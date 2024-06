Uma melhora celebrada

Thiago Carpini ainda busca a primeira vitória com o Leão - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Quando se está na lona, como é o caso do Vitória, não convém direcionar o olhar para o chão. É saber onde se encontra e mirar possibilidades de se reerguer. É isso que o técnico Thiago Carpini tem buscado fazer no comando rubro-negro. Um rápido olhar aos números do Brasileiro mostram o quão nocauteado o Leão está no contexto geral, a começar por ser a única das 20 equipes que ainda não venceu na competição.

Vamos então aos pontos negativos seguintes: o Vitória tem a segunda pior defesa da competição ao lado do Fluminense, com 14 gols sofridos. E foi a este ponto que Carpini passou a olhar com total atenção depois de perder em casa para o Atlético-GO por 2x0. O foco então se tornou a construção de uma equipe que precisava se organizar defensivamente caso quisesse recuperar a confiança para então vencer. Foi exatamente esta a característica do Leão nos dois últimos jogos diante de Cuiabá e Juventude, ambos fora de casa, quando a parte defensiva funcionou bem e a equipe levou apenas um gol, sendo este de bola parada em Caxias do Sul.

É de se ressaltar que este ponto de melhora ocorreu em meio a diversos desfalques, dois deles muito associados ao setor de marcação: os volantes Dudu e Rodrigo Andrade, atletas que já se lesionaram duas vezes em apenas oito rodadas de Brasileiro. Vale ressaltar que 19 jogadores já ficaram afastados por problemas físicos ou médicos desde o início do campeonato. Tem jogador do elenco que sequer treinou com Carpini até então, como é o caso do atacante Everaldo, lesionado desde o campeonato Baiano.

De volta a análise momentânea rubro-negra, agora destaco que o Vitória é a equipe que mais perdeu ao lado de Atlético-GO, Cuiabá e Vasco, com cinco derrotas. A melhora da parte defensiva, porém, fez com que a equipe pontuasse de forma consecutiva pela primeira vez nos últimos dois jogos. Sem dúvidas, os dois pontos conquistados nas últimas duas rodadas não mudaram a situação rubro-negra, mas dão margem para mirar algo melhor daqui pra frente.

O Vitória, ao menos, conseguiu competir contra Cuiabá e Juventude, algo que não ocorreu nas seis rodadas iniciais da competição. Como bem disse Carpini nas últimas entrevistas, um time está mais perto de ganhar quando para de perder. E como essa primeira vitória precisa chegar… Só assim o Leão poderá ensaiar uma esperança com algo que não seja agonizar na lanterna do campeonato, realidade após conquistar apenas três pontos em 24 possíveis.

A oportunidade para buscar a primeira vitória será já neste domingo, diante do Internacional, no Barradão. Na ocasião, o Vitória volta a enfrentar uma equipe de patamar orçamentário bem superior, uma marca das seis primeiras rodadas, quando o rubro-negro só conseguiu somar um ponto, conquistado no Ba-Vi. Ao Vitória resta esquecer os 6,6% de aproveitamento nos jogos contra equipes mais fortes e focar na ligeira melhora alcançada diante de adversários de nível orçamentário e técnico similares.

Para uma equipe com evidente carência técnica, o enfrentamento a times superiores passa não só por uma organização muto bem feita, mas por um time muito bem postado defensivamente. É com essa premissa que Carpini vai para o embate deste final de semana, sem abrir mão dos três volantes a frente da zaga. Mesmo incomodado com a produção ofensiva da equipe, Carpini sabe que a única forma possível no momento para vencer passa pela consistência defensiva. Plano desenhado, agora é encarar o Inter.