O Carrasco - Chata que não se manca

CHATA QUE NÃO SE MANCA

Apesar de manter-se vítima do que se denomina denuncismo irresponsável, Gleisi teve a cara de pau de exigir o afastamento de Juscelino Filho do cargo de ministro das Comunicações até que ele prove sua inocência. A deputada, tirada a manda chuva do novo governo, só não recorda das aulas de direito onde aprendeu, e pelo visto já esqueceu, que a inocência é presunção e a culpa é exceção.

ALÉM DE CHATA, IRRESPONSÁVEL

E o faniquito de Gleisi não para. Além de tudo que vem aprontando, ela também teria dito na última quarta-feira, 1º, que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deveria pedir demissão do cargo, porque, segundo ela, “ele não tem nada a ver com esse projeto que ganhou nas urnas”. Perfeita foi a colocação de 'O Antagonista', para quem “o objetivo da autonomia do Banco Central é justamente impedir que ele esteja sempre a reboque das vontades do governo da hora e possa atuar como órgão de Estado, com metas definidas por motivos técnicos e não só políticos”. Podem anotar: Gleisi vai destruir o governo Lula 3.

BUNKER JUNINO

Já tem município baiano mexendo os pauzinhos por debaixo do pano para superfaturar contratos de bandas e estruturas para esse São João. Animados, prefeitos já usam as redes sociais para anunciar os festejos. Muitos nem esperaram o Carnaval esfriar. Os valores de algumas contratações já ultrapassam as cifras dos milhões e já chega a este Carrasco notícias de que tem prefeito assinando papel de gato por lebre, enquanto já abre uma maleta pra garantir o bunker junino. Breve iremos desvendar essa façanha!

MOSQUETEIROS DE ARAQUE

Tem político que reclama de barriga cheia e ainda compensa a população com uma má gestão. Alvo de chacota, os prefeitos Colbert Martins e Rodrigo Hagge andam chorando no pé do caboclo. Levantam uma bandeira do "MDB da Resistência" e estão caindo a cada dia com a farsa de suas condutas. Já circula por aí, que ainda que desistam do partido, nem a oposição está querendo aceitar cachorro morto.

FUZUÉ EM PRESIDENTE DUTRA

Quem tem andado na berlinda é o prefeito Robertão, de Presidente Dutra. O comentário geral é que uma investigação conduzida pela Polícia Federal estaria de olhos bem abertos para dois secretários municipais. Não se sabe se o prefeito Robertão teria ou não conhecimento do estica e puxa nos corredores da prefeitura.

ZIQUIZIRA NO DETRAN

Alguém já ouviu falar sobre a Coordenação de Acompanhamento de Processos de Habilitação - CAPH? Reza a lenda que há muito tempo esse setor seria um verdadeiro balcão de negócios, ou no mínimo um balcão de favores. O Carrasco recebeu documentos datados de 2016 a 2018 que deixam qualquer um de queixo caído. O pior é que mesmo depois da troca no comando do Detran, o trololó teria voltado com força hoje em dia. Em breve, os bois terão nomes. Turma que arrepia não respeita nem político.

ALÔ?

Após a Oi conseguir um empréstimo bilionário para quitar as dívidas e sustentar o pedido de recuperação judicial, as outras operadoras estão apreensivas com o cenário da telefonia móvel no país. De um lado, um sinal MORTO que não chega em toda Bahia e que atinge, principalmente, regiões turísticas como Morro de São Paulo e Boipeba. Já a outra dos 'blue man' rasteja tentando espaço e sempre em busca de sinal. Leitores do Carrasco reclamam que a situação está tão difícil que, às vezes, bate até saudade dos orelhões.

VINAGRE

Para quem consumia Salton, Aurora e Garibaldi, um alerta: essas empresas vendem aroma, sabor e propaganda em troca de trabalho escravo e humilhação. As denúncias que trouxeram à tona a verdadeira face destas produtoras de vinho, expuseram o que há de mais cruel na sociedade. Para essas empresas, um brinde às taças vazias e às portas fechadas. Diga Não!

