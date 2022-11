Acolhimento ao tutor ameniza a dor do luto

Nunca é fácil se despedir, definitivamente, de quem amamos. Se o objeto desse amor é um animal de estimação, que vive, em média, 16 anos, a dor traz um agravante: nem todo humano entende o tamanho desse sofrimento. Por conta disso, em geral, são médicos veterinários os responsáveis pelo acolhimento dos tutores na hora em que o ciclo de vida do bichinho acaba. “É uma tristeza imensa, mas, felizmente, recebi um apoio fantástico, ”, conta a advogada aposentada Lucília Duarte Guimarães, 63 anos, que perdeu a pug Chanel há cerca de 1 ano e meio.

A acolhida afetuosa veio da equipe da Clínica Planeta Animal, onde Chanel era acompanhada pela médica veterinária Gabriela Lima. Chanel tinha um problema renal, até que uma infecção na coluna a levou à morte. “Gabriela nos deu todo o suporte, fomos tratados com muita humanidade”, relata Lucilia que já viveu a experiência deste luto muitas vezes. Agora, a assistência que recebeu fez a diferença. Outra perda marcante foi a do cane corso italiano Nero, aos 4 anos.

O tratamento recebido pela também advogada aposentada Ana de Fátima Trocolli da Silveira, 63 anos, na hora da perda do chiwawa Bart, que faleceu no ano passado aos 13 anos, fez diferença no processo de luto, “Eles deram a mim e a minha família um suporte incrível”, conta ela, que optou pela cremação de Bart. No crematório de animais Bye Bye Pet (@byebyepet), o serviço custa, de R$ 170 a R$ 390, a depender do peso do animal e da modalidade de cremação, se individual ou coletiva. As cinzas são entregues em até 8 dias.

Em clínicas que dão a devida atenção ao luto, o tutor recebe mimos, como uma cartinha lembrando do quanto ele foi responsável com aquela vida. “Acho que desta forma o tutor se sente respeitado; tudo envolve a consciência desse tutor sobre a finitude”, explica a psicóloga de humanos e médica veterinária Aiala Brito Correa, 43 anos, parceira de Gabriela num projeto inovador na área de medicina veterinária em Salvador, a SerMix - Pet Care, rede de clínicas veterinárias que oferece o serviço de apoio psicológico para tutores.

O serviço já existe em São Paulo, mas ainda é raro no Nordeste. Inicialmente, os atendimentos serão por telemedicina e por agendamento. “Identificamos a carência por atendimento psicológico especializado para tutores que passaram pela experiência de perder seu animal de estimação. E, tanto quanto o cuidado aos animais, entendemos que era importante ter uma psicóloga de referência para acompanhar as famílias multiespécies”, afirma Gabriela, diretora Técnica da SerMix – Pet Care,