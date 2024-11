100 anos de Cid reúne intelectuais

Cid Teixeira - Foto: Cid Teixeira

O primeiro centenário de nascimento do historiador Cid Teixeira é a pauta do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), na sessão programada para o próximo dia 11 de novembro, às 17 horas.

A sessão solene, na sede do instituto, será presidida por Joaci Góes, contando com a presença de Luis Guilherme Tavares, Rafael Dantas, Marilucia Santana, José de Jesus Barreto, Clarindo Silva, Fernando Oberlaender e Felipe Cavalcante.

A singela homenagem a quem legou aos baianos parte do seu tesouro cultural e de seu tempo de vida encontrou repercussão entre os alunos, colegas e profissionais de imprensa, habituados a telefonar para Cid Teixeira a fim de coletar insumos para suas reportagens envolvendo aspectos confiáveis da história da Bahia.

Cid Teixeira deixou o exemplo do pesquisador disposto a compartilhar o conhecimento com as pessoas, mesmo as de origem mais simples, evitando o comportamento intramuros adotado por grande parte dos pesquisadores mais reputados.

– Ele era mais um homem de comunicação, utilizava o rádio como meio eficiente de espalhar seu conhecimento – afirmou Flávio Novaes, um dos jornalistas mais próximos de Cid.

Flávio Novaes ficava impressionado com a admiração das pessoas por aquele homem tão culto e tão simples, amante das manifestações culturais baianas a ponto de defender o acarajé genuíno: “acará é o bolo de feijão; ajé é o verbo comer”, dizia.

O jornalista mestre pela Universidade de Coimbra e dirigente do Gabinete Português de Leitura elogiou o IGHB pela iniciativa de promover a sessão solene a fim de não permitir o esquecimento de um homem tão importante para a salvaguarda das manifestações culturais baianas.

Encontro de Espiritismo

A doutrina espírita saiu fortalecida na Bahia depois de três dias de atividades, no XXII Encontro Estadual de Espiritismo, realizado em Salvador com a presença de cerca de mil participantes, representando centenas de municípios. Na viagem de retorno, passado o convívio do final de semana, a bagagem volta carregada de livros, além de todo o conhecimento adquirido em rodas de debates tendo como tema “os caminhos educativos do ser”. Além dos laços de amizades fortalecidas e afetos renovados, cada participante ficou de se empenhar para passar adiante informações confiáveis assimiladas no encontro.