DE TI O PLANSERV VAI MAL

Chegou aos ouvidos deste Carrasco que o Planserv, ao atualizar seu site, bugou com os cadastros dos beneficiários. A nova plataforma não disponibilizou uma nova área para cadastramento e nem reconhece as informações dos beneficiários. Na central 0800, a seguinte informação: é preciso aguardar pois existe uma fila de espera muito grande para tentar resgatar boletos para pagamentos do plano. O curioso é que na hora da avaliação, só tem a opção de avaliar as atendentes, que por sinal atenderam este Carrasco muito educadamente. Libera o cadastro do povo, Planserv.

VEREADOR BOCA SUJA

Vereador de Barreiras, no Oeste da Bahia, Eurico Queiroz (Podemos) utilizou o espaço da Casa do Povo para produzir seus impropérios. Se referindo ao Carnaval da cidade, Queiroz disse “alguns preferem entrar no bloco alambique, outros entraram no pileque, outros entraram no Kimarrei e outros entraram na [email protected]”. Este Carrasco, respeitando seu leitor, não vai reproduzir na íntegra o que disse o mal educado e desrespeitoso vereador.

FEIRANTES NA BRONCA

Em Jequié, feirantes do Centro de Abastecimento Vicente Grilo (Ceavig), que foram afetados pela enchente em dezembro na cidade, estão na bronca com o prefeito Zé Cocá (PP). Isso porque, segundo os comerciantes, o mandatário jequieense não cumpriu a promessa de pagar o benefício para que eles conseguissem ter parte dos prejuízos ressarcidos. Um grupo, inclusive, cercou Cocá na saída da Câmara para cobrar o que foi prometido. O pepista, por sua vez, pulou fora alegando que a culpa do atraso não é dele, mas da burocracia da Caixa, que tem travado a liberação do auxílio. Enquanto o jogo de culpa acontece, os que mais precisam seguem sem ter como correr atrás do seu ganha pão.

GUINNESS BOOK

Mais uma vez o prefeito de Dias D'Ávila, Alberto Castro (PSDB), não prestigiou a abertura dos trabalhos do Legislativo municipal. Em lugar disso, enviou como representante a secretária de governo Jeane Cruz, que ao invés de ler a mensagem do Executivo para o exercício de 2023, preferiu fazer um balanço da gestão em 2022 e apresentou números impressionantes. A Prefeitura realizou 63 mil atendimentos médicos e 2,4 milhões de exames. Números que contrastam com o descaso da saúde do município denunciado por A TARDE. Mas nada supera as 150 mil toneladas de alimentos que a secretária alega terem sido distribuídas em forma de cestas básicas. O equivalente a 5 quilos de comida por dia para cada habitante da cidade. Chama o Guinness!

TERRA ILUMINADA

A cidade de Itapetinga deve ser a terra mais iluminada do país. Em dois anos, o prefeito Rodrigo Hagge fechou três contratos com mesma empresa para troca de lâmpadas. Trata-se da RCX Locações e Comércio de Materiais Elétricos Eirelli. O serviço seria para trocas de lâmpadas de vapor de sódio para tecnologia de LED. Tudo começou com R$ 25 milhões e em 2021, foi recontratada por R$ 10 milhões, e semanas depois tem o mesmo serviço prestado para pouco mais de R$ 3 milhões de reais. Este novo contrato seria um aditivo com o valor global de 13 milhões de reais?

CHÁ DE SUMIÇO

O Carrasco quer saber por onde anda o deputado federal Valmir Assunção, que sumiu durante esta semana que integrantes do MST invadiram terras no interior da Bahia.

