contratando uma agência de gestão de crise. Prestação de contas mesmo só para os moradores da orla de Jauá e Arembepe. Na próxima quarta, a empresa apresenta o monitoramento marinho da faixa litorânea compreendida pela empresa. Aos moradores de Areias, onde não quebra o mar e as pessoas morrem de câncer e doenças respiratórias, nenhuma satisfação quanto à contaminação do solo e do lençol freático.

INEMA E ALBA AINDA OMISSAS

Enquanto isso, a coletividade e os moradores seguem à espera de alguma providência do órgão ambiental do Estado da Bahia, responsável por monitorar e fiscalizar a fábrica da Tronox. Outra que deve satisfação é a Comissão de Meio Ambiente da Alba, cujos deputados faltosos da Comissão de Meio Ambiente ainda não votaram o requerimento de audiência pública proposto pelo deputado Matheus de Geraldinho, que também precisa agir para que se cumpra a sua pertinente providência. Pelo menos, os tais estudos, planos de recuperação de meio ambiente, relatório de controle e monitoramento da poluição do ar, dos recursos hídricos e do cumprimento das condicionantes precisam aparecer.

PARADA CÍVICO-MILITAR I

O cerimonial do Governo do Estado da Bahia está de cabelo em pé para organizar a parada militar no CAB, na próxima semana, consequência da alternância de poder com a viagem de Jerônimo para Dubai. O esforço máximo é para viabilizar as famosas clarinetas embandeiradas utilizadas na Idade Média para receber autoridades eclesiásticas e membros da monarquia. Os antiquários estão em polvorosa, porque não existe no mercado a quantidade de instrumentos de sopro exigida pelo soberano.

PARADA CÍVICO-MILITAR II

Além da confusão para o cerimonial, a coisa ficou mais complexa. Um aprendiz quer ocupar o Palácio de Ondina durante o período de sua interinidade como chefe do Poder Executivo. Não fosse o desconforto do pedido, Ondina não tem estrutura para abrigar toda a parafernália de segurança que o substituto trás com ele. Quem também terá de aumentar o efetivo é a Transalvador, pois o fuzuê no trânsito da capital deve aumentar com a quantidade de batedores e veículos personalizados pelas já engarrafadas vias públicas.

ADEUS, ACELEN

A recompra de parte da refinaria de Mataripe (ex-Rlam), que pertencia à Petrobras e foi privatizada na gestão anterior, é uma possibilidade. A informação partiu do próprio CEO da petroleira, na última sexta, 24. A notícia já mexeu com a cabeça dos Ali Babás e, principalmente, com a dos baianos, que contam os dias para o Grupo Mubadala partir. Os altos preços cobrados nos combustíveis vêm gerando o rombo e o desagrado no bolso dos motoristas. A farra do Sheik por aqui está com os dias contados!

PRÁTICA SUSPEITA

Vários relatos de motoristas do UBER colocam a empresa numa situação complicada. Segundo os profissionais, a empresa não estaria repassando as gorjetas que são dadas pelos passageiros. Nas redes sociais, vários motoristas estão relatando o mau feito do aplicativo e mostrando vídeos que atestam que valores repassados e registrados na plataforma, não caem na conta do motorista. Esse dinheiro está indo pra onde? Com a palavra, o UBER.

DE OLHO NO DIÁRIO

Fim de ano chegando e 2024 tem eleição à vista. Como já é sabido, muitas prefeituras começam a atualizar contratos e chamar empresas “cartas marcadas” para que estas aproveitem o último ano da gestão ou garantam a reeleição. Aos desavisados, atenção! Já estamos de olho nos Diários Oficiais e aditivos camuflados não passarão. Chega a este Carrasco informações que tem prefeito até inventando moda e criando um diário oficial extra interno, para que a parentada não fique de fora e aproveite o período do recesso!

PEQUENO SEM SAL

Colaboradores da Educação de Catu, Região Metropolitana de Salvador, sofrem com a estagnação dos salários. A categoria inclusive parou as atividades por 24 horas nesta última semana. Educação parada, Saúde precária e Infraestrutura esquecida. Fruto do pequeno trabalho de um pequeno gestor.

NA MIRA DO MPF

José Ronaldo tem um encontro marcado com a Justiça Federal no próximo dia 14 de dezembro, para explicar, em interrogatório, um suposto esquema de desvio de R$ 71,6 milhões dos R$ 285,6 milhões do Fundo Municipal de Saúde e da Fundação Hospitalar de Feira de Santana. O ex-prefeito junto a ex-secretários e ex-procurador terão de dar esclarecimentos ou podem se complicar para 2024.

EU QUERO É MAIS

Na Câmara Municipal de Feira de Santana tem uma corrente que pede que a presidente, Eremita Mota, seja a vice-prefeita na chapa de José Ronaldo. Tão combativa e com postura firme, a impressão que se dava é que Eremita pudesse ser a candidata titular. Pelo visto, o pedido não agradou muito a presidente da Casa Legislativa, que desconversou e não deixou escapar qual o desejo próprio. Aparentemente, voos mais altos.

