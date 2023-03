A re-viagem de Lula Afonso à Europa

O jornalista e escritor baiano Luiz Afonso Costa lança seu sexto livro, “Transbordos”, dia 16 de março, desta quinta a oito, em tarde-noite de autógrafos, a começar 17h30, no restaurante Pós-tudo, no Rio Vermelho.

Trata-se de uma espécie inusitada de “re-viagem”, ao embarcar o leitor em “peregrinação vertiginosa pela Europa”, nas palavras do autor, mais conhecido por “Lula”.

A mais recente edição da Solisluna convida à aquisição imediata do bilhete neste roteiro “despudorado”, como definiu o autor, a partir de aspectos coletados em trens, estações metroviárias e ferroviárias e diversas localidades do Velho Mundo.

– Depois de concluir uma defesa de tese em Marselha, fui com colegas brasileiros para Barcelona. A esbórnia foi tamanha que escapuli, peguei a bagagem no hotel e embarquei num trem noturno para conhecer a Europa Central, um antigo sonho – relembra o também publicitário Lula Afonso.

Ficção e realidade – Como ocorre nos melhores momentos da vida, perde-se a fronteira entre a ficção e a suposta “realidade”, desde a hora-zero, na Catalunha (Espanha), até um hotel no centro de Amsterdam (na Holanda).

Depois de bebedeiras e desatinos variados, o autor narra o enfrentamento de skinheads na madrugada de Berlim, além de “atalho quântico para o planeta Alpha Centauri” em Praga e um papo filosófico com uma ativista do sexo.

A vontade de compartilhar as loucuras saudáveis vivenciadas no passeio veio depois de Lula Afonso verificar melhor o teor de inusitado medido em taxas altíssimas nas anotações de cabeça para baixo de seu caderninho de viagem.

“A violência não pode ser um problema só das mulheres. É do poder público e da sociedade. Nós temos casos em que as mulheres morrem de tanto apanhar. (...) O Estado precisa dar resposta imediata”

Cida gonçalves, ministra das Mulheres, à Folha de S.Paulo, sobre a vulnerabilidade das mulheres no Brasil

Missa no Saboeiro

Os católicos do bairro do Saboeiro participam dia 11 de uma missa muito especial, a ser celebrada pelo bispo auxiliar Válter Magno de Carvalho, na Paróquia Ceia do Senhor e Santo André, em sua reabertura. Como a missa, programada para as 16 horas, será na área externa da paróquia, tem espaço para até 3 mil fiéis, população potencial do Condomínio Amazônia, na Avenida Paralela, onde fica a paróquia filiada à Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O Terço será recitado às 13 horas, como preliminar da missa, com a presença, junto ao bispo Válter, do padre Thiago Kern Nascimento Santos.

Ilê na micareta de Feira

Na volta da micareta de Feira de Santana, a Associação Moviafro traz como atração o Bloco Afro Ilê Aiyê, permitindo aos admiradores e apaixonados pelo Mais Belo dos Belos participarem do desfile no circuito oficial da festa. O Ilê Aiyê se apresenta no domingo dia 23 de abril. As camisas já estão à venda de forma online e por meio das redes sociais da Associação Moviafro.

POUCAS & BOAS

Entre as ações voltadas para o público feminino deste mês, em Sento Sé a Campanha de Conscientização e Combate ao Câncer de Colo de Útero tem destaque com uma programação que prossegue até o dia 30 de março. A abertura aconteceu com um Mutirão Citopatológico na unidade de Quixaba, zona rural do município.

A Feira de Saúde da Mulher proporcionou mais de 200 atendimentos na manhã de ontem no Complexo de Saúde de Itinga, em Lauro de Freitas. O evento foi organizado para celebrar a data e ofereceu brindes e diversos serviços gratuitos de beleza, relaxamento e cuidados com o corpo. A feira foi pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesa).

Os 80 anos do poeta, escritor e compositor jequieense, Waly Salomão (em memória), serão comemorados durante a VII edição da Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié (Felisquié), que acontece no mês de setembro. Na cidade Sol os preparativos já começaram, com organização da Secretaria municipal de Cultura e Turismo, Uesb, do Ifba e do Sesc.