IMBRÓGLIO PARTIDÁRIO

Ao que parece, a federação entre o PP e o União Brasil deve mesmo acontecer. Uma boa notícia para o atual comando do Progressistas no estado, já que pode bagunçar a promessa de renovação da presidência da legenda na Bahia, que acontecerá ainda neste primeiro semestre de 2023. A tendência, caso o comando se renove, é a sigla seguir o que já fizeram os deputados estaduais pepistas e desembarcar de vez na base de Jerônimo Rodrigues (PT). Mas como manter essa aproximação no contexto baiano com uma composição com o União Brasil? Os próximos capítulos prometem.

TAREFA DIFÍCIL

Os deputados bolsonaristas na Assembleia Legislativa da Bahia, Diego Castro (PL) e Leandro de Jesus (PL), têm se desdobrado para tentar esclarecer às suas bases como funciona o trabalho parlamentar e a atuação do seu partido, que tem se declarado independente na Alba. Com a distribuição das comissões e lideranças, por exemplo, na composição dos blocos, Castro quase que assume a vice-liderança do governo na Casa. Ele, com receio de se queimar com os seus eleitores, declinou ao colega de legenda Raimundinho da JR (PL) para que ficasse com a posição. O bolsonarista diz que tem se esforçado para não ser apenas um “parlamentar youtuber” e para “honrar o nome de Bolsonaro”, tarefa difícil, diante da taxa de rejeição que o ex-presidente teve nas eleições de 2022 na Bahia.

SEM DEFESA

A Defensoria Pública anda fazendo feio pela Bahia. Várias queixas de leitores do interior têm chegado a este Carrasco sobre as mazelas e descasos do órgão. Além de não terem a quem recorrer para reivindicar seus direitos, ainda são discriminados quando procuram atendimento em municípios vizinhos, que se recusam a acolher quem não tenha um comprovante de residência local. Nas próximas semanas estaremos levantando outras denúncias e cobrando providências. A expectativa é que as coisas melhorem com a posse na nova Defensora Geral. Estamos de olho.

FULL SERVICE

Se tem uma empresa que realmente presta todo tipo de serviço é a que realiza a coleta de resíduos sólidos de Porto Seguro. A Octo Service vinha se mantendo na prefeitura por sucessivos aditamentos contratuais, e ao que parece, venceu o último certame realizado por lá. O Carrasco ainda está apurando como ficou a situação dos parceiros da Octo. Como a prestação de serviço envolve vários atores, logo logo os cotistas irão reclamar.

A PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

O que o episódio das joias avaliadas em mais de 16 milhões de dólares, presenteadas à ex-primeira dama do Brasil e trazidas coincidentemente pela assessoria do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tem a ver com a quantidade absurda e bilionária de gás natural que o Brasil, sob a gestão de Bolsonaro e Bento, importa dos países árabes? Foi presente mesmo? Seria, como diz o ex-ministro, para o arquivo da Presidência da República? Ai ai viu. Tem muita treta a se apurar nesse episódio.

ENQUADRADA

A enquadrada da semana, tamanha a quantidade de verborragia praticada por ela, vai para a deputada Gleisi Hoffman. Além de tudo o que foi dito nessa coluna sobre essa controversa parlamentar que só pensa em angariar cargos e poder para se colocar como sucessora de Lula, ela foi pega pelo fotógrafo Wilton Junior, do Estadão, e registrada sem que percebesse durante o evento de relançamento do Bolsa Família, na última quinta-feira, no Palácio do Planalto. O registro da tela do celular mostra mensagens recebidas pela deputada, através do aplicativo WhatsApp, do coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar. Ambos foram pegos conspirando contra o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD/MG), que afirmou que todas as suas indicações para o Conselho da Petrobras foram alinhadas com o presidente Lula. Gleisi ainda teve a cara de pau de dizer que vai processar o Estadão. Essa postura de fritar políticos do PSD e do União Brasil, levada a efeito pela irresponsável Gleisi, tem deixado irritadíssimo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, porque sem esses dois partidos, o governo não consegue aprovar nada no Congresso Nacional. Não demora para que Gleisi comece a conspirar contra Geraldo Alckmin, Janja, Deus e o mundo.