Outubro Rosa Pet cria chances de cura do tumor de mama | A TARDE

Chega outubro e todo ano os humanos já sabem: é mês de focar na prevenção ao câncer de mama. O que muitos ignoram é que animais de estimação também são acometidos pela doença. E, sim, também tem o seu Outubro Rosa Pet. Em Salvador, ele acontece todos os anos com ações promovidas pelo Hospital de Medicina Veterinária (Hospmev), da Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia (UFBa). A iniciativa é do Núcleo de Pesquisa em Oncologia Mamária (NPqOM), o Projeto Mama, com o apoio do Conselho Regional de Medicina Veterinária.

Para chamar a atenção dos tutores, o Hospmev “veste” rosa e promove, há 10 anos, uma ação com consultas e exames gratuitos para gatas e cadelas com suspeita de ter a doença. Este ano, a ação acontece na sede do hospital, em Ondina, no próximo dia 21, das 8h ao meio dia. A previsão é atender gratuitamente cerca de 150 animais. A expectativa é que a ação deste ano consiga barrar o avanço da doença e salvar vidas. Nos últimos anos, por conta da pandemia, houve um aumento da incidência do tumor de mama ños animais.

“O câncer de mama é o tumor mais frequente em mulheres, gatas e cadelas, e o responsável por mais mortes em todas estas espécies, então esta ação é importante para prevenção e diagnóstico precoce e para consolidar a ideia de que existe tratamento”, explica a professora Alessandra Estrela Lima, coordenadora do Projeto Mama e do Outubro Rosa Pet que, em 10 anos, já atendeu mais de 1,5 mil animais. Ela explica que a cadela é um bom modelo de estudos para entender a patogênese da doença e realizar o tratamento em humanas.

Outro benefício importante da ação é proporcionar oportunidade de aprendizado. “Aqui temos a chance de lidar com animais em estado crítico e também entender a dor dos tutores”, afirma Fernanda Sales, 25 anos, aluna do 5º semestre de Medicina Veterinária.

Diagnóstico e cura

Como acontece com as humanas, a cura do câncer depende do diagnóstico precoce. Para isso, é necessário fazer o chamado toque amigo, correlato do auto-exame nas mulheres, que, claro, precisa ser feito pelos tutores ou pelo veterinário mediante a palpação das cadeias mamárias de gatas e cadelas. Foi assim que a dona de casa Simone Paz dos Santos, 46 anos, descobriu, há 2 anos, o tumor na cachorrinha Chayene, 12 anos. “Depois que descobrimos o nódulo, ela foi encaminhada para cá, fez a primeira cirurgia, os exames, descobriu que tinha que fazer quimioterapia, fez seis sessões, e depois de novos exames, fez a segunda cirurgia para retirar a outra cadeia mamária”, explica Simone que afirma ter pago metade do valor que gastaria na rede particular. Até o momento, entre cirurgias, sessões de quimioterapia e medicamentos, Simone calcula ter gasto mais de R$ 5 mil. Cada cirurgia, por exemplo, custou em torno de R$ 970, valor bem abaixo do praticado na rede particular.

Atualmente, Chayene faz todo o acompanhamento no Hospmev. “Realizou a mastectomia contralateral, mandamos para o laboratório e no segundo não precisou de quimioterapia; como é um tumor maligno, pode existir a possibilidade de recidiva, por isto é preciso fazer o acompanhamento”, explica o médico veterinário Vitor Moraes Pina de Carvalho, doutorando do programa.

A filha de Chayene, Flor, que tem 10 anos, também foi diagnosticada com a mesma doença. Fez cirurgia e não precisou de quimioterapia. “O tratamento de eleição para tumor de mama é a cirurgia, mas tem cadelas que precisam da quimioterapia, que dá sobrevida com qualidade de vida”, explica a oncologista Lais Pereira, pesquisadora do Projeto Mama.

Hoje, Chayenne e Flor estão bem e são acompanhadas por meio da realização de exames periódicos.

Mas o que pode ter sido a causa do tumor, além da questão genética? Tanto Chayene quanto Flor não eram castradas. Após o diagnóstico, isto foi feito. “Existem não só questões hormonais, mas também o potencial genético, nutricional e as gestações sucessivas (como causas da doença)”, explica a m édica veterinária Viviane Abreu que destaca a importância da castração. Além de fazer o controle

da população animal e evitar o risco de abandono, a castração evita que cadelas e gatas desenvolvam uma série de doenças. O câncer de mama é uma delas.

Tire suas dúvidas sobre o prognóstico da doença

Quais as principais formas de prevenir o câncer de mama nos animais?

A partir da conscientização no Outubro Rosa Pet, da realização do Toque Amigo, da nutrição adequada para evitar a obesidade e da castração, que deve ser realizada após o primeiro cio.

No que consiste o toque amigo?

O tutor deve palpar toda a cadeia mamária. Normalmente, cadelas tem cinco pares de mamas e gatas, quatro pares. O tutor, durante uma brincadeira, deve palpar delicadamente de maneira contínua, em busca de nódulos. Ao identificar, procurar um médico veterinário.

A quimioterapia em animais tem os mesmos efeitos colaterais que nos humanos?

A quimioterapia garante sobrevida e qualidade de vida aos animais. É feita com toda segurança e, na maior parte das vezes, o pelo não cai do mesmo jeito que o cabelo humano. O manejo correto do paciente também evita o mal-estar que costuma ocorrer em humanos.

Quais são os serviços gratuitos oferecidos no Outubro Rosa Pet ?

Atendimento clínico para o diagnóstico do tumor de mama, com alguns exames oferecidos a um custo menor.

O atendimento a cadelas e gatas com doenças oncológicas só acontece em outubro no Hospmev?

O atendimento a pacientes com câncer acontece ao longo de todo o ano no Hospmev/Ufba, a preços acessíveis.

Além do tratamento tradicional, com quimioterapia, que outros recursos existem para tratar pacientes veterinários oncológicos?

A Medicina Veterinária integrativa oferece uma série de recursos que aliviam os sintomas e melhoram a qualidade de vida dos animais com câncer.