NA CONTRAMÃO

O presidente da Câmara de Camaçari, Flávio Matos, teve que retirar de pauta o projeto que restringe o transporte de passageiros por aplicativo, que seria votado na sessão da última quinta-feira. Motociclistas que fazem transporte por essas plataformas lotaram o estacionamento da Câmara e o plenário para protestar. O projeto do Executivo visa disciplinar o transporte de passageiros e, entre outras coisas, exige que as plataformas tenham representação no município e que os veículos usados sejam emplacados em Camaçari.

LUTA ÁRDUA I

O líder da oposição na ALBA, Alan Sanches, deve estar chateado com a sua própria bancada. Ele até foi bem reconhecido pelos jornalistas, com 13 votos, e quase esteve entre os destaques parlamentares. Mas nas articulações da Casa ele parece contar com apoio mesmo apenas de Tiago Correia. A sensação é que o restante dos oposicionistas não estão dispostos a dificultar de verdade a vida do governo no legislativo.

LUTA ÁRDUA II

Sanches tentou articular mais uma longa obstrução na última quarta-feira, 22, mas não encontrou respaldo no restante da sua bancada e acabou cedendo a um acordo para votar o empréstimo de R$ 1,6 bilhão ao governo Jerônimo. “Alan estava sozinho nessa briga. A verdade é que, na oposição, está cada um batalhando pelo seu”, disse um integrante da base governista.

LUTA ÁRDUA III

A escolha, por parte de profissionais da imprensa, dos parlamentares destaques na ALBA em 2023 deu o que falar. Teve líder de bancada que ficou chateado com os escolhidos. Um deles sugeriu acabar com a premiação. Um outro ironizou alguns dos deputados listados. “Alguns desses aí não fazem nada aqui. Foram destacados porque fizeram lobby com os jornalistas”, disparou.

CONSEQUÊNCIAS DE 2024 I

Nas ruas do Centro Administrativo da Bahia, estão especulando uma possibilidade que balançaria de vez a ALBA. A fofoca é que, caso a secretária Adélia Pinheiro deixe a pasta de Educação para disputar a prefeitura de Ilhéus, a cadeira dela pode ir para Rosemberg. Dessa forma, a liderança do governo na ALBA iria para as mãos de Robinson Almeida.

CONSEQUÊNCIAS DE 2024 II

Perguntado sobre a possibilidade de virar líder do governo, Robinson fechou a cara e disse que não há chance. Ele acredita que não tem o perfil. O parlamentar não está disposto a ser o cão de guarda que é Rosemberg, defensor de todo e qualquer projeto que possa vir da governadoria.

CONSEQUÊNCIAS DE 2024 III

“Mas se não for Robinson, quem vai ser? Neusa Cadore, Fátima Nunes, Maria del Carmen e Paulo Rangel são petistas com poucas chances. Júnior Muniz e Euclides Fernandes não são orgânicos do partido. Só se o PT deixar a liderança do governo para outro partido”, analisou um deputado da base, parecendo ele o maior interessado no posto.

GÓES EM HARVARD

O Carrasco sabe reconhecer feitos e personalidades que constroem seu próprio caminho e somam aos demais. Deixamos aqui uma saudação ao empresário Paulo Góes pela sua recente formatura no OPM (Owner/ President Management) em Harvard.

A MÁSCARA CAIU

Durante a sessão da Câmara Municipal de Itajuípe, na semana passada, o presidente Crispim Bento Nunes (PC do B) foi desmascarado pelo vereador Roninho de Vete. O parlamentar acusou com provas que a presidência tem usurpado as funções fiscalizadoras dos colegas e praticado uma verdadeira farra de diárias para si e para seus chegados. Em 2023 a Câmara já torrou o dobro do que outras gestões gastaram com diárias. Se o MP for firme na apuração, Crispim não fica em pé, assim como ocorreu em Itabuna tempos atrás, onde alguns vereadores foram condenados à pena de prisão por mais de 5 anos.

ENQUADRADA

A enquadrada da semana é para um ex-executivo da Odebrecht Realizações. Polêmicas surgidas nas últimas semanas chegaram à descoberta de que Djean Cruz, pelo visto, terá que ajustar seu acordo de delação premiada. Motivo: mentira. Teria omitido do MPF algumas relações perpetradas dentro da poligonal do município de Salvador. Das duas uma: ou Djean comeu um querequequé e não repassou ou direcionou a encomenda para outros personagens. A OR voltou para a mídia depois que surgiram rumores de que a empresa irá erguer um edifício residencial na Bahia Marina, tomando a vista na Avenida Contorno. Um problemão que promete enfrentar resistência do IPHAN, do IPAC, da SPU e da Câmara de Vereadores, que não deixará essa atrocidade ir adiante. Uma turbulência no mercado imobiliário.