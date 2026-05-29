31: chegou o dia de parar de fumar

Médicos filiados ao Grupo Integrado do Tórax, criado para defender a saúde desta região do corpo, vão passar o dia Mundial sem tabaco, 31 de maio, em atividades de alerta para combater o mau costume de fumar.

Espera-se contribuir para evitar acrescentar números aos 8 milhões de óbitos ao ano, tendo como causa presumida as baforadas em nicotina, alcatrão e 200 compostos químicos contidos no cigarro industrializado.

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Em que pese os avanços na legislação e no desenvolvimento ético (coletivo) e moral (individual) ainda há quem busque na fumaça assassina, o amparo para enfrentar as asperezas do cotidiano, envolvido na bruma gerada pelo entrar e sair de gás carbônico.

Como agravante, as novas tecnologias ampliaram as projeções de adoecimento com a oferta do cigarro eletrônico e seus mil sabores, uma armadilha devastadora capaz de matar em períodos reduzidos devido ao abuso da droga lícita vaporizada.

- Existe uma percepção equivocada de que o cigarro virou um problema do passado”, alerta Ive Lima, oncologista (especialista em cânceres) do Grupo Integrado do Tórax.

Segundo a médica, “não há exposição segura à fumaça do cigarro” e o fumante passivo também adoece; até mesmo crianças, se convivem com fumantes, dentro de casa, podem adoecer.

Não é raro aparecerem nos consultórios pacientes queixando-se de incômodos relacionados à perda importante da função respiratória: quando o médico analisa os exames, constata doenças cardiorespiratórias de diagnósticos tardios.

Uma boa ideia para quem quer adiar o absurdo da morte é verificar se há tosse persistente, sangue no catarro, falta de ar, rouquidão, perda de peso e um insistente mau hálito associado ao amargo predominante no paladar.

ABRE ASPAS

“Nesses tempos turbulentos, a paz é o novo nome do desenvolvimento (...) Um mundo multipolar deve ser um mundo no qual os países exerçam o direito de defender seus interesses nacionais”

Celso Amorim, assessor da Presidência para Assuntos Internacionais, em Fórum realizado em Moscou (Rússia)

Redução de custo da energia

O peso da conta de luz sobre as margens de lucro tem levado pequenas e médias empresas a buscarem saídas para conter danos orçamentários. O cenário abriu oportunidades para consultorias como a Prime Energy, que viu sua carteira saltar de 73 clientes em dezembro para os atuais 131, uma alta de 80%. O avanço reflete a adesão a modelos flexíveis, como contratos por assinatura, que dão acesso à energia renovável sem investimento inicial ou gestão operacional. Na Bahia, o perfil médio dos consorciados atendidos consome cerca de 4.400 kWh por mês, o equivalente a uma fatura de R$ 4,4 mil.

POUCAS & BOAS

O III Seminário de Prática de Ensino de Geografia: Diálogos entre Licenciandos e Professores da Educação Básica, termina hoje em Barreiras e se consolida como um espaço fundamental de intercâmbio científico e pedagógico no Oeste da Bahia. O evento acontece no auditório do Ifba na cidade, realizado pela Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) com apoio da CAPES através do programa PAEP-EB. A programação debate temas como decolonialidade, diversidade e tecnologias digitais no evento, que marca também os 20 anos do curso de Geografia da universidade.

Conhecida como Criva, a Feira de Empreendedorismo Jovem de Camaçari movimenta hoje a praça Desembargador Montenegro entre 8h e 17h. Organizada pela Diretoria de Juventude da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (Sejuv), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), a iniciativa quer fortalecer e valorizar os empreendimentos liderados pela juventude como espaço de visibilidade e fomento aos novos negócios. Palestras com Tamires Santos, Antônio Dias e Felipe Andrade fazem parte da